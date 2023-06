Captain Underpants and the cunning combat of the Covert Camoflush

Captain underpants and the savage spite of the Slimy Salamangler

Las flipantes historias del Capitán Calzoncillos en inglés

Captain underpants and the savage spite of the Slimy Salamangler

Para poder bañarse en el lago, el Sr. Carrasquilla obliga a los chicos a competir antes en una regata contra otros campistas. En la regata también participa una gigantesca salamandra que quiere vengarse del Sr. Carrasquilla.

21 min, 35 sec

15-06-2023 01:00:00

Las flipantes historias del Capitán Calzoncillos en inglés - Captain underpants and the savage spite of the Slimy Salamangler