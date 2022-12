# Pony te despierta, # Pony en el baño,

# Pony en la cocina, # Pony va contigo.

# Pony # Pony

# Pony # Es un animal extraño

# nunca va despacio # y si tienes uno

# vete preparando. # Pony

# Pony # Pony

# Es Pony. # Pony

# Pony # Pony

# Pony # Es Pony.

# Pony # Pony

# Pony # Pony

# Este es Pony. #

EL CORTE DE PELO

Hola, pequeña, adelante.

Hola, he traído a mi Pony.

De acuerdo, ¿Y va a entrar? Oh, mira, ya está adentro.

Un Pony en mi peluquería.

Un Pony en tu peluquería.

¿Él necesita algo? ¿Qué necesita hacerse?

No quiere nada, solo va a mirar.

¡Oh, revistas de peinados!

Muy bien, Y ¿qué quieres que te haga?

Solo un corte de pelo normal, está un poco espeso. Hola, Jerry.

¿Annie?

Creo que será mejor que vaya a otro sitio.

Ese era Jerry.

Quizá no haya visto un caballo antes.

No, sí que lo ha visto.

Pero nunca ha visto un caballo en un cohete.

Me queda como un guante, un guante pequeño y apretado.

Ah... ¿Tu caballo está atrapado?

Fiu... en realidad es un pony, ¿Pony estás atrapado?

Dile al peluquero que sí.

Mejor dile que no, solo finjo estar atrapado.

Enseguida estoy con Usted. Necesitamos esa silla.

No hay problema.

La silla divertida. (LLORA)

-¡Ah! ¿Dónde se va a sentar Kimmy ahora?

No se preocupe, sé donde puede sentarse.

¡Brrrum, brrrum!

Pony, ¿de dónde has sacado eso?

¡No!

-¡Este es el corte más divertido de mi vida!

Podría haber ido mejor.

Qué dices, me he quedado con el cohete.

Voy a probar aquí.

Oh, hola, Annie. Pony está en un cohete.

Pony está en un cohete.

Y ¿Por qué te vas?

Ya me he cortado el pelo. ¿Y, a ti como te va?

Muy bien, gracias.

¿Aunque estés a punto de entrar en tu segunda peluquería de hoy?

La cuarta.

¿Qué? ¿Cómo puede ser tu cuarta peluquería?

Nos levantamos temprano.

¿Por qué traes a Pony contigo? Solo va a causar problemas.

Uhm...

Directa a los chicos que no vendréis con nosotros al cine esta tarde.

Sí que iremos. Terminamos enseguida.

Ajá...

Guárdame un asiento. No, dos asientos.

Me sentaré en el pasillo.

Oh, no, él no puede entrar aquí.

¿Porque es un Pony?

¿O por el cohete?

Por todo. Tendrá que esperar afuera.

Vaya... es usted más gruñón que el último peluquero.

¿Por qué has estado en más de una peluquería?

Ah...

Nena, dime que quieres.

Un corte de pelo normal.

El mismo estilo pero más corto.

Ajá.

Deja de reírte.

Vamos, es divertido.

No, no lo es. Parece peligroso.

Tranquilo. No está rompiendo nada.

Te dije que era peligroso. ¡Mi cartel!

Lo siento.

¡Vuelve aquí con mi cartel!

-Estoy bastante seguro de que en el cine no venden sushi.

-Yo sé que no pero deberían.

-¿Cómo va el corte de pelo?

Muy bien. Nos vemos en el cine.

¿Quién querría comer sushi en el cine?

-Yo no, pero me gusta tener opciones.

¿Quieres dejar de hacer ruidos de cohetes?

Me ayudan a ir más rápido.

Qué pelazo.

Gracias.

¿Puede hacer que mi melena se parezca a la suya?

-Claro, vuelva más tarde. -No importa, iré a otro lado.

-Puedo atenderle ahora, venga por aquí.

Muy bien, Pony, ya me estoy cansando.

Solo queda una peluquería en todo el barrio,

así que no hagas más el tonto.

No estaba haciendo el tonto.

Claro que sí. Tú, espera aquí a que salga.

Es que es muy aburrido esperar fuera.

A veces la vida es aburrida.

No debería serlo.

Pues lo es. No tienes que estar metido

en todo lo que pasa.

Y es...

No, quédate aquí. No muevas ni un músculo,

lo digo en serio, Pony.

Pareces un poco enfadada.

Si ... problemas de ponis.

Lo entiendo. Bueno, nos pasa a todos.

En realidad, no tengo ni idea de lo que estas hablando.

¿Es una referencia a un videojuego?

Ah, no importa. Ya está arreglado.

De ahora en adelante, todo irá bien.

¡Mira! Una máquina de un pony. ¿Me puedo montar? Porfa, porfa.

¿Por dónde se mete la moneda?

Vamos. Esto no funciona.

-Menuda chatarra de máquina.

-Bueno ¿algún plan para hoy?

No, solo cortarme el pelo e ir al cine.

Suena bien. Me encantan los días tranquilos.

Oh no, no ha sido nada tranquilo.

¿Por qué la tiene aquí afuera si está rota?

-Vale, de acuerdo, lo siento. Voy a echarle un vistazo.

Debe ser una máquina vieja.

-Sí, porque huele a vieja.

-Hola, Heston.

-Hola.

-¡Ey! os estáis colando.

-No se están colando. Están conmigo.

Yo les he guardado un sitio en la cola.

-¿De verdad? ¿Y estás guardando más sitios?

-Pues ya que lo preguntas, sí. Mi amiga Annie y su Pony

también vienen.

-No se preocupe, no creo que vengan.

Oh, ¿quién es ese tipo?

Ah, ese es Tony. Era mi mejor amigo.

Solíamos hacer muchas locuras juntos, pero ya no.

¿Qué les pasó?

Seguimos caminos separados. Él pensaba que todo debía girar

en torno a él. Nos metíamos en muchos líos.

Y a mí me gusta la vida tranquila.

Sí, le entiendo. ¿Y ahora qué hace para divertirse?

Colecciono ladrillos.

¿Qué?

Estos son mis favoritos. Bueno, ¿qué es lo que quieres?

Lo que quiero es marcharme. Porque me he dado cuenta

de que he cometido un error.

¿Eh?

Quizás usted no soporte la locura pero a mí me encanta.

Puede que haya perdido a su mejor amigo

pero el mío está ahí fuera donde lo dejé.

Esperándome. sin ir a ninguna parte y voy a buscarlo.

Y seguiremos haciendo locuras porque la vida es una aventura.

Quédese aquí con sus ladrillos. ¡Es la hora de Pony!

(GRITA) ¡No! ¡Pony!

Vaya ya he perdido a otro cliente.

-A que le has enseñado los ladrillos...

¡Pony!

Se han llevado la máquina del pony. Estaba rota.

¿La máquina del pony?

Oiga ¿A dónde llevan a reparar las máquinas?

¿Repararlas? ¡Ja!

No, esos cacharros son machacados en el desguace.

¿Qué? ¿Dónde está eso?

Pues ni idea ¿por qué?

La máquina del coche también está rota.

¿Iba en un cohete?

-Yo creo que era un avión.

-Era un cohete.

-¿De dónde ha sacado un cohete?

-Quién sabe.

-No entiendo por qué lo lleva a todas partes.

¡Pony! ¡Pony!

(Música de juguete)

(Sirena)

¿Pony? ¿Pony?

¡Annie!

¿Pony? ¡Pony!

Tengo algo que decirte.

¿Qué?

No quiero ladrillos.

¿Ah?

Espera. Pony, sé la respuesta.

¿A qué?

Gerry me pregunto porque siempre te llevo aunque causes problemas.

¿Por qué?

Porque sé que causarás problemas. Lo siento. Tenías razón.

La vida no debe ser aburrida y contigo nunca lo es.

He cambiado de idea. Quiero aburrimiento, aburrimiento.

¡Socorro, Pony!

¿Ya puedo moverme?

Sí, y muévete mucho. (GRITA)

Te rescataré, Annie. (GRITA)

¡Socorro!

El cohete funciona.

Por supuesto que sí.

Oye, ¿a dónde vamos?

Hacia arriba. Ah... quiero decir hacia abajo.

(GRITAN)

Bueno, me temo que al final Annie no va a llegar a tiempo.

(GRITAN)

(Boing)

Dos entradas, por favor.

Tienes que reconocer que Annie y Pony

saben cómo hacer una buena entrada. (RÍEN)

-Desde luego que sí. (RÍEN)

-No te has cortado el pelo.

EL CUMPLEAÑOS DE GERRY

Unos 36 centímetros.

(BALBUCEA)

¿Qué?

¿Porque pone Gerry en la regla?

Es de Gerry. Se la pedí prestada.

Aquí todo es de Gerry.

No todo, el libro de mates es mío.

Oh, Gerry, ¿me prestas tu libro de mates?

Claro, Annie, aquí tienes.

Gracias.

(Música)

(Música)

¡Ah, mira esto!

Uhm, es una especie de máquina ruidosa

de papel plegado. A lo mejor se usa de sombrero.

Es una tarjeta de cumpleaños para Gerry. ¡En su cumpleaños!

¿Cómo no lo sabíamos?

al menos podría habernos dado una pequeña pista.

Se supone que soy su amiga.

¿Cuántos años dirías que tiene Gerry? ¿50, 60?

Oh, pobre Gerry. No va a hacer nada por su cumpleaños.

A lo mejor no quiere hacer nada.

En un cumpleaños hay que hacer algo para celebrarlo.

¿Recuerdas la fiesta de Heston la semana pasada?

en eso consiste un cumpleaños. El castillo hinchable, el karting,

comer todos juntos en el Crazy Jakes.

Solo recuerdo el castillo. Y esconderme detrás del castillo

mientras todos buscaban quién lo había pinchado.

Heston tuvo un cumpleaños increíble gracias a todo eso.

Venga, tenemos que hacer que el cumpleaños de Gerry

sea aún mejor.

Oh, tengo el regalo perfecto para él. Una regla personalizada.

Con su nombre y todo.

Ya sé, le prepararé una fiesta sorpresa.

A todo el mundo le gusta eso. Necesito tu ayuda, Pony.

Distráelo mientras yo preparo todo.

Déjamelo a mí.

Oye ¿Qué estás haciendo? esta no es mi parada.

Espera ¿Qué? ¿Por qué me has sacado del autobús?

Porque este es un lugar muy especial.

Me encanta... este lugar.

Chicos, escuchad. Hoy es el cumpleaños de alguien

¡así que hagámoslo especial!

Oh, chicos, pensé que nadie se acordaría.

Ah... Me refiero al cumpleaños de Gerry.

Oh, claro.

Venga, vamos todos a mi casa a organizarle una gran fiesta.

¡Buena idea! -¡Oh!

-¡Será genial

Ahora, las tareas. Clara, ve a por la tarta.

Beatriz, gorritos de fiesta y decoración.

Heston, la piñata.

Vaya, ha quedado genial, a Gerry le va a encantar.

¿Quién tiene algo para cortar la tarta?

Bien. ¿Quién va a colgar la piñata?

Aquí tengo la cuerda.

¿Quién tiene el bate?

Estamos listos. ¡Gorritos de cumpleaños!

Se habían quedado sin gorritos así que he traído caretas.

No son muy compañeras.

Son de piratas. Me gustan, son divertidas.

-Sí. -A mí también me gustan.

Vale, Gerry se llevará una gran sorpresa.

Vamos a escondernos.

Pony, ya estamos listos. Trae a Gerry a casa. ¿Dónde estás?

Esquiando.

¿Qué?

Para distraerle.

Si, pero haciendo otra cosa como, no sé, no unas vacaciones.

Esto está muy alto ¿no?

Pony, la distracción es mejor que la sorpresa.

Vas a arruinar la fiesta.

Oye ¿Va todo bien?

Dice que estoy arruinando tu fiesta sorpresa.

¿Van a darme una fiesta sorpresa?

¡No lo digas en voz alta!

Está bien. Susurraré.

¡Ay! (GRITA)

Bueno, ya no tenemos que susurrar.

Estupendo, ¿qué más podría salir mal?

¡Sorpresa!

¡Oh! ¡Ladrones!

No, somos piratas.

¡Piratas ladrones!

¡Llama a la Policía!

No, somos nosotros, soy yo.

(Sirena)

¡Alto, arriba las manos!

Eh... ¡sorpresa!

Pony ...

Hola, Annie.

Hola, Gerry. Lo siento mucho.

Solo queríamos hacer algo para tu cumpleaños.

¿Esto?

Planeamos una gran fiesta sorpresa. Te la perdiste.

Pero no te perdiste ese árbol.

(SUSPIRAN) Menudo alivio.

La verdad es que no me gustan mucho las sorpresas.

¿Qué? ¿No te gustan las sorpresas? Vale, salid todos.

Bueno, feliz cumpleaños, Gerry.

-Feliz cumpleaños.

-Feliz cumpleaños, Gerry.

-Feliz cumpleaños, Gerry.

¡Ah, ladrones piratas!

¡Llama a la Policía!

(Sirena)

No te preocupes, tu cumpleaños está en buenas manos.

Se me ocurren un montón de cosas para que tu día sea especial.

Mira lo que he traído.

Pony, no pasa nada.

Pero ¿Porque ha hecho eso?

No se permiten ni globos ni pancartas. Contienen gérmenes.

Bueno, no importa. Vas a tener un gran cumpleaños.

Nos tienes a Pony y a mí. Y mientras estemos aquí,

tendrás el mejor cumpleaños que se haya visto.

Pobre Gerry.

No puede tener un cumpleaños increíble

si está atrapado en el hospital.

Si no nos permiten entrar, tendremos que sacarlo de ahí.

Echaré la puerta abajo. Apártate.

Espera, lo hago de nuevo.

¡Oh es más difícil de lo que parece!

¡Uy!

Yo iré a por Gerry. Tú encárgate del enfermero.

¿Qué hago? ¿Le ofrezco un café y un abrazo?

No. Me refiero a que lo distraigas.

Eso está hecho.

¡Oh! ¿A dónde vamos, Annie?

Mira esta lista.

He planeado un montón actividades increíbles.

Este será el mejor cumpleaños de tu vida.

¿Sabes lo que me gustaría hacer? Pues ...

# Feliz cumpleaños

# Feliz cumpleaños # cumple, cumple, cumple

# cumple, cumple, cumpleaños #

Vaya, bonita canción pero ¿sabéis?

en realidad había planeado...

¡Ladrones piratas!

¡Sí! ¡Sí!

¿Uhm?

Eh, espera ¿Qué estamos haciendo aquí?

después de esto dice: comer manzanas en un huerto.

Eso es cosa tuya, no es de cumpleaños.

Son cosas que quieres hacer.

¿Y qué? todo lo demás son cosas tuyas.

No, eran cosas de cumpleaños, a todos les gusta hacerlas.

¿Verdad, Gerry? Oye ¿dónde está Gerry?

¿En la bolera?

Sí. No. Espera, estaba allí.

¡Ah, en el lago!

# Porque es un chico excelente # Porque es un chico excelente

# Porque es un chico excelente #

¡Gerry!

¡Oh! Hola, Annie. Hola, Pony.

Lo siento, nos dejamos llevar por otras cosas.

Te perdiste los bolos.

No me importa.

El siguiente punto de la lista es volver a casa.

¿Qué te parece eso?

¡Ah, me encantaría!

Te traeremos hasta aquí. ¡Coge esto!

Así no lo alcanzará más lejos.

Eso intento.

Déjame a mí.

Quizá me he pasado. Lo volveré a intentar.

¡Cuidado!

¡Uf! Podría haber sido peor. ¿Ves?

¡Tenemos que hacer algo!

¡Aguanta! Modo caballito de mar.

¡Monta!

Ya vamos, Gerry, no te preocupes.

Nada me parará. Nada me parará. Nada me parará... ¡Oh, patos!

Pony, concéntrate.

Debo haber tragado unos 40 litros. Y al menos un pez.

Lo siento mucho, Gerry. Lo he arruinado todo.

No pasa nada, Annie.

No, claro que pasa.

Quería que tuvieras un cumpleaños increíble.

¿Porque pensaste que no estaba teniendo un cumpleaños increíble?

Porque no estabas haciendo nada.

Claro que sí. Tenía muchas cosas planeadas.

Vamos, te las mostraré.

Y otro pez más.

Hola, mamá. Hola, papá.

-Es algo en 1 segundo, hijo.

-Estos lo que hace que un cumpleaños sea perfecto.

Sin sorpresas, nadie mirándome, solo una tarde tranquila

con mi familia, mi comida favorita y juegos de mesa. Y muchos regalos.

Es el cumpleaños perfecto para Gerry.

Tendría que haber sabido que tu lista de cumpleaños

es diferente a la mía.

Está bien. Me ha gustado. Quiero decir, no me gustaba nada

pero te agradezco que lo intentases.

Gracias, Gerry.

Bueno, ¿queréis quedaros? Comeremos tarta.

Y podéis compensarme jugando Caballeros estrategas.

¡Ah! Qué aburri... alucinante.

¡Ladrones piratas! ¡Llama a la Policía!

(Sirena)