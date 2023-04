Captain Underpants and the bombastic blathering of brainy blabulous

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la izquierda, con corbata y pelo cepillo.

Berto el de la derecha, con camiseta y pelazo.

Recordadlo."

Enhorabuena, chicos,

habéis sacado los dos un 10.

No esperaba menos.

Hombre, claro, es lo que nos merecemos.

Nos hemos dado cuenta de que siempre teníais razón

y nosotros no. -Como disculpas,

aceptad estas tablas antigravitatorias

que os hemos hecho. Os perdonamos por ahora.

¿A dónde vais?

No necesitáis más gimnasia.

Así se habla, señor Magrazas.

¡Viva usted! ¡Sí!

(RÍEN)

¿Qué hacéis?

He dicho "a correr", no "a bailar".

Soltadme las-s-s manos.

¡Corred!

Moveos, vamos, vamos.

Sería genial que el colegio fuera así de verdad.

Sí. Cierra los ojos y volvamos a soñar.

¿Quién ha dicho que os podéis s-s-separar?

Por favor. Ya basta.

# Jorge y Berto hacen tebeos.

# Es molón. # Un montón.

# Y había un viejo director # que les decía...

# Bla, bla, bla.

# Cogieron su hipno-anillo # y le hicieron bailar.

# Y el Capitán Calzoncillos # sin querer se convirtió al final.

# Ta-ta-chán.

# Con un casquillo se transforma, # aunque no es genial.

# Y recordad que, si se moja, # volveremos a empezar.

# Ponedlo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí la canción # del Capitán Calzoncillos

# va a acabar.

# De Jorge Betanzos # y Berto Henares. #

"La rimbombante cháchara del lumbrero parlanchín."

"Capítulo 1. Carrasquiebra y regustaborgización.

Jorge y Berto estaban planeando una pesada broma

como venganza contra el señor Magrazas.

La llamaron..."

La broma de lanzar 300 globos de agua

al señor Magrazas. Un hombre genial.

Mira, ahí está.

¿Eh?

Ha caído en la trampa del chicle. Nunca falla.

Ahora nos las pagará todas juntas.

La venganza cuanto más húmeda mejor.

Eh...

¿Qué demonios? Habéis-s-s fallado.

¿Qué ha pasado? Que ya estoy aquí.

-Sí, y yo.

-Os presentamos nuestras medidas antibromas.

¡Las medidas antibromas 2000!

¿Y ya está? 2000.

-Se acabó cambiar el papel higiénico por papel de lija.

-Y el azúcar del glaseado por pegamento.

No más peste de mofetas los tubos de aireación.

¡No!

¿Ya no se encarga el señor Carrasquilla

de la disciplina? (ININTELIGIBLE)

¿Qué? (ININTELIGIBLE)

¿Qué? Que se ha marchado a otro colegio.

Has caído. Qué bueno.

(GRITAN)

¿Por qué se ha ido el señor Carrasquilla?

Pues...

Ni idea,

pero podréis meditarlo en la mazmorra de castigo...

-2000.

-(LOS DOS) ¿La mazmorra de castigo? -¡2000!

No me creo que se haya ido, este colegio era su vida.

Bueno, el colegio y el guacamole.

# Ay, cuánto te quiero. #

Quizás nosotros también deberíamos irnos.

Seguro que hay otro colegio donde se pueden gastar bromas.

Oye, ¿por qué llevábamos esas barbas?

Tenía mis dudas, pero es verdad, el señor Carrasquilla de cartón

es mejor que el de verdad.

-Y, además, no chilla cuando le tiras dardos.

Hola, Gustavos. Hola, Gustavos.

No tenéis hora.

Señor Carrasquilla, acompáñelos fuera.

-Es vago como el de verdad. -Pero es mejor.

Queremos irnos a otro... (LOS DOS) Firmad.

Colegio.

Colegio Cherónimo Jumillas, mejor colegio de quipa.

Me resulta muy familiar. "Qué va, será una coincidencia."

"Capítulo 2, el capítulo del shock.

En cuanto entraron en el nuevo colegio,

se dieron cuenta de que era diferente.

Vaya, este colegio está bien. Fíjate.

Agua potable. El bebedero está limpio.

Y no huele a cuidador de zoo. Y tampoco hay fuego.

¿Eh? ¿Mocca chocaccino?

Tío, este cole lo tiene todo.

Excepto nuestros amigos

Leoncio, Erica, Flora y Bo.

No, los tiene incluso a ellos.

Erika, estáis aquí también.

¿Os habéis cambiado? ¿Erika?

Debes de ser nuevo, me llamo Rerica, Rerica Omillo.

¡Vaya! Es como Erica Romillo, pero al revés.

No, Erica Romillo al revés sería Acarie Llomirro.

Ah, y estos son Olencio, Floria y Bop Enormez.

¡Ah! Y esas son Sesica y las Jofías.

Es muy raro. Sí.

Son como nuestros amigos, solo que llevar gafas y leen,

por lo que son listos, según la tele.

"Es cierto, y a todo personaje con gafas se le exige decir..."

-Según mis cálculos...

-Según mis cálculos...

-Según mis cálculos...

-Según mis cálculos...

-Según mis cálculos,

la clase comenzará en 15 minutos, será mejor que entremos.

¿Entrar ya? ¡15 minutos!

¿Es un universo alternativo como en Langostaverso?

Me llevaré esa.

No, hemos venido en autobús,

pero es una versión muy rara del Jerónimo Chumillas.

¡Por eso se llama Cherónimo Jumillas!

"Somos demasiado vagos

para dibujar un colegio con nuevos personajes,

así que hemos cambiado los nombres excepto los de..."

¡Jorge Betanzos y Berto Henares!

"Y otro." ¿Señor Carrasquilla?

¿Un señor Carrasquilla más raro?

Imposible. Es genial volver a veros, chicos,

he oído que os habéis trasladado y me alegro muchísimo.

Eso nuestro viejo director no lo diría nunca.

¿Qué? ¿Soy vuestro viejo director?

Soy yo, el señor Carrasquilla.

Sí, hemos tenido diferencias en el pasado...

¡No! ¡No, no, no!

Pero eso es agua pasada.

Soy un hombre nuevo gracias a este colegio increíble.

Seremos grandes amigos aquí.

¿Qué? ¿Qué?

Sí, empezamos de cero.

No, no, mejor volvemos a empezar.

# En un cole nuevo ya van a empezar,

# juntos siempre estarán,

# siempre amigos serán.

# Dale ya.

# Lo pasan genial.

# Dale ya.

# El ambiente es total.

# No tienen problemas, # "feliz" es su lema.

# ¡Oh! Dale ya. #

"Se rueda directo delante del público."

Pasaos por mi despacho luego, comemos algo y nos ponemos al día.

Mi puerta siempre está abierta.

"Capítulo 3, Escuela Jerónimo Pelmazo."

No me lo creo,

están haciendo tortilla con huevos de verdad.

De gallina, y no de lo que vive bajo el puente.

(Rugido)

Es como un restaurante de cinco estrellas,

eso diría si supiera algo de restaurantes.

(CHISTAN)

(JADEA) ¡Seis!

S-s-s-í, ¡vamos!

¡Vaya! El Magrazas raro está superacelerado.

(JADEA)

Sí, sí, sí, sí.

¡Sí, sí, sí!

Sí, sí, sí, sí, sí.

¡Uh! Sí, sí, sí.

(JADEA)

El filósofo Arisófocles dijo una vez...

-El músculo más importante del cuerpo

es la mente.

-Aunque es porque odiaba el ejercicio.

También se le ha acelerado el cerebro.

¿Podemos hacerlo? Parece fácil.

Las apariencias engañan, el parkour es un trabajo duro,

yo he entrenado durante años

y evito cualquier cosa banal que te atrofia el cerebro

como esos videos de un tipo

que encuentra basura en la carretera.

Basurretera, ese tipo sí que mola de verdad.

Basurretera, ¡sí!

Eh, chicos,

acabo de encontrar una lata vacía de jugo de zanahoria.

Ajá, ajá, ¡sí!

¡Uh! ¡Ese casi me pilla!

Ajá, ajá, ¡sí!

-Es tentador,

pero te atrofia el cerebro

y la mente debe permanecer pura como la nieve del Ártico.

¡Oh! Una astilla, qué bien,

aprovecharé para enseñaros otra cosa.

Agrandaré el dedo con mi último invento,

el agrandacosas 3.000.

Ahora sacó la estrella fácilmente

y podemos estudiar el dedo.

¿También inventa cosas?

-(CHISTAN)

-(RÍE)

Hola, soy Gustavo Rumberas.

¿Habéis visto a Gramazas agrandar su...?

¿Cómo se dice?

Ah, sí, dedo.

¿Y el Gustavo raro no es listo?

Oye, aquí hacemos las cosas de otro modo.

Trabajamos duro,

estudiamos mucho y respetamos a los profesores.

Si podéis hacerlo,

el colegio os devolverá 10 veces lo que le deis.

Vale, es aburrido, pero todo funciona.

Los profesores enseñan,

la comida es comida y Carrasquilla no nos regaña.

Deberíamos intentarlo.

# ¡Oh! Dale ya. #

No veo ni jota con estas gafas.

Probablemente sea lo mejor

porque este lugar parece el cementerio de la infancia.

No me acostumbro. Ni yo.

El colegio es genial, pero le falta una cosa: diversión.

Sí, pensaba que podría vivir sin ella,

pero no. ¿Qué hacemos?

Ya sé, haremos que lluevan chucherías.

Regalaremos pistolas de agua a todo el mundo,

demoleremos el colegio y construiremos

el castillo hinchable más grande de la historia.

Bueno, eso último lo dejamos,

pero enseñemos a esta gente a divertirse.

Sí, que aprendan a disfrutar de la vida.

¿Cómo puede alguien ver con esto?

"No puedes tener éxito siempre, pero siempre puedes intentarlo".

Eso sí que son palabras sabias.

Claro, pero además pueden ser divertidas.

Forma una palabra nueva.

"Inténtalo siempre y lo conseguirás".

¿De verdad? Con esas letras están "culo", "idiota", "moco"...

Sí, pero es un buen consejo.

(SUSPIRA) Esto va a ser difícil.

Toca ponernos serios. ¿Hablas de hacer un cómic?

Iba a proponerte que nos fuéramos a otro colegio,

pero mejor hagamos un cómic.

"Capítulo 4. El capitán calzoncillos.

y el arma secreta de los niños impertérritos.

Jorge y Berto."

"Había una vez unos niños realmente impertérritos

que decían: "Yo lo hago todo bien".

Pero no era cierto porque no se divertían, solo decían:

"Más mates, por favor".

Y sí, "yo te limpiaré la casa".

Gracias, pero de divertido nada.

Un niño en su cumpleaños contrató a un contable

para escribir números,

pero nadie sonreía ni se reía ni decía "pepinillo" para nada.

O sea, venga ya, ¡pepinillo!

Entonces, llegaron unos extraterrestres y dijeron:

"¿Cuál es el sonido de la risa humana?

O acabaremos con vuestro planeta".

Los niños no sabían qué hacer,

Limpiaron el cajón de los cubiertos y plancharon,

pero no era divertido.

Los aliens harían explotar el planeta

con su rayo láser.

Sonidos de calentamiento, de calentamiento...

Pero entonces el Capitán Calzoncillos

llegó volando como vuela el Capitán Calzoncillos.

"Salvaré la tierra y la llenaré de entretenimiento".

Se dejó caer en un montón de paja

y acabó con paja las orejas y dijo: "¡Pepinillo!".

Los aliens se quedaron "¿qué?", en lengua alguien...

(ININTELIGIBLE)

El Capitán hizo sus mejores trucos de baloncesto:

el golpe cular, el pato de agua,

y el triple, triple, tiro triple,

que es como con nueve pelotas.

Los aliens no lo entendían,

pero los niños nunca habían visto algo tan increíble.

Empezaron a sonreír, sus caras se relajaron,

y sus caras largas se les cayeron.

Clanc, clanc, clanc...

Pero los infelices aliens lanzaron al Capitán bien lejos

y dijeron: "Acabaremos con vuestro planeta...",

y el niño del cumpleaños dijo: "¡Pepinllo!",

y todos los niños se rieron muy y muy fuerte,

por primera vez, pero el sonido...

"Ha, ha, risa",

su sonido era superdoloroso para los aliens

y se cubrieron las orejas.

"Que pare esa risa humana".

Y los niños dijeron todos:

"¡Pepinillo, pepinillo, pepinillo", y se rieron un montonazo.

Y los aliens dijeron:

"No podemos luchar con vuestra arma secreta"

y salieron volando. ¡Sí!

Y el Capitán Calzoncillos volvió volando.

"¿Dónde se han ido? Fin."

Pareces un tío al que le gusta leer.

Casi tanto como atender al profesor en clase.

Pues prueba esto.

Es guay, es algo que nunca había sabido que necesitaba.

-Esto lo cambia todo.

¡Ya es hora de divertirse!

"Y en menos que canta un gallo,

las mentes de los niños se transformaron

gracias al brillante cómic de Jorge y Berto."

(RÍEN) ¿Risas?

¿En este colegio? Qué raro.

Decidme, chicos, ¿qué se deben todas está risitas?

¡Ay, no! Aquí no, ahora no.

¿Nos va a gritar o a chillar? Porque yo voto por gritar.

Sí, grita muy bien. (RÍE)

Os lo dije,

soy un hombre nuevo gracias a esta escuela perfecta.

No más gritos, no más castigos.

Por fin puede ser el director que siempre había querido ser.

Ahora sentados en un puff y hablemos.

Os voy a pedir un favor.

Necesito que no arruinéis este colegio

porque solo eso me ha hecho disfrutar la vida,

excepto los juguetes de madera que me daba mi tío,

los cuales estaban plagados de clavos oxidados

que hicieron que pillara el tétanos.

En fin, nada de cómics ni de bromas.

¿Nada de diversión? Nada.

¿Qué ganamos nosotros?

Que no os envíe a prisión.

O sea, a una buena educación.

(RÍE) ¿Vale?

Trato hecho.

Vamos a gastarle una broma, ¿no? Sí, y va a ser monumental.

"Capítulo 5, atropello con diversión."

Pronto seréis testigos de una broma épica

gracias a esta preciosidad.

¡Pepinillo!

No, es un globo de agua, pero me gusta tu actitud.

Por culpa de Jorge y Berto podríamos perder el colegio,

por eso necesito la mente más brillante

para que me ayude,

aunque sea la del profesor de gimnasia.

El general decía:

"Si conoces a tu enemigo, ya has ganado la batalla".

Perdió todas sus batallas,

pero la cosa es que Jorge y Berto son nuestro enemigo.

¿Entonces perderemos? No porque me tiene a mí,

la mente más brillante, el inventor del balontiro.

No sé si eso vale mucho.

Devolveré a esta escuela todo su esplendor.

Por mi bien.

Por cierto, ¿ha visto el último video de Basurretera?

No, ¿qué pasa?

No, no me lo cuente. Vale, pero es buenísimo.

Encuentra unos pantalones de traje en una salida.

Acabo de encontrar unos pantalones de traje

en una salida.

Ajá, ajá, ¡sí!

¡Le he dicho que no me lo cuente!

¿Cómo va a ser épico ese pequeño globo?

No lo será hasta que lo convirtamos en gigante

con esta cosa, el agrandacosas.

¿Sabe el señor Gramazas que habéis robado su invento,

lo cual es un robo y nos hace cómplices del delito?

Esto fuera y no,

porque se trata de una broma.

Ahora Rerica, lee lo que pone al micrófono.

"Atención, profesores,

acudan a la entrada del colegio para conseguir un portátil gratis."

¡Funciona!

¡Este colegio es el mejor! ¡Portátiles gratis!

Es genial, ¿verdad?

En zona de impacto. Ahora.

¿Por qué está oscureciendo? Ay, no.

(GRITA)

Sí, bien, yuju. (RÍE)

Ahora lo primero es deshacerse de las pistas,

y, lo segundo más importante, correr.

No me rendí de nunca, mi Cherónimo Jumillas,

porque te quiero.

¡Ay!

(GRITA)

¿Señor Gramazas?

¡Oh!

"Capítulo 6, con cabeza."

(RÍE)

No me había sentido vivo hasta ahora y eso que llevo vivo toda mi vida.

(RÍE)

-Fomencio, tenías razón, el apocalipsis zombi.

-(GRUÑE) -(GRITA)

-(RÍE) Las bromas son lo mío.

-¿Qué?

(RÍE) Pensaba que no lo conseguiríamos.

Pues ya ves que sí.

"Si pensasteis que cambiarían, ya veis que no."

Pequeños delincuentes, se acabó lo de arruinar el colegio.

Vuestros cerebros no pueden contra mi mente de mamut.

Anticipo vuestros movimientos antes de que los hagáis.

(GRITA) (GRITA)

Sabía que haríais eso,

pero esto pesa un poco...

Ah... Ay... Eh...

(JADEA) (JADEA)

-No corráis, es inútil,

voy tres pasos por delante.

¿Creéis que meteros bajo un puente me va a detener?

Hay espacio más que suficiente para...

¡Ay!

Ya os tengo.

Nunca huyáis a un callejón sin salida.

¿Qué?

No vale,

esta ciudad no está hecha para los listos.

¿Sabes qué se me ocurre?

El cabezón gigante lo convierte

en la versión rara de Pompis Pomposo.

"Recordaréis a Pompis de un capítulo anterior."

Aunque ahora se parece más a...

Lumbrero parlanchín,

y mi cerebro ya ha procesado 17.842 formas de destruiros.

Y sumando.

¡Guau! Una cerebro es mucho peor que un gran culo.

Toca llamar al... (LOS DOS) ¡Capitán Calzoncillos!

(LLORA)

(LLORA)

Sabía que lo estropearíais.

Habéis infectado este paraíso perfecto

con vuestras gracias

y vuestros mal llamados "cómics diver",

y vuestra molesta chispa creativa.

¿Aburrirse hasta la muerte es el paraíso?

¿Vivir como un robot obediente?

Sí.

Y no podéis ganar.

Tengo la mente de un profesor de gimnasia de mi parte.

No me rendiré sin luchar.

Nosotros tampoco.

(TARAREA)

¡Ay! ¡Qué calambre!

Ay, au, ay...

Capitán Calzoncillos, necesitamos ayuda.

Pues claro.

Vaya, bonita casa.

Mente sobre materia, mente sobre materia,

por favor, mi cerebro es una maravilla,

no un tendedero.

Vamos, cerebro, desafía la física.

¡Sí!

He conseguido la superioridad de la mente.

Abuela, sus calcetines están secos.

¿De qué tamaño de cabeza hablamos? La más grande.

Las he visto mayores.

Y como dijo una vez el historiador,

"lo grande es bueno,

lo más grande mejor, y lo más grande...", olvídalo.

Pero llevaba una pizzería, así que...

Yo dije que tenía una piedra en el zapato

y no llevo zapatos. ¿Qué significa eso?

Que no tienes nada que hacer contra él.

No es cierto.

Cuidado, voy armado,

pero con mis brazos, no con armas.

A no ser que cuentes mis brazos como armas.

Nada comparado con mi cerebro el cual usaré para aplastarte.

Mente sobre materia, vamos, mente sobre materia.

¡Eh! ¿Desde cuándo vuelan los árboles?

Desde que lo dijo mi cerebro igual que lo de que caigan.

No has dicho "árbol va".

"Capítulo 7, el capítulo de la violencia supergráfica,

presentado en Concurs-O-Rama,

una alternativa constructiva a la lucha.

El capitán calzoncillos... A:

Evitará el golpe de una bañera voladora,

o B: Se llevará un buen mamporro.

¡B! Segunda pregunta.

El capitán calzoncillos...

A: Esquivará el poste del teléfono

o B: Lo parará con la cara.

B otra vez.

Última pregunta.

El capitán calzoncillos...

A: Esquivará el yate volador

o B: Tomará el crucero del dolor.

Qué pregunta más tonta."

Hola, amigos,

bienvenidos a bordo del S-S-S...

Se le ha ido la olla.

¿De dónde has sacado un yate aquí?

¿Sigues pensando que tu fuerza es superior a mi cerebro?

Os enviaré a los dos al espacio exterior.

O por lo menos a varias manzanas

restaurando así la perfección del colegio.

-P-p-pero eso no puede hacerlo sin un permiso.

-Mi poder está creciendo.

Puedo disparar luces de colores con los ojos.

Vámonos de aquí.

(GRITAN)

-Ahora vais vosotros.

¿Cómo reducimos su cerebro antes de que nos saque el nuestro?

Perdona, chicos,

Basurretera ha encontrado una bolsa de plástico.

¡Una voz de plástico!

"-He encontrado una bolsa de plástico,

ajá, ¡sí!"

-Evito cualquier cosa banal que me atrofie el cerebro,

como esos videos de un tipo

que encuentra basura en la carretera.

Lo tengo, ¡vamos a idiotizarlo con Basurretera!

Eh, mi teléfono.

Pero ¿cómo va a verlo? Mira, el agrandacosas.

Cuidado, Berto.

Aquí, lumbrera.

Me lo estáis dejando ridículamente fácil.

Preparados para...

¿Eso es...? ¡Basurretera!

"Basurretera, ¡sí!

Otra bolsa de basura, ¿cómo es posible?

Ajá, ¡sí! ¡Casi me pilla!"

Qué bonito es.

¿Quién habría dicho que el invento sería útil?

"Bien, literalmente, todo el mundo."

Creo que todavía estoy mareado.

(GRITA)

Espera, ¿eso es cuando el tipo encuentra basura?

Este capi me encanta.

No, no puedo dejar de verlo, ¡es tan divertido!

No puedo pensar bien.

Funciona, Basurretera le ha atrofiado el cerebro.

¿Qué es esto?

¡Eh! Veo bien.

¿"Jurisprudencia legal"?

¡Y puedo leer!

Vaya, qué interesante.

(GRITA)

(RÍE)

Perdón, todavía tengo que adaptarme.

¡Eh! ¿Eso es el mando? Quiero escuchar lo que dice.

¡No!

¡Oh!

Vaya, ese pájaro tiene que dejar los carbohidratos.

¿Qué? ¡Ah!

Ahora mi colegio perfecto es una paloma.

¿Dónde está mi ropa?

"Capítulo 8, en ningún lugar como en casa."

Ese colegio era fantástico,

los profesores sabían leer,

los niños no se burlaban de mí

y esas tortillas...

Pero tengo que admitir que me aburría como una ostra.

Nosotros igual. Exacto.

Estará bien volver a gastar bromas donde sepan apreciarlas.

Y gritar a los niños otra vez, empezando por vosotros dos.

Que vuelvan los duelos... ¡Ay!

¿Cómo es que no hay versión rara de nosotros?

Porque somos únicos, colega.

Uña y carne.

Sí.

(GRITA)

Fijaos, acabo de encontrar a un tipo en buen estado.

¿Quién habrá tirado esto?