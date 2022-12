(CACAREA)

# Pony te despierta, # Pony en el baño,

# Pony en la cocina, # Pony va contigo.

# Pony # Pony

# Pony # Es un animal extraño

# nunca va despacio # y si tienes uno

# vete preparando. # Pony

# Pony # Pony

¡Pony!

# Es Pony. # Pony

# Pony # Pony

# Pony # Es Pony.

# Pony # Pony

# Pony # Pony

# Es Pony. # Pony

# Pony # Pony

# Es Pony. #

"Este es Pony"

"¡Plantas!"

(Música)

Mira, la vieja tienda de papá.

Venga, ayúdame a montarla.

En cuanto abra esta trampa de osos.

No es una trampa para osos, es una silla de camping.

Pues yo creo que es una trampa.

¿Estás segura de que el colegio ha dado permiso

para que Pony vaya de acampada?

Yo voy de vigilante.

No, de eso nada.

Sí, han dado permiso.

Es un fin de semana en la naturaleza

y le encanta la naturaleza.

Y la naturaleza me adora mí.

Somos viejos amigos y será genial ponerse al día.

Me encantará.

De acuerdo.

Estará bien tener algo de paz y tranquilidad

por aquí para variar.

Esta excursión va a ser alucinante.

Va todo el mundo.

Clara, Jerry, Heston,

y por las noches contaremos historias de fantasmas.

¿Me sé alguna historia?

Necesito aprenderme una buena.

Adivina qué he cogido con mi trampa.

Sea lo que sea, está unido a ese tipo de ahí.

¡Sácalo! ¡Sácalo!

¡Lo intento, lo intento!

(Música)

Rápido, escóndete.

Mi vieja amiga, la naturaleza.

Ella me esconderá.

Cógeme, arbusto.

¡Pica!

¿Por qué has hecho eso?

(GRITA)

¿Pony?

¡Otros con pinchos!

Pony, ¿qué te pasa?

¡Estas plantas me están atacando!

Vaya. Un delicado diente de león.

(GRITA)

¿Estás bien?

Sí.

Me estoy escondiendo.

¿Del hombre o de las plantas?

Del hombre.

Se ha ido.

Venga, tenemos que guardar las cosas para la acampada.

Entonces, ¿has acabado con las plantas?

Has armado un pequeño escándalo tras la valla.

¿Qué?

Claro, quién tendría un problema con las plantas.

Iré por la parte de atrás.

Prefiero una ruta menos panorámica. Todavía me pica mucho.

¿Que te pica?

Espera a meterte en el saco de dormir de papá.

¿Pony?

(Música)

(JADEA)

¿Estás bien?

Sí, solo estoy haciendo un poco de ejercicio

antes de la acampada.

¿Vienes o qué?

No, es que no paso suficiente tiempo

en el pasillo.

(SUSPIRA)

De acuerdo.

Creo que te dan miedo las plantas.

¿Cómo vamos a pasar un fin de semana

de acampada en la naturaleza?

Solo estoy jugando.

No me dan miedo las plantas. Sería absurdo.

(GRITA)

¿Qué? Es que esa se me ha acercado.

Las normales que no se mueven sí que me gustan.

¿Ah, sí? Pues entonces vamos al parque.

Vamos.

El gran parque verde lleno de árboles enormes

y plantas que no se mueven.

Iré encantado.

Muy bien, vamos a entrar.

¿Por qué no?

¿No vienes?

Pensaba que sí, pero mis pies tienen otra idea.

Espera.

¿Qué te pasa?

Mi cuerpo.

Parece que no quiere acercarse a las plantas.

¿En serio?

Entonces no podrás ir de acampada conmigo,

y llevaba todo el verano esperando Esta excursión.

Yo también.

Tal vez solo necesite el elemento de sorpresa.

Vale, tengo un pequeño problema.

Tenemos que ir a un sitio donde no haya ninguna planta.

(Timbre)

Las plantas se han vuelto contra mí.

¿Disculpa?

Hola, Clara.

Tu casa no tiene plantas, ¿verdad?

Sí, es de estilo minimalista. ¿Cuál es el problema?

Es ese.

Lo siento.

Tiene un problema con la naturaleza.

¡Oh no!

¿Significa eso que no vais a ir de acampada?

No podrás ver mi nueva tienda. Es tan mona.

Tiene espacio suficiente para una cama.

Y una cama de matrimonio y un baño y una cocina

y tiene ruedas para llevarla.

¿Es una autocaravana?

Me va a encantar.

Vivir como los hombres de las cavernas.

Tenéis que ir también.

Para eso tenemos que ayudar a Pony.

Sí.

Tengo una idea.

Se llama terapia de inmersión.

La hicimos cuando mi padre desarrolló

fobia a los equipajes.

Entonces, ¿cambio rápidamente al canal de jardinería?

Y luego vuelves a cambiar sin que se dé ni cuenta.

La siguiente vez, tardas un poquito más

y así se acostumbrará a ver plantas sin sentir miedo.

(GRITA)

Lo siento de nuevo

(SUSPIRA)

¿Y ahora qué?

¿Hipnosis?

-Muy bien, repite después de mí.

"No le tengo ningún miedo a las plantas".

Deberías tenerlo.

Son peligrosas.

Las plantas son nuestras amigas.

Nos dan alegría y aportan belleza al mundo.

Las plantas quieren hacernos daño.

Nos atacan cuando menos lo esperamos.

Bueno, tu pony está ya mucho mejor.

Gracias, gracias.

Podremos ir de acampada.

(GRITA)

Me pregunto qué le habrá pasado.

(GRITA)

Lo siento, Annie.

No creo que esté mejorando mucho.

Tenía muchas ganas de ir de acampada.

No vamos a rendirnos.

Seguiremos intentándolo.

Nada, es inútil.

Ve tú.

Ya me lo contarás todo cuando vuelvas.

Tuesta alguna nube por mí.

No, si tú no vas, yo tampoco voy.

Solo es divertido si vamos juntos.

Naturaleza para qué.

Tenemos nuestra propia jungla de hormigón aquí.

La acampada puede esperar hasta otro año.

Tal vez no sea necesario.

Si Annie no puede irse de acampada, yo traeré la acampada hasta Annie.

¡Buen plan!

(Música)

¿Pony?

¿Pony?

Buenos días, dormilona.

Bienvenida a la gran acampada sin plantas de Pony.

¡Pony!

Esto es increíble.

¿Has hecho todo esto por mi?

Sí.

Hemos venido todos para asegurarnos de que tengas la mejor...

¡Oh no!

¡Nuestra tienda!

¡Sujétala!

¡Ayúdame!

Uf, ha faltado poco.

(GRITA)

Bueno,

¿cómo calificarías tu experiencia en la acampada sin plantas de Pony?

En una palabra diría que ha sido una...

Vaya. El jardín botánico.

¡Pony!

No pasa nada. Estás a salvo.

Repite conmigo, todo va a salir bien.

Todo va a salir bien.

Otra vez.

Todo va a salir bien.

No pasa nada.

Es una cúpula. Podemos deslizarnos hasta el suelo.

Pero ten cuidado con... (GRITA)

¿Qué es...?

(GRITA)

Guau.

¿Y ahora qué?

Sí, por supuesto.

¡Pony!

¡Ayúdame!

¡Annie, aguanta!

¡Te salvaré!

(Música)

¡Pony!

¡Ya voy, Annie!

¡Socorro!

(Música)

(GRITA)

¡Annie!

Estás a salvo.

Y tú ya no tienes miedo a las plantas.

¡Estoy bien!

¡Las plantas no quieren hacerme daño!

Las plantas no pueden hacerme daño!

¡Pony!

Y aquí tenemos una venus atrapamoscas gigante.

En su interior debe haber...

¡Sí!

Pues nos han prohibido la entrada.

Esto significa que podemos ir de acampada

después de todo.

No sé cómo.

Todas las tiendas están rotas.

No todas las tiendas.

(Música)

Esto sí que es vida.

Me encanta conectar con la naturaleza.

Hay espacio en el jacuzzi.

¡Me toca!

¡Bomba!

-¡No lo hagas!

Necesitamos un nuevo vigilante.

(Música)

"El abrigo de Heston"

Pony, ¿por qué has hecho esto, Dios mío?

¿Cómo se te ocurre, Pony?

¿Qué has hecho esta vez?

Te lo diré cuando seas mayor.

¡Dímelo ahora!

Te enfadarás y me tirarás lechuga

como hizo papá.

¿Entonces ha tenido algo que ver con la lechuga?

Y con papá, ¿no?

Mira qué nube tan bonita ahí arriba.

Pony, no intentes cambiar de tema ahora.

Qué frío hace en la calle.

Volvamos dentro.

No podemos volver a entrar.

¡Nunca!

Aunque papá tiene que salir dentro de una hora.

¿Cómo vamos a calentarnos mientras tanto?

Hay un sitio al que me gusta ir a menudo.

Esto es nuevo.

Creo que vienes demasiado a menudo.

Yo conozco otro sitio.

Esto es nuevo.

Creo que vienes demasiado a menudo.

¿Qué les habré hecho?

O qué hizo alguien

con tu carné de la biblioteca una vez que tenía hambre...

¿Te comiste los libros?

Solo los de cocina.

¿Y ahora qué?

Conozco un sitio donde nos dejarán entrar.

¿En serio?

Hace un poco de corriente pero es mejor que ir por la calle.

¿Puedes decirme qué has hecho, por favor?

¡Annie, Pony, mirad lo que he aprendido!

(GRITA)

¿Qué deberíamos hacer?

Pues no lo sé.

¿Aplaudir?

(APLAUDEN)

Gracias, pero aún tengo que mejorarlo un poco.

¿Qué hacéis por aquí?

Nada.

Hemos tenido que salir de casa precipitadamente y aquí estamos.

¿Qué os ha pasado?

(SUSURRA)

Vaya.

¿Es posible hacer eso?

Deberías vivir conmigo de ahora en adelante.

Será lo mejor.

¿Se puede saber qué has hecho?

No se lo está tomando muy bien.

Ni siquiera me has dicho de qué se trata.

Y aún así, mira cómo te pones.

Parece que tienes frío, Annie.

Sí, mucho.

Espera, te presto mi abrigo.

De todas formas yo tengo calor.

¡Parece nuevo!

Lo es.

Me lo regaló mi tía por mi cumpleaños.

Así que es nuevo y es un regalo.

Sí.

Es la primera vez que me lo pongo.

Ha sido muy caro y es exclusivo.

Es único.

Heston, es muy amable por tu parte,

pero no creo que sea buena idea.

Es mejor que yo...

¡Cuídala bien! ¿Qué?

¡No me dejes con esto!

¡Es muy importante para mí!

¡Lo quiero más que a mi vida!

Creo que le gustas.

Los dos sabemos cómo terminará esto.

En matrimonio. ¡No!

Y menos si yo destrozo su abrigo.

Y cuando digo yo, me refiero a ti.

Bien, me sentaré en este banco y no haré nada.

Así no le pasará nada al abrigo.

Vale.

Lo siento, Pony, pero es mejor que te sientes en ese banco.

Así tendré más posibilidades de devolverlo intacto.

¿En este?

En el siguiente mejor.

Me encanta el parque.

¿Cuánto falta para que podamos volver?

Papá dijo que nunca.

Entonces, ¿otros 10 minutos tal vez?

Aquí es donde estaría mi reloj si tuviera reloj.

De acuerdo.

Pues no nos moveremos de aquí en 10 minutos.

Hasta que sea hora de volver a casa.

Vale. Nada de hacer el tonto.

10 minutos.

Lo pillo.

Pony...

¿Qué?

Hola, pajarito.

Oh, tienes un amigo.

Oh, no.

¡Pony, no!

¡Tormenta de caca!

(GRITA) ¡El abrigo de Heston!

¡Sigue limpio!

Ha faltado muy poco.

Ha sido emocionante.

No, no. No, no.

¿Qué estás haciendo aquí?

Nunca había estado en este arbusto.

Pony, no podemos estar juntos.

Están separados es la única forma de proteger el abrigo.

Estar separados no ha funcionado.

Tienes razón.

Necesito algo más, una barrera protectora.

Ha sido una idea muy buena, ¿sabes?

El abrigo estará a salvo ahí dentro, seguro.

Seguro.

Segurísimo.

¿Quieres jugar un partido de tenis?

Pony, eso no es tuyo.

Déjalo.

Vale.

(GRITA)

Hay que estar más separados.

¿Más separados todavía?

¿Por qué Heston tuvo que dejarme este dichoso abrigo?

Mientras Pony se siga quedando allí...

Este abrigo tiene que mantenerse impecable.

Así que ni se te ocurra...

¡Atrás!

(Galope)

(SUSPIRA) Solo es un vendedor de cocos.

Contrólate, Annie.

Está bien. No pasa nada.

Mira, un pony.

-No, Félix, es el burro del zoo.

¡No lo soporto más!

¡Podría estar cerca!

¡No saberlo es muy estresante!

(Música)

Hola, Annie.

Los parques son muy relajantes, ¿verdad?

No, no, no.

Esto es lo opuesto a relajante.

Prefiero tener frío que seguir llevando esto.

Es demasiada responsabilidad mantenerlo limpio.

Lo llevo yo, estoy limpio.

Tú no eres un animal limpio.

Así que necesitamos a un animal limpio.

No.

Tengo un... No.

¿No quieres saber el plan? No.

¿No sientes ni siquiera un poquito de curiosidad?

Sabía que esto pasaría.

¿Sabías que esto iba a pasar?

Bueno, esto exactamente, no, porque es absurdo.

Todo el mundo sabe que los cerdos son animales muy limpios.

A menos que haya barro.

Hay mogollón de barro, Pony. Un montón.

¡Recupéralo!

Empiezas a sonar como papá esta mañana.

Pony... Sí, eso es.

Ahora tírame la lechuga. Vale.

Cerdo, dámelo.

(GRUÑE)

Dice que no quiere devolvérmelo, que no se fía de nosotros.

Que siempre lo fastidiamos todo.

¡Esto es de locos!

Un cerdo lleva puesto el abrigo nuevo de Heston.

¿Cómo vamos a explicárselo?

Tal vez gritando.

¡Heston!

¡Heston!

¡Heston!

¡Le hemos puesto tu mejor abrigo a un...!

¡No! ¡Recupéralo!

Cerdo. (GRUÑE)

Necesitamos que nos devuelvas el abrigo.

(GRUÑE)

Dice que no, que tiene frío.

Tenemos que devolverle su abrigo.

Está bien, cerdo, si te pones así,

nos lo jugamos a piedra, papel o tijera.

Es una idea horrible.

Tú solo puedes hacer piedra.

Pero él solo puede hacer tijeras.

Uno, dos, tres...

¡Sí! (GRUÑE)

¡Sí!

Ahí está Heston.

¡Heston!

¡Lo logré!

El abrigo está intacto.

¡No puedo creerlo!

A pesar de todo lo que ha pasado,

he conseguido mantener el abrigo como nuevo.

(GRITA)

¡El club de atletismo!

¡Y el de ciclismo!

Y ahora el de motocross.

Y el de trineos de perros.

Y el club de barrenderos.

Tenías razón. (GRUÑE)

Siempre estamos fastidiándolo todo.

Heston se va a enfadar mucho.

Sí.

La culpa es suya.

No tenía que habérmelo prestado.

Sabe bien cómo eres.

Yo no hice nada de esto.

Lo sé, lo sé.

Lo hice yo.

Pero me consuela enfadarme con otro.

Puedes enfadarte conmigo.

Cómo eres, Pony.

Has dejado que meta la pata yo y no tú.

Hola, chicos.

Heston, déjame explicártelo.

Verás...

Nos cargamos tu abrigo. ¡Pony!

Me estaba preparando para decírselo.

Está bien, habla.

Ya es demasiado tarde.

¿Ese es mi nuevo abrigo?

Sí.

Lo siento mucho, sé que contabas con nosotros para...

Gracias, chicos.

No podríais haberlo hecho mejor.

Mi tía me dijo que tenía que llevarla

a todas partes y la verdad es que no me gustaba nada.

Espera, ¿qué?

¿Querías que lo destruyéramos?

Si quieres algo bien hecho, recurre a los expertos.

¡Nosotros somos los expertos!

Me siento tan... ¡Valorado!

Sí, se nos da bien destruir cosas, ¿no?

No seas modesta, sois los mejores.

Bueno, voy a decírselo a mi tía.

-¿Qué?

Lo ves, ¿Annie?

Al final todo se resuelve.

(RÍE)

Me alegro de no tener que llevar este abrigo.

Tenías razón. Al final todo se resuelve.

Vámonos a casa.

¿A casa?

¿Crees que papá se habrá olvidado de...?