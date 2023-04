Captain Underpants and the dastardly deed of the devious diddlysaurus

(Música)

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares. Bueno, estos no."

(RÍEN)

"Estos sí que son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge, con corbata y pelo cepillo;

Berto, con camiseta y pelazo.

Recordadlos bien."

(Música)

Mira la clasificación.

Gustavo sigue el primero y nosotros por debajo de la línea

de buenas notas. Por poco tiempo.

Le vamos a hacer la pelota a la señora Pichote

y nos pondrá buenas notas.

Y podremos ir al campamento.

El peloteo lo arregla todo. Como en Don Labia.

Voy a arponear ¡esta ciudad!

-Qué bigote tan bonito.

-¿Te lo parece?

-Es supertupido.

-Oh...

Mira, ahí viene.

Hola, señora Pichote. Qué bigote tan bonito.

Es supertupido. ¿Cómo? Os vais a enterar.

Ups. Mejor no imitar cosas de la tele.

# Jorge y Berto hacen tebeos.

# Es molón. # Un montón.

# Y había un viejo director # que les decía..

# Cogieron pues un hipno-anillo # y le hicieron bailar,

# y en Capitán Calzoncillos

# sin querer # se convirtió al final. #

¡Tan tatachán!

# Con un chasquido se transforma, # aunque no es genial.

# Y recordad que si se moja # volveremos a empezar.

# Ponedlo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí, la canción # del Capitán Calzoncillos acabar.

# De Jorge Betanzos # y Jorge Henares. #

"Las mezquinas maniobras del taimado Memosaurio."

"Capítulo Dos. Negativo."

He hecho los cálculos y no salen las cuentas.

Si son números a lo loco.

El caso es que no hay forma de subir nota para ir

al campamento de verano.

Dicen que dejan pilotar cazas de combate.

Vale, Salsa Picante, dales caña. Recibido, Salsa de Yogur.

Objetivo fijado. Disparando globos de agua.

Muy bien, chicos.

Hoy empezamos tema nuevo sobre los dinosaurios,

y si queréis subir nota, aquel que haga el mejor trabajo

sobre dinosaurios se llevará un positivo.

¿Qué es un positivo?

Se gana trabajando más, como leyendo un libro

y haciendo un resumen.

Trabajar de más es lo mío, pero ¿qué no lo es?

Soy genial, genial, genial, genial.

Ni hablar, trabajar demás es peor que trabajar normal.

Y resumir libros es un rollo.

Cierto, pero ¿y si hiciéramos un tebeo sobre el tema?

Qué bueno.

"Capítulo dos.

El Capitán Calzoncillos y el Chistosaurio chistoso.

De Jorge Betanzos y Berto Henares."

"Un científico quería escribir un libro sobre dinosaurios,

así que fue a la tienda de máquinas de tiempo, alquiló una

y volvió a la época de los dinosaurios.

Cuando llegó, todo eran árboles y olía a huevo podrido,

pero los dinosaurios no hacían: 'Sqwak, Bu-beep, Ak-ak-ak...'

En plan animal, sino que hablaban como nosotros,

tenían minigolf, pizzerías,

puestos callejeros y hasta cosas malas,

como libros devuletos tarde a la biblioteca.

Total, que dio con un tal Memosaurio al que le gustaban las bromas

y hablaba en plan: 'Squee-bop, bop-diddly...'

Se sabía buenas bromas, como poner mayonesa en los donuts.

O esconder los muebles en el garaje.

¿Dónde está la silla?

Memo quería usar la máquina del tiempo

y como el científico se negó, le gastó la típica broma de:

'Eh, mira qué hay ahí'. Y se la robó de todos modos.

Memo llegó al antiguo Egipto y puso las pirámides boca abajo.

A la corte del rey Arturo y les lió los cordones.

Luego a la Italia antigua y asustó a la Mona Lisa

y le hizo cosquillitas.

Volvió al presente y cambió todos los jamones

por globos en el puesto de minigolf.

El Capitán Calzoncillos pidió un bocata de jamón y dijo:

'Espera, ¿qué es esto?

No me gustan a los globos de jamón.

Te pasaste de la raya, lagarto'.

Se hizo un látigo con un montón de ropa interior y 'cataplás'.

Empezaron a atizarse sopapos. Blanquito contra el colitas.

Memo le dio un coletazo

y lo tiró contra la máquina de granizados Congelín.

Sabor a cereza.

Y cuando Memo se acercó un poco demasiado,

el Capitán le disparó con la máquina de granizados Congelín

y lo congeló."

(TIRITA)

"Bien, helado y quietecito, pero con sabor a cereza.

El cubito de Memo resbaló colina abajo y ¡plas!

Se alejó flotando por un río hacia la nada.

¡Tralalá! Fin."

Está feo decir que molamos mucho, pero...

¡Chu, chu!

¿Tenemos el positivo?

¿Y has dicho molamos mucho, perro?

No, un negativo.

Los dinosaurios no hablaban ni comían tiza,

ni jugaban al minigolf.

Observad.

Vaya, Gustavo ha descubierto la fórmula secreta

para hacer hielo.

Va a ganar seguro.

No, pedazo de alcornoque,

he traído una muestra del glaciar de Picua.

Y cuando mañana se descongele,

tendré un dinosaurio de verdad.

¿Y qué? Que vosotros no.

Y con el positivo me mantendré en el primer puesto.

Gustavo, número uno.

Gustavo, número uno.

Gustavo, número uno.

¿Sí?

Pues nosotros tenemos una cosa tan increíble,

que es imposible describirla.

Vale, ¿y qué es? Es imposible describirla.

Quizá parezca preocupado, pero no es así.

¿Qué es eso que tenemos tan alucinante?

No tenemos nada.

Solo un fracaso de tebeo.

Espera, ¿y si hacemos lo mismo que en el tebeo?

Nos vamos a la prehistoria con el Turbosapo Temporal

de Gustavo y nos traemos un dinosaurio vivo

antes de que se descongele el suyo.

Sí. Cuanto más sencillo el plan, mejor sale.

No digas tonterías,

Jorge y Berto no pueden revertir tu supremacía académica.

-Te equivocas.

Jorge y Berto tienen tendencia a triunfar por accidente.

Y siempre a mi costa.

-Tienes razón.

Nadie fracasa-triunfa como esos dos.

Carrasquilla. Ya me he cargado el hormiguero

que me dijiste porque me he caído encima.

Ahora me pica todo el cuerpo.

Muy bien. Tienes trabajo. Considéralo un ascenso.

¿Seré director otra vez?

(Música)

No, yo soy el director.

Tú eres el subdirector.

-Queremos que espíes a Jorge y Berto,

descubras qué se proponen y se lo impidas.

Entonces, ¿director?

(Música)

No, compartirás escritorio con Aniparrez.

¿Qué? Si está lavando calcetines en un cubo.

No lo haré.

Tendrás nuevo aparcamiento.

Lo haré. Y llévate esas hormigas.

(RÍE) ¿Qué...

Qué hormigas? ¿Dónde?

"Capítulo tres: Un Carrasquilla con ropa de niño."

¿Cómo no se le ocurrió a Gustavo?

Si la máquina del tiempo es suya.

"Buena pregunta, pero mejor no sigamos por ahí."

¡Hola!

Niños como yo.

¿Señor Carrasquilla?

¿Quién es el señor Carrasquilla?

Yo solo soy un niño, un niño de verdad, como nosotros.

Y ahora choquemos la mano como hacemos los niños.

Eso es.

Bueno, ¿qué tramamos, colegas?

¿Alguna travesura?

¿Alguna falta de respeto por las normas?

Sea lo que sea, me apunto.

Porque soy un niño, como podéis ver.

Escuchad mi risita juvenil.

Ahora íbamos a soltarnos pedruscos en los pies.

Sí. A los niños nos encanta soltarnos piedras

en los pies y eres un niño, ¿no?

Claro, ya te digo.

No me pararéis.

(GRITA)

Ahora vuelvo, niños como yo.

Vamos a por un dinosaurio.

Hola, Turbosapo Temporal.

(GRITAN)

"Bienvenidos al periodo jurásico."

Guao,

sé que nos convirtieron en arcilla y luchamos contra un pedo parlante,

pero esto es increíble.

Sí. Bueno, ¿cuál quieres que nos llevemos a casa?

¿Qué tal ese grandote?

Perfecto.

Hemos cometido un gran error.

Corre, corre, corre.

¿Por qué hemos pensado que serían amistosos?

Se nos quieren comer.

Tenemos que impedir que Gustavo descongele el suyo.

Ese bicho podría estar vivo. Se nos comerá a todos.

(GRITAN)

"Pero en su ansia por escapar,

no se dieron cuenta de que a Berto se le caía el tebeo del bolsillo

y se quedaba inocente, en el suelo."

Pronto se derretirá tu gélido caparazón

y ese positivo será mío.

El amanecer de una nueva era llegará.

Al amanecer.

Gustavo.

Los supernecios.

No descongeles al dinosaurio.

Los dinosaurios son monstruos feroces,

se nos comerán. Sandeces.

¿Acabas de decir sandeces?

Tienen el celebro como un guisante,

mientras que el mío tiene el tamaño de un melón.

Esa bestia hará lo que yo le diga.

No, Gustavo, son... Cierra el pico,

queréis engañarme para que no me lleve mi positivo.

Si queremos salvar Picua y a sus habitantes,

tendremos que devolver este polo de dinosaurio a los glaciales.

Pero cómo pesa.

Mejor lo devolvemos mañana.

Esos dos traman algo

y cuando descubra qué es, podré aparcar en el paraíso.

Oh, Carrasquilla, de no ser por este aparcamiento,

no nos habríamos conocido ni casado,

ni abierto una cuenta conjunta en el banco.

Lo sé.

(Sirena)

¿Qué es esto?

¿Un niño conduciendo?

¿En mi pueblo? No.

El ventilador mantendrá el frío hasta que el glaciar abra mañana.

Guay. Mientras, vamos a ver "Cosas chillonas".

(Grito)

Oh, chicos, ¿habéis oído eso?

Vale. Pero para enchufar el ventilador,

hemos quitado la tele.

Por algún motivo, solo tenemos un enchufe.

Veremos un episodio y pondremos otra vez el ventilador.

De acuerdo, pero solo un episodio.

(Grito)

Venga, solo otro más.

(Grito)

¿Solo otro más?

(Grito)

Solo otro más.

(Grito)

Ese último chillido no me lo esperaba.

No.

(Rugido)

Espera, ¿hay más episodios?

Por favor, no nos comas.

Sabemos a jamón pasado.

Os pillé.

Madre mía, qué bromazo os he gastado.

Pero... ¿Hablas?

Cuando no hago ruiditos así...

(CANTA)

¿Y gastas bromas?

Soy el mejor de todos.

Me llamo Memo. De apellido Saurio.

¿Qué? Espera, sois...

Sois Jorge Betanzos y Berto Henares.

¿Sabes quiénes somos?

"El Chistosaurio chistoso".

Todo nuestro mundo se basó en él.

Nos enseñasteis a hablar, a jugar al minigolf y a hacer pizza.

Bromas.

"Cuando a Jorge y Berto se les cayó el tebeo,

se convirtió en un libro de sabiduría para los dinosaurios

y los cambió por completo,

incluso el hecho históricamente incorrecto

de que quedaran atrapados en el hielo."

¿Estás pensando lo mismo que yo?

¿Que volvimos listos a los dinosaurios?

Y vamos a llevarnos ese positivo sí o sí.

¿Cómo? Memo es el dinosaurio de Gustavo.

Un momento.

Memo solamente es el dinosaurio de Meno.

¿Entonces nos ayudarás?

Por vosotros lo que sea.

Pero necesito un favorcillo.

Sería una pasada gastar una broma con vosotros.

¿Hace? Hace.

Pero necesitarás un disfraz,

porque si la gente ve un dinosaurio,

llamará a la policía.

Y yo tengo el disfraz perfecto.

(Música)

¿En serio, una cosa es el disfraz perfecto?

Sí, le hace invisible.

Escojamos los objetivos para la broma y pasémoslo pipa.

Vaya, hola, niños como yo.

Risita. Soy un niño y tú eres dinosaurio.

No, es un niño, pero solo otro niño lo sabría.

¿Y crees que yo no lo sé?

Pues claro que lo sé, niños.

No te chincha.

Como decimos los niños.

¿Sabéis que es un adulto disfrazado, verdad?

Sí. ¡No!

No. Anda ya.

¿Veis? Un niño dice: "Anda ya".

Fallo nuestro.

¿A qué quieres presentarte a las pruebas para el anuncio

de granizados Congelín como todos los niños?

Sí. Claro que quiero.

Granizados Congelín.

Risita.

Congelín lo hace todo más mejor.

Sofía uno, estás haciéndolo de rechupete.

Otra Sofía, cepillas como un animal.

Sofía uno, rocíame.

Se me ha pinchado el pelo.

-El malvado mustiador de Memo lo uso con los neumáticos.

-(GRITA)

-El descacharrante descafeinado,

que es solo tierra.

(INITELIGIBLE)

"Los empleados deben lavarse las manos".

Ya, como si alguien lo hiciera.

Pues habría que cambiarlo.

"Lavarse el culete aquí".

Mucho mejor.

Y ahora el gran final.

Con solo unas gotitas de mi destilado "dinorreico" será...

(INITELIGIBLE)

¿Qué significa eso?

Que todos tendrán diarrea y he cerrado con llave los baños.

Ni hablar, Memo.

Cerrar los baños es demasiado.

Te has pasado.

Te has pasado.

¿Qué?

Si todo se inspira en vuestro libro, solo sigo vuestro ejemplo.

Me habéis hecho así.

Además, teníamos un trato. Sin bromas no hay positivo.

Pues no hay trato.

Eso, nos vamos.

Tío, no mola conocer a tus ídolos, siempre te decepcionan.

(CANTA)

Genial, nos quedamos sin positivo.

A no ser que vayamos a buscar otro dinosaurio.

Sí.

Mi dinosaurio no está.

-¿Estás seguro?

-Pues tendría que hacer unas pruebas.

Claro que lo estoy. Cómo puedes ser yo.

Gustavo, otro Gustavo.

¿Por qué ese aspecto de privilegio y riqueza decimonónicos?

Me hago pasar por niño para sacar información

a Jorge y Berto.

Odio los disfraces, son mentiras que se llevan puestas.

-¿Y qué tienes, aristócrata con pololos?

Alguien ha robado el dinosaurio de Gustavo.

Me pregunto si tendrá algo que ver

con el dinosaurio que andan paseando por ahí

Jorge y Berto.

¿Qué?

-(AMBOS) ¿Qué?

¿Me dais mi nueva plaza de aparcamiento?

Fuera de aquí.

(GRITA)

Necesito otro dinosaurio.

Dinosaurios.

Justo ahí delante.

Ha sido demasiado fácil.

Sí, qué raro

que no los haya encontrado nadie más.

Alguien más los ha encontrado.

¿Gustavo?

¿Venís a robarme otro dinosaurio?

Pues ni hablar, "nimbéciles". Mezcla de niños e imbéciles.

Lo hemos pillado. Bien.

Fijaos en mi nuevo invento, el Descongelatrón 2.000.

¿No es como un secador de pelo?

Sí, pero le he añadido otros dos niveles.

Cuando el hielo se derrita, tendré tres dinosaurios,

el triple de lo que tenéis vosotros.

¿Has dicho el triple de dinosaurios?

Porque he hecho los cálculos y las cuentas no salen.

No oigo tu atrofia cerebral

por culpa de mí Descongelatrón 2.000.

Adiós a nuestro positivo.

Otra vez.

Sí. Y al campamento de verano.

"Y por si habíais olvidado

de qué se trataba esta loca aventura..."

Y vosotros diciendo que eran feroces máquinas de matar.

Necios.

¿Crees que serán listos como Memo?

Eso espero. Si no, ha estado muy bien.

¿Habéis dicho Memo?

Uf, menos mal.

Sí, ¿le conoces?

Ya lo creo. Es un viejo amigo.

Me llamo Maldición, por cierto. De apellido Saurio.

Y estos son los hermanos Saurio. No somos parientes.

¿Sabéis dónde está? Ojalá.

Necesitamos un dinosaurio para que nos pongan un positivo,

pero se ha ido. Ayudadnos a encontrarlo

y os echaremos un cable.

Vale. Pero podría estar en cualquier sitio.

A ver, ¿hay alguna pizzería por aquí?

"Capítulo 4: Una situación 'dinumentable'."

De pepperoni.

-Hola, Memo.

¿Te gusta esa porción?

-¿Maldición? ¿Qué estás haciendo aquí?

-Lo que debí hacer mucho tiempo atrás,

patearte el culo.

Espera, creía que erais amigos.

Los mejores, hasta que hundió nuestra pizzería.

Echó sus gotitas en la salsa y dio "dinorrea" a todo el mundo.

-Más bien "pizzarrea", ¿lo pillas?

Es una mezcla de pizza y diarrea.

-Lo pillamos. Y ahora voy a pillarte a ti.

-¡Sí!

El mazo matón de Memo.

No falla nunca.

(CANTA)

-Nadie nos pega con un contenedor y se va de rositas.

Es una "dinofalta" de respeto.

A por él, chicos.

Tío, van a matar a Memo.

Bueno, creo que se lo ha buscado.

Se lo hemos buscado nosotros escribiendo aquel tebeo.

Tenemos que ayudarlo.

(SILBA) Mira, el señor Carrasquilla.

Hola, coleguitas de la misma edad.

No os estoy espiando,

solo estoy tomando una porción de la pizza esta.

(Música)

¡Sí!

(CANTA) Hora de comer.

¿A dónde crees que han ido?

Tengo una idea.

¿Cuál es esa idea?

"Palosaurio, el mejor campo de minigolf con dinosaurios."

¿Estos dinosaurios son el problema?

Qué va, si yo juego con ellos al minigolf.

Estos dinosaurios son falsos.

Buscamos a los dinosaurios de verdad.

Un momento, ¿no son de verdad?

Es metal de verdad.

Son dinosaurios que adoran el minigolf como yo.

"Dinogolpe".

(GRITA)

Qué injusticia.

Perdón, es que este juego me encanta.

¿"Dinorrepetimos"?

No. Debemos encontrar a Memo antes que Maldición.

(GRITA)

Cuidado, tío.

¿Memo?

No, ese nombre no me suena.

De nada.

-¿Vas a alguna parte?

Capitán Calzoncillos, haz algo.

Allá voy.

(CANTA)

¿Qué estás haciendo?

Bailar yuba.

Haz algo útil.

Ah, gracias por concretarlo un poco.

(GRITA)

"'Capítulo cinco: El de la violencia increíblemente gráfica'.

Presentado en 'papeograma',

una pelea que queda menos espantosa con comida.

Torta del dinosaurio. Hay una torta en el plato. Pásame el sirope.

Espera. No. Aplastamiento del Triceratops.

Madre mía, qué buena pinta tiene esa pizza.

Estáis desperdiciando la comida. Fuera."

(GRITA)

¿Te gustan las bromas?

Pues esta se llama "la perdición de Memo", esta no te la esperas,

bueno, sí, porque acabo de decírtelo.

-(GRITA)

Eh, eh, tranquilo, hombre.

Ya está despierto.

Tenía un sueño maravilloso.

Había dinosaurios y un minigolf.

No era un sueño, es real, tienes que salvar a Memo.

Muy bien, sea quien sea, allá voy.

¿Alguno de vosotros es Memo?

(ININTELIGIBLE)

Socorro. Encantado.

Y los demás dinosaurios, os presento al Gallumbosauro Rex.

Solo un momentito, ya casi está.

Y...

No, esperad.

Será un segundo.

Eso es. Allá voy.

Este... No.

Sí. Este amiguete

os hará desear extinguiros otra vez.

Nieve.

Calzoncillos.

Se acabaron las bromas.

Vamos a ponernos serios,

"dinoserios".

Oh, no. Ojalá no hubiéramos escrito ese tebeo.

Claro, Berto, eso es, el tebeo.

¿Cómo ganaba el Capitán Calzoncillos?

(AMBOS) Con la máquina de granizados Congelín.

Maldición, mira detrás de ti.

Oye, ¿por qué te has chivado?

(GRITA)

A veces somos buenísimas.

Capitán, tira de la palanca.

No es momento de tomar postre.

Ya voy yo.

(Sirena)

Es la poli, corred.

(CANTA)

Genial, lo hemos resuelto.

Pero nos quedamos sin positivo.

¿Tú otra vez?

Agente, quería denunciar la desaparición

de unos calzoncillos.

"Capítulo seis: Vive y deja 'dinosaurear'."

Como nadie se ha molestado en presentar un trabajo,

nadie se lleva el positivo.

Y por tanto sigo en cabeza.

Atajo de mediocres.

Gustavo, número uno. Gustavo, número uno.

Gustavo, número uno.

Estábamos así de cerca del campamento

hasta que Memo nos ha dejado tirados.

Una entrega para Jorge y Berto,

con extra de queso y un positivo.

Memo, has "dinocumplido".

Y he abierto una pizzería nueva.

"El manjar molón de Memo".

Así que pizza gratis para todos.

Te dije que los dinosaurios comían pizza, además,

tenemos un dinosaurio.

¿Ahora nos pondrá ese positivo?

Vale.

-¿Quiere una porción?

-Disculpadme.

¿Gotitas de Memo?

(CANTA)

Una vez más, Jorge y Berto han salido victoriosos.

-Y solo hay una persona a la que culpar.