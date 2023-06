Captain Underpants and the polorizing plight of the Pitiless Poopetrators

Captain Underpants and the shocking showdown of the Staggering Sugamechanger

Las flipantes historias del Capitán Calzoncillos en inglés

Este fin de semana los padres visitan el campamento y el Sr. Carrasquilla ha decidido arreglar las cosas con Berto y Jorge. Quiere convencer a los padres de que este es el mejor campamento para traer a sus hijos el próximo año pero para eso antes tiene que arreglarlo, que está totalmente destruido.



21 min, 35 sec

23-06-2023 01:00:00

