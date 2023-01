(CACAREA)

# Pony te despierta, # Pony en el baño,

# Pony en la cocina, # Pony va contigo,

# Pony, Pony, Pony.

# Es un animal extraño, # nunca va despacio

# y si tienes uno vete preparando

# Pony, Pony, Pony.

# ¡Es Pony!

# Pony, Pony, Pony.

# Pony, Pony, Pony.

# Pony, Pony, Pony.

# Pony, Pony, ¡es Pony! #

"ESTE ES PONY"

"El espantapájaros"

Solo una araña más...

¿Cómo van los preparativos de la fiesta, Annie?

Genial, mi disfraz está listo, las bolitas de queso están listas

para meterlas en el horno, todos han confirmado su asistencia

y va a ser la mejor fiesta de Halloween de la historia.

¿No deberías empezar a poner los adornos?

¿Empezar? Pero si acabo de terminar.

¿Eh?

¡Oh, claro!

Ahí están todos, quedan muy festivos.

(SUSPIRA)

Deberías ir metiendo esto en el horno.

Qué interesante hacerlas con forma de bigotes, son monas.

No son bigotes, son murciélagos, se supone que deben dar miedo.

Pony, ¿tú qué opinas?

¡Ah!

¡Aléjalos de mí, son terroríficos!

Lo sabía.

Los bigotes dan muchísimo miedo.

Son murciélagos, Pony.

Tal vez parezcan murciélagos cuando se hagan,

más propios de Halloween.

¡Puaj! Yo odio Halloween.

¿Qué? ¿Cómo?

Es malvado.

No, de eso nada, es divertido.

¿Asustar a tus amigos es divertido? ¿Quién hace eso?

Con los amigos hay que ser amigable.

Extender siempre la pezuña de la amistad a todos.

Halloween no va de eso, a la gente le gusta pasar algo de miedo.

No, eso me parece imposible de creer.

Mira.

¡Una piñata espeluznante!

(GRITA)

¡Un fantasma!

¡Que se vaya de aquí!

Espera.

Ah, mucho mejor, oscurito.

Nadie le tiene miedo a la oscuridad.

Prueba ahora. ¡Hola, familia!

Uy, ¿cómo está mi pony favorito?

Estás de buen humor.

Por supuesto.

¡Es Halloween!

La época más maravillosa del año.

No sabía que te gustaban las cosas terroríficas.

Ah, no me gustan, las odio.

Pero me encanta ver tantas calabazas.

Mira qué maravilla.

He luchado contra bichos,

la podredumbre

y, lo peor de todo,

contra esos cuervos ladrones.

Pero ha merecido la pena.

Ahora por fin puedo venderlas.

Son una belleza, ¡guau!

No las vendas todas, me prometiste que me darías una para la fiesta.

Claro, claro, elige la que quieras.

Mientras sea de las pequeñitas.

La más pequeña, mejor.

Gracias, papá.

Cuidado con las demás, ¿vale?

Estas preciosidades naranjas son nuestro sustento.

Venga, cariño, vamos a vender calabazas.

Y asustar a los clientes.

Sí, pero recuerda:

Este año solo vamos a asustar a los clientes.

No queremos ahuyentarlos.

Oh, qué aburrido eres.

Volveremos para la fiesta.

Vamos a buscar nuestra calabaza.

Cuidado con no tocar... ¡Annie!

Creo que he encontrado la piñata. ¡No!

¡No!

Pony, para, quítate la venda y mira.

No, esto me gusta,

bloquea todos los olores de Halloween.

(SUSPIRA)

No hay daños.

Escucha, no hay nada que temer, Pony.

Confía en mí.

Vamos, hay trabajo que hacer antes de que lleguen todos.

Tienes razón, no hay nada que...

(GRITA)

Por fin he conseguido

el coche de mis sueños.

(LO BESA)

¡No!

¡Pony!

¿Pero qué has hecho?

Era horrible, Annie,

¿por qué alguien tendría algo tan aterrados?

Pero es que no debía asustarte a ti,

estaba ahí para asustar a los...

(GRAZNAN)

¡Cuervos!

(Música)

¿Qué te pasa?

Eh... no lo sé.

Tengo una sensación extraña,

como si algo malo le estuviera pasando a mis bebés en casa.

¿A Annie y a Pony?

No, a las calabazas.

(GESTO)

Tus calabazas están bien, George,

¿qué podría pasarles?

(Sirena)

Supongo que tienes razón.

¿Cuánto cuesta esta calabaza?

Se la cambio por... ¡su sangre!

(RÍE)

(GRITA)

¡Oh, Helen!

Ya hablamos de esto.

Está bien. Además, tenemos muchas más en casa.

(GRAZNAN)

Tenemos que ahuyentarlos.

Ahuyentarlos no es la respuesta.

Seamos amigables.

No tengo tiempo para eso, hay que organizar una fiesta.

¡Marchaos!

¡Fuera!

¡Toma esto!

(GRAZNA)

¡Ja!

¡Y esto!

Y... no hay más botas.

¡Sí!

Y no volváis.

Pony...

¡Eh, Pony!

Los cuervos se han ido del balcón.

(CHISTA) Estamos aquí viendo la tele.

¿Qué? (CHISTA)

Pony, ¿qué están haciendo aquí los cuervos?

Yo los invité a entrar, ¿ves?

Ya no hay cuervos en el balcón y no hay que asustar a nadie.

Les he ofrecido la pezuña de la amistad.

Este es el líder.

Lo llamo Russel.

Dicen que se irán cuando terminen de ver "Colegas".

Es su programa favorito.

(TELEVISIÓN) "Estáis viendo el maratón de 'Colegas',

todos los episodios de la serie, las 12 temporadas sin parar

durante toda la semana.

Oh...

¡No!

Tienen que irse antes de que empiece a llegar la gente

para la fiesta, vamos, cuervos ¡fuera!

¡Dame eso!

(Música)

(RÍE NERVIOSA)

(GRAZNA)

¡No, tened cuidado con...!

Tranquilo, Russel.

Vamos, Charlie, suelta eso.

(GRAZNA)

¡Eh! ¡La comida para la fiesta!

¡No!

Eso no es para ti.

¡Es para los invitados!

¡No!

¡Para!

No, no, no, ¡espera!

¡No!

(LLORA)

¡No!

¡No hagáis eso!

¡Esperad! ¡No!

Olvida lo de salvar la fiesta.

¡Hay que salvar la casa!

(Timbre)

¿Quién ha pedido 12 pizzas de animales atropellados?

Esa es la tarjeta de crédito de papá.

(GESTO)

A mí nunca me deja usar su tarjeta de crédito.

¿En qué puedo ayudarle?

Queremos una docena de huevos de corral, por favor.

Por supuesto.

Estos son muy especiales.

Créame cuando le digo que no encontrará estos huevos

en ninguna otra parte.

(CHILLAN)

(SE ASUSTAN)

(RÍE)

¡Os he pillado! ¡Feliz Halloween!

Creo que al final ya no quiero los huevos.

¡Helen!

¡Me lo prometiste!

(GRAZNAN)

Están destrozando toda la casa.

¡Y la fiesta está a punto de empezar!

¿Quieres que se vayan?

Se lo pediré amablemente, seguro que nos hacen caso.

Bueno... (RISA NERVIOSA)

Esto ha sido divertido,

pero se está haciendo tarde y...

(BOSTEZA)

Seguro que todos tenéis nidos a los que volver.

Pony, los cuervos solo piensan en sí mismos,

no son nuestros colegas.

(GRAZNA)

¿No son nuestros colegas?

No, los colegas no destrozan las casas de sus colegas

ni arruinan sus fiestas.

# Los colegas no destrozan # las casas de sus colegas.

# Ni arruinan sus fiestas... #

¡Annie tiene razón!

No se comportan como amigos.

Nuestros verdaderos amigos llegarán en cualquier momento.

¡Tenemos que deshacernos de estos cuervos!

No te preocupes.

Tengo un plan.

¡Pony, lo estás consiguiendo!

Pero, espera...

¿Cómo lo estás haciendo?

(TOMA AIRE)

Las calabazas de papá...

A los cuervos les encantan,

solo un par de ellas, papá no lo notará.

¡Eh!

¿Esa no parecía una de nuestras calabazas?

¿Cómo puedes notar la diferencia?

Fácil, nuestras calabazas son grandes, brillantes,

naranjas, impresionantes, preciosas.

Y emiten una especie de silbido al volar por el aire.

(Silbido)

Mi último lanzamiento.

No puedo fallar.

¡Eh, Russel!

(Sirena)

(GRAZNAN)

¡Lo lograste!

¡Se han ido!

Problema resuelto.

Solo he tenido que extender la pezuña de la amistad

y lanzar todas las calabazas.

Oh-oh, mamá y papá nos van a matar.

(GRUÑE)

(AMBOS GRITAN)

(GRITAN)

Papá, podemos explicarlo.

Pero mira cómo está esto...

¿Se puede saber qué habéis hecho?

Está... está...

¡Magnífico!

Qué casa embrujada tan espeluznante.

Has hecho un trabajo increíble, Annie,

solo faltan unos lamentos de angustia sobrenaturales.

(TELEVISIÓN) "Ha tenido lugar un auténtico horror de Halloween

cuando un descapotable conducido por un espantapájaros

ha caído desde el muelle."

(GRITA)

Oh, perfecto.

¿Perfecto?

¿Perfecto?

¡Esto es un desastre total!

La gente pagaría mucho dinero por visitar

una casa embrujada como esta.

¿Has dicho... mucho dinero?

Eso ya me interesa más.

(RÍE MALÉVOLO)

Atreveos a entrar en el piso embrujado de los Bramley.

Hola, señor Bramley.

Hemos venido a la fiesta.

Uh, son 18 dólares.

Pero Annie nos ha invitado.

Claro...

Claro.

Bueno, subid, pero no molestéis a los clientes de pago.

(RÍE MALÉVOLO)

Atreveos a entrar...

Hola Annie, me encanta tu fiesta.

Muchas gracias, Clara.

Annie, las bolitas de queso están listas.

"Manzanas Pony"

Señor Clobbs, señor Clobbs, señor Clobbs.

Nuestra colección da pena.

Sí.

¡Eh!

Hola, mamá.

Ya os he comprado ocho paquetes de esos cromos,

no pienso comprar más.

Pero me han tocado todos los peores, los del señor Clobbs.

Por favor, estos cromos son lo más importante del mundo.

Creía que lo más importante del mundo

eran los llaveros de Caballo Heroico.

Mamá, eso fue hace mucho tiempo.

No, fue esta mañana.

Además, deberíais estar lavando manzanas.

Sí, sí, eso hacemos, ¿verdad Pony?

¡Pony!

(ESCUPE)

Listas.

¡Puaj! ¡Qué asco!

A los cromos, ¿qué más tenemos?

(SE QUEJA)

Te odio, señor Clobbs.

Al menos tenemos un bonito álbum.

Me rindo, vamos.

Será mejor que lavemos las manzanas antes de que papá...

Pony, ¿y las manzanas?

Tienen una pinta deliciosa.

Oh, esas son las mejores manzanas de Bramley.

Recogidas y lavadas a mano esta misma mañana.

¡Cómo brillan!

¡Ah! No, pare.

Papá, no dejes que se coma eso.

¿Por qué?

Esto...

está...

¡delicioso!

¿Qué tipo de manzanas son?

Ah...

Manzanas pony.

¿Manzanas pony?

(SABOREA)

Increíble.

¡Es la mejor manzana que me he comido nunca!

-Póngame una manzana pony.

-Yo quiero otra.

-¡Yo también!

-Yo quiero probar la mejor manzana. -Dame una.

-¿Son buenas para hacer tartas?

(GESTO DE ASCO)

(SABOREA)

¡Oh, están riquísimas!

Y huelen diferente.

Son muy dulces.

Gracias.

¿De dónde las habéis sacado?

Bueno, en realidad son...

Casi no nos quedan manzanas.

Me lo diréis más tarde, ¡id a por más!

La cuestión es... Venga.

Y compraos otro sobre de cromos de Caballo Heroico.

La cuestión es que traeremos más.

(Timbre)

Oye...

¿Algo de esto...

está mal?

(DUDA) Sí, lo de darles manzanas cubiertas de saliva

y no decirles de dónde salen.

Entonces... ¿deberíamos parar?

Sí, y lo haremos.

Si conseguimos un solo cromo que no sea del señor Clobbs

seré feliz.

Clobbs, Clobbs, Clobbs,

Clobbs... ¡ah!

Colt Nebula.

¡Bu!

Oh, vamos, es de las buenas.

Saboteó la nave de Caballo Heroico en el incidente del episodio 5.

¿Y qué más da?

¡Lo logramos!

Por fin hemos conseguido un cromo bueno.

Colt Nebula.

¿Se acabaron las manzanas pony? Sí.

Se acabaron las manzanas pony.

¡Más manzanas!

Va a ser que no.

Muchas más, precisamente ahí llegan.

(SABOREAN)

Eh, chicos,

¡necesitamos más manzanas pony!

No, no, papá, tengo que contarte...

Traed manzanas pony y tendréis todos los cromos que queráis.

(DUDA) ¡Está bien!

(Timbre)

¡Sí! Shine Equanova.

Solo nos falta uno.

Tengo la boca muy "ceca".

Me "eztoy" quedando "cin zaliva".

Pues piensa en babas.

Casi tenemos la colección completa.

Solo unas cajas más.

Así que ponte a ello.

Esto me sigue pareciendo mal.

En una escala de equivocaciones esto está cerca del límite.

¡Pero mira lo felices que están todos!

No pasa nada siempre y cuando nadie se entere.

¿Y cómo se van a enterar?

Presentadme a vuestro proveedor.

¿Eh?

Así se puede enterar.

¿Mi proveedor? ¿Por qué?

Estamos vendiendo toneladas de manzanas pony.

Sería un desastre que se acabaran de repente.

Pues, eh, me las proporciona...

un contacto especial.

Solo habla conmigo.

Es muy, muy tímido.

Y muy divertido.

Y guapo.

Oh, me gustaría conocerlo. ¡Eh!

Llevadme con él.

(DUDA)

Se acabaron los cromos hasta que conozca

al proveedor de manzanas pony.

Vale, deja que hable yo.

Ah, hola, Pony.

¿También estás esperando al contacto?

(DUDA)

Eh... sí...

Sí, eso es.

Aquí está.

Eso es un gato.

Es el gato del proveedor.

Nos llevará hasta él.

(Música)

(GRUÑE)

(MAÚLLA)

(Timbre)

Ah, hola Annie.

Señor Bramley, Pony.

Espera ¿tú eres el proveedor de manzanas pony?

Sí.

Vaya, no sabía que te gustara la agricultura.

¿Tienes un huerto?

Sí.

Cuéntamelo todo sobre las manzanas pony.

Bueno...

¿Qué le puedo contar?

¿Por qué no nos lo enseñas mejor?

Sí, sí, me encantaría ver tu huerto.

(DUDA)

Soy granjero desde hace años y nunca había visto nada parecido.

Porque...

este árbol parece un roble.

Sí, lo parece.

Es casi igualito.

Estoy asombrado.

Pero es un árbol del parque.

Así que... ¿por qué te cobra Gerry?

Porque el parque es suyo.

¿Eres el dueño del parque?

(DUDA)

Es decir, su familia es la propietaria en realidad,

pero algún día todo esto que ves será suyo.

Bueno, no hay tiempo que perder.

Tenemos muchas manzanas pony que vender.

Iré a buscar la carretilla.

Ah, disculpa Gerry, ¿te importa si piso tu césped?

Eh... no, no pasa nada.

¡Estaba en medio de una partida de Dragon Town!

Ahora eres dueño de un parque y cómplice de una red de mentiras.

Pero no te preocupes.

En cuanto consiga el último cromo todo esto se acabará.

Ya "ce" ha acabado, me he quedado "cin zaliva".

¡Pero papá volverá en cualquier momento!

Si no hay más manzanas pony tampoco habrá más cromos.

Hay algo...

que "podríamoz" intentar.

Tenemos que completar la colección, Pony.

Haz lo que sea necesario.

Oh...

Espero que Gerry no la vea.

¿Dónde se han metido?

(SABOREA)

¡Um!

Está mejor que nunca.

Yo no me comería esas manzanas.

Todo el mundo sabe que los cerdos son animales muy limpios.

Vaya, Annie, ya tienes casi toda la colección.

Sí, solamente me falta un cromo.

Sí, el señor Clobbs.

Pensé que era el más fácil de conseguir.

¿El señor Clobbs?

¡El señor Clobbs!

Tenemos cientos de señores Clobbs.

Entonces se acabó, tenemos toda la colección.

Sí, la hemos terminado.

Manzanas pony recién recogidas.

(RÍE)

La inspectora de Sanidad se quedará impresionada.

¡Ah! ¿La inspectora de Sanidad?

Si alguien puede averiguar lo que hemos estado haciendo

es la inspectora de Sanidad, tenemos que recuperar

esas manzanas antes de que pruebe una.

(Pitido)

(MASCULLA)

Si la inspectora de Sanidad prueba esas manzanas,

cerrará el puesto.

¡Y será todo culpa mía!

Nunca llegaremos a tiempo.

¡Un momento!

Como propietario del parque le requiso este vehículo.

No cabemos todos.

Tienes razón.

(DERRAPA)

¡Ja!

Distracción.

No grites "distracción", Pony.

¿Y qué debería gritar? No sé, no grites nada.

Eso no es muy dramático...

(Pitido)

Su supuesta manzana recién cogida del árbol está contaminada...

con saliva animal.

(GRITAN DE ASOMBRO)

¡Pony!

No...

Saliva de cerdo, para ser precisos.

¡Cerdo!

Helen y George Bramley,

me temo que no superan la inspección.

¡Pero no lo entiendo!

Voy a tener que cerrar su puesto.

(GRITA)

Esto no es culpa suya.

Lo hice yo por los cromos.

No fue solo ella.

Descubrirán que la mayoría de estas manzanas también tienen

saliva de caballo.

(GESTOS DE ASCO)

¿Qué?

¿No tocaba ser sincero ahora?

¿Ese es...

Colt Nebula? ¡Bu!

¿Conoce Caballo Heroico?

Por supuesto, llevo años coleccionando sus cromos.

Bueno, lo intento...

todo lo que consigo es al señor Clobbs.

Nosotros la tenemos casi completa.

De acuerdo, haremos un intercambio.

Solo os pondré una multa si me dais todos vuestros cromos.

De acuerdo, trato hecho.

Hay 63 manzanas cubiertas de saliva,

esas son 63 infracciones.

¿Cuántos cromos tenéis?

Sin contar los del señor Clobbs...

63.

Se lleva la cantidad justa.

Ha salido a la perfección.

(TOSE)

Yo no estaría tan seguro.

¿Cuántas quedan aún?