Ticket de diez minutos

# Pony te despierta, # Pony en el baño,

# Pony en la cocina, # Pony va contigo.

# Pony # Pony

# Pony # Es un animal extraño

# nunca va despacio # y si tienes uno

# vete preparando. # Pony

# Pony # Pony

¡Pony!

# Es Pony. # Pony

# Pony # Pony

# Pony # Es Pony.

# Pony # Pony

# Pony # Pony

# Es Pony. # Pony

# Pony # Pony

# Es Pony. #

"Este es Pony."

"Ticket de 10 minutos".

# Ya ha llegado el día esperado.

# Pide un suirly shirly helado. #

El suirly shirly es el batido más delicioso

jamás creado.

Y solo se vende un día al año. No lo conocía.

Debes haber escuchado al menos la canción.

Pony no para de cantarla.

# Si estás acalorado

# y todos los veranos,

(AMBOS) # un suirly shirly helado. #

¿Ese es Pony? Pensé que era una radio estropeada.

Ha entrado en bucle.

Qué bien pasar un día en el centro comercial.

¿Un día? No quiero pasar todo el día allí.

Oh, no, yo tampoco.

Una tarjeta para la señora Ocava nada más.

Y tal vez picar algo en los restaurantes.

Ah... Entonces estaremos allí todo el día.

# Ya ha llegado el día esperado.

# Pide un suirly shirly helado. # ¿Qué? ¿Cuánto quieren por aparcar?

Es un robo a mano armada. Olvidadlo.

Ya me compraré los vaqueros otro día.

Cuidado, coche, vamos hacia... ¡Eh!

Papá, mira, el aparcamiento es gratuito los primeros 10 minutos.

Podemos hacerlo. Pues claro, George.

Es tiempo suficiente.

Te prometo que pasaré de los bollos de canela.

¿Promesa de Bramley? (SUSPIRAN)

George...

Vamos, no podéis romper una promesa de Bramley.

Hemos roto todas las promesas de Bramley

que hemos hecho, literalmente.

Pues esta vez vais a tener que cumplirla.

A ver si ya paráis de hablar. No puedo oírme cantar.

Diez minutos.

Sincronizad los relojes.

(Claxon)

Oh... ¡Vamos!

El tiempo empieza... ¡Ya!

Vamos. Venga.

¡Eh!

¡Vamos rápido!

¡Los vaqueros! ¡La tarjeta!

¡Suirly shirly! ¡Recordad la promesa de Bramley!

¿Dónde está? ¿Dónde está?

# Ya ha llegado el día esperado. # ¡Allí!

Está ahí, justo al otro lado.

Tenemos que recorrer todo el pasillo hasta aquí.

Este lugar es un laberinto de distracciones.

Esto podría ser lo más difícil que hemos tenido que hacer nunca.

(Música)

¡Ja! No es lo más difícil que hemos tenido que hacer.

Y aún nos quedan ocho minutos.

Somos los mejores. Nos lo tomamos y volvemos.

No, no. Para. No te precipites.

Tenemos que saborear el suirly shirly.

Entonces volvamos al motocarro y nos lo tomamos allí.

De acuerdo, buen plan. Vamos.

# Pide un suirly shirly helado. #

Ufff... Está cerrado.

¡Oh! La tienda de tarjetas. Eso solo me llevará un segundo.

Tarjetas de recupérate pronto, tarjetas de recupérate pronto...

¡Oh! Tarjetas para esa gallina especial

de tu vida.

Hola, necesito unos vaqueros nuevos.

Rápido. ¿De qué estilo?

De cualquiera, el que esté más cerca

y sea más rápido. ¿Sabe cuál es la talla?

Emmm... De hombre o de granjero.

Talla de hombre granjero. Tendrá que probarse algunos.

Pruébese estos. Gracias.

(SUSPIRA)

¡Ja, ja! ¡Lo conseguimos!

Hemos comprado el suirly shirly y hemos vuelto con tiempo de sobra.

Brindemos por eso. Es la primera vez

que logramos mantener una promesa de Bramley.

Y la primera vez que probamos...

(GRITA) ¡No tiene remolinos!

Debió ser mientras corríamos hacia aquí.

Bueno, seguirá sabiendo igual.

Venga, bébetelo.

Pero ahora solo es un shirly.

¿Quién quiere beber uno de esos? Nadie.

Vamos, Pony.

Tenemos el batido y cumplimos la promesa de Bramley.

¿Cuándo hemos conseguido todo lo que nos hemos propuesto?

Pero lo hemos logrado. Pero...

Los remolinos, Annie. Los remolinos.

(SUSPIRA)

Vamos.

Perfecto. Voy a probármelos aquí.

(SILBA)

Oh, no.

Uh...

Ufff... Qué vergüenza habría pasado.

(FORCEJEA)

"Espero que tengas un día huevísimo."

(RÍE) Tiene gracia.

"Me alegro una yema de huevo de verte."

(RÍE) Es genial.

(OLFATEA) ¿Huele a canela?

Oh... Es que huele también...

No, no, la tarjeta. He hecho una promesa de Bramley.

Oh, oh...

¡Lo logré!

He superado las tentaciones de la canela.

Estoy libre de sospecha.

Queda detenida por robar una tarjeta de felicitación.

¿Eh?

¡Oh, no! Lo que quería decir era... ¡Alto ahí, ladrona!

(Música)

Cuidado, cuidado...

Vas demasiado rápido. Pero tenemos prisa.

Hay que volver.

Mantenlo nivelado. No lo sacudas.

¡Oh, vaya! ¡Este es incluso más bonito!

Qué ganas de probarlo.

Ese helado es más cremoso.

Las espirales son más arremolinadas.

Los shirly son más...

¡Ah! ¡Se está derritiendo!

¡Ah! Tiene que ser por el calor de mis manos.

Déjame cogerlo. Tú tienes pezuñas.

Está más seguro conmigo.

Pero tus manazas calientes lo están arruinando.

Vale, lo sostendré por arriba para que...

¡Ah!

(FORCEJEA) Por fin. Uh...

Bien hecho. Gracias.

¡Ah!

¡Fuera, largo, perdeos!

¡El espectáculo ha terminado!

Paso, me compraré los vaqueros en otro momento.

Solo tengo que recuperar los viejos. ¿Eh?

¡Ah! ¡Son perfectos!

Holgados, justo como me gustan.

No hace falta que me los envuelva, me los llevo puestos.

¡Oh! ¡No!

Soy inocente, agente.

No he robado. Esto es un malentendido.

Eso dicen todos.

Pero la he pillado con las manos en la masa.

No tenía intención de robarla.

Sí, sí...

Dígaselo al juez del centro comercial.

Que se divierta en... la cárcel del centro comercial.

Es solo una habitación.

Pero es una habitación muy carcelaria.

Y va a estar aquí un largo tiempo.

¡Oh! ¡Pero no tengo tiempo!

Eso haberlo pensado antes de lanzarse a la vida criminal.

¡Clan! ¡Oh!

Decir "clan" no convierte esto en una celda.

¡Oh! ¡Faltan tres minutos!

Si rompo otra promesa de Bramley, no me lo perdonará.

Tengo que salir de aquí.

(Música)

No tenemos tiempo para llevarlo al motocarro.

Habrá que bebérselo aquí y luego salir corriendo.

¡Hagámoslo!

Preparados... Listos...

(AMBOS) ¡Ya!

(AMBOS) ¡Sí!

(GRITAN)

¡Congelación cerebral!

¿Pero a qué sabía?

Yo solo siento el frío.

Demasiado rápido.

Tenemos que volver.

¿Volver? ¿A dónde?

No lo recuerdo.

(GRITA)

-¿Qué está pasando aquí? Puedo explicarlo.

Verá, un chico se ha llevado mis pantalones,

así que tengo que comprar otros y...

¡Oh! Quedan dos minutos.

¡Quieto, amigo!

¡Ah!

¿Cuánto por esto?

Faltan 90 segundos.

Tengo que darme prisa.

(OLFATEA)

Me estoy descongelando.

Vale. Ya puedo ver de nuevo.

¿Dónde estamos?

En el centro comercial, pero no se por qué.

Recuerdo que teníamos mucha prisa.

Creo que tenía que ver algo con una tal...

Shonda, Sharon, Shelly...

Tal vez habíamos quedado con una tal Shelly.

Sentémonos a esperar.

A ver si algo nos refresca la memoria.

(JADEAN)

Buen trabajo evitando los bollos de canela.

Buen trabajo comprando ropa.

Falta menos de un minuto.

Seguro que Annie y Pony también se están dando prisa.

(CANTURREA)

# Si estás acalorado # y todos los veranos,

(AMBOS) # un suirly shirly helado. #

¡Ah! ¡El suirly shirly!

¡La promesa de Bramley!

(AMBOS) ¡Por eso estamos aquí! ¡Vamos!

¿Dónde está Annie? Tenemos que irnos.

Salta, Pony.

¿Pony?

Sabía que no podría mantener la promesa.

Tendremos que irnos sin él.

¡Pony! ¡Papá!

Ninguno hemos conseguido lo que queríamos.

Ya da igual. Al menos saldremos a tiempo.

¡Papá, no podemos dejarlo aquí! ¡Papá, vamos!

(Pitidos)

# Si estás acalorado... #

¿No te olvidas de algo? ¡Un suirly shirly!

Con un poco de ayuda de otro fan.

¡Salud!

(SORBEN)

(TODOS) Ah... ¿Mmmm?

¡Congelación cerebral!

"Un rato con Clara."

(Timbre)

(Barullo)

Bueno, ¿quieres venir conmigo a la reunión del club del parque?

Haremos de todo en el parque.

Arrancar maleza, podar... Cosas divertidas.

Emmm... En realidad,

había pensado en ir a tomar un helado con...

¡Pony! ¡Annie!

Ayer rastrillé las hojas. Hice un montón gigante.

¡Oh! ¿Fuiste tú?

Era un montón genial, como saltar a una nube.

Puede que no esté ahí cuando vuelvas.

Hola, Clara. ¿Vienes con nosotros?

Vamos a por un helado.

Compras dos y te dan el tercero gratis.

No... puedo.

Tengo clase de gimnasia en el centro comunitario.

Hasta luego.

Oh... Vale.

¡Sí! ¡Dos para pony!

¿Y qué tal mañana?

¡Annie! Hola, pony.

Clara, ¿lista para montar?

Vamos a montar en bici. ¿Te apetece venir?

¿En bici? ¡No! Vamos en moto.

No tenemos carné para llevar una moto.

No seas tiquismiquis.

¿Vienes entonces?

Me encantaría, pero tengo clase de escultura.

Oh... Vale.

Hasta luego.

Qué sospechoso, ¿verdad?

No es sospechoso, solo está ocupada.

Mañana seguro que puede.

¿Ballet? ¿Desde cuándo?

Hoy es mi primera clase.

Ya iremos al cine otro día.

¿Pero qué le has hecho? ¿Qué quieres decir?

¿Ballet?

Me parece que Clara no quiere salir con nosotros.

¿Por qué no?

Yo no le he hecho nada.

¿Por qué no querrá salir con nosotros?

Somos divertidos. Bueno...

Yo soy divertido.

Espera, ¿qué? Yo también.

Cierto. Hasta cierto punto.

Pero a veces limitas la diversión.

Vale, si quieres estrellar una moto contra un camión,

pues sí, limitó la diversión.

Y por eso nunca sabemos si soy el mejor pillando camiones.

Bueno, creo que le das demasiada importancia.

Seguro que Clara tendrá tiempo para nosotros...

Un día de estos.

Emmm... Hoy hay reunión de club de bolos.

Hoy, escalada.

Club de ajedrez. Alfarería.

Salto de longitud. Decoración de pasteles.

Lo siento, voy al club de salto.

Oh... Vaya.

Bueno, nosotros también tenemos salto hoy.

¿En serio?

¿Lo tenemos? ¡Ay!

¿Cómo voy a saltar con una costilla dolorida?

Qué raro, nunca os he visto en la piscina.

Bueno, eso es porque nunca...

¡Nunca hemos querido desconcentrarte!

Es muy amable de vuestra parte.

¿Vamos?

Emmm... La piscina está por aquí.

Ah... Sí, lo sabemos,

pero a veces nos gusta tomar un atajo.

¿En la dirección equivocada?

¡Ah! (RÍE) ¡Sí!

Vamos un rato por allí y luego hacia el otro lado.

(RÍE) Qué graciosa eres, Annie.

Tu camino también está bien.

¿Cuándo nos apuntamos al club de salto?

No lo hemos hecho,

pero es la única manera de saber si tiene razón

y si nos está evitando

o si realmente está en el club de salto.

Pues realmente está en el club de salto.

¿Habéis olvidado el bañador?

¡Oh! Eh... Nosotros saltamos con ropa de calle.

Se llama... salto callejero. (RÍE)

Vaya, debéis ser muy buenos.

Yo no estoy lista para esa altura.

¿Eh?

Annie, ¿cómo ha encogido tanto la piscina?

Clara está mirando.

Tienes que saltar.

Esto fue idea tuya. Tú primero.

Saltemos al mismo tiempo.

Mmmm... Está bien.

Una... Dos... Tres.

¡Mira, Clara se ha ido!

(GRITA)

La buena noticia es

que Clara decía la verdad sobre el salto.

La mala es que no me siento la cara.

Sin embargo, evitó subir al mismo trampolín que nosotros.

Todos evitaron nuestro trampolín, Annie.

Era terrible.

No parecía muy contenta de que estuviéramos allí.

¿Crees que no le caemos nada bien a Clara?

¿Y eso por qué? Pues...

No lo sé. Pero tengo que averiguarlo.

El club del parque sería más divertido

si Annie y Pony estuvieran aquí.

O... cualquier otra persona.

Genial. Ahora está lloviendo.

-¿Qué posibilidades había de que también tuvierais kárate hoy?

Pues casi el cien por cien.

¿No os vais a cambiar?

Dejadme adivinar, ¿karate callejero?

¡Oh, no!

Nuestra ropa está... aquí.

La guardamos en nuestra taquilla.

Quiero decir...

Venimos mucho por aquí. ¡Ah!

(Grito)

¡Muy bien, niños!

¡Poneos en fila con vuestros compañeros!

¡Ahora mismo vamos!

¿Eh? ¿Oh? ¡Ah!

¿Cinturones negros?

Pues sí que debéis venir mucho por aquí.

Eh... Sí... ¡Sí! ¿Quieres ser mi compañera?

(SUSPIRA) No puedo.

Solo soy cinturón amarillo.

Vosotros vais en otro grupo.

Por supuesto. Vamos, Pony.

(Gritos de kárate)

Oh... Habéis empezado sin mí. ¡Hi-yah!

(Gritos)

¿Es realmente un club si solo tiene un miembro?

(Alarma)

¡Oh! La merienda.

Mmm... Mortadela.

(Graznido)

¡Ah! Hola, señor pato.

¿Quieres un poco de mi sándwich?

(RÍE) Eh... Eh... ¡Ey! -(GRAZNAN)

-(GRITA) -(GRAZNAN)

Oh... Esto es tan frustrante...

¿Le caeré bien a Clara o no?

¿Por qué no se lo preguntamos? ¡No podemos hacer eso!

Eso sería demasiado vergonzoso.

Tienes razón.

Esta es la mejor manera.

Lo intentaremos una vez más y esta vez no escapará.

Nos aseguraremos de estar juntos pase lo que pase.

Eh... Se supone que debemos ir cada uno en un kayak.

Así es como lo hacemos nosotros, kayak en equipo.

Es lo mejor. Muy divertido.

¿Estamos ya cerca de la cascada?

¿Qué?

¡Pregunto si estamos cerca ya de la cascada!

¡Tendrás que hablar más alto!

¡No te oigo con el ruido de la cascada!

(GRITAN)

(Música)

¡Ah! Hola, Jerry.

¿Ya has terminado de cortar el césped?

-No, aún no.

Señor Anderwood,

¿el club del parque existe o es solo un truco

para que yo haga su trabajo?

-(RÍE) No, claro que existe.

Si no existiera, ¿tendríamos...

estas maravillosas insignias de hojas de roble

para nuestros miembros?

-¡Gracias, señor Anderwood!

Voy a cortarlo ahora mismo.

-Ahhh...

¿Estáis todos bien por ahí?

¿Qué está pasando aquí?

¿Por qué venís a arruinar todas mis actividades?

Fue idea de Annie.

Lo siento, no queríamos arruinarlas.

(SUSPIRA) Solo quería saber si no te caíamos bien

y nos estabas evitando.

¿Por qué piensas eso?

Sí, eso, Annie.

¿De dónde sacaste esa idea?

Es que siempre tienes una excusa para no salir con nosotros.

Y nadie puede estar tan ocupado.

Yo sí.

Parece que vas a tener que aguantarnos un buen rato.

Sí, no hay forma de salir de aquí.

Lo siento, creo que necesito estar a solas.

Clara es muy buena escalando, ¿no?

Voy al club de escalada todos los sábados.

Tenías razón. No era por nosotros.

Hasta que se ha enfadado.

Ahora no querrá volver a salir con nosotros.

Entonces, ¿cómo vamos a salir de aquí?

¡Volveré a buscaros después de la reunión

del club de ajedrez!

¡Así no me arruinaréis eso también!

¡Está bien!

(SUSPIRA)

Ni siquiera nosotros podemos arruinarlo desde aquí.

(CANTURREA DISIMULANDO)

(SUSPIRA) ¿Qué?

Oh... Habéis empezado sin mí.

(Gritos)

¡Oh, no! ¡Lo hemos arruinado!

No volverá a hablarnos nunca más.

Tenemos que arreglar su club de ajedrez.

¿Cómo?

Estamos atrapados entre dos cascadas.

¡Ah!

¡Ah! Solo hay una forma de salir de aquí

y es bajando.

Lo bueno es que ya sabemos saltar.

Ah, claro. Muy bien, Pony.

A la de tres.

Una, dos, tres.

¡Mira, hay un sendero! (GRITA)

Uh...

¡Jerry!

¡Annie, Pony, sabía que cambiaríais de opinión!

El club del parque es lo mejor.

¿Queréis limpiar los baños o mover un nido de avispas?

Eh... En realidad, necesitamos un favor.

Vamos, club de escultura.

¿Eh? ¿El club de ajedrez se ha trasladado?

Vaya.

¿Vosotros habéis hecho esto?

¡Que empiece el ajedrez!

Uh... Pero el juego no está completo.

Aún nos falta una pieza, la reina.

No, no falta. ¿Mejor?

Gracias, chicos.

Sois son muy buenos amigos y me encanta salir con...