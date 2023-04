Captain Underpants and the shadowy syndrome of the sinister splotch

Captain Underpants and the dastardly deed of the devious diddlysaurus

Las flipantes historias del Capitán Calzoncillos en inglés

Captain Underpants and the dastardly deed of the devious diddlysaurus

Para sacar buenas notas y poder ir al campamento de verano, Jorge y Berto intentan hacer la pelota a la profesora, pero no sirve de nada. Tienen que hacer un trabajo sobre los dinosaurios. Jorge y Berto hacen un tebeo, pero la profesora no sabe apreciarlo.

20-04-2023 01:00:00

