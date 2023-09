Captain Underpants and the hazardous hysteria of tof the hangry hypnosinger

Captain Underpants and the abandoned artifact of the Absentee Aliens

Las flipantes historias del Capitán Calzoncillos en inglés

La nave escolar va de vuelta a la Tierra después de que la estación espacial volara en mil pedazos. Jorge y Berto descubren que el proyecto de viaje a la estación era una mentira, que realmente fueron enviados a la estación espacial para recuperar una nave alienígena y traerla a la Tierra.

26-09-2023 01:00:00

