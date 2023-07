Captain Underpants and the Dreadful Debacle of DJ Drowsy Drawers

Las flipantes historias del Capitán Calzoncillos en inglés

Jorge y Berto no quieren ir al baile de fin de curso; lo odian tanto como Carrasquilla, que odia la diversión tanto como odia a los propios niños. Siempre organiza bailes aburridísimos. Los alumnos se presentan al casting para DJ de la fiesta, aunque Carrasquilla impondrá su decisión.



02-08-2023 01:00:00

