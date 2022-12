(Música)

(Cacareo)

# Pony te despierta. # Pony en el baño.

# Pony en la cocina. # Pony va contigo.

# Pony, Pony, Pony es # un animal extraño,

# nunca va despacio # y si tienes uno, vete preparando.

# Pony, Pony, Pony. #

¡Pony!

# Es Pony.

# Pony, Pony, Pony.

# Pony, Pony, Pony.

# Es Pony, Pony, Pony, Pony.

# Es Pony... #

"ESTE ES PONY"

"Distracciones."

Ay...

¿Qué te pasa, Jerry?

Eh... Quería ir al campamento espacial, eso es lo que pasa.

Y vas a ir.

¿No te dijeron que si sacabas todo sobresaliente irías?

Ajá. Pero ahora tenemos ese proyecto de ciencias...

Y a ti se te dan genial las ciencias.

Ah... Sí, pero mi compañero es...

Yo. Bueno, tú y...

Pony. (RÍE)

¿Qué intentas decir con eso?

Que tenéis un historial horrible de proyectos de ciencias.

(Música)

He tenido mala suerte.

Tranquilo, Jerry, todo va a salir bien.

Ven a mi casa. Haremos un proyecto increíble en un periquete.

¡Annie!

¡Voy para abajo!

Eh...

Oye, ¿sabes qué he pensado?

Tal vez deberíamos dividir el proyecto.

Yo haré la mitad en mi casa y tú haces la otra mitad aquí.

¿Estás seguro? ¡Annie!

Sí, estoy seguro.

(Música)

(Claxon)

(GRITA)

(Cristales rotos)

¡Annie!

Sí, seguro que suspendemos.

Adiós al campamento.

No suspenderemos.

Será el mejor proyecto de la historia. Ya lo verás.

¿Verdad que sí, Pony? Nos vamos de pesca.

Espera, no. ¡No iremos! ¡Te lo prometo!

(SUSPIRA)

Trabajaré más duro de lo que he trabajado nunca.

Lo que tengo que hacer es concentrarme.

(Cascos)

¿Eso es... "Cumpleaños feliz"? ¡Sí! ¿Y cuál es esta?

Espera, no, para ya. Tengo que concentrarme.

Te estoy ayudando. ¿Te lo afilo?

Esta vez no, Pony, necesito hacerlo sola.

(Inspiración y expiración)

(INSPIRA Y EXPIRA)

(INSPIRA)

(SE ATRAGANTA)

¡Ey!

Eh... ¿Que acaba de pasar?

Nada. ¿Podríais vigilar a Pony un ratito?

¿Como media horita? No.

Lo siento, cariño, tengo que limpiar el gallinero y papá...

No quiere.

Papá también está ocupado con algo.

¿Dónde está mi manzana?

(Trastos)

¡Ya estaba así!

Eh, ¿por qué no le das un puzle? Con la abuela funciona.

¡Un puzle!

Soy muy bueno con los puzles. Guay. Que te diviertas.

(Teclas)

(Puerta)

¡Uh!

¿Eh? ¿Cómo voy a trabajar con todas estas distracciones?

(Golpes)

No intentes encajar las piezas a golpes.

Si las golpeo, al final encajan.

(SUSPIRA) Espera, te enseño.

Y pongo la última pieza aquí.

No, yo pongo la última pieza.

Qué pillín. ¡La estabas tapando!

Listo.

Oh, el espacio.

El campamento espacial... ¡El proyecto!

Vale, ya está. Se acabaron las distracciones.

Dibuja un poco, anda.

¿Qué es eso? ¿Una bicicleta?

Es tuya por cinco dólares.

La has pintado en un segundo.

¿Qué tonto compraría eso por cinco dólares?

¡Eh, eh, yo!

¡Para el caballero de atrás!

Una sabia elección. Un regalazo para un ser querido.

Eres un éxito, Pony.

Venga, ¿ahora cuál? Este.

Yo lo llamo "Jerry, el triste".

Está triste porque no estás trabajando.

¡El proyecto!

Vamos, déjame ayudarte, soy muy bueno en lo que estés haciendo.

No necesito tu ayuda.

Tú... Juega con el papel, por favor.

¡Cuac! ¡Ya basta, Pony!

¡Para, por favor!

Jerry cuenta conmigo, y esta vez no le defraudaré.

No puedo.

Y no dejaré que me distraigas con ninguno de tus...

¡Ja! ¡El mío gana!

(SOPLA)

Eh, estás haciendo trampa.

(Pedo)

Oh, lo siento, Clara.

¡Oh! Hola, Annie. ¿Cómo ha ido?

¿El qué? Tu proyecto con Jerry.

Oh, claro.

Bien, ya he hecho la primera página

y es una primera página que lo peta.

Y además, flota muy bien.

Me quedé sin papel. ¡Pony!

Le enviaré un mensaje a Jerry

diciéndole que no irá al campamento.

-Pobre Jerry. Le apetecía tanto ir...

No, espera.

Irá al campamento espacial.

Recuperaré la página.

Sube a bordo.

Espera, Pony, ¿de quién es esta barca?

De Carl y... Lianne.

De Carl y Lianne.

Tienen una cita.

Bien. Despacito.

¡Eh!

Bueno, ¿es vuestra primera cita o...?

Mm...

Tengo que rehacer la primera página.

¡Ah, está todo mal!

La letra, el color... ¿A eso lo llamas doble espacio?

Espero que Annie no tenga problemas con su primera página.

¡La tengo! Tu primera página.

¡Eh! ¡Soltadlo!

¡Ya voy! (GRITA)

Rema más rápido.

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

¡Oh!

(GRITA)

Ah...

¿La tienes?

Claro que sí.

Solo hay que secarla y estará perfecta.

Oh, estará perfec...

Estará perfect...

Estará perfect...

No, estará perfecta.

Se te dan bien los puzles.

¿Eh?

Papá, cuida a Pony mientras termino un trabajo.

Jerry cuenta con que le ayude.

¿Y qué voy a hacer con él? ¡Lo que yo haría!

Vale, a empezar de nuevo.

Sin Pony, sin distracciones.

Voy a hacer la mejor mitad de un proyecto de la historia.

¡Esto es horrible! Hay demasiado silencio,

el papel está demasiado quieto,

no hay aliento de caballo en mi oído...

No puedo trabajar sin él. Necesito su ayuda.

Pony...

¿Pony?

¿Dónde están?

Han hecho un puzle.

Y han vendido más dibujos.

Han hecho exactamente lo que nosotros.

¿Dónde estarán ahora?

¡Oh! ¡En el parque!

(JADEA)

¡Pony! Oh, hola, Annie.

¡Te necesito en casa!

Hola, Carl, hola, Lianne.

Pensé que estarías peleando con los patos otra vez.

No, yo no.

¡Lo tengo!

¡Papá!

(GRITA)

¡Eh!

¡Un abracito!

¡Pony!

(GRITA)

Oh, papá...

Tengo una idea.

(Música)

Pony, me he dado cuenta de que no puedo trabajar sin ti.

No sé cómo hacerlo.

¿De verdad? Pensé que te distraía.

Cuando trabajamos juntos no.

¿Me ayudarás?

Estoy algo ocupado ahora mismo.

¡Deja de charlar y sacadme!

Ah, sí.

Te tenemos, papá.

Espera, ¿qué?

¡Frenad esta cosa!

No, antes tenemos que ir a un sitio.

¡Los coches, Pony!

No te preocupes. Tengo un plan.

¡Ay!

(Frenazos)

¿Vamos bien por aquí?

Confía en mí. Sé lo que hago.

(GRITAN)

Rápido, Pony, tenemos que terminar el proyecto.

Gracias por cuidar de Pony, papá.

No hay por qué darlas.

Una y no más.

(Inspiración)

(Expiración)

(INSPIRA Y EXPIRA)

Bueno, ¿qué te parece?

Annie, esto es... ¡genial!

¡Iré al campamento espacial!

Y yo que estaba preocupado de que lo hicieras con Pony.

Solo hay que saber controlarlo.

A veces puede distraerte un poquito.

¿Quién sabe enganchar un gusano?

Y ahora enrollas lentamente.

Eso es.

Eh, mirad. Gracias por la clase.

(AMBOS) ¡La clase!

"El sillón regalador."

¡Socorro! ¡Socorro!

¡Socorro! ¿Qué pasa?

No hay papel higiénico. Pensé que te había pasado algo.

Y me ha pasado algo.

Pony se ha quedado sin papel.

¿Te parece que Lucille está bien?

¿Cuál es Lucille?

La que parece que tiene algo de fiebre.

¡Papel higiénico! ¡Ya voy!

¡No te enrolles!

(RÍE)

Aquí está.

¿Eh?

¡Oh!

¡Vaya!

¿Sabías que papá escribió un libro?

Claro. Nunca se ha sentido más orgulloso.

"Tiestos y macetas", por George Bramley. ¡Ja!

¡Pony, mira lo que traigo!

¿Qué te parece esto?

Mm... A ver...

Impresionante, ¿eh?

Es un poco áspero.

Estoy preocupada, George.

No ha sonreído en todo el día. ¿Y cómo lo sabes?

Deberíamos llevarla al veterinario.

Yo creo que deberíamos dejarla dormir o posarse,

o lo que hagan las gallinas durante el día.

Mamá dice que escribir ese libro

es el mayor orgullo de la vida de papá.

Ten cuidado con él, ¿de acuerdo? No quiero que le pase nada.

Nos hemos vuelto a quedar sin papel.

Vamos, en parte fue culpa tuya. Tú me diste el papel.

Te di un libro. De papel.

Lo sustituiremos y papá no lo sabrá nunca.

Vamos, espero que la librería tenga una copia.

Estás de suerte, tenemos 15. (AMBOS) -¡Sí!

-Oh, no, lo siento, ese es el precio. Tenemos solo uno.

De acuerdo, ¿dónde está?

En la sección de jardinería, por allí.

Detrás de ese poni sentado.

Pony, ¿qué estás haciendo? Estos sillones nunca están libres.

Pero el libro de papá está ahí.

Ah.

(SUSPIRA) Qué agradable.

Podemos sentarnos un ratito.

No me creo aún que papá haya escrito un libro.

Yo voy a escribir un libro. ¿Sobre qué?

"Pony, los años perdidos". ¿Qué años perdidos?

Lo siento, tendrás que comprar el libro.

¿Una patata? Gracias.

Ñam.

¿Tienes más?

No, creo que no hay más.

¿Qué? ¿Estaba metida en el sillón?

¡Puaj! ¡Veo el libro de papá!

¿Dónde?

Allí.

¿De dónde los has sacado? Del sillón.

Me pregunto qué más habrá aquí.

¡Vaya! ¿Cómo sabía que tenía sed?

Annie, este no es un sillón corriente, es un sillón regalador.

Detecta lo que la gente necesita y se lo da mágicamente.

No, de eso nada. Solo es basura que la gente dejó ahí.

Ya lo veremos.

Estoy pensando en el mayor deseo de mi corazón,

algo que realmente completaría mi vida.

¡Oh! ¡Muchas gracias, sillón mágico!

Oye,

¿hay algo en el sillón que nos consiga el libro sin levantarnos?

Oh... Casi. Otra vez.

Voy a llamar al veterinario. ¿Puedes llevar a Lucille?

Pero si no lo pasa nada.

Creo que ya sé lo que te pasa.

No quieres llevarla al veterinario porque no quieres gastar dinero.

Pues sí que sabe lo que me pasa.

En serio, tu puntería es cada vez peor.

Esto me llevará un rato.

Da igual, no va a ir a ninguna parte.

¿Puede indicarme dónde encontrar el libro "Macetas y tiestos"?

¡Sí que va a alguna parte! ¡Alguien quiere libro de papá!

Tenemos que cogerlo ya. Tienes razón.

Cógelo. Eso es, cógelo.

Tú no rompiste, tú lo coges.

¡Haz algo!

(Música)

(Música)

Ah...

¿Eh?

¡Eh, ese es mi libro!

¿Te refieres al que tengo en la mano?

No eres tú quien lo tiene. ¡Ay!

¡Cógelo, Pony!

Está demasiado lejos.

Para mí no.

(JADEA)

Pony, ¿dónde se ha metido?

¡Allí, a tu derecha!

(Música)

¡Necesito este libro!

Ya, y yo también.

¿Por qué lo necesitas? ¿Y tú?

Es el libro más importante del mundo para mí.

Pues para mí es más importante aún.

-Ejem.

¿Quién va a comprarlo?

(AMBOS) ¡Yo!

(Pitidos)

¿De qué va el libro? -¿A ver la portada?

-¿Quien lo ha escrito? ¡Tengo que leerlo!

-¿De qué trata?

¡Pony, haz algo!

Sillón regalador, dame lo que necesito.

¿Un ticket? ¿Ves? Es solo un sillón.

¡Ajá!

Pony, ¿dónde está el libro?

¡Lo tengo yo!

¡No!

¡Se escapa!

No, de eso nada.

¡Sube!

Ahí va el libro más importante del mundo.

¿También has encontrado ruedas ahí dentro?

Oh, y esto.

Ah, ya me siento más segura.

Tal vez no esté enferma.

Creo que está un poco triste.

Necesita que la vea un psicólogo de mascotas.

¿Eh? Eso suena caro.

¿Por qué iba a estar triste una gallina?

Haces un gran trabajo cuidándolas.

Eso pensaba yo. ¡Oh!

¿Le compré una tarjeta por su cumpleaños?

(Música)

¡Ahí está!

¡Deprisa!

¿Esto puede ir más rápido?

Voy a ver.

¿También se inclina?

¿Cómo es que acabo de descubrirlo?

Lo único que falta es dar un masaje.

(CON VOZ TEMBLONA) ¡Qué buen sillón!

¡No hay forma de girar!

¡Sí que la hay!

Vaya, la gente pierde las cosas más extrañas del mundo.

¡No funciona!

¡Eh!

Noticias de última hora.

Estamos presenciando una persecución a toda velocidad

en la que participan un poni y una colegiala

sentados en un sillón que parece cómodo.

La disputa comenzó por el que se considera

el libro más importante del mundo.

A ver cómo pasan por aquí.

¡Ah! ¡No pensé que terminaría así!

No lo hará.

¡El ticket del peaje!

¡Oh...!

¡Sí!

Nunca dudes del sillón.

¡Ah!

¡Más rápido!

(Música)

¡No, suéltalo!

Ayúdame, sillón mágico.

¡Oh! Ya sé cómo detenerlo.

¿Por qué quieres tanto este libro?

¡Pues porque George Broomley es mi padre!

¡Oh!

También es mi pa... Espera. ¿Broomley?

Llevo siete largos años buscando este libro.

Este libro es de George Bramley.

¿Qué? ¿"Macetas y tiestos"?

No, no, es "Tiestos y macetas". Oh, me he confundido.

Puedes quedártelo.

Lo logré. Gracias al sillón mágico regalador.

Pony, me ha dado el libro.

Oh...

¡Perdón!

No pasa nada. En parte fue culpa mía.

Lo logramos, Pony.

Lo logramos. Tú, yo y el sillón regalador.

Ahora tenemos que llevárselo a papá...

(GRITA)

¿Y por qué lo cantas?

Pony, mira.

Tenemos que saltar. No podemos abandonar el sillón.

No tenemos elección.

Lo haremos a la de tres.

Uno, dos, ¡tres!

Oh, sillón regalador,

regalaste hasta que no tuviste nada más que regalar.

¡Menudo sillón!

Vamos, llevemos el libro a papá.

Yo no tengo, lo tienes tú.

Yo no lo tengo.

¡Oh, no!

Papá, Pony y yo tenemos algo que decirte.

Pony, empieza tú.

Hemos perdido...

el sillón regalador, el sillón de las maravillas,

el mejor sillón que jamás haya sostenido un trasero.

Pony...

Ah, y ese libro que escribiste.

Bueno, ¿queréis otro?

Tengo cientos.

No se habían vendido muy bien hasta hoy.

De repente, todo el mundo quiere uno.

Se están agotando.

Mira todo el dinero que hemos ganado.

Se me ocurren mil formas de gastarlo.