Captain underpants and the aggravated assault of the Alien Armada

Captain Underpants and the confusing crisis of the conniving captive

Las flipantes historias del Capitán Calzoncillos en inglés

Todas las simulaciones para el rescate de Gustavo están siendo un desastre. A pesar de eso y de que a Gustavo nadie le considera un verdadero amigo, Jorge y Berto convencen al grupo para seguir adelante a escondidas de la comandante. Eso sí, deben cumplir y respetar la Ley Espacial.

21 min, 35 sec

03-07-2023 01:00:00

