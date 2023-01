"Mamá poli".

Había una vez una ciudad asolada por la delincuencia.

¡Eh! Cometamos delitos y esas cosas.

Sí, tome eso, señora.

Pero...

¿Quién es?

Es un poli, es un padre, es...

¡Papá poli!

En su llama con cohetes.

Papá poli no monta una llama con cohetes.

En el cómic sí lo hace.

Vale, bien, pero no lo hace en ninguna película.

Puede que en la nueva. Sí, empieza en media hora,

deberíamos irnos ya.

Papá poli es genial.

Imagina tener unos padres así de guais.

¿Qué?

No, no lo imagino.

¿Estás segura de eso?

He pensado en dar algo de emoción y peligro a mi vida,

esta ciudad necesita una heroína como yo,

impartiendo justicia y aplastando el crimen.

Eres vigilante del barrio, no de los GEO.

Estás celoso de que me eligieran a mí.

¿Celoso? Tengo un sándwich de pepinillos,

¿qué es mejor que eso?

Hasta luego, chicos, debo irme a limpiar las calles.

De delincuencia, por si no ha quedado claro.

Guau.

Bueno, vamos al cine. No, no, no.

¿Por qué ir a ver "Papá poli",

cuando tenemos a la auténtica mamá poli?

(TARAREA) # Mamá poli. #

(TARAREA) # Mamá poli. #

¿Dónde podemos encontrarla?

Seguramente este desarticulado a una banda de delincuentes.

O persiguiendo a unos ladrones de coches.

(Móvil)

Hola, Clara. "Hola, Annie".

Estoy en la cola de "Papá poli", ¿dónde estáis?

Olvídate de "Papá poli",

deberías venir a ver algo auténtico,

Mamá poli.

Pero ya habíamos planeado esto, reservé las entradas.

Cancela las nuestras,

cancela las de todos y venid porque, créeme,

esto va a ser la repanocha.

Será como la película de acción, pero sin la película.

¿De verdad? Vale, vamos para allá.

Mira, ahí esta.

(Música)

¡No tires hojas!

Esto es como una película de acción sin la película

ni la acción.

"Atención, tenemos un 311."

Algo está pasando.

"Aviso a todas las unidades, estad atentos.

Harry el Cortito y Ned Cuello Fideo han escapado de prisión

y están cometiendo crímenes."

¿Cometiendo crímenes?

¿Hay alguna pista?

Trabajemos en equipo y acabemos con esos canallas.

Escuche, señora, la policía...

La policía de verdad se encargará de esto,

no vaya a estropearlo.

¿Qué se habrá creído?

Creo que Clara se va a decepcionar un poco.

Sí, tienes razón.

Se van a perder la película para venir a ver a mamá.

Si no hace cosas emocionantes, se enfadarán con nosotros.

Tenemos que hacer algo para que quede bien,

como cometer un delito.

Voy. No, no, no.

Eso no.

No sé, mejor otra cosa.

Podríamos secuestrar a Jerry.

No, Pony.

¿Atar a Jerry a las vías del tren?

No, deja en paz a Jerry. ¿Secuestramos a Heston?

¡Deja de secuestrar a gente!

Necesitamos algo más pequeño como un...

Podríamos hacer algo con esos conos.

Vamos a colocarlos para que causen problemas.

El paraíso.

¿Eh?

(GRITA)

Hola, Clara, has llegado. Sí, sí, ¿dónde está?

¿Y la mamá poli? En el caso.

(Claxon)

¿Dónde estás, pequeñajo verde?

(GRITA)

Guay, ¿eh? Sí, ha sido genial.

-¿Qué me he perdido? -Ha sido guay, ¿qué ha pasado?

-Esa es mamá poli y os habéis perdido

una secuencia genial, pero va a mejorar, ¿verdad, Annie?

Sí, vosotros seguid mirando.

Tenemos que hacer algo más, Pony.

Sin secuestrar.

He dicho que sin secuestrar.

Necesitamos un caso importante, Pony.

Déjamelo a mí, sé lo que tengo que hacer.

Los policías no montan llamas con cohetes.

Sí lo hacen.

Ahora solo tenemos que traerla al escenario del crimen.

(Móvil)

¿Una pintada?

Gracias por el chivatazo, Pony. Voy para allá.

¿Por qué nos escondemos?

-Sí, ¿dónde está esa mamá poli y esa gran escena de acción

de la que tanto he oído hablar? Ahora veréis.

Parece que mamá poli ha encontrado una pista.

Les encanta. Buen trabajo, Pony.

Gracias, pero mi mejor trabajo está por llegar.

Una persecución policial. ¿A quién persigue mamá?

A nosotros.

¡La policía nos pisa los talones, corre!

¡Qué guay!

(JADEA)

Vaya, vaya, ha sido...

Recupérate, Helen.

¡Se acabó!

Salid con las manos en alto.

Oh, no. No hay escapatoria.

Hola, mamá.

¿Annie?

¿Pony?

Hola, chicos. Espera, ¿qué?

Habéis pintado esa pared, ¿por qué?

Porque le dijimos a todo el mundo que eras...

# Mamá poli. #

Queríamos que vieran lo guay que eres.

Pero no estabas haciendo nada, así que te ayudamos.

¿Fingiendo un delito?

No, no, no.

No lo fingimos, es un delito de verdad.

Pony. Pero lo de los conos sí fue falso.

¿También fuisteis vosotros? ¿Todo ha sido un montaje?

Qué mal, todo es falso.

Es solo una madre con un chaleco de friki.

Sí, tienen razón.

No soy una policía de verdad.

Y nosotros no somos delincuentes de verdad.

¿Ves? Todos somos fraudes.

Ya estamos hartos de mamá poli.

A ver si llegamos para la siguiente sesión de "Papá poli 8".

Decidnos si monta en una llama.

Os sugiero que cojáis unos cubos y limpiéis esa pared.

Y luego, directos a casa.

Ya hablaremos cuando termine mi turno.

Pepinillo, pepinillo, pepinillo...

Luego me llaman loco a mí.

Hay una buena razón para estar aquí.

(GRITA)

Mamá está muy enfadada con nosotros.

Nuestros amigos también.

Tenemos que compensarlos, pero ¿cómo?

Tengo una idea, más delitos.

Delitos más grandes y mejores.

No. Eso es lo que nos metió en este lío.

Espera, escúchame.

Es solo la vigilancia del barrio, no pasa nada.

(Alarma)

¡El banco! Un crimen de verdad.

Por fin puedo demostrar lo que valgo.

¿Annie y Pony otra vez?

No puedo creerlo.

¡Sé que sois vosotros con pasamontañas!

¿Seguro que esto hará que nos perdonen?

Sí, esto es mejor que cometer otro delito falso.

A todos les gustan las tarjetas de disculpa

y aquí las tienen preciosas.

Créeme, vengo a menudo.

Oh, "sentimos haber fingido un crimen".

¡Vosotros dos, quietos ahí!

Mira eso, mamá está persiguiendo a unos delincuentes de verdad.

¡Annie, Pony, parad! ¡Lo digo en serio!

Esos delincuentes tienen los mismos nombres que nosotros,

qué casualidad, ¿verdad? ¡No, Pony!

Mamá cree que esos tipos somos nosotros.

Tres entradas para "Papá poli 8: poli hasta el fin".

Vosotros dos, al motocarro.

No tengo las gafas puestas,

pero no se parece a nuestro conductor de fuga.

Venga.

Estoy muy decepcionada con vosotros.

Ahí va la señora Bramley.

-Sigue persiguiendo a Annie y Pony.

-Menuda mamá poli. ¿Por dónde han ido?

(TODOS) ¿Eh?

¡Tienen a mamá!

Tenemos que hacer algo.

¿Pensabais que me lo tragaría de nuevo?

Bolsas de dinero, esto es de risa.

Y ahora, ¿podríais quitaros esas ridículas máscaras?

No sois Annie y Pony.

Sois Harry el Cortito y Ned Cuello Fideo.

Tengo la sensación de que usted

tampoco es nuestro conductor de fuga.

-Va a llevarnos a nuestro escondite y no intente nada raro.

Acaba de tirar nuestro dinero.

Está metida en un buen lío.

-¡Cuidado!

(Sirenas)

¡Se acabó Harry el Cortito y Ned Cuello Fideo!

¡Salid con las manos en alto!

-Estamos rodeados.

Vamos a salir. -¿Qué? ¿Quién anda ahí fuera?

-Hay de todo, Harry.

Hay policías, policías en coches, policías en llamas con cohetes.

-¿En llamas con cohetes?

Los policías no montan llamas con cohetes, es un truco.

Solo son dibujos malos, ¿qué pasa contigo?

-No tengo las gafas puestas, no me cabían con el pasamontañas.

-Vamos, salgamos de aquí.

¡Guau!

(AMBOS) # Mamá poli. #

¿Annie? Hola, mamá.

Vaya, Annie. Tu madre es la caña.

Nunca debí haber fingido para demostrar lo guay que eres.

Bueno, ya ves que los padres podemos ser guais.

¡Eso se cree usted!

Nunca me atrapara, mamá poli.

(GRITA)