Captain Underpants and the Squishy Predicament of Stanley Peet's Stinky Pits

Captain Underpants and the Terrifying Perilous Misfortune of the T.P. Mummy

Las flipantes historias del Capitán Calzoncillos en inglés

Berto y Jorge buscan papel de váter para empapelar cosas; ahora quieren empapelar el colegio. Casualmente, Carrasquilla ha hecho un pedido enorme de un papel de váter muy caro para impresionar a la nueva profesora de francés.



09-05-2023 01:00:00

