# Pony te despierta, # Pony en el baño,

# Pony en la cocina, # Pony va contigo.

# Pony, Pony, Pony.

# Es un animal extraño, # nunca va despacio

# y si tienes uno, vete preparando.

# Pony, Pony, Pony... #

¡Pony! # Es Pony.

# Pony, Pony,

# Pony, es Pony, # Pony, Pony, Pony, Pony.

# Pony, Pony, Pony, Pony. #

"Este es Pony."

"Las fiestas de los Bramley."

(BOSTEZA)

Hoy llega la abuela.

Annie, corre. ¿Ya está aquí?

Mira, mira.

Ese tipo busca algo en su maletero.

¿No has notado nada más?

Ha terminado. ¡Está nevando!

Pony, hay nieve por todas partes.

Ah, sí.

No hay tiempo que perder, hay que cumplir las tradiciones.

Tirarnos bolas, lanzarnos en trineo por la colina,

hacer un muñeco de nieve... Meter la cabeza en una cerca.

Las tradiciones son cosas que haces cada año.

(GRUÑE)

(GRITA)

(GRUÑE)

(GRITA)

Tal vez lo sea.

Ah, siempre me hace sentir festivo.

Y podemos hacerlo todo con la abuela.

Viene hoy a pasar las fiestas. ¡Hurra! ¡Viene Edith!

¿Por qué la llamas así? Su nombre es Ruth,

vamos a prepararnos.

(SE ESFUERZA) (SE ESFUERZA)

Oh.

¿Qué estáis haciendo? ¿Nos deslizamos en maletas?

No, mejor, tenemos buenas noticias.

La abuela se ha lastimado el tobillo.

¡Yuju! No es eso, Pony.

Y por eso, no puede viajar. ¡Yuju!

Pony, espera al momento adecuado.

Y entonces, hemos decidido ir a visitarla.

Vamos a volar a Cliffton. ¿Qué?

Ahora, Pony. ¡Yuju!

Espera, ¿son buenas noticias? ¡Sí!

¿No has visto dónde vive la abuela?

¡Uh! Perfecto para las tradiciones.

Exacto, haremos las mejores bolas de nieve.

Y un muñeco de nieve gigante. ¿Habrá una valla para mi cabeza?

Encontraremos una.

Y lo mejor es que todos iremos hasta allí volando.

Bueno. Volando todos no.

¿De quién está hablando?

Estupendo, ¿va a estar así toda la semana?

Te lo advertí.

No tuve elección, no se permiten ponis en el avión.

Tenemos que ir a ver a mi madre,

está sola y las fiestas son para pasarlas en familia.

Además, volar es emocionante.

Annie disfrutará en cuanto esté en el avión.

¡Ay!

Ni siquiera nos sentamos juntos.

Fue en el último minuto, tuvimos suerte.

¡Annie! ¿Estás bien ahí delante?

(Pedo)

Está bien.

Se animará cuando lleguemos a casa de la abuela.

Está claro que estos asientos

no están diseñados para agricultores sanos.

George.

¿Le caigo bien a tu madre? Por supuesto que sí,

¿por qué no ibas a...? Espera, ¿lo dices por la broma del pastel?

Sí, ¿crees que seguirá enfadada? Estaba bien, deja de preocuparte

por eso, fue divertido. Oh, eso espero.

¿Sabes lo difícil que fue

meter a esa gallina en el pastel de frutas?

Me pregunto qué estará haciendo Pony ahora mismo.

Muy bien, animales asquerosos, no estáis aquí de vacaciones,

estáis aquí porque me pagan, así que no toquéis nada

y todo irá bien, ¿vale?

¿A quién le toca?

¿Dónde está ese perro grande y raro?

Va a viajar de polizón. Sabía que lo haría, qué bien, Pony.

¡Se os ha caído!

¡Eh! ¡Alto!

No va a llegar para montarse en el avión.

Annie, abróchate el cinturón de seguridad,

dicen que vamos a despegar ya.

¡Pony!

(GRITA)

Ah, era un violonchelo, no pasa nada.

(Música de violonchelo)

Eh, estás en medio de las pistas, no puedes estar aquí, es peligroso.

¡Esperadme!

(GRITA) ¡Pony!

¿Annie? ¿Estoy en el avión? Todavía no.

(GRITA)

¿Qué ha pasado?

(Teléfono)

¡Papá! "Annie,

¿por qué has bajado del avión?"

Tenía un buen motivo.

¿Hola, papá? "Ah, ese motivo.

Por favor, apague su teléfono. Tenemos que volver a aterrizar.

Señor, tiene que apagar su teléfono.

Pero es una emergencia.

¡Señor! ¡Oiga!

¡Suélteme! Annie, Pony, volved a casa,

cogeremos el próximo vuelo de vuelta."

Se han ido y nos han dejado.

Sin mamá y papá durante horas y horas.

Estamos solos. Solo nosotros dos.

¿Quién sabe cuándo volverán?

¿Sabes lo que significa?

¡Prepárate, mundo! ¡Annie y Pony van a hacer cosas

con la nieve! ¡Peleas de bolas, trineos,

muñecos de nieve! ¡Mi cabeza en una valla!

(RÍEN)

(Cámara de fotos)

Estás tardando una eternidad.

Lo encontré. Ese es el primero que te probaste.

Oh, tal vez debería... No, no, es perfecto.

De acuerdo. Venga, vamos.

Prepárate, nieve, allá vamos. (AMBOS) ¡Hemos vuelto!

¡No!

¿Qué, tan pronto? Han pasado seis horas.

Seis horas, Pony, seis horas. Pero estoy fabuloso, ¿o no?

Pensé que nos darías un gran abrazo.

No hemos hecho nuestros juegos en la nieve.

¿Tenemos que irnos de nuevo? En realidad, no nos vamos.

Papá ya no tiene permitido volar. Al parecer, los teléfonos móviles

están prohibidos, incluso para emergencias.

Y también, gritarle a las azafatas.

La abuela no viene este año, ¿no podemos ir en coche?

Me temo que no, cariño. El motocarro está escacharrado.

Siempre vemos a la abuelita,

es lo mejor de las vacaciones de invierno.

¿A quién le apetece divertirse?

Vete, Annie, desharemos las maletas.

Id a disfrutar de la nieve.

Vamos, Pony. ¡Yuju!

Vale, tengo un plan, los atacaré con mis Ponybolas

y tú, con el trueno helado. Ojalá estuvieras aquí, Annie.

¿Annie? ¡Annie! Lo siento.

Sí, estoy lista. Buen plan.

Ah, es Pony, ¿qué está haciendo?

-¿Qué más da? Prepárate.

¡Eh, Pony!

¡Come nieve!

¡Trueno helado!

Podríamos estar haciendo eso juntas.

¡Annie!

(GRITA) ¡Retirada!

Lo siento mucho, Pony, ¿nos deslizamos por la colina?

¿Seguro que no quieres un trineo?

Por favor, yo tengo mi propio trineo.

¡Ponytrineo!

¡Oh!

Oh.

(RÍE)

Codos adentro, cabeza abajo, ten cuidado con los árboles.

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

(SUSPIRA) Lo siento mucho, Pony,

es que me siento culpable por dejar sola a la abuelita.

Un muñeco de nieve te hará sentir mejor.

Sí, tienes razón.

Sigo aquí solita.

(GRITA)

¡Señor Punks!

Hemos cancelado el viaje, así que puedo llevarme a mis gallinas.

¿Señor Punks?

Bueno, volveré más tarde.

¡No!

¡Vuelve, socorro!

Siento no estar muy alegre, Pony,

no puedo quitarme de la cabeza la cara triste de la abuela.

¿Por qué? ¿Porque arruinamos las vacaciones

para toda la familia?

No, eso no puede ser.

Es eso, Pony.

Jolín, ojalá pudiera verla.

Buenos disfraces, chicos, salimos en una hora,

siguiente parada, Cliffton.

¡Ha dicho Cliffton!

¿Por qué me suena tanto?

Ahí es donde vive la abuela,

tal vez podamos viajar con ellos y verla después de todo.

¡Genial, adoro a Edith!

Ruth, Pony, su nombre es Ruth.

Discúlpeme, ¿podrían llevarnos a mí y a mi familia a Cliffton?

Claro, tenemos un autobús, estamos encantados

de llevarte con tu perro, sí, podéis venir gratis.

Estamos en fiestas, seremos su servicio de taxi personal.

¿De verdad? No, solo van actores.

Qué extraño.

Solo actores, ¿eh?

Pony, llama a mama y a papá, nos vamos a ver a la abuela.

¿De verdad crees que esto funcionará?

Que sí, seguro.

(CHISTA) Comportaos con naturalidad actoral.

¿Qué podría salir mal?

# Cruzo el río y el bosque, # la nieve ya llegó,

# mi trineo se está deslizando, # colina abajo voy. #

¿Ya?

No, quédate quieto.

¿Ya?

Deja de jugar con tus cuernos, estás llamando la atención.

Pero es que se iluminan y tienen música.

Me ha tocado el peor disfraz.

Papá, cámbiamelo. (CHISTA)

Yo sería un Santa Claus mucho más alegre.

# Cuelga las ramas de acebo... # Oh, no, no.

Están empezando otro villancico.

Dos horas,

llevan dos horas cantando, Helen, dos horas.

¿Cómo pueden tener tantas ganas de cantar?

¿Helen? ¿No te pareció gracioso?

¿Sigues pensando en la broma del pastel de frutas?

¿Por qué no le pareció gracioso?

Fue gracioso, ¿verdad?

Para partirse. ¿De verdad?

Él se ríe de todo.

Eso no es cierto.

(RÍE) Pezuñas.

¿Cuánto falta para que lleguemos?

Cinco minutos menos

desde la última vez que preguntaste.

Está bien, solo necesitamos escondernos un poco más.

Eso, no hay que llamar la atención.

Exacto.

Han terminado, por fin.

Hola, soy un reno y me gustaría cantar una canción.

No pasa nada, está disfrazado.

Se trata de un clásico al que me gusta llamar "Polizones".

# Somos poli... #

Esto es lo que pasa cuando lo traemos con nosotros.

Ha sido una mala elección de canción y de cantante.

Venga, no culpemos a nadie.

Lo importante es lo que vamos a hacer ahora.

Yo digo que volvamos a casa.

¿Qué? No, mamá, casi hemos llegado.

Sí, Annie tiene razón.

Si seguimos caminando por esta carretera

estaremos allí en un par de horas.

A tiempo para cenar. Perfecto.

Abuelita, allá vamos.

Pony... Sigue sin funcionar.

Qué empinada está la carretera.

Podríamos ahorrar mucho tiempo si tomásemos un atajo por aquí.

No. Esta es la carretera.

En cuanto nos salgamos de ella nos perderemos.

¿En cuanto nos salgamos de la carretera?

Pony...

Espera, es que me cuesta creerlo.

(RÍE) Tenías razón. Aquí no hay nada.

Ni siquiera una valla donde meter la cabeza.

No, ni tampoco cobertura en el móvil.

Estamos totalmente perdidos.

¿Qué vamos a hacer?

Bueno, podríamos...

No digas volver a casa, ni siquiera sabemos

cuál es el camino de vuelta.

Muchas gracias, reno.

Bueno, si no hubieras intentado dejarlo en casa,

no tendríamos este problema.

¿Entonces que es lo que querías que hiciera?

Su billete costaba una fortuna.

Dijiste que no se permitían ponis en el avión.

Bueno, es complicado. No, no lo es.

¿Se permitían ponis o no?

Pues en teoría... ¡Papá!

George, no puedo creer

que dijeras eso, es parte de la familia.

Fue lo primero que se me ocurrió. Había que hacer algo.

Los billetes eran muy caros.

Y yo quería ver a mi mami. ¿Mami?

Bueno, mi madre, la abuela, vamos,

ya sabéis lo que pasa siempre con él.

¿A qué te refieres?

Sí, vale, es verdad.

Vamos, tenemos que llegar antes de que anochezca.

¿Quién ha sido?

Yo.

Por querer dejar a Pony.

Lo siento, ¿de acuerdo?

(RÍE)

¿Y tú de qué te ríes?

Chicos, por favor.

¿Así que eso es lo que queréis?

(Música)

(RÍE)

(RÍE)

(RÍE)

(RÍE)

(RÍE)

Que nadie se mueva.

Me lo estás poniendo muy fácil, pero allá voy.

Pony...

(GRUÑE)

Vale, a correr.

Mirad, una cueva. Vamos adentro.

(CHISTA)

¿Lo hemos despistado? Yo creo que sí.

Aún no te he perdonado, papá. Lo sé, Annie, lo siento.

Entonces estás perdonado.

Pony, no le perdono.

Está bien, no estás perdonado.

No eres justo con Pony.

Es leal y cariñoso, y siempre está con nosotros.

No es tan problemático como siempre dices.

Por fin funciona esto.

(GRITAN)

George.

¡Papá!

¡Aléjate de mi padre!

¡No quiero hacerte daño!

(GRITA) ¡Pony!

(GRITA)

(GRITA)

¿Dónde está?

Oh, no. No puede ser.

Lo ha hecho por ti, George.

Se ha sacrificado.

Nos han salvado.

Me encantaban esos cuernos. Y ahora se han ido.

¡Pony! ¡Estás bien! Qué alegría.

Lo lograste. ¿Pero cómo?

Tiraste los cuernos al precipicio y el oso los siguió.

Es genial.

¿En qué estaba pensando?

Voy a recuperarlos.

Gracias a Dios que estamos sanos y salvos.

Pero seguimos totalmente perdidos.

Ojalá tuviéramos una forma de saber dónde estamos.

Pero lo único que veo son árboles.

¿Dónde está Annie?

Aquí arriba.

Vamos, subid, puedo ver mucho más desde aquí.

Pero solamente se ve nieve.

Esperad, podría estar ahí.

Esos árboles se parecen a los de la tarjeta de la abuela.

Y esos también.

¿Cuáles serán?

No lo sé. Rápido, haced que me sienta culpable.

¿Qué? ¿Por qué?

Veo esa imagen en mi cabeza

cada vez que me siento mal por la abuela.

Vamos, decidme algo malo.

Nunca me dices lo guapo que soy.

No, sobre la abuela.

Claro, nunca le dices a la abuela lo guapa que es.

No, no me vale.

Nunca le diste las gracias por el regalo de cumpleaños.

Bien, más.

Tú nunca llamas, siempre es ella la que te llama.

Solo nos ve una vez al año,

has arruinado las vacaciones y ahora está sola por tu culpa.

Sí, eso es.

Ese es el camino a la casa de la abuela.

Vamos a conseguirlo.

(TODOS) ¡Yuju!

Un momento, le envié un mensaje en su cumpleaños.

¡Trineo!

Vamos directos a su casa.

Ahí está.

¡Hola, Edith! Adiós, Edith.

(GRITA) ¿Por qué vive tan cerca de un acantilado?

A nadie se le ocurre bajar así, Helen.

Pony, Annie, tengo que deciros una cosa.

Solo quería deciros...

Papá, ¿te parece el momento?

Solo quería decir esto: Pony, eres parte de la familia.

Gracias, papá nieve. Tú también.

Nunca pensé que terminaría así.

De eso nada, sujetaos al bastoncillo de Annie.

¡La última tradición!

Ahora sí que estamos en fiestas.

¿Me ayudáis?

No puedo creer que lo hayamos logrado.

Ni yo que hayamos podido cumplir nuestras tradiciones.

¡Habéis llegado!

¡Abuela! ¡Edith!

¡Mami!

Me alegro tanto de veros

que me dan ganas de chocar los talones.

Pero abuela, ¿y tu tobillo? ¿No estabas lesionada?

Os lo habéis creído.

Solo fue una broma para traeros aquí en las fiestas.

¡Os pillé!

(RÍE) Ya lo pillo.

Casi morimos por el camino.

Ha merecido la pena. Ahora estamos en paz, Helen.

¿En paz?

A nosotros casi nos come un oso.

No te pongas tan gruñón.

Estáis todos muy festivos.

Venga, vamos a hacernos una foto familiar.

¡Yo la hago!

Tu broma fue más divertida, mamá.

¿A que sí? Mucho mejor.

Que todo el mundo diga: "Pony".

Espera un segundo.

Se supone que esta es una foto familiar.

Ven aquí.

(TODOS) ¡Pony!

(GRITA)

(Música)