# Pony te despierta, # Pony en el baño,

# Pony en la cocina, # Pony va contigo.

# Pony, Pony.

# Es un animal extraño # nunca va despacio

# y si tienes uno, vete preparando.

# Pony, Pony,

# Pony, Pony...

¡Pony! # Es Pony.

# Pony, Pony,

# Pony, es Pony, # Pony, Pony, Pony, Pony.

# Pony, Pony, Pony, Pony. #

Este es Pony.

"Pony mascota".

¡Más rápido, más rápido!

(GRITA) ¡Sí!

¡El suelo es lava!

8, 9, 10, 11, 12.

¡Sí! He batido el récord.

¡Annie!

¡Pony!

¿Qué?

¡No!

¡No!

El reciclaje de plásticos será los miércoles.

No, eso no.

El señor Pancks ha prohibido las mascotas en el edificio.

A partir de mañana, las mascotas deben irse.

Eso significa que Perri tendrá que irse.

Buenas noticias.

Olvídate de Perri.

¿Qué pasa contigo?

¿Yo?

No tengo mascotas.

Tú eres una mascota.

No, tú lo eres.

No estoy bromeando, Pony.

Eres una mascota.

¿De verdad?

¿Pero porque ha hecho eso?

¡Más rápido!

En batido el récord.

¡Annie!

(GRUÑE)

Oh, sí, quizá ha sido por eso.

¿Soy una mascota?

Céntrate en lo que te han prohibido.

Hay que hacerle cambiar de opinión.

¿Una... mascota?

¿Una mascota? ¡Eso es!

Le buscaremos una mascota.

¿Cuál crees que le gustaría al señor Banks?

¿Un pez?

No se abraza.

¿Una serpiente?

Se abraza demasiado.

Ah, Pony...

Soy una mascota, este debe ser mi sitio.

De ahora en adelante, soy una musaraña del Himalaya.

Soy mona, tierna y experta en preparar con una gran sujeción.

Sal de ahí antes de que alguien te compré.

Me llevo esa musaraña del Himalaya regordeta.

¿A quién llama regordeta?

¡Fuera, fuera!

Oye, paga por esa musaraña.

Estás de broma ¿no?

Es un Pony.

Lee el cartel, niña.

Era todo el dinero que tenía.

Creía que mi valor era incalculable pero ya lo sé,

solo soy una mascota.

Oh, Pony, otra vez no.

Una mascota.

¿Puede una mascota hacer esto?

Eh, sí, eso es lo que hacen las mascotas.

¿Y qué tal esto?

Sí, eso es de Primero de mascota.

Toda mi vida es una farsa.

Pony, por favor...

Mira, yo no te veo así pero el señor Banks es distinto.

Y tenemos que conseguir que le gustan las mascotas.

Uhm ¿dónde podemos encontrar una mascota?

¿Mamá te ha regalado una gallina para el señor Banks?

No es un regalo, es un préstamo.

Para que aprenda a querer a las mascotas.

¿Seguro que es la más mona?

Mamá adora a estas gallinas,

y al señor Banks también le gustarán.

¿Qué queréis vosotros dos?

Nosotros tres.

Vengo a preguntarle si puede cuidar

a esta adorable gallina mascota un ratito.

Se lo que intentas hacer y no va a funcionar.

La previsión sigue estando ah, oh... Me está hablando a mí.

¿Qué estás diciendo, preciosa?

¿Quién es una buena gallinita?

Pita, pita, pita, tú.

Funciona.

Muy bien, pero esto no cambia nada.

Ha funcionado.

Querrá una mascota propia anulará la prohibición.

Ah, sí, va a ser genial.

Ella pensará que son amigos y luego descubrirá

lo que él piensa realmente.

Oh, vamos, Pony. ¿Todavía sigues molesto por...?

(Tilín)

¿Qué estás haciendo?

(GRITA) ¡Me duele!

¡Ven aquí, gallinita!

¡Y no vuelvas a entrar, monstruo!

Te iba a dar hasta mañana pero he decidido

que la prohibición empieza esta noche.

Pero, señor Pancks, ¿por qué ahora?

Pony lleva años viviendo aquí.

Porque me he dado cuenta

de que las mascotas solo causan desastres.

Te rompen el corazón y luego se escapan.

¿Tuvo una mascota que escapó?

Una tortuga, Mirtel.

Le di la espalda 1 segundo, oí la cisterna y se había ido.

Lo... lo siento,

pero no veo por qué tenemos que sufrir nosotros

por algo que le sucedió cuando era niño.

¿Qué dices? eso fue ayer.

Es como si no le gustara ser mi reposa pies.

Pony, ¡eso es!

No pienso ser el reposa pies del señor Pancks.

Hasta las mascotas tenemos límites.

No, tenemos que recuperar esa tortuga.

Bajaremos a las alcantarillas. Seguro que está ahí.

Pero ahí abajo huele fatal y es peligroso.

Lo sé, apesta como un animal.

Muy apropiado para mí, tal vez me quedé ahí abajo.

Para de una vez, Pony.

¿No lo entiendes?

Si no recuperamos a Mirtel

tendrás que vivir aquí afuera con los demás animales.

Bueno, me parece muy bien.

¿Y ahora adónde vas?

Puede que me haga una casa aquí mismo.

Soy un animal ¿verdad? Viviré aquí en el callejón.

Con mis verdaderos amigos.

¿Ah? ¿Qué estás haciendo?

Si ahora vas a vivir aquí, yo también me mudo aquí.

¿Qué? ¡No!

No puedes vivir aquí. Es un callejón.

Hace frío y huele mal. Tú tienes que dormir en tu cama.

Si te echan del edificio yo me voy contigo.

Entonces tengo que volver a entrar.

No puedo dejar que vivas con estas alimañas.

Para salvarme y no ser expulsado del edificio

tenemos que hacer

que al señor Pancks le gusten las mascotas.

Vamos a la tienda de mascotas.

Pony.

¿Qué tal una de las gallinas de mamá?

La alcantarilla entonces.

(RESPIRA) La alcantarilla, una buena alcantarilla maloliente.

¡Mira!

Podría ser ella.

Oye, vamos pequeña Mirtel, es hora de volver a casa.

Hola, Pony.

Hola, Dave.

No deberías estar por aquí ahora.

Tienes que salir antes de las dos, ya conoces las reglas, Pony.

¿Qué pasa a las dos?

Mejor que no lo sepas.

¿Cómo vamos a encontrar una tortuga mascota en este lugar?

Hace falta una mascota para encontrar a otra.

Usaré mis poderes.

¿Cómo lo he hecho?

Algunas mascotas son muy buenas rastreando.

Cierto.

(OLFATEA)

Creo que he detectado un rastro.

¡Por aquí!

¡Encuentra a esa tortuga!

Mantén los ojos abiertos,

la alcantarilla es un laberinto enorme.

Podríamos pasar días aquí intentando...

Aquí está.

Pero ¿Cómo estamos seguros de que es Mirtel?

Sí, es ella.

Salgamos de aquí, casi son las 14:00.

¿Podrías decirme qué es lo que pasa a las 14:00?

Termina la hora del almuerzo

y todos tienen que volver al trabajo.

(GRITA)

¿Qué hacemos ahora?

13...

¡Tenemos que subir!

Lo siento, Annie.

Mis cascos no aguantan.

Y ya batí mi propio récord.

Necesitamos otro plan.

No tengo otro.

Yo tampoco.

¿Qué?

Oh, la musaraña del Himalaya.

¿Dónde se había escondido?

Por eso estaba tan incómodo.

¿Qué ha pasado?

Sí que es experta en trepar.

Y con una sujeción increíblemente fuerte.

¡Sí!

(Sirenas)

¡Mirtel!

Habéis encontrado a Mirtel.

¡Mi amor!

¿Eso es todo?

Ah, ¿y mis modales?

Gracias, Annie, y gracias a tu perro grande y raro.

¿Y la prohibición?

Mirtel es su mascota.

¿Cómo puede tenerla si no se permiten?

Ahí le ha pillado, Pancksy.

Bueno, podéis llamarme muchas cosas...

Sí, le llamamos muchas cosas.

Pero nunca hipócrita.

Ni Pancksy.

Se levanta la prohibición.

Mi querida mascotita.

Me alegro de ser tuyo, Annie.

Aunque solo sea una mascota.

Pero no eres una mascota,

no eres un amigo y no eres parte de la familia.

¡Eh, espera!

Eres todas esas cosas y más.

Eres Pony.

(SUSPIRAN)

¿Y esa musaraña?

Probablemente esté ayudando a alguien.

Siempre estará allí donde la necesiten.

Ah, ah, parece que alguien

no se ha cepillado los dientes regularmente.

(Cisterna)

"El día de Perri".

Ya va siendo hora de que superes tus problemas

con Perri. Es imposible.

¿Por qué? Es Perri.

Ah, esa no es una razón.

Es pura maldad.

Eso no es cierto.

Todo el mundo es bueno.

(LADRA)

Perri no.

¡Ay!

¿Me prestas eso?

Necesito estar preparado.

Ni se te ocurra.

Es mi candidato para el concurso al mejor tomate.

¿El mejor tomate?

En la feria tomatera... En la feria tomatera...

Eh, vamos todos los años.

Esto, Pony.

Cada año Enzo Mcdashian gana

con su tomate asombrosamente grande.

Pero este año no.

Este año tú eres el asombroso.

¡Exacto!

Mantente alejado de él.

Me gustaría verte intentarlo.

Ahora verá.

(Alarma)

¡Aléjate de mi tomate!

¡Pony!

(GRUÑE)

(SUSPIRA) No os entiendo,

seríais buenos amigos si lo intentaseis.

¿Amigos?

¿Estás loca?

No puedo imaginar nada peor

que pasar un segundo con ese animal.

Annie, Pony, mirad quién va a quedarse con nosotros.

Oh, oh...

A la señora Okaba se le ha inundado la casa.

Mi pobre hermana es alérgica a los perros,

así que no puedo a su casa con Perri.

Oh, lo entiendo.

Estamos encantados de ayudar.

Adiós, cariño.

Pórtate bien.

Adiós, señora Okaba.

¿Qué?

¿Perri y Pony juntos?

¿En serio?

¿El día de la feria tomatera?

Es verdad, esto no me parece muy buena idea, mamá

Oh, tonterías.

Se portarán bien, ¿verdad?

¿Estás loca? ¡Este es Perri!

La bestia más desagradable e indecente

que haya caminado por la tierra.

¡Oh! Qué mono es.

Es una monadita. Qué perro bonito.

Está tramando algo, ya lo verás, Annie.

En cualquier momento va a...

Oh, una manzana, me encantan.

¿Qué está pasando?

Deja de fingir que eres bueno.

Tú no eres bueno.

Alejaos de mi tomate.

¡Pony, no!

(Ladridos)

¡Ay, ay, ay! Nos vamos, nos vamos.

Y no volvéis hasta que os llevéis bien.

¡Ja!

Eso nunca pasará.

Estoy muy cansada de vuestras peleas.

Podéis ser amigos, seguro.

Y voy a hacer que seáis amigos mediante trabajo en equipo.

Capturaremos la bandera del otro equipo y os haréis amigos.

Este es el plan:

yo iré por el flanco derecho.

Perri, tú por el izquierdo. Pony, tu cúbrenos.

¿Lo habéis entendido?

Ah, ¿quién eres tú?

Ese Pony me pidió que cambiara de equipo.

Perri, que sepas que voy a por ti.

Vamos, Pony.

No estamos aquí para...

¡Sálvese quien pueda!

Muy bien.

Vosotros dos contra mí. Yo saco.

Bien, vale, un punto.

Ahora vosotros.

¡Pony!

Pony, Perri no se está portando mal.

En realidad, está siendo muy bueno.

Sí, eso es lo que quiere que pienses.

Pues funciona. Yo creo que es bueno.

¿Quieres decir que yo soy el problema?

¿Y qué hacemos al respecto?

Me parece exagerado.

No, Pony.

Es un "Scape Room",

es un juego muy divertido

en el que tenéis que trabajar en equipo para salir.

¡Eh!

Te lo dije.

Es un traidor y un...

Oh...

¡Buen chico!

Bueno, es una forma de hacerlo.

El escape más rápido de la historia.

Buen equipo.

Vamos, deja de sonreír.

Solo la llevo puesta porque no tengo donde guardarla.

Y no mires ahora,

pero parece que Perri y tú podríais ser amigos

después de todo.

De eso nada.

Vale, admito que está siendo bueno.

Pero ¿amigos? Somos demasiado diferentes.

No tenemos nada...

Divertíos, id a jugar.

¿Quiénes son grandes amigos?

¿Mi tomate campeón y yo?

No, eso no.

Hablo de Pony y Perri.

Como dije, todo el mundo es bueno.

No me lo esperaba.

Ni yo tampoco.

Sabía que solo necesitaban pasar un tiempo juntos.

No, fuera.

¡Fuera, fuera!

Eh, no tienes por qué gritarle.

Solo quiere ir al concurso tomatero.

Bueno, no me extraña que quiera venir.

Va a ser muy emocionante.

Iremos todos a la feria tomatera.

Y te veremos ganar el segundo premio de nuevo.

(Teléfono)

¿Diga?

Hola, señora Okaba.

Supongo que sí.

De nada. No puedo ir.

La fontanera viene a arreglar las tuberías de la señora Okaba

y ella no llega a tiempo. Tendré que quedarme.

¿Qué? Pero tienes que venir.

Oh, qué amable por tu parte.

No, no es eso.

Necesito que conduzcas.

Tengo que sujetar mi tomate para mantenerlo a salvo.

¡Eh! No hay de qué preocuparse.

Annie está aquí. Yo abriré la puerta.

Muy amable de tu parte, Annie.

Eres una buena chica.

Y luego dije: "Marchaos todos.

Yo me quedaré para abrir la puerta".

Uhm, eso está bien.

La verdad es que quería ir.

En serio. Pero ellos también y yo preferí hacerles felices.

Igual que con Perri y Pony.

¿Has dicho Pony?

Oh, sí, es mi Pony.

Claro. Es como le dije:

"Pony, todo el mundo es bueno".

Y Pony dudaba de mí.

Pensaba que Perri tramaba algo, pero yo sabía...

¡Ya lo tengo!

Aquí está el problema.

El inodoro está atascado,

alguien ha metido juguetes para perros aquí.

¿Qué? ¿Juguetes para perros?

¿Quién haría eso?

Ya estamos aquí.

Primer premio, allá voy.

"Tomates de caramelo, bichitos de tomate.

Compra este tomate. Perritos tomateros."

¿Qué quieres hacer primero, Perri?

Divertíos,

siempre que os mantengáis alejados de mi tomate.

¡Intentad no molestar a nadie!

Dudaba de ti, George.

Pero creo que tu tomate es el más grande.

¡Sí! Sabía que si me esforzaba al final llegaría mi día.

Oh, oh, mi día no ha llegado aún.

Hola, Annie.

Por fin he llegado.

Señora Okaba, ¿por qué metería su perro juguetes en el inodoro?

Oh, ¿quién sabe lo que le pasa por la cabeza a ese perro?

¿Y por qué querría quedarse en vuestro piso?

Espere, ¿quería quedarse con nosotros?

Oh, sí, me arrastró por el pasillo hasta vuestra casa.

¿Por qué?

¡Ah!

¡Pony!

Bien lanzada.

La tengo.

¿Perri?

vale, esperaré aquí hasta que aparezca.

Señora Okaba, tengo que ir al mercado.

Rápido. Rápido, ¿eh?

Creo que puedo ayudarte. Mi nieta se dejó estos patines.

¿Por qué pensé que me los iba a dejar?

¿Tú sabes patinar?

Eh, no estoy segura.

Entonces deja de protestar.

Aguanta, Pony, ya voy.

¡Hola, Perri!

¿Dónde estará?

¡Allí!

¡Eh, mi tomate!

Eh, casi me aplasta.

Él quería que me aplastara.

Es malo.

Lo sé, Pony.

Al final tenías razón.

Es muy malo.

Ese perro ha tirado mi tomate.

-En ese caso,

por el poder que se me ha conferido

y como juez tomatero más importante de la tierra,

adjudico el primer premio a George Brandy.

No es como esperaba ganar, pero lo acepto.