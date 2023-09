Captain Underpants and the abandoned artifact of the Absentee Aliens

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge, el de la izquierda, con corbata y pelo cepillo;

Berto, con mono de vuelo y pelazo chungo.

Recordadlos bien, porque este es un día más en clase."

Estamos en un examen. Prohibido andar, hablar y embobarse.

No ha dicho prohibido flotar. Esa se le ha pasado.

"Un día más en clase, si tu colegio está en el espacio

y puedes desactivar la gravedad artificial

con un mando a distancia."

(TODOS) Oh...

-Parad. Estamos en un examen.

Prohibido flotar. ¡Ah...!

He perdido mi si-si-silbato. Cuando diga "pitido", lanzáis todos.

¡Pitido!

(GRITAN)

¡Pitido!

Piti... ¡Au!

¡Pitido! ¡Au!

La señorita Nipapa dice que no mezclamos los líquidos.

Ah, ¿qué puede pasar?

(TODOS) ¡Oh!

# Jorge y Berto hacen tebeos...

# Y había un viejo director # ¡despacio!

# Cogieron pues un hipnotizo # antes de volar,

# y en Capitán Calzoncillos # sin querer se convirtió al final.

# Espacio.

# Con un chasquido se transforma, # espacio.

# Recordad que si se moja # volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí la canción del Capitán # Calzoncillos espacial.

# De Jorge Betanzos # y Berto Henares. #

"Capítulo 1. Marrón cegador."

"La nave escolar se dirigía de vuelta a la Tierra,

porque la estación espacial a la que fueron de excursión

estalló en el episodio anterior."

¡Capitán Calzoncillos!

¡Ah!

(Explosión)

¡No!

"Ahora, Jorge y Berto quieren respuestas,

porque estamos en un nuevo episodio y ya han acabado sus clases."

Vamos a presionar al doctor Fitzgibbons.

Yola Valiente dice que no hablemos con él.

Claro, por eso lo haremos. Yo seré el poli malo y tú el poli aún peor.

Verás cómo mola.

Como Jet Copiloto y Coleta Halley en "Polis cósmicos".

Vas a decirme dónde está Amorfo y vas a decírmelo ahora.

-¿Crees que él es malo?

Yo soy aún peor.

-¿Qué pasa? -¡Amorfo, estás vivo!

-¡Ah! ¡Se está zampando a mi mujer!

Bien pensado. Vamos a coaccionarle. Pero antes quiero pizza.

¡Ah!

¿Podríais apartarme esa luz de la cara?

¿Por? ¿Te pones nervioso? ¿Nos vas a descubrir el pastel?

Vaya, se ha hecho papilla. Ya he dicho que os lo contaré todo.

Podéis apagar la luz. Ah, vale.

No, esa no.

Mucho mejor.

Intentaba alejaros de la estación espacial porque he descubierto

que Aquiles Timo no os ha enviado de excursión.

Os ha hecho venir para recuperar una nave alienígena

y llevarla a la Tierra.

(RÍEN)

Muy buena. Seguro que el director del programa espacial

nos confía una movida tan gorda.

Mi madre no confía ni en que me cepille los dientes.

Hablo en serio. Aquiles descubrió la nave hace años,

pero los mandos son muy pequeños para un adulto.

-Oh, es inútil.

"-Los monos que entrenamos se revelaron."

(AÚLLAN)

¡Hazme caso, Agamenón, no existe el planeta Plátano!

¡Además, no tenéis la llave de la cápsula de escape!

¡Agamenón, Anubis, no!

-Igual pasó con los robots.

¡CD-11, CD-12, no existe el planeta Batería!

¡Es un mito!

¡No!

-No hay quien escape de esta trampa para dedos.

En fin, aquí les pensó que la única opción era

que la pilotaran niños, y cuando me enteré, traté de impedirlo.

¿Por qué? Queremos pilotar esa nave alienígena hasta la Tierra.

(AMBOS) ¡Uh!

(RÍEN)

¡Uh!

(AMBOS) ¡Viva!

(AMBOS) ¡Joper!

(AMBOS) ¡Uh! -Dejaos de "uh", es muy peligroso.

Y olvidaos, la Comandante Valiente nos lleva de vuelta a la Tierra.

Tema zanjado. Podemos "deszanjarlo".

Haremos un tebeo que la convenza de no volver a casa.

¡No! ¿Es que no me habéis oído?

¡No convenzáis de nada a nadie!

A ver, cuénteme más sobre la nave espacial alie... ¡Ah!

¡Qué pringue!

"Capítulo 2. El Capitán Calzoncillos y los Malechicles.

De Jorge Betanzos y Berto Henares."

"Pues una vez, los dos polis cósmicos, que eran niños

por falta de presupuesto, iban patrullando en sus 'cosmopóteros',

y pararon una nave espacial que iba muy despacio.

Resultó ser el temido ladrón de chicles intergaláctico.

'Supón', 'supón'. Eso significa ron en 'alienígeno'.

Iba a hacerse de oro vendiendo los chicles,

porque en el espacio son oro de mascar.

Ron les dijo: 'nadie toca mis chicles', y huyó.

Los polis cósmicos pensaron: '¿persecución? ¡Guay!'.

Le siguieron por un cinturón de asteroides,

por un concurso de cocina espacial,

y por el sistema de alcantarillado.

-¿Cosmo-qué es esa peste? ¡Oh!

-Por montañas espaciales.

-¡Que cosmo-vistas!

-Y la persecución siguió por un acuario espacial.

Hasta que arrinconar un Ron en un callejón del espacio.

Entonces apareció la banda de Ron, los Malechicles.

Por suerte, estaba cerca el Capitán Calzoncillos,

que iba a clases de magia en el Rincón del Aprendiz,

de Brad Abracadabra, antes vendedor que mago.

Los Malechicles de Ron le empezaron a disparar con láseres,

pero el Capitán les hizo un 'gallumbeo', ¡voila!,

su truco personal,

y los Malechicles aparecieron en la cárcel. ¡Zas!

No preguntéis cómo, porque un mago nunca revela sus trucos.

Como recompensa, los polis le dieron todos los chicles

que pudiera mascar, y acabó con 'chiclosis' aguda, mal rollo.

-Vale, fin."

Es una chulada, pero no sé si convencerá

a la Comandante Valiente para que dar la vuelta.

¿Estás loco? Si lo pone en esta página.

Es verdad. Pues no he dicho nada.

"Capítulo 3. Misión improbable."

Querido cuaderno de "binécora",

por fin voy a superar a mi rival del instituto, Yola Valiente.

La tripulación se está poniendo en su contra,

y pronto se amotinarán y me nombrarán comandante a mí.

Cuatro cosas. Una, puedo oírte; dos, nunca hemos sido rivales;

tres, no es un cuaderno de "binécora", es de bitácora;

y cuatro, todo esto es absurdo.

Igual nos hemos desviado un poco,

pero el doctor Fitzgibbons dice que Aquiles quiere

que llevemos una nave alienígena a la Tierra.

Y esa misión espacial nos flipa.

¿Podemos volver a por la nave alienígena?

No, esa nave es mía. Lumbreras desbancará a Cerebritz

como el mayor talento de la ciencia.

No hay alienígenas, no hay nave, no había ningún retrete monstruoso.

Hasta que lo creamos.

El caso es que Fitzgibbons está loco.

No podéis creeros ni una palabra.

Por eso os dije que no hablarais con él.

No fuimos a hablar con él, le estuvimos metiendo caña.

Sí. Como en "Polis cósmicos". ¿"Polis cósmicos"?

Bah, todas las series del espacio son unos bodrios.

No estamos en una serie tonta de la tele.

Esto es la realidad. Aquí no hay aliens ni conspiraciones

de segundas oportunidades, todo es a vida o muerte.

Incluso la gravedad. ¿Una ronda?

Cuaderno de "bitacorcho", el día y la hora que sea.

¡Au! Este "bitacorcho" tiene astillas.

Que sea rápido. Botas gravitatorias.

¿Botas gravitatorias?

(GRITA)

Y encima me ha pegado.

Hola, os habla Aquiles Timo, el director de Pedo Pis,

el que nos envió al espacio.

Salí en el episodio anterior. ¿Os acordáis?

-Sí, Aquiles, sabemos quién eres.

-Bien, era por si acaso.

En fin, ya sé que volvéis a la Tierra,

pero necesito que os desviéis un pelín.

-Negativo, nada de desvíos.

Esta misión era un error y por suerte ha acabado.

-¡Oh, qué pompaza! ¡Ja! Grande.

Resulta que un satélite está haciendo cosas raras,

y de él depende Internet, o sea, que es importante.

Ya que has hecho estallar la estación espacial,

quiero que lo arregles o te quitaré los galones.

¿Está claro? -No vamos equipados...

-Te envío las coordenadas y el simulador de entrenamiento.

Cambio y corto.

(AMBOS) ¿Simulador de entrenamiento?

(SE ESFUERZA)

Es imposible.

(SE ESFUERZA)

Ella no puede.

Si la ayudamos, igual nos deja rastrear la nave alienígena.

Arreglar ese satélite será nuestra aventura espacial.

Ah. Voy a perder mis galones.

El conducto es muy pequeño, hay que ser de vuestro tamaño.

Entraremos nosotros. Sí. Somos de nuestro tamaño.

No. Son incontrolables como el fuego. Lo haré yo.

Ni hablar, la misión está anulada.

Eso es lo que diría un comandante muermo, ¿verdad, chicos?

¿Qué? ¿Nos amotinamos?

¡Ah!

Si quieres conservar los galones, somos tu única esperanza.

Déjanos entrar en el simulador y a ver quién supera la prueba.

Sí. Nos metemos de cabeza ahí dentro.

No, la cabeza la pongo yo. No hay simulador que se me resista.

Quien llegue a la sala de control en la simulación asumirá la misión.

Pues entonces tenemos un duelo espacial.

Duelo, duelo, duelo, duelo...

¿Qué está haciendo?

(Música)

# Jorge, sin pestañear, # el satélite va a arreglar.

# Berto, con sus herramientas, # las normas revienta.

# ¿Para qué entrenamos, # siempre lo petamos?

# Aunque somos aprendices, # ganaremos en tus narices.

# No son camelo, # son trajes de vuelo,

# tú te vas al suelo # porque hay duelo-lo-lo. #

Lo hemos conseguido. El espacio está chupado.

# Enteraos, "pringaos", yo soy # el que el mate doy.

# Pan comido, # lo arregla, está dormido.

# Ganaré a todos de golpe, # que para eso tengo un nombre.

# Os entra ya el canguelo # porque hay duelo-lo-lo. #

¿Gustavo nos ha ganado en una batalla de rap?

Sí. ¿Pero lo reconoceremos? No.

¡Ja! He ganado. ¡No, nosotros!

He ganado yo. ¿Cómo nos has ganado?

¿Y tienes un gato? Soy la ama del simulador.

# Rápida yo soy, como un rayo voy.

# Derrocho el dinero # porque hay duelo-lo-lo.

"Simulación completada."

Los cuatro habéis llegado. Podéis ir a arreglar el satélite.

Sí. ¡Toma ya!

Aplauso de felicitación. Ah...

No es como en "Polis cósmicos". Más vale pájaro en mano...

No entiendo qué estás diciendo.

¿Has cogido un pájaro?

(Música)

¡Ay!

(SE ESFUERZA)

(ESTORNUDA)

Cuelga tu propio traje. El espacio no es un hostal.

Los mayores se tiran pedos con sal.

(RÍEN)

A menos que coman fibra. Lo vi en un anuncio.

"¿Come mucho queso? Necesita fibra.

Confíe en mí. Un consejo de la Fundación Fibra."

"Capítulo 4. Fitzgibbons a todo gas."

-Nos acercamos al satélite.

Nunca había visto un satélite como ese.

¿Veis como no está cualificada? Hay que amotinarse.

¿A que sí, chicos? ¿Eh?

Igual no es un satélite y sí una nave alienígena.

Sí, como la que quiere Aquiles. Claro que es una nave alienígena.

Hasta un tonto se daría cuenta. Pasadme mi casco.

Ahora me toca hacer historia.

Nadie se mueve hasta que hable con Fitzgibbons.

Vale, estaré en mi cabina.

Avisadme cuando recuperéis la curiosidad científica.

Y la cordura. ¡Y las agallas!

No me lo creo. ¿Está diciendo que es una nave alienígena,

y que Aquiles ha mandado a los niños

sin pensar en la seguridad de nadie?

-Sí. Por eso saboteé vuestra misión, por vuestro propio bien.

¿Monos? De acuerdo. ¿Robots? ¿Dónde hay que firmar?

Pero niños no. El espacio no es para niños.

Es una verdad aplastante. # Aplastante. #

y no sabes lo peor. -¿Qué puede ser peor?

-He encontrado algo en el PEDITO de Aquiles.

(RÍEN)

De verdad. En su programa de Protección Especial

De Información Totalmente Óptimo, o PEDITO.

-¿En serio? ¿Se llama PEDITO?

-La agencia se llama Pedo Pis, así que...

-Y ahí supe que si los humanos activamos la nave,

podría desatarse una guerra alienígena intergaláctica

que destruiría el universo.

¿Una guerra intergaláctica? ¡Sí!

Como en el final de la tercera temporada de "Polis cósmicos".

(Disparos y explosiones)

(RÍE) ¿Sabes lo que supone esto?

Una guerra intergaláctica.

-Y la has empezado tú.

-No puedes demostrarlo.

-Mm... Ah, el horno se ha estropeado

y ya no quedan panecillos.

Mi queso de untar.

Ah, ni oxígeno.

¿Guerra intergaláctica entre quién?

Buena pregunta. Eso lo averiguará PEDITO de Aquiles.

(RÍEN)

Los alienígenas grandes, los Gigantianos,

dominaban a los pequeños, los Canijianos,

hasta que estos usaron el Embobaláser, un rayo atontador,

para atontar a los Gigantianos y escapar.

Desde entonces, los Gigantianos están buscando un Embobaláser.

Según el PEDITO de Aquiles, hay uno en la nave alienígena.

Y si esa nave se activa, los Gigantianos podrían cogerlo,

"desatontarse" y declarar la guerra a los Canijianos,

¡una guerra que devastaría la Tierra!

Oh, bravo, marionetitas de madera, bravo.

Nadie quiere que eso pase. Habrá que ir con cuidado.

Debo llegar al fondo de esto. Voy a presionar a Aquiles.

Ah, hola, chicos. ¿Habéis conseguido localizar el Satelitín?

-¿Es un satélite o es la nave alienígena

que quieres conseguir aunque pongas en peligro la Tierra?

-Oh, qué... (IMITA INTERFERNECIAS)

...es eso?

Se... (IMITA INTERFERENCIAS)

Se corta. (IMITA INTERFERENCIAS)

¿Sabe que es una videollamada, no? Sí.

Podemos ver cómo hacer ruiditos con la boca.

Ah.

(HABLA LENTO) La pantalla se congela.

Adiós.

-¡Ah! Quiere la tecnología alienígena a toda costa.

Ese farsante traidor, estafador, tramposo.

¿Hablas de Aquiles Timo? Exacto.

Me retracto, doctor Fitzgibbons, no está usted tan loco.

¿Solo tenía que dejar de estirar? ¡Pero si tengo un doctorado!

Ah... ¿Ahora qué hacemos? -Volver a casa.

No voy a arriesgarme a una guerra alienígena.

(Alarma)

-La escotilla está abierta. Es mala señal.

Lumbreras es el amo.

Gustavo se va arriesgar. Al final, vamos a ir a esa nave,

para parar a Gustavo ¡y salvar la Tierra!

"¿No queríais aventuras espaciales?"

Se luce rapeando ¿y se nos adelanta con la nave alienígena?

Tenemos que espabilar, o nos va a ganar la carrera espacial.

¡Eh! ¿Estáis hablando del espacio?

¡Porque Carrasquilla sabe más del espacio que nadie!

¿Cómo controláis los propulsores? Yo lo cazo.

¡Ah! Soy un salvador del espacio.

A eso me ha enviado Yola, a salvaros del espacio.

Uf, necesitaba perderlo de vista un rato.

-Sí. Es un plasta.

¡El espacio es lo mío! ¡Oh!

(GRITA)

Ah, hay que volverlo a salvar. -(AMBOS) Vale.

¡Au! ¡Au!

Eh, cuidado con mi... ¡Au!

Oye, esa era mi... ¡Oh! Me has roto la... ¡Au!

Como la simulación.

Son los conductos que van a la cabina de vuelo.

Eh, comandantes primero.

Oh, oh...

Estoy atascado. ¿Hay mantequilla?

No podemos perder el tiempo. Ahora volvemos, comandante.

También sirve margarina, o aceite de coco, cualquier cosa pringosa.

(SE ESFUERZA)

(AMBOS) ¡Yuju!

¡Sí!

¡Sí!

¡Qué alucine! ¡Me encanta!

¡Ah!

(RÍEN)

Gustavo, no actives la nave.

Habrá una guerra intergaláctica entre gigantianos y canijianos.

Nunca había oído nombres de alienígenas tan cutres.

Ya, horribles, pero existen,

y ni tú puedes arriesgarte a una guerra intergaláctica.

Falso. Sin riesgo no hay recompensa.

Y qué mejor recompensa que ser más célebre que Cerebritz.

Gustavo, no sabes lo que haces.

Sí que lo sé. Es como mi videojuego favorito, "Xenogritos".

Ay, "Xenogritos" es lo mejor.

Aunque preferiría menos gritos y más "xeno".

Ay. Va retardado. ¡Oh!

¡Madre, desconéctate del Wifi!

Ya chatearás luego con la tía Mabel.

¿Juegas al "Xenogritos"? Jugaba, hace tiempo.

Ya me lo he pasado. ¿Qué?

Eso es imposible. No, es "justasombroso".

Y cuando pilote esta nave hasta la Tierra,

Lumbreras será el apellido más célebre de la ciencia

y sinónimo de genio.

Ha curado el resfriado común, doctora Gripe.

Está hecha una Lumbreras.

¡Sí!

Como presidenta, acabaré con el cambio climático,

pero no hoy, no soy una Lumbreras.

¡Sí!

¿Pero qué haces, Lumbreras?

¡Sí!

Deberías apuntar más alto.

Ah, ¿por qué se está oscureciendo la luna?

Será un eclipse. No lo es. Es otra nave alienígena.

¡Una nave quisimos más grande!

"Tenemos visita. Salid de ahí ya."

No, no pienso moverme de aquí. Olvidaos de las naves.

Voy a establecer el primer contacto.

Seré una leyenda científica. ¿Quién es Cerebritz?

Lumbreras es el rey, chavales.

Erika, llévate a Gustavo. Nosotros a Carrasquilla.

No seas lumbreras y vámonos.

No, lumbreras significa genio, no...

Una misión de rescate. ¡Esto es un alucine!

Un alucine total, pero tendríamos que pedir refuerzos, por si acaso.

Oh, sí, por si las moscas.

Ah, ¿cómo va la mantequilla?

La verdad, ya me valen hasta unas ostras.

¡Ah!

# ¡Cantata libre! #

Lo más sorprendente es que estaba mucho peor de lo que me esperaba.

¡Jo, jo! Cuánto sitio hay aquí.

Tendrían que poner un campo de golf, y uno de minigolf,

y un salón de manicura.

Nos ha engullido una ballena robótica gigante.

No, es peor.

¿Peor que que te engulla una ballena robótica espacial gigante?

¡Oh!

Que te capturen los gigantianos.

Sí, eso es peor. Tenemos que avisar a los demás.

¿Y que se asusten? Están bien durmiendo en realidad virtual.

(RONCAN)

Dejadme hablar.

No. Yo estableceré el primer contacto.

Soy Gustavo Lumbreras, y sois mi boleto premiado de lotería.

Nosotros gigantianos, yo Squart.

-Yo Bart. Buena noticia.

Vosotros encargáis de la nave para "desatontarnos".

-Mala, vosotros prisioneros. -Sentirlo.

No moles monosilábicas.

Vosotros sois mis prisioneros.

Os llevaré a la Tierra y seré un dios de la ciencia.

Igual os doy pizza antes de disecaros.

Todo por la causa: yo.

Él malo. -Yo aplasto.

¡Oh!

Oh, no me extraña que esto sea tan grande.

Sois enormes.

Parecéis jugadores de bolos profesionales.

¡Ah!

Es como el nivel de alienígenas gigantes en "Xenogritos".

Sí, igual que en el juego. Estoy de acuerdo.

¿Un juego? Oh, me encanta jugar,

sobre todo a hacer desaparecer la nata montada.

He ganado.

"Capítulo 5. El capítulo de la violencia supergráfica,

representado en Xen-O-Rama, para menores con calzoncillos."

¿Cómo se juega a esto?

¿Y por qué tengo una espátula?

¡Ah! ¡Ah! ¡Oh!

¿Un cuentagotas?

¡Je, je! Vale.

Te vas a tragar tus palabras, alienígena.

No va a funcionar.

¡Ah!

¿Dos alienígenas?

¿Y solo tengo unas maracas?

Oh, así no hay quien gane.

¡Ah!

Ah... Ganaría si fuéramos dos, y mucho más grandes.

No puede enfrentarse a ellos. No les llega ni a las rodillas.

A ver si les engañamos como en el tebeo.

Capitán Calzoncillos, cuanto más grandes son,

con más fuerza caen en un trujo de magia.

¡Oh, magia!

Este verano aprendí el truco ideal en el campamento de magia

de Marvin el Desempleado.

¡Eh! ¿Queréis hacer desaparecer cositas,

como un conejo? ¡Ja!

¿O vuestra cartera? ¡Au!

Pues venid al... (TOSE)

Campamento de magia.

Claro que puedo estar aquí, es una biblioteca pública. ¡Ah!

Llamó a este truco de engancho con gancho.

Marvin le puso ese nombre por mí.

Squart, tú coge el gancho. Bart, tú el cable.

yo lo estiraré, lo enrollaré por aquí y por abajo,

las orejas del conejo pasan por el aro...

¡Tachán!

Ay, no, lo he vuelto a hacer mal.

Tenéis que convertiros en potros salvajes.

Esperad, ¿sois potros salvajes?

Ah, no importa, me sé otro truquito.

Solo tengo que meteros en una fiesta

y atravesarla con un montón de espadas.

(AMBOS) No.

-Nosotros rendimos, tú muy listo.

¿En serio? Nadie me había dicho eso en mi vida.

(SOLLOZA) Se me caen las lágrimas.

(Pedo)

No. Falsa alarma.

Ahora, por favor, liberad gigantianos.

-Solo si apagáis el rayo captor.

-Ser justo.

Al habla Lumbreras. Dejadme la navecita pequeña a mí.

Desactivando rayo.

-Gracias por liberarnos.

-Hacernos truco. -Ser justo.

Ah, ¿y mis pantalones?

¿Por qué estos váteres espaciales disparan agua a las personas?

Solo te pasa a ti. ¿Preparado, Gustavo?

¿Para robarle el trono de la ciencia a Cerebritz?

Dicho y hecho.

Activando nave escolar.

Activando la pequeña...

(BALBUCEA)

¡No me esté moviendo!

Nosotros hacer truco.

-¿Cómo dices? Ese no era el trato.

-Ser justo.

(AMBOS) Adiós.