The troublesome treachery of the thieving toot fairy

Captain Underpants and the Soggy Salvation of the Swirling Sweatnami

170313

Las flipantes historias del Capitán Calzoncillos en inglés

6813820

Captain Underpants and the Soggy Salvation of the Swirling Sweatnami

Jorge y Berto investigan en la vida de Casrrasquilla. Según Érica, todos los abusones lo son por haber vivido una experiencia traumática. Viajan al pasado y descubren que la madre de Carrasquilla es un personaje clave.

21 min, 35 sec

03-04-2023 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6813820/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/flipantes-historias-del-capitan-calzoncillos-ingles/video/captain-underpants-and-the-soggy-salvation-of-the-swirling-sweatnami/6813820/

https://www.rtve.es/v/6813820/

Las flipantes historias del Capitán Calzoncillos en inglés - Captain Underpants and the Soggy Salvation of the Swirling Sweatnami