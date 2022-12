# Pony te despierta, # Pony en el baño,

# Pony en la cocina, # Pony va contigo.

# Pony, Pony.

# Es un animal extraño # nunca va despacio

# y si tienes uno, vete preparando.

# Pony, Pony,

# Pony, Pony...

¡Pony! # Es Pony.

# Pony, Pony,

# Pony, es Pony, # Pony, Pony, Pony, Pony.

# Pony, Pony, Pony, Pony. #

Este es Pony.

"Pony de reparto.

(Música)

Fuera. Oh, vamos.

¿Solo una? No.

Pidió seis y le llevaremos seis. Oh...

Es aquí.

El 570 de Zertrunpeldein.

Hola, chicos.

Hola, señora Pinkerton.

¿Qué tal su cadera?

Me temo que sigue mal.

Qué amable de tu parte traerme esto a casa.

Es un placer.

¿Va a hacer otra tarta de manzanas, señora?

Ya me conoces aunque esto os hará reír.

Mi sobrina viene de visita, así que voy a hacer tarta de pera.

(RÍE)

Me parto. Bueno, adiós.

La señora Pinkerton no cambia.

Misión completa.

Y ni siquiera ha tenido que salir de casa.

Deberíamos hacer repartos.

¡Eh, Pony!

Es una buena idea.

¿En serio? Sí.

¿Una buena idea? ¡Sí!

¡Sí!

Eh...

Era...

Un servicio de reparto. Un servicio de reparto.

Mamá, papá, ¿qué os parece?

Elegante,

estable en la carretera,

ecológica.

Una visión de futuro.

¡Oh!

No, mamá, aquí.

¡Oh!

¿Qué quieres decir con: "¡Oh!"?

No, nada, es que no es tan impresionante como...

No importa.

Somos un servicio de reparto.

Pony exprés. ¡Oh!

Repartos Bramley. ¿Sabes?

Es una buena idea, Annie. ¿A sí?

Hay mucha gente que no puede venir a comprar,

así que se lo llevaremos. Esto sería bueno para el negocio.

Y cuanto más repartos hagan,

menos gente tendrás que atender.

Esto también suena bien.

La gente puede ser muy molesta,

sobre todo cuando insisten en tocar toda mi fruta.

Oh, lo siento.

¿Pesa demasiado? Para mí no.

Tengo una octava parte de burro. Genial.

Repartos Bramley está listo para el negocio.

Yo os dirigiré.

Llevaremos estos auriculares para estar en comunicación.

Os daré indicaciones y me vais diciendo cómo va todo.

Será divertido.

No hace falta, mamá,

he impreso los nombres

y las direcciones con las instrucciones.

Oh...

¡Oh, no! Qué pena.

Se me ha volado.

Mejor me pongo esto.

Repartidora 1 a central.

"Adelante."

La primera entrega es la calle Jennins.

Recibido, central.

¿Listo, Pony? Listo y en marcha.

(RESOPLA)

¿Cuántos caballos tiene? Uno.

Uno y medio con un terrón de azúcar.

¡Adelante!

Pip-pip.

Vamos.

Me estaba metiendo en el papel.

(Timbre)

Hola, Clara.

Tu pedido es nuestra primera entrega.

Guay, yo lo guardo.

¡Ah-ah!

Este servicio de reparto va más allá.

¿Y tu nevera? Vaya, menudo servicio.

Se te ha acabado la leche.

A Pony le gusta ayudar a los clientes.

Es mi toque personal.

(SUSPIRA)

Gracias al reparto tengo más tiempo y puedo relajarme.

No hay quien me moleste.

Eh...

Así está mejor.

Repartidora 1 a central, ¿a dónde vamos ahora?

De acuerdo. Lo próximo:

un saco de patadas y una coliflor.

¿Son para el señor Todd?

Hola, señor Todd.

¿Y su coche? ¿Al final era la correa?

No es el señor Todd.

Hablo con Annie.

Ah, claro,

pero seguro que era la correa.

¡Repartos Bramley! ¡Repartos Bramley!

Aquí está su pedido. Gracias.

Vitamina C, invita la casa.

Que se recupere. Pony en marcha.

¡Repartos Bramley! ¡Repartos Bramley!

Hola, señora Murray.

Señora, sus verduras para ahorrarle andaduras.

Oh, no hacía falta,

ya he recibido mi pedido de verduras.

¿Eh?

Alguien

"le ha traído las verduras a la señora Murray".

Qué raro. Debe ser casualidad.

No os preocupéis.

La siguiente dirección es el 345 de Cantebrolegur.

Vamos para allá.

Espera, ¿qué?

Se nos han adelantado.

(Moto)

Mira, es la moto del mercado.

Vamos a seguirla, Pony.

¡Eh, tú!

Me gusta tu moto.

Ahora no como Pony.

¿Por qué nos estás robando los clientes?

¡Ah! Nuestra lista.

¡Espera!

¡Vuelve! ¡No corras!

Annie a central.

Un tipo en una moto... Una moto superchula.

Nos está robando los clientes.

Entonces no es casualidad.

Llega rápido al siguiente cliente.

Cambiando a tracción a cuatro patas.

(JADEA)

¡Pony!

¿Han pedido una manzana?

Mmm... Esta no.

Esta tampoco.

(Moto)

Rápido, Pony.

¡Esta!

Solo lo mejor de Bramley.

¡No!

Otra vez no.

Rápido, id corriendo al parque.

Gracias, Repartos Bramley.

Habéis salvado el Banana Split.

¡Ay!

No... Hemos perdido otra, mamá.

¿Qué vamos a hacer?

¿Quién está detrás de todo esto?

La próxima entrega es en el polígono industrial,

al 1500 del bulevar Galileu.

(AURÍCULAR) "Recibido".

¡Oh! ¿Por qué me suena esa dirección?

(HUELE)

¡Pues claro! Yo sé a dónde van.

Creo que hemos llegado primero.

¡Ja! No hay rastro de él.

Aquí tiene. Repartos Bramley.

¡Ay! ¿Qué?

¿Tienes algo para mí?

Eh... Traemos su pedido de mangos.

Gracias por la entrega.

Y esta será la última.

Lo sé, ha sido un día muy largo.

Estoy deseando meter los cascos en un baño caliente.

No haréis ninguna entrega más. ¡Ah!

¿De qué está hablando?

Solo hay sitio

para un servicio de reparto de fruta y verdura

y es el mío.

Bananazone.com.

Os compro la empresa.

Nadie va a comprar nada.

Y vamos a seguir repartiendo.

Tengo una solución, una competición.

Una última entrega.

Y el ganador se queda con todo. Hecho.

Te vamos a machacar.

Vamos allá. Vamos allá.

Pero si perdéis se acabó.

Tendréis que cerrar Repartos Bramley.

La ciudad entera será mía.

(RÍE DE FORMA MALVADA)

al menos en lo que respecta al reparto de fruta y verdura.

(LOS TRES) ¡En marcha!

Muy bien, ya lo tengo.

La entrega es en 570 de Franfrunpelein,

una caja de manzanas.

El primer equipo que entregue los productos gana.

Preparados,

listos,

a repartir.

Vamos, Annie y Pony,

que ese payaso muerda el polvo.

Eh... ¿Un mango?

¡Eh!

¡Desvío!

(Bocinas)

¡Yuju! ¡Yuju!

Ya llegamos.

El 570 de Franfrunpelein.

¡Ah! ¿Por qué has frenado?

Es la dirección de la señora Pinkerton.

¿Y?

Su sobrina venía de visita. Lo sé.

Recuerda que quería prepararles... (LOS DOS) Una tarta de peras.

Pero solo tenemos manzana.

Se olvido de cambiar su pedido.

Pero estamos cerca.

Si ganamos, Repartos Bramley podrá continuar.

Pero si no hacemos feliz a la gente,

yo ya no quiero repartir.

Tienes razón, Pony.

Volvamos a por esas peras.

No te preocupes, Annie.

Si nos damos prisa,

creo que aún podremos ganar a Banana Zone.

(Timbre)

¿Has ganado a la niña y al pony?

Excelente trabajo.

Oh, no.

Habré pedido la fruta equivocada.

Ahora mi sobrinita no tendrá su tarta favorita.

Aquí estamos.

¡Annie! ¡Pony!

Aquí tienes, señora Pinkerton.

Sentimos llegar tarde,

pero pensamos que debía haber un error en el pedido.

Aquí tiene nuestras mejores peras. Para nuestra clienta favorita.

Repartos Bramley ha sido un buen experimento,

pero hay cosas se hacen mejor a la antigua usanza:

cultivas cosas,

las llevas a tu puesto

y la gente viene a... ¡Eh!

Muestras gratis no.

¿Qué está haciendo aquí?

¿Ha venido a regodearse?

Eh... No.

En realidad, he venido a comprar fruta.

¿No compra su fruta en bananazone.com?

Digamos que...

Hemos cerrado el negocio. ¿Qué?

¿Qué ha pasado?

¡Ay! Qué asco.

Al parecer, había algunas quejas sobre nuestro servicio de reparto.

Repartos Bramley vuelve al negocio.

¡Uy!

"Annie la maga".

¿Qué es esto? La tarjeta del Día de la Madre.

¿Por qué hay una jirafa y un trol?

Somos tú y yo.

Es un poco aburrida, ¿no crees?

Dejará de serlo ahora.

Purpurina,

pegatinas,

una cinta

y un sobre elegante.

Cualquier cosa puede mejorar con un poquito de chispa.

¿Qué es esto?

(LEE) "Juegos de magia de Marcelo Marvello".

Mmm... ¡Uh! Pendientes.

Qué anticuado.

El viejo truco del vaso que no derrama.

Es tan obv... ¡Ah!

¿A dónde ha ido?

Está boca abajo y la leche no se cae.

¡Mamá! ¡Papá!

Pony, no.

Tenéis que ver esto.

Annie es una maga.

No, qué va.

¿Eso es lo que creo que es?

Sí, no está terminado, no he tenido tiempo de...

¡Oh! Mi viejo juego de magia. Me trae muchos recuerdos.

Me encantaba Marcelo Marvello. Era mi favorito.

(SISEA) Haz tu magia, Annie.

Atentos. Mirad.

¡Ah!

¿Pero cómo lo hace?

Buen trabajo, Annie, aunque te falta puesta en escena.

Oh... ¿Y me sacas de la bañera para esto?

Vamos a comprarle algo a la abuela por el Día de la Madre.

Quiero hacerle un buen regalo este año.

Algo mejor que una tarjeta.

¿Qué? ¿Qué es mejor que una tarjeta?

Yo sí lo sé.

¡Ay!

Ahora tengo que pensar en otra cosa.

Haz tu magia, Annie.

¡Oh!

No es real, Pony.

Solo es un truco.

Verás, te diré cómo funciona.

El vaso... No, no, no quiero saberlo.

Vale, vale.

Otra vez. Pony, por favor.

Concentrémonos en el... Otra vez.

¡Oh!

Otra vez.

¡Oh!

Otra vez. ¡Ay!

¡Oh!

Todo el mundo debería ver tu magia. No lo creo.

No, en serio,

no deberías esconder tu don al mundo.

Sí, vale, Pony.

Lo que tú digas.

¿Pony?

(Ascensor)

¿Dónde estabas?

Es el Día de la Madre

y hay que buscar un regalo para mamá.

No hace falta, ya está todo arreglado.

Tuve que engrasar algunos hilos y mover algunas ruedas, pero...

¡Ah!

¡Pony! A mamá le encanta la magia.

Tú eres una maga increíble.

¿No lo entiendes?

Será tu regalo para ella.

El increíble espectáculo de magia de Annie.

Es una locura, Pony. Yo no...

¡Ah!

Pony, ¿qué has hecho?

¡Ah! ¡Eh!

¿Por qué, Pony? Porque eres increíble.

No lo soy.

Solo tengo un truco, Pony. Un truco horrible.

¿Cómo voy a hacer un espectáculo?

Tienes que creer en ti misma.

Imagina esto.

Eres la mejor maga de tu generación.

Vas a actuar

en el lugar más prestigioso de la ciudad.

Pisando las tablas de su escenario,

siguiendo los pasos de otros grandes,

un futuro prometedor.

¡La asombrosa Annie!

(Música)

Gracias, Pony.

Ha sido muy inspirador.

Ahora, a por ellos, tigre.

Este es solo un ensayo general.

Invitaremos a mamá al estreno,

cuando lo hayamos perfeccionado.

No puedo hacerlo.

¡Oh! Por supuesto que no.

Ahí tienes.

Te están esperando.

Ay...

¡Tachán!

¡Sí! ¡Yuju!

¿Eh?

(Grillos)

Es la asombrosa Annie, ¿por qué nadie aplaude?

¡Ah!

Es como la tarjeta,

necesita un toque de magia.

Hacerlo de nuevo. ¡Ay!

(PÚBLICO) ¡Oh!

(Aplausos)

(Música)

(PÚBLICO) ¡Oh!

(Risas)

(Música)

Mmm...

Ha sido increíble.

Has estado genial.

Tú estuviste genial.

Yo lo hice fatal.

Mamá se va a sorprender mucho. ¿Qué? No, no, no.

No pienso hacerlo otra vez. Con una vez basta.

Tienes que hacerlo.

Es el Día de la Madre. Necesitamos un regalo de verdad.

Como ese.

Es Marcelo Marvello,

el favorito de mamá.

Y actúa aquí esta noche.

Le compraremos entradas del espectáculo.

(Móvil)

Hola, Annie.

Adivina qué hago. ¿Qué?

¿Marcelo Marvello?

¡Oh! Qué emocionante.

Gracias, Annie.

Es el mejor Día de la Madre de mi vida.

¡Síiii...

"...iii".

Entonces, ¿está contenta?

Ya la has oído,

"el mejor regalo del Día de la Madre de su vida".

Eh... ¿Por qué hace eso?

Tú esta noche.

¿Yo?

¿Qué pasa con Marcelo Marvello?

Cancele su espectáculo en cuanto vi tu actuación.

Su magia era rancia y aburrida, vosotros sois algo refrescante.

Nunca me habían llamado "refrescante".

No, Pony, esto es malo.

Tenemos que recuperar a Marvello.

Ya oíste la ilusión que le hacía a mamá verlo.

"...iii".

Deberías colgar.

Lo acaban de echar, seguro que sigue cerca.

Ahí está.

Pony, es un camarero.

Ahí está. Eso es una boda.

Ahí está. Eso es un pingüino.

Espera, a ver si hace algún truco.

(SUSPIRA)

Tenemos que encontrarlo, Pony.

¿A dónde irías si fueras un mago

cuya carrera acabara de ser destruida?

¿En serio? Tú me preguntaste a dónde iría.

(SUSPIRA) Se acabó.

Llamaré a mamá y le daré la mala noticia.

"...iii".

¿Eh?

Adiós,

vete con tus amigos,

yo no necesitaré tu servicios, conejito.

Señor Marvello. ¡Vosotros!

Sois los que me habéis robado mi carrera.

No era nuestra intención. Queremos solucionarlo.

La dueña del teatro dijo que mi espectáculo era aburrido.

(Música)

(Grillos)

(Puerta)

-Perdón, ¿dónde está el baño?

-Al final del pasillo.

Dice que vosotros sois lo más.

Tiene razón. No la tiene.

Todo lo que tengo es un truco. Un buen truco y un pony.

¡Ah! ¡Eso es lo que necesita!

¿Un pony? Le enseñaré algo.

¿Qué es esto?

Un helado.

Muy bien, Pony. Haz lo que sabes.

¿Qué es ahora?

Sigue siendo un helado.

Pero mire lo emocionante que es ahora.

Solo necesita un poco de chispa.

Mmm... Confíe en mí.

Tiene que actuar esta noche

y Pony le convertirá en el más grande.

Pero tú eres la más grande.

Eras la asombrosa Annie,

la gran prestidigitadora, la mística,

la maravilla mundial, la imbatible...

¡Ah!

Debería ser mago.

Incluso parece un mago.

Solo que un poco mayor y más arrugado.

Porque yo soy mago.

Siempre lo he sido.

Lo haré.

Ha vuelto.

He vuelto.

El espectáculo ha vuelto. El espectáculo ha vuelto.

¡Vamos al teatro!

¡Me han prohibido la entrada!

¿Cómo vamos a hacerlo?

Usted saldrá en mi lugar.

Cuando vean lo increíble que es,

recuperará su trabajo. Está bien.

Pero ¿cómo entramos?

Preguntémosle a este.

Lo siento, Marvello.

La jefa dice que no puedes entrar. Pero tiene que entrar.

No pasa nada, Annie.

Este hombre solo está haciendo su trabajo.

Le recompensaré con un truco de magia.

-¡Me encanta la magia!

-Quiero que cierres los ojos y pienses en una carta.

"Señoras y señores, bienvenidos a una noche mágica".

(Aplausos)

Síiiiiiii.

Parece que mamá está aquí.

Iiiiiiii.

¿Listo para la chispa?

Listo. Ay...

Vamos a presentarles un espectáculo clásico esta noche

con un poco de chispa.

¡Un poco de chispa!

Era un truco.

¿La magia no es mágica?

Annie, ¿era todo mentira?

No,

la magia está en todos los que creen en ella,

y no en el mago.

¿Nunca fuiste asombrosa?

Nunca fui la asombrosa Annie.

Siempre fue el asombroso Pony.

(Grillos)

¿Dónde está mi chispa?

Hiciste que todos creyeran en mí.

Ahora sal y las que crean en Marvello.

¿Crees que puedo hacerlo?

Sé que puedes.

Venga, ve a por él, tigre.

(Aplausos)

(Música)

Sí, fantástico.

Es mágico.

Este es el mejor Día de la Madre.

Ojalá estuviera aquí Annie. Aquí estoy, mamá.

Feliz Día de la Madre.

Oye, ¿no te resulta familiar ese ayudante?

(Aplausos)

(Aplausos)