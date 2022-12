(CACAREA)

"Este es Pony"

"HORACE"

Brian, ¿qué te he dicho sobre jugar a videojuegos en clase?

-Que no lo haga.

-¿Y qué has hecho?

-¿Jugar a videojuegos en clase?

-Esta es tu última advertencia, o tendré que castigarte.

¡Siguiente!

Annie, ¿qué te he dicho sobre traer un pony al colegio?

Que no lo haga.

¿Y qué has hecho?

Traer a un pony al colegio.

Pero, ¡es que era una emergencia!

¡Ah!

Te lo he advertido muchas veces.

Me temo que voy a tener que castigarte.

No, no. ¿No va a ser la última advertencia?

Tu última advertencia fue la de ayer.

¡Ah!

(GRITAN)

No puedo creerlo.

Va a castigarme.

Esa planta está tan triste como yo.

Esta planta y yo hemos pasado mucho juntas.

Pero me temo que tengo que decir "adiós".

Directora Ramiro,

tal vez no esté tan mal.

Déjeme echarle un vistazo.

¿Qué puedes hacer?

Mis padres son granjeros, quizás podamos salvarla.

Eso significaría mucho para mí.

Gracias.

No hay de qué.

Por supuesto, requerirá muchos cuidados,

cada día,

lo que será complicado,

si estoy castigada toda la semana.

De acuerdo.

Si puedes salvar mi planta, te libro del castigo.

¡Annie!

¿Cómo te ha ido?

Me ha perdonado, ja.

¿De verdad?

Es genial. ¡A divertirnos!

Pero debo salvar su planta.

No mola.

Tenemos que hacerlo.

Si consigo que mejore de aquí al fin de semana,

me libraré del castigo.

Está muerta.

Hola... castigo.

¿Qué has dicho? Nada.

No puede estar muerta.

Lo está, o casi muerta, si no.

Entonces, no está muerta.

¿Qué podemos hacer?

Tiene que recuperarse.

¡Es importante!

¿No es bonito ver a Annie interesada por el negocio familiar?

Eh... claro.

Por favor, papá.

Tenemos que intentar salvarla.

Dinos qué hay que hacer.

No hay muchas posibilidades, pero intentad varias cosas.

Examinad las raíces y eliminad las que estén podridas.

Trasplantadla a una maceta un poco más pequeña.

Mantened la tierra húmeda, pero no demasiado.

Debe darle mucha luz.

Y mantened a los bichos apartados de ella.

Creo que está aún peor.

No puedo creerlo.

Me van a castigar.

(TOCA LA PUERTA)

¿Cómo está la paciente?

Hicimos todo lo que papá nos dijo, pero no funciona.

¿Habéis probado a hablarle?

¿Qué? ¿Por qué?

Nadie lo sabe, pero a las plantas les encanta la conversación.

No son tan diferentes de las personas.

Bueno, buenas noches.

Vale.

Bueno... hola.

¿Qué tal va tu...?

¿Cómo te ha ido?

Inténtalo tú.

¡Debería darte vergüenza impedir que nos divirtamos!

No, Pony.

Cosas bonitas, como si fuera tu amiga.

No lo es. Como si fuera.

Hola.

Me llamo Pony

y me gusta la ficción romántica sobrenatural,

tirarle cosas al perro e ir al colegio con Annie.

Bueno, no ir, sino acompañarla.

Guao.

Se te da bien. Sigue hablando.

Me despertó el revoloteo de un murciélago,

el vampiro había llegado.

¿Estás escuchando?

¡Funciona!

El corazón se me aceleró a 1000 por hora,

cuando el gnomo me tomó en sus brazos.

Su perfecta piel de mármol reflejaba la luz de la Luna...

Qué bueno es Pony.

¿Annie? Hola, directora Ramiro.

¿Cómo está mi planta? Muy bien.

Está siendo atendida por los mejores.

¿Lista?

Agárrate fuerte.

He dicho que te agarres fuerte.

(Música)

Oh, te gusta la música. Annie se va a alegrar mucho.

No te paso otra.

-Salta, salta, salta.

No, por favor.

-Lo siento, Brian.

Te lo había advertido.

Nos vemos el viernes.

-El viernes no.

Me perderé la cabalgata de la "superdiversión".

-No te preocupes, Brian.

La cabalgata no es tan "superdivertida".

Pero qué digo, ¡va a ser genial!

-He oído que habrá un tragafuegos.

-¡Y que vendrá montado en una manada de elefantes!

-No te preocupes, la grabaré con el teléfono, Brian.

-Sí, será como estar allí.

Tú vendrás, ¿no, Annie?

¿El viernes?

No me lo perdería.

Déjame comprobar una cosita.

Oye, Pony.

¿Sabes qué hay el viernes?

¡La cabalgata de la "superdiversión"!

Si no me castigan, ¡podremos ir!

"¡Qué buena noticia!"

Clara dice que va a haber... ¿Qué es esa música?

Es ópera.

A Horace le encanta la ópera.

¿Horace?

Pony, ya estoy en casa.

¿Dónde estará?

¿Pony?

Está durmiendo.

Ha tenido un día ajetreado.

Parece que tú también.

¿No parece un angelito cuando duerme?

¿Estás contenta?

Le has despertado. Se enfada cuando no duerme la siesta.

Venga, arriba, pequeñín.

¿Te apetece merendar algo?

Yo me encargo.

¿Se puede saber qué estás haciendo?

Pues, ¿regarla?

¿Con agua del grifo?

Horace no puede beber eso.

Solo bebe agua mineral de montaña, pura, directa del manantial.

Tiene buen aspecto.

Está más verde.

Y alegre, hoy le han salido dos hojas nuevas.

¿Verdad que sí, mi pequeñín?

Toma, cariño.

Bebe, bebe cuanto quieras.

¿Sabes qué, Pony? Has hecho un trabajo increíble con la planta.

Y si todo sigue así de bien,

podemos ir a la cabalgata el viernes.

El viernes lo tengo complicado.

No contraté niñera.

Eh, ¿para Horace?

Pony, tenemos que devolverla a la directora Ramiro el viernes.

¿Devolverle la planta?

Pero... ahora vive aquí.

No puedes devolvérsela, es salvaje.

¿Quién sabe lo que podría hacerle?

Yo no me preocuparía, ya conoces a Pony.

Se obsesiona con las cosas, pero lo superará en un pispás.

Apagad las luces, es hora de dormir.

¿Estás segura?

Desde luego.

Seguro que mañana se obsesiona con los yoyós.

He dicho que apaguéis.

¡Adiós, Annie!

Dile "adiós" a Annie, Horace.

Daos prisa, yoyós.

Tomad, chicos. Los he conseguido para la cabalgata.

-Son geniales.

Podremos verlo todo.

Oh, un moco en la fosa derecha.

-Tú vienes, ¿verdad, Annie?

Oh, sí. Allí estaré.

¿Mientras no estés castigada?

La semana casi ha terminado.

Si no me equivoco, deberías devolverme mi planta.

Por supuesto.

Está en buenas pezuñas.

¿Pezuñas?

¿He dicho pezuñas?

Quería decir manos.

Me habías preocupado, Annie.

Por un segundo pensé que la habías dejado con Pony.

¿Te imaginas?

No quiero ni pensar lo que podría hacerle.

Pasarías el resto de tu vida en el aula de castigo.

¿Pony?

¿Pony?

Hola, papá. ¿Has visto Pony?

No.

Tengo que encontrarlo.

Saca la basura si vas a salir.

Nos hemos quedado sin agua mineral.

Ahí debe haber ido.

Disculpe, hola.

¿Ha venido un pony a comprar toda su agua mineral Monte Nevado?

Estaba segura de que...

Ya se había agotado cuando llegó.

Entonces Pony estuvo aquí.

Oh, sí. Se enfado muchísimo cuando se lo dije.

Montó una escenita.

Oh...

¿Qué es todo eso que ha comprado?

Uhm...

Botas, una mochila, piolets,

guantes, un mapa de Monte Nevado...

Vamos, Horace.

Aguanta, amigo. No estamos muy lejos.

Ya está. Hemos llegado.

Debe estar justo sobre esta colina.

¿Por qué?

Siento no haber podido salvarte.

Ah, ¡el manantial de Monte Nevado!

Lo hemos logrado.

Bebe, amiguito.

Ya voy, Horace.

¡Te salvaré!

(GRITA)

Te tengo.

¡Horace!

¡Annie, has salvado a Horace!

Y has escalado Monte Nevado.

Hace frío, ¿eh?

Escucha, Pony.

Eso tiene que parar.

¿Qué?

Es hora de llevar a Horace a donde pertenece.

¿Perú?

No, la oficina de la directora Ramiro.

Ese fue el trato.

Pero es mi Horace.

Pero es mi castigo.

¿Qué es más importante?

¿Que yo pierda una hora de tiempo libre

o que tú eches de menos a Horace?

¿Para siempre?

Para siempre.

Se ha muerto.

No puedo creer que nos estemos perdiendo

la cabalgata.

Pues yo me alegro de que Pony y Horace estén juntos.

¿Horace?

¿Quién es Horace?

Mira mi yoyó.

Ay.

"LA BOTA"

Me aburro.

Me aburro.

Deberíamos hacer algo.

Sí. ¿Cuál es el plan?

Me he quedado sin ideas.

¿Por qué no piensas tú en un plan esta vez?

De acuerdo.

(Música)

Eh, llevas horas pensando.

¿Qué vamos a hacer?

Estoy horneando un plan, Annie.

Cocinarlo lleva su tiempo.

Seguro que ya está.

¿Cuál es el plan?

Todavía no está totalmente listo.

Conseguimos una pajarita, vamos al zoo y...

Me equivoqué.

Tu plan no estaba bien.

Te dije que no estaba listo.

Ahora recuerdo porque hago yo los planes.

Vale, vale.

Haremos algo mejor.

¡Ah!

Está trepando. Viene el oso.

Tranquila, dame tu bota.

¿Ese era el plan?

La mitad.

¿Y cuál es la otra mitad?

Pony, ¡no!

Por suerte, el encargado del zoo tenía un buen plan,

y un dardo tranquilizante.

El mío solo necesitaba tiempo.

Estaba a medio hacer.

Estas son mis únicas botas.

¿Qué le voy a decir a mamá?

Tranquila, seguro que ni lo nota.

Botas, botas, botas.

Eso es.

¿Eso es qué?

Nuestro tema para la foto del calendario de este año.

¡La sesión de fotos es hoy!

Pues sí.

Y la brillante idea de tu madre nos conseguirá el mes de enero.

Todos los años nos hacemos una foto horrible

y nos dan un mes horrible, como noviembre.

Pero este año, nos haremos una gran foto

y conseguiremos un gran mes.

Adiós, noviembre.

Y bienvenido, enero.

De acuerdo, me apunto.

Eso, nada.

Ni siquiera tienes botas.

Annie, tampoco. ¡Pony!

Me has pisado.

Y adivinad qué, Annie será la estrella.

Te pondrás delante y en el centro

con tus preciosas botas verdes brillantes.

¿A dónde ha ido?

Botas, botas, botas...

¡Carritos eléctricos!

"Si adivináis cuántos caramelos hay en el frasco,

podréis ganar este carrito eléctrico".

Uno, dos, tres...

No, el morado ya lo he contado.

¿Por dónde iba?

Empiezo de nuevo.

Ahora no.

Tenemos que encontrar una bota para la foto.

Ya, pero ¿dónde vamos a encontrarla?

Hay muchas zapaterías por aquí.

Alguna de ellas tendrá botas de mi estilo y número.

No. -No.

-No. -No.

-Sí. -No.

-Qué va.

Espera, hace dos tiendas dijeron que sí.

¡Sí!

Disculpe, quiero esas botas verdes del escaparate.

Ese es nuestro último par, número 36.

¡Esa es mi talla!

Me las llevo.

Lo hará en cuanto llegue su turno.

Póngase en la fila.

Pony, sal fuera y vigila bien esas botas.

¿Para quiénes son esas?

Para nadie, son de muestra.

¿Para gigantes?

No, solo son de muestra.

¿Para mostrar a un gigante?

Aquí no hay gigantes.

Solo son para mostrar lo que vendemos.

¡Y no toque más el cristal!

¿Para quiénes son esas?

¡No son para gigantes!

Este tipo está obsesionado con los gigantes.

¡Dejé los toquecitos!

(TOCA LA VENTANA)

¿He esperado toda esta fila para nada?

-Lo sentimos, no vendemos zapatos para bebés.

Menudo zapatazo.

No, sandaliazo.

No, ¡toma chancletazo!

Vamos. Empezó él.

Soy la siguiente de la fila para comprar esas... ¡botas!

¿Las verdes? Las hemos vendido.

¿A quién? Ni idea.

Pero han dejado esto aquí.

Tenemos que encontrar a su dueña.

Pony, huele esto.

Ya sabes qué hacer.

Ya sé qué hacer.

(RELINCHA)

¿Listos?

Decid todos "apio".

¡Que nadie diga "apio"!

¡Falta Annie!

Apio.

¡George!

Vamos, verduleros.

No tenemos todo el día.

Míster Dinero ya está listo para ganar.

(RÍE)

-Volveré cuando termine con el de los frutos secos.

Deberías ir a buscarla.

No podemos dejar que ese gane otra vez.

¡Pony!

¿Qué estás haciendo?

No, no, no.

Ya sabía qué hacer.

Debías rastrear a la dueña

para descubrir quién ha comprado mis botas.

¿No oliste eso?

Necesitaban un buen lavado.

Se acabó.

Era la única pista. Y no tenemos las botas.

No te preocupes.

Yo tengo un plan.

(Música)

Mamá se va a poner muy triste.

Le encanta ese calendario.

¡Pony!

Sigue a esas botas.

Ahí están.

¿Beatrice?

Hola, Annie.

Hola, Pony.

¿Os gusta mis botas?

Claro, son muy especiales.

Sí, son mías.

No son tuyas.

Son mías.

Beatrice, ¿por qué te has comprado unas botas verdes?

Mis zapas olían fatal.

Y como dice Pony, son especiales.

Entonces,

si tus zapatillas estuvieran frescas y limpias,

¿querrías recuperarlas?

A lo mejor...

No te muevas.

Aquí las tienes, fresquitas y limpias.

Sí, se parecen a mis zapatillas, pero...

Las hemos encogido.

No las quiero así.

Por favor, las necesito para la foto.

El calendario, enero depende de ello.

No entiendo lo que me dices.

Tengo un plan.

No necesitamos un plan.

¡Necesito que Beatrice me de las botas!

No, las deportivas no.

Quiero las botas.

Había metido las botas en la caja.

Iba a devolvértelas.

¡Tenemos las botas!

No, la fuente tiene las botas.

Mamá y papá se pondrán muy tristes.

Ya no conseguirán ser mes de enero.

Bueno, tal vez si escondo el pie, no se darán cuenta.

Todavía puedo hacer un plan.

Pony, olvídalo.

Se acabó.

Es...

¿Sabes qué?

Llevo todo el día presionándote.

Adelante, piensa un plan.

Espero que sea bueno.

(Claxon)

Annie, sube.

Tenemos que hacer la foto.

Pero yo... ¡Vamos!

Mamá está esperando.

Venga, Annie.

Posa como te dije.

Me gusta más esta pose.

Pero así solo se ve una bota.

Mientras os ponéis de acuerdo, fotografiaré al pescadero.

Acaba ya, Pony.

(Música)

¡Ya lo tengo!

¿Sigue buscando zapatitos? 20 pavos.

Me la llevo.

Pero esta bota no está a la venta.

Claro que sí, es parte del plan.

Y si la vendiéramos... ¡Gracias!

¡costaría mucho más!

Hay 0 caramelos en el frasco.

¡Yo gano!

Vamos, Annie.

Me está dando un calambre en el pie.

Que se te vean los dos pies.

Esta foto es muy importante para tu madre.

¡Abrid paso!

¡Apartaos!

¡Pony al volante!

¡Llegando!

Noviembre, otra vez.

Volveremos a intentarlo.

Si comenzamos a planearla ya, seguro que conseguimos enero.

Venga, ideas, ¿se os ocurre algo?