Captain Underpants and the angry abnormal atrocities

Captain underpants and the aggravated assault of the Alien Armada

Las flipantes historias del Capitán Calzoncillos en inglés

La tripulación de la nave escolar ha sido capturada por los gigantianos y sometida a trabajos forzados. Gustavo es aliando de los gigantianos y no sabe que el plan de los alienígenas es conquistar la Tierra y esclavizar a los humanos.Los alienígenas se han llevado prisionero a Gustavo y la nave escolar sale en su busca. Es un viaje largo y casi toda la tripulación se somete a un proceso de criostasis, para hacerlo más llevadero.

21 min, 35 sec

04-07-2023 01:00:00

Las flipantes historias del Capitán Calzoncillos en inglés - Captain underpants and the aggravated assault of the Alien Armada