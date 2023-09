Captain Underpants and the senseless torment of the Space Toilet

170313

Las flipantes historias del Capitán Calzoncillos en inglés

6787886

Captain Underpants and the senseless torment of the Space Toilet

Una nueva aventura comienza para Berto y Jorge cuando convencen al Sr. Carrasquilla para presentarse a un proyecto espacial. El colegio es aceptado en el programa de lanzamiento escolar y, convertido en cohete con todos los alumnos dentro, es enviado a la estación espacial.

21 min, 35 sec

25-09-2023 01:00:00

en

https://www.rtve.es/api/videos/6787886/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/flipantes-historias-del-capitan-calzoncillos-ingles/video/captain-underpants-and-senseless-torment-of-space-toilet/6787886/

https://www.rtve.es/v/6787886/

Las flipantes historias del Capitán Calzoncillos en inglés - Captain Underpants and the senseless torment of the Space Toilet