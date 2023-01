# Pony te despierta, # Pony en el baño,

# Pony en la cocina, # Pony va contigo.

# Pony, Pony.

# Es un animal extraño # nunca va despacio

# y si tienes uno, vete preparando.

# Pony, Pony,

# Pony, Pony...

¡Pony! # Es Pony.

# Pony, Pony,

# Pony, es Pony, # Pony, Pony, Pony, Pony.

# Pony, Pony, Pony, Pony. #

"ESTE ES PONY"

"Siempre sí Annie."

Después de clase tienes que ir al veterinario.

Sí. Voy a cancelar eso.

No, tienes que ir. Te toca revisión.

Pony, no. Usa el bol.

¿Por qué tengo que ir al veterinario?

Vamos, mírame. Soy la viva imagen de la salud.

¡Ja! Mira, tienes la lengua morada.

¿Ah, sí?

Pony, no, estás babeando por toda la mesa.

¡Oh! ¡Ah!

En este frigorífico nunca cabe nada.

¿Cuánto apuestas a que yo sí quepo?

No, vete a desayunar.

Si me meto en el bol, seguro que me tiño entero de morado.

No, deja de intentar meterte en todas partes.

Dices "no" muchas veces, Annie.

Eso no es verdad. De acuerdo, Siempre No Annie.

Yo no soy Siempre No Annie.

¿Puedo teñirme el pelo de morado? No.

¿Lo ves?

Vale, no volveré a decir que no.

¡Ja! Imposible. No podrías pasar un día sin decir "no".

¡Oh...! Pues claro que puedo hacerlo.

Oh, ¿en serio? Pues te propongo algo.

Si dices "no", aunque sea solo una vez, no iré al veterinario.

Trato hecho.

¿No vas a decir que no a nada hoy?

A nada.

Eh, Annie...

¿Sí, Jerry?

No, nada.

¡Oh! ¡Mira! He encontrado un chicle.

Pony, no...

¿Mm...?

Nada. No importa.

¡Puaj! ¿Vas a dejar que se meta eso en la boca?

Podría haber más de diez millones de bacterias ahí.

¡Bah!

¡Oh, otro chicle!

Eh, mira, ese trabajador lleva un casco.

¡Oh! Siempre he querido un casco.

Pony, no...

Pony, ¿qué crees que pasará si le quitas el casco a ese hombre?

Pues que después ¡tendré un casco!

(GRITA)

(Golpes en la ventana)

¿Has aprendido algo de esto, Pony?

Sí, un montón de palabras nuevas. Mi favorita...

(Claxon)

...que creo que significa "amigo".

(Claxon)

(Claxon)

He tenido una gran idea. ¿Puedo conducir el autobús

Aunque te diga que sí, la conductora te lo impedirá.

(Claxon)

(GRITA)

(GRITA)

¿Pero por qué le has dejado?

Dijo que tenía una gran idea.

Activando "retrocohete".

(Sirena)

Los "retrocohetes" se han activado bien.

Me he fijado en que hoy estás dejando

que Pony se salga con la suya. Sí.

Le estoy demostrando que no siempre digo que no.

Eso suena arriesgado.

¡Eh, Annie!

He tenido otra maravillosa idea.

¿Estás seguro de que quieres hacerlo?

¿No estarás diciendo que no, verdad?

Solo pregunto si estás seguro.

Estoy seguro. Dispara ya.

¿Sabes que podemos dejar de hacer esto?

Cuando quieras que diga esa negación, solo dilo.

¡Ah!

De eso nada, porque este es el mejor día de la historia.

¿Beber agua de la manguera de incendios fue una buena idea?

Fue una gran idea. Nunca he estado más hidratado.

Pero pareces un globo.

Eso es la buena vida. Vale, Pony, lo que tú digas.

Empiezan las clases. Te veo luego.

Sabes que está prohibido que entres.

¿Pero puedo ir al colegio hoy?

Sí.

¡Yuju!

Todo irá bien. No me pillarán.

Pues me han pillado.

Por supuesto que te han pillado. Eres del tamaño de un elefante.

¿Y los elefantes pueden ir al colegio?

¿Annie Bramley?

Oh... Vamos allá.

¿Puedo entrar? No...

¿Por qué está tu pony en mi despacho?

¿Es más grande que antes?

¿Y qué te ha pasado en el pelo?

Son todas muy buenas preguntas. Hágaselas a él.

¿Por qué estas...? Porque alguien tiene que hablar

por aquellos que no pueden hablar por sí mismos.

¿Annie ha traído un pony al colegio? ¡Por supuesto que sí!

¿Va contra las reglas? Desde luego.

Pony, ¿qué estás haciendo?

Pero ignorar el papel del pony en el delito es negar su esencia

como ser pensante y con sentimientos.

Señoría, ignorar el papel del pony es el verdadero crimen aquí.

Muy persuasivo. Annie, puedes irte, no hay castigo.

¿De verdad? Pony, castigado.

(Rugido de tripas)

Menudo día. Todo va genial hoy.

(Rugido de tripas)

Ah...

Oh, en realidad no va tan bien.

Pero Annie está genial. No ha dicho "no" ni una sola vez.

Pero tendré que ir al veterinario, y no quiero ir al veterinario.

Necesito que Annie diga que no.

Y necesito ir al...

¿Otra vez? ¡Sí!

¡Es que me he bebido 2000 litros de agua!

Vale.

(SE ESFUERZA)

¡Ah!

¿Cómo va tu apuesta con Pony?

Bien. Pensé que sería un desastre, pero al final no ha ido tan mal.

Me estoy acostumbrando a ser "Siempre Sí" Annie.

(SUSPIRO DE ALIVIO)

¿Mm?

¿Crees que aguantarás todo el día?

No hará falta. Creo que pronto dejará de hacer estupideces.

(GRITA) ¿Tú crees?

Claro. Lleva todo el día castigado, tiene el tamaño de un elefante

y se comió un chicle del suelo en el autobús.

Seguro que deja de decir estupideces

antes de que yo diga no.

Eso se cree ella. Nunca dejaré de hacer estupideces.

Acabará diciendo "no". Me aseguraré de ello.

Se lo demostraré.

Ah. ¿Qué me demostrarás?

Ah... La forma tan rara en la que doblo el cuello. ¿Te gusta?

¿Se ha acabado el castigo? A lo mejor. Vámonos.

Hasta luego, Jerry.

Me alegra ver que ha vuelto a la normalidad.

Pero el baño no.

(GRITA)

¿Y ahora qué? ¿Un chocolate y vemos la tele?

No.

Creo que deberíamos ir a ver al señor Pancks

y sus fotos de las vacaciones.

Pero eso será muy aburrido.

¿Eso es un no?

Y este soy yo en el quinto silo de grano más grande del Medio Oeste.

El sexto se quemó en el año 2008.

Aquí está el segundo. ¡No puedo hacerlo! ¡Ah!

¿Qué más sugieres? Mm...

Puedo... ¿tocar cosas de valor del museo?

Sí.

(Alarma)

¡Ah!

(Alarma)

¿Un coche de choques por el centro comercial?

Ah... Sí.

(GRITAN)

¿Puedo sacar a los animales del minizoo?

Sí.

Oh...

¡Uh!

¡Au1!

Sí.

(Puerta)

Habéis vuelto.

Sí.

(GRITA)

Sí.

(GRITA)

Sí.

(GRITA)

Sí.

Sí.

Sí. (GRITA)

Sí.

(GRITAN)

Vaya, menudo día.

¿Viste cómo se enfadó ese payaso cuando le quitaste el monociclo?

Sí.

Bueno, ¿listo para ir al veterinario?

Creo que voy a ir a dar un paseo.

Me está ganando.

Tengo que encontrar el modo de que vuelva a decir "no".

Sé que podría rendirme,

pero entonces tendría que ir al veterinario.

(EL CERDO GRUÑE) Tienes razón.

Pensaré en algo tan loco y peligroso que tendrá

que decir que no.

(EL CERDO GRUÑE) Salud.

Nos vemos.

Quién me iba a decir que sería tan fácil.

Siento que he perdido mucho tiempo. No te vengas arriba.

Sabes que Pony no se rinde fácilmente.

Se acabó. No he dicho que no en todo el día.

¿Qué crees que va a hacer?

"Mira tu teléfono".

"Lee el mensaje de la botella".

"Ve a ver el peligroso número de acrobacias de Cerdo

y Pony sobre una piscina ¡de pirañas hambrientas!".

¡Oh! ¡Pony!

Eh... Adiós.

(GRUÑE)

¡Ah!

¡Pony! Oh. Hola, Annie.

Supongo que estás aquí para decirme que no haga esto.

Sí, yo...

Entonces perderías la apuesta, pero supongo que es lo mejor.

La verdad es que he venido a decirte

que lo mejor es pensarlo mejor.

Entonces, ¿debería o no debería?

Sí.

¿Sí debería o sí no debería?

Puede que lo niegue, pero... decir que sí...

sería algo un poco... peligro quizá.

¿Estás de acuerdo?

Creo que entiendo lo que estás diciendo.

(SUSPIRA) Por fin.

Quieres saltar conmigo.

Muy bien. Aquí estamos.

Oh... ¿Lista?

Eh... Sí.

¿Y tú?

Pony, esto es una locura. Nunca sobreviviremos a esto.

No quiero ser "Siempre No" Annie, pero a veces necesitas

que te lo diga. ¡Sí! ¡Dilo, dilo, dilo!

¡No! No voy a dejarte hacer esto. ¡No, no, no!

¡Bien! ¡No tengo que ir al veterinario! ¡Yo gano!

¡Ah! ¡Pony!

(GRUÑE)

(GRITA)

¡Ay, Dios!

(GRITA)

¡Pony!

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

Pony, ¿estás bien?

¿Me llevas al veterinario?

Está bien, Pony.

Mm...

Llegaríamos más rápido si cogiéramos prestada esa moto.

No.

Esa es mi Annie.

Bonito pelo, por cierto.

"La fiesta de pijamas"

(Música)

Tienes nuestros números de móvil. Aquí está el número del hotel.

Y en caso de emergencia, aquí está el número de la señora Okaba,

¿de acuerdo? ¿Puedo llamaros?

Por supuesto. ¿Cuál es el número?

(SE ESFUERZA)

Pásalo bien en tu fiesta de pijamas.

Sí. Estoy muy emocionada.

Pony me ha prometido que no irá corriendo a casa,

como hace siempre.

Buenas noches, Jerry. Buenas noches, Annie.

Buenas noches, Pony. ¡Fiesta de pijamas!

¡Uh, uh!

¿Pony?

¿Seguro que estás bien? Estoy bien.

(AMBAS) ¡Fiesta de pijamas!

¡Oh!

¡Ay!

(SORBEN)

Eh, chicos, ¿una fiesta de pijamas?

¡Uh!

Ay...

Esta vez no puede volver a casa.

No habrá nadie allí, todos pasaremos la noche fuera.

Mamá y yo vamos a ir...

(SUSURRA) A bailar.

¿A bailar? (CHISTA)

Papá no quiere que nadie sepa lo del baile.

Por eso nos vamos de la ciudad, donde nadie nos conoce.

Fuera del país sería mejor.

Que os divirtáis. Nos vemos después de la fiesta de pijamas,

¿verdad, Pony? Claro...

(Timbre)

Bienvenidos a la casa de Heston. ¡Uh!

Vamos, Pony. Ay.

Lo siento, Annie. Es que soy un pony muy casero.

Bueno, hoy vas a ser un Pony de fiesta de pijamas

y va a ser genial.

Sí, tienes razón. Puedo hacerlo.

Y voy a hacerlo. Así se hace.

¿Dónde pongo mi saco de dormir? Donde tú quieras.

A mi familia le da igual. Ponte cómoda.

¿Has oído eso, Pony? Ponte cómodo. Como si estuvieras en casa.

En casa hay una cómoda a un lado de mi paja, y una cama al otro.

¿Crees que podríais...? ¡Guau!

¿Tienes "Salpicaduras de sangre de tripas 5,

El Destripador"?

Pensé que no salía hasta la semana que viene.

Podemos jugar toda la noche. En esta casa no hay reglas.

Excepto una:

Nunca se te ocurra entrar en el cuarto de mi hermano.

(Música tenebrosa)

¡Ah...! Esto es perfecto.

No, mejor elige al otro. Tiene mejor armadura.

Oye, ¿y qué pasa con tu hermano?

¿Kyle?

Oh, es genial, es guay, pero le gustan sus cosas.

Nunca toques sus cosas, porque es grande y se enfada.

De acuerdo. Bueno, seguro que estaremos...

(Ruido)

¡Ah!

Aquí me pongo yo. ¡No, no, el favorito de Kyle!

¡No...!

(GRITA)

Lo tengo, Heston.

¡Se ha roto!

No, que va.

Eh... ¿Ves?

Pinta bien.

Es el martillo de guerra de los Grislax,

su posesión más preciada.

Si lo descubre, ¡acabará conmigo!

Pensemos, Heston, debe haber una solución.

Tienes razón, la hay.

Y nunca volveré a casa.

No te preocupes. Puedes venirte a vivir con nosotros.

Será genial volver a mi vieja cama tras tanto tiempo.

Pony, no vamos a ir a casa.

Clara dice que podemos quedarnos en la suya.

Oh...

Mientras sus padres estén de acuerdo, por nosotros vale.

Diviértete, cariño.

Qué emocionante.

Una noche de baile y nadie tiene que saberlo.

¿Por qué te da vergüenza? Eres un gran bailarín.

Bueno, es todo...

¡Ah! ¡El señor Panks! ¡Ah!

Oh...

(Puerta)

¡Clara, abre! ¡No estoy a salvo aquí fuera!

(Puerta)

¿Recuerdas nuestra casa, Annie?

¿Esa cama chirriante en la que dormías?

¿Y la granja en el balcón?

(SUSPIRA)

Parece que estuvimos allí ayer mismo.

Estuvimos hace una hora. Pony, relájate.

La casa de Clara es superacojedora y cómoda.

Te encantará estar aquí.

"Entrad ahora."

¡Ah!

¿Tienes una Alegra?

Sí, es muy útil.

Puede hacer lo que le pidas. -¿Cualquier cosa?

Alegra, protégeme de Kyle. "-Protegiendo".

-Alegra, muéstrales sus habitaciones.

"Habitación para Caballo."

¡Mira! Clara ha hecho una cama perfecta para ti.

Mm... Qué agradable.

Igual que en casa. ¿Te parece bien?

Te dije que te gustaría.

Clara, ¿de dónde has sacado la paja?

Pregúntale a Alegra. Ella lo hace todo.

Venid, el programa está empezando.

¡Vamos, Pony! ¡Fiesta de pijamas!

¡Sí! ¡Fiesta de pijamas!

Mm...

Casi perfecto, pero hace algo de calor.

Alegra, enciende el aire acondicionado.

"Encendiendo el aire acondicionado."

Ah...

Ahora tengo frío. Calefacción. "Bajando aire acondicionado."

No, no, no. Sube la calefacción.

"Bien. Subiendo la calefacción."

No, no, demasiado caliente.

¡Aire acondicionado!

Calefacción.

¡Aire!

¡Calefacción! ¡Aire!

Me alegro de que hayáis venido.

Veremos el final de "Vidas secretas de la ciudad".

Sí. Lo estás haciendo, Annie,

tu primera fiesta de pijamas. Lo sé.

Toda la noche, hasta mañana por la mañana.

Si es que llegamos a mañana.

Kyle está de camino. Puedo sentirlo.

¡Ah!

-El programa. ¿Qué está pasando?

-¡Ah! ¡Es Kyle!

Su ira cae sobre nosotros! ¿Pony?

¡Calefacción! ¡Aire! ¡Calefacción! ¡Aire!

¡Calefacción! ¡Aire! ¡Calefacción! ¡Aire!

(GRITA)

¡Pony, para ese aparato!

¡El aire está helado!

¡De acuerdo!

¡Alegra, más calor!

(Protestas)

Se ha ido la luz en todo el barrio.

¿Dónde podemos ir a ver mi programa?

-No estoy a salvo aquí fuera. Alegra, alerta máxima.

"-Alerta máxima. Modo exterminio."

-¡No, no, no! Modo exterminio no.

Solo una fiesta de pijamas, Pony. Es todo lo que quiero.

Una noche fuera sin que salgas corriendo a casa.

Lo intento.

Es que soy casero y echo de menos mi cama, mi habitación,

la cómoda, la nevera, la silla, todas las sillas...

Espero que estén bien. Las sillas están bien, Pony.

Pero ¿y si alguien las roba? Nadie va a robar nuestras sillas.

¿Pusimos la alarma? Puede haber ladrones.

No los hay. Podría haberlos.

No los hay. Pero admite que podría haberlos.

Ay... Sí, supongo que podría haber.

¡Oh...! ¡Pero no los hay!

Deja de preocuparte, el apartamento está bien.

Nos prometimos que haríamos una fiesta de pijamas juntos

y solo nos queda una oportunidad.

Pasad.

No estamos bailando mucho.

Lo siento. Venga,

a bailar antes de que sea tarde. Está bien.

Dejaré de hacer el tonto. Nos encanta bailar.

Qué más da lo que piensen de mí. Ese es el espíritu.

Eh, reconozco ese coche.

(Pisadas alejándose rápido)

Mm...

Poneos cómodos. Sentaos, relajaos, haced lo que queráis.

Siempre y cuando cumpláis las normas.

Una para ti y otra para ti.

-Vaya, esta lista es nueva.

-Sí. Es la versión de Pony.

"-Jerry, ¿le has dado las reglas?"

-¡Sí, papá! "-¿La versión de Pony?"

-¡Sí, les he dado la versión de Pony!

Pony, fiesta de pijamas.

Confía en mí. Esta va ser muy divertido. ¿Verdad, Clara?

Yo quiero ver mi serie.

¿Verdad, Heston? Yo solo voy a esconderme de Kyle.

¿Verdad, Pony? Creo que nos están robando.

¿Y tú, Jerry?

¡Fiesta de pijamas! Fuera luces.

Son las 19:00. Reglas de la casa.

No. Prestad atención.

Quiero una fiesta de pijamas. Mira, Jerry, regla número 84:

no se apagan las luces en las fiestas.

Clara, tu serie estará online en un rato. Puedes ver la mañana.

Heston, mira, el martillo está arreglado.

Deja de asustarte, Kyle no está detrás de ti.

Pony, ¿estás preocupado por la casa?

¿Ves? Ahí está, perfectamente segura.

Oh, mira.

Y está segura y tranquila.

Vale. ¿Listos para disfrutar de esta fiesta?

¡Sí! Aunque esta regla la has escrito tú.

-Gracias, Annie. -Sí, gracias, Annie.

Va a ser muy divertido.

¿Sabes qué?

Creo que lo pasaré bien.

Lo estamos haciendo, Pony,

una fiesta de pijamas durmiendo fuera de casa.

Es la primera vez que no corro a casa.

Buenas noches, Pony. Buenas noches, Annie.

Buenas noches, casa.

¡Ah! ¡Hay alguien en casa!

¡Ladrones!

¡Llama a la policía, a los bomberos,

llama al colegio, a todos! ¿Qué pasa?

¡Hay alguien en nuestro apartamento!

Tal vez tus padres hayan vuelto. No puede ser.

¡Llevan siglos planeando esta noche!

Voy a llamarlos.

¿Podrían ser... ratones?

-¿Ratones? ¿Lo dices en serio?

-Vale. ¡Ladrones, son ladrones!

(Teléfono)

¡Mis padres no contestan!

Llamaré a la policía.

(Teléfono)

Hay que detener a Pony antes de que haga una estupidez.

Admiro tu optimismo, Annie.

-Eh, ¿y el martillo de guerra de Kyle?

(Música)

¡Sufrid la ira de Grislax, ladrones!

(GRITA)

(Música)

¿Qué están haciendo ahí dentro? Están oyendo música horrible.

¡Pony, detente!

Pero hay ladrones. ¡Es demasiado peligroso!

Para ella no. Alegra, modo batalla.

"-Preparando el modo batalla."

(Música de baile)

-Batalla de Bailén no, Alegra.

¡No tenemos idea de quién está dentro! Esperad la ayuda.

¿Le dices eso a Pony? (GRITA)

(GRITA)

(Música)

(AMBOS) ¡Tachán!

¡Uh!

¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué estáis haciendo aquí?

Nadie puede verme así.

Ah.

"Policía, no se mueva.

Bonita camisa."

-Un granjero Que baila flamenco ha sido hallado

con el pecho descubierto y la cara roja...

-Este es el mejor episodio de "Vidas secretas de la ciudad".

Me voy a la cama.

Esta es la fiesta de pijamas perfecta.

Supongo que sí. Y no necesitamos sacos de dormir.

-Y el martillo de Kyle está a salvo y ya no hay que preocuparse por él.