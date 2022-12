EL CUMPLEAÑOS DE GERRY

Unos 36 centímetros.

(BALBUCEA)

¿Qué?

¿Porque pone Gerry en la regla?

Es de Gerry. Se la pedí prestada.

Aquí todo es de Gerry.

No todo, el libro de mates es mío.

Oh, Gerry, ¿me prestas tu libro de mates?

Claro, Annie, aquí tienes.

Gracias.

(Música)

(Música)

¡Ah, mira esto!

Uhm, es una especie de máquina ruidosa

de papel plegado. A lo mejor se usa de sombrero.

Es una tarjeta de cumpleaños para Gerry. ¡En su cumpleaños!

¿Cómo no lo sabíamos?

al menos podría habernos dado una pequeña pista.

Se supone que soy su amiga.

¿Cuántos años dirías que tiene Gerry? ¿50, 60?

Oh, pobre Gerry. No va a hacer nada por su cumpleaños.

A lo mejor no quiere hacer nada.

En un cumpleaños hay que hacer algo para celebrarlo.

¿Recuerdas la fiesta de Heston la semana pasada?

en eso consiste un cumpleaños. El castillo hinchable, el karting,

comer todos juntos en el Crazy Jakes.

Solo recuerdo el castillo. Y esconderme detrás del castillo

mientras todos buscaban quién lo había pinchado.

Heston tuvo un cumpleaños increíble gracias a todo eso.

Venga, tenemos que hacer que el cumpleaños de Gerry

sea aún mejor.

Oh, tengo el regalo perfecto para él. Una regla personalizada.

Con su nombre y todo.

Ya sé, le prepararé una fiesta sorpresa.

A todo el mundo le gusta eso. Necesito tu ayuda, Pony.

Distráelo mientras yo preparo todo.

Déjamelo a mí.

Oye ¿Qué estás haciendo? esta no es mi parada.

Espera ¿Qué? ¿Por qué me has sacado del autobús?

Porque este es un lugar muy especial.

Me encanta... este lugar.

Chicos, escuchad. Hoy es el cumpleaños de alguien

¡así que hagámoslo especial!

Oh, chicos, pensé que nadie se acordaría.

Ah... Me refiero al cumpleaños de Gerry.

Oh, claro.

Venga, vamos todos a mi casa a organizarle una gran fiesta.

¡Buena idea! -¡Oh!

-¡Será genial

Ahora, las tareas. Clara, ve a por la tarta.

Beatriz, gorritos de fiesta y decoración.

Heston, la piñata.

Vaya, ha quedado genial, a Gerry le va a encantar.

¿Quién tiene algo para cortar la tarta?

Bien. ¿Quién va a colgar la piñata?

Aquí tengo la cuerda.

¿Quién tiene el bate?

Estamos listos. ¡Gorritos de cumpleaños!

Se habían quedado sin gorritos así que he traído caretas.

No son muy compañeras.

Son de piratas. Me gustan, son divertidas.

-Sí. -A mí también me gustan.

Vale, Gerry se llevará una gran sorpresa.

Vamos a escondernos.

Pony, ya estamos listos. Trae a Gerry a casa. ¿Dónde estás?

Esquiando.

¿Qué?

Para distraerle.

Si, pero haciendo otra cosa como, no sé, no unas vacaciones.

Esto está muy alto ¿no?

Pony, la distracción es mejor que la sorpresa.

Vas a arruinar la fiesta.

Oye ¿Va todo bien?

Dice que estoy arruinando tu fiesta sorpresa.

¿Van a darme una fiesta sorpresa?

¡No lo digas en voz alta!

Está bien. Susurraré.

¡Ay! (GRITA)

Bueno, ya no tenemos que susurrar.

Estupendo, ¿qué más podría salir mal?

¡Sorpresa!

¡Oh! ¡Ladrones!

No, somos piratas.

¡Piratas ladrones!

¡Llama a la Policía!

No, somos nosotros, soy yo.

(Sirena)

¡Alto, arriba las manos!

Eh... ¡sorpresa!

Pony ...

Hola, Annie.

Hola, Gerry. Lo siento mucho.

Solo queríamos hacer algo para tu cumpleaños.

¿Esto?

Planeamos una gran fiesta sorpresa. Te la perdiste.

Pero no te perdiste ese árbol.

(SUSPIRAN) Menudo alivio.

La verdad es que no me gustan mucho las sorpresas.

¿Qué? ¿No te gustan las sorpresas? Vale, salid todos.

Bueno, feliz cumpleaños, Gerry.

-Feliz cumpleaños.

-Feliz cumpleaños, Gerry.

-Feliz cumpleaños, Gerry.

¡Ah, ladrones piratas!

¡Llama a la Policía!

(Sirena)

No te preocupes, tu cumpleaños está en buenas manos.

Se me ocurren un montón de cosas para que tu día sea especial.

Mira lo que he traído.

Pony, no pasa nada.

Pero ¿Porque ha hecho eso?

No se permiten ni globos ni pancartas. Contienen gérmenes.

Bueno, no importa. Vas a tener un gran cumpleaños.

Nos tienes a Pony y a mí. Y mientras estemos aquí,

tendrás el mejor cumpleaños que se haya visto.

Pobre Gerry.

No puede tener un cumpleaños increíble

si está atrapado en el hospital.

Si no nos permiten entrar, tendremos que sacarlo de ahí.

Echaré la puerta abajo. Apártate.

Espera, lo hago de nuevo.

¡Oh es más difícil de lo que parece!

¡Uy!

Yo iré a por Gerry. Tú encárgate del enfermero.

¿Qué hago? ¿Le ofrezco un café y un abrazo?

No. Me refiero a que lo distraigas.

Eso está hecho.

¡Oh! ¿A dónde vamos, Annie?

Mira esta lista.

He planeado un montón actividades increíbles.

Este será el mejor cumpleaños de tu vida.

¿Sabes lo que me gustaría hacer? Pues ...

# Feliz cumpleaños

# Feliz cumpleaños # cumple, cumple, cumple

# cumple, cumple, cumpleaños #

Vaya, bonita canción pero ¿sabéis?

en realidad había planeado...

¡Ladrones piratas!

¡Sí! ¡Sí!

¿Uhm?

Eh, espera ¿Qué estamos haciendo aquí?

después de esto dice: comer manzanas en un huerto.

Eso es cosa tuya, no es de cumpleaños.

Son cosas que quieres hacer.

¿Y qué? todo lo demás son cosas tuyas.

No, eran cosas de cumpleaños, a todos les gusta hacerlas.

¿Verdad, Gerry? Oye ¿dónde está Gerry?

¿En la bolera?

Sí. No. Espera, estaba allí.

¡Ah, en el lago!

# Porque es un chico excelente # Porque es un chico excelente

# Porque es un chico excelente #

¡Gerry!

¡Oh! Hola, Annie. Hola, Pony.

Lo siento, nos dejamos llevar por otras cosas.

Te perdiste los bolos.

No me importa.

El siguiente punto de la lista es volver a casa.

¿Qué te parece eso?

¡Ah, me encantaría!

Te traeremos hasta aquí. ¡Coge esto!

Así no lo alcanzará más lejos.

Eso intento.

Déjame a mí.

Quizá me he pasado. Lo volveré a intentar.

¡Cuidado!

¡Uf! Podría haber sido peor. ¿Ves?

¡Tenemos que hacer algo!

¡Aguanta! Modo caballito de mar.

¡Monta!

Ya vamos, Gerry, no te preocupes.

Nada me parará. Nada me parará. Nada me parará... ¡Oh, patos!

Pony, concéntrate.

Debo haber tragado unos 40 litros. Y al menos un pez.

Lo siento mucho, Gerry. Lo he arruinado todo.

No pasa nada, Annie.

No, claro que pasa.

Quería que tuvieras un cumpleaños increíble.

¿Porque pensaste que no estaba teniendo un cumpleaños increíble?

Porque no estabas haciendo nada.

Claro que sí. Tenía muchas cosas planeadas.

Vamos, te las mostraré.

Y otro pez más.

Hola, mamá. Hola, papá.

-Es algo en 1 segundo, hijo.

-Estos lo que hace que un cumpleaños sea perfecto.

Sin sorpresas, nadie mirándome, solo una tarde tranquila

con mi familia, mi comida favorita y juegos de mesa. Y muchos regalos.

Es el cumpleaños perfecto para Gerry.

Tendría que haber sabido que tu lista de cumpleaños

es diferente a la mía.

Está bien. Me ha gustado. Quiero decir, no me gustaba nada

pero te agradezco que lo intentases.

Gracias, Gerry.

Bueno, ¿queréis quedaros? Comeremos tarta.

Y podéis compensarme jugando Caballeros estrategas.

¡Ah! Qué aburri... alucinante.

¡Ladrones piratas! ¡Llama a la Policía!

(Sirena)