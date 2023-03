Captain Underpants and the Flustering Mindless Woe of the Flushable Memory Wipes

Las flipantes historias del Capitán Calzoncillos en inglés

Captain Underpants and the Flustering Mindless Woe of the Flushable Memory Wipes

Jorge y Berto sufren la humillación de todos al mancharse los pantalones con flan de chocolate. Se han ganado el histórico mote de Primos Mojones, pero pronto planean cómo dar la vuelta a la historia y, sobre todo, terminar para siempre con esta horrible y desagradable costumbre.

21 min, 35 sec

31-03-2023

