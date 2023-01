# Pony te despierta, # Pony en el baño,

# Pony en la cocina, # Pony va contigo.

# Pony, Pony.

# Es un animal extraño # nunca va despacio

# y si tienes uno, vete preparando.

# Pony, Pony,

# Pony, Pony...

¡Pony! # Es Pony.

# Pony, Pony,

# Pony, es Pony, # Pony, Pony, Pony, Pony.

# Pony, Pony, Pony, Pony. #

Este es Pony.

LA CARTERA

Mira, es como una deliciosa obra de arte.

¡Aj!

Seguro que cuesta una fortuna. Es gratis.

¿Gratis? ¿Por qué? Porque es un buen cliente.

Pues nosotros también, siempre venimos aquí.

Sí, siempre venís aquí, pero no sois buenos clientes.

¿Eh? Por qué dice...

Pony, para allá.

Somos buenas personas y hacemos cosas buenas.

Guarda tu dinero, Gerry. A estos invito yo.

Eres muy amable, Annie. Gracias.

Es un placer, aquí somos buena gente.

Obviamente.

Bébete tu propio batido, Pony. Ya lo he hecho.

Tengo que verlo rápido,

tengo clase de Ictiología y no quiero llegar tarde.

Imaginarlo, yo, un auténtico ictiólogo,

como mi héroe, Pierre Letrec.

Solo de pensarlo me dan ganas de...

(GRITA)

¿Le dan ganas de lavarse las manos?

Pues, sí, qué raro.

Nos merecemos un batido gratis.

(CARRASPEA) Déjeme abrirle la puerta.

Muy amable de tu parte. Oh, no es nada.

Es fácil cuando eres buena persona.

¡Lo siento muchísimo!

¡Eh, niña, mira por dónde vas! Lo siento, ha sido un accidente.

Oiga, señor, se le ha caído es todo.

¡Vuelva!

Annie, ¿a dónde vamos?

A devolver esto porque eso es lo haría una buena persona.

Juro que el dueño de esta cartera

se alegrará de haber encontrado hoy con Annie.

¡Y con Pony!

(Retrete)

(TARAREA)

Oh... ¿Se han ido?

-Tu amiga y su caballo no han pagado.

-Está bien, supongo que pagaré yo.

¡Oh! ¿Y mi cartera?

¡Espere!

¿Cómo voy a devolvérsela ahora? Podríamos dejarla en la cafetería.

Sí, pero una buena persona encontraría al dueño

y se la daría en mano.

¿A mano?

-Sí, lava todos los platos hasta que estén impecables.

-¿No tienen un lavavajillas? -Sí, tú.

Encárgate de esto y estaremos en paz.

Eh. ¿No necesitas una orden?

Solo voy a buscar un nombre o una dirección para devolverla.

Aquí no hay nada con nombre, no hay muchas pistas que seguir.

Parece la cartera de un hombre.

Es resistente, de cuero, quizás sea de un vaquero,

¡o de un herrero!

Alguien bueno con sus manos.

Hay un montón de platos sucios.

Tengo los dedos arrugados.

Hay algo de dinero aquí. Así que le gusta el dinero,

su olor, el poder.

Es rico, puede permitirse lo mejor de la vida.

Mira, un ticket de lavandería.

Y además, es limpio.

Está a la vuelta de la esquina, así es como lo encontraremos.

Tú espera aquí, tardaré un segundo.

Hola, traigo este ticket. Espera.

Pero yo... Aquí tienes.

No, espere, esta ropa no es mía. Pero tenías el ticket.

Sí, quería preguntarle de quién es esta ropa.

Es tuya, tú tenías el ticket. Pero el ticket no es mío.

Entonces, ¿por qué tienes la ropa? ¡Porque usted me la ha dado!

Cuando tú me diste el ticket. ¿De quién es?

¡Tuyo!

¿Cómo ha ido? Hemos empeorado las cosas.

Ahora tenemos su cartera y su ropa limpia.

Tiene que haber otras pistas. Quizás haya algo en la bolsa.

Menudo jersey más feo.

Nada, nada, nada. Nada, ¿una falda?

¡Es una mujer!

¡Eh!

Mira, aquí pone "abuela".

Tenemos que encontrar a esta abuelita.

Yo sé dónde las guardan.

"67. 6-7."

Pelo morado, gafas más grandes, bigote más pequeño...

"21."

¡Bingo!

Lo siento, falsa alarma.

Estamos buscando a la dueña de esta cartera.

Es rica, fuerte y hace herraduras.

¿Una cartera? ¿Cómo queréis que sepa quién es su dueña?

Esa cartera es exactamente igual

a la que le regale a mi nieto por su cumpleaños.

Así que es un chico, no una chica. Qué pena, me gustaba el pelo.

¿Cómo se llama? Y yo lo llamo Snuffykins.

Vale, poco común.

Es un jovencito muy guapo y es todo un aventurero.

Siempre me habla de sus aventuras.

¿Has oído eso, Pony? Un aventurero, por supuesto que sí.

Un aventurero fuerte y guapo.

Al parecer, ahora está

en el nivel siete de "Castillo y conquista 2".

-Tu nieto no es ningún aventurero. ¡No hables así de Snuffykins!

¿Ah, sí? ¿Quién va a impedírmelo?

Bueno, pues supongo que lo haría yo.

¡Inténtalo, caracaballo! ¡Pony, no!

¡Annie, ayúdame!

Miren, ¡sus nietos han venido a visitarles!

¡Pony!

Esto es más difícil de lo que pensaba.

Vale, ¿qué es lo que sabemos?

Que los ancianos tienen mal humor.

Ella dijo que su nombre era Snuffykins,

solo tenemos que averiguar dónde vive o dónde trabaja.

Si es que vive en algún lugar. Ya la has oído, es un aventurero.

Probablemente viva de la tierra

y no necesite tener trabajo o una casa.

-¿Puedo irme ya? -Sí, tu deuda está pagada.

-¡Si me doy prisa puedo llegar a al acuario para mi clase!

Vuelvo a ser libre, se acabó lo de lavar platos.

-¿Tienes pensado pagar? -Claro, sí, lo siento.

Oh, no.

-Límpialo bien y estaremos en paz.

¡Mira, una tarjeta de autobús! ¿Tiene algún nombre?

Pero aquí dice "héroe diario". Eso es tan propio de Snuffykins.

Salva vidas cada día.

La camarera tenía razón, no somos buenos.

Nos peleamos en una lavandería, en el bingo...

Robamos una cartera. ¿Qué?

Robamos la cartera de Snuffykins. No, no lo hicimos.

Robar es cuando coges algo y no lo devuelves.

¿Y se la hemos devuelto?

¡La hemos robado!

¡Rápido, sigue buscando, debe haber otra pista dentro!

¡Por favor, déjame entrar!

He perdido mi cartera.

¡Debo ir a mi clase de Ictiología!

Quiero ser un biólogo marino, como mi ídolo, Pierre Letrec.

-Pierre Letrec se perdió en el mar,

así que mejor elige otro modelo a seguir.

-Por eso no respondía a mis correos. ¡Por favor!

Seguro que me conoce, soy miembro platino.

¡Tengo la tarjeta! -¿En serio?

Son bastante raras, descríbela. -Es plateada.

Y tiene la foto de un delfín.

¿Y eso es todo? ¿Sin nombre?

Solo un delfín.

Lo siento, chico. No puedes entrar.

-Espere, tengo unos amigos con los que estaba hablando de esto.

Ellos responderán por mí, me deben un favor.

Se acabó, esa era la última pista. No tenemos nada.

¿Nada? Tenemos lo que necesitamos,

sé que aspecto tiene, cómo viste, cómo come, en qué lado

de la cama duerme... Entonces, ¿quién es?

(Teléfono)

Es Gerry. No contestes, no hay tiempo.

¿Qué? Tenemos que encontrar a un héroe.

(GRITA)

¡Espere, por favor, necesito ir a esa clase!

-Tal vez podamos llegar a un acuerdo.

Vale, de acuerdo. Está en uno de esos barcos.

Muy bien, pero ¿en cuál?

Demasiado rosa, demasiado sucio, demasiado barato, demasiado caro...

¡Ese!

¡Vamos!

Espera, ¿sabemos conducir esto, Pony?

Sí, saqué el carnet de capitán.

(GRITA)

En un sueño que tuve.

¡Lo alcanzamos!

¡Más rápido, Pony!

¿Qué pasa, no hay gasolina?

No lo sé, esto no entraba en mi sueño.

¡Espere, tenemos cartera!

Seguro que puedo lanzársela. Está demasiado lejos, se ha ido.

¿Gerry? ¿Qué estás haciendo aquí?

¿Has estado ahí abajo todo el rato?

Es el barco con fondo de cristal del acuario,

lo limpiaba para pagar mi clase de Ictiología.

¿Por qué?

Es que no tenía mi tarjeta de socio, perdí mi cartera.

¿Tú? ¿Tú perdiste tu cartera?

Pony, ¿has oído eso? ¡Espera!

Tenía razón, demasiado lejos.

¿Qué era lo que me decías? ¡Oh, no!

¿Esa era mi cartera?

Se acabó, la he perdido para siempre.

¿Pierre Letrec? ¡Tal y como lo imaginé!

(ACENTO FRANCÉS) Snuffykins, supongo.

He disfrutado con tus correos electrónicos.

Tienen las cualidades de un buen ictiólogo.

Vamos, las maravillas del mar nos esperan.

-¡Gracias, chicos! ¡Os debo un batido!

-(RÍE)

Bueno, misión cumplida.

Vuelvo a sentirme buena persona.

Espero que realmente fuera Pierre Letrec.

FUERA DE CASA

No te muevas, todavía tienes pepperoni en la melena.

Annie, ¿somos buenos vecinos? Por supuesto que sí.

¿Crees que caemos bien a los vecinos?

Desde luego. Somos Annie y Pony, ¿a quién caeríamos mal?

Bueno, a quien haya pedido esas pizzas.

Fue un accidente, no pasa nada. Oh, vale.

No me cubre lo suficiente, necesito más agua.

De eso nada.

(Timbre)

¿Quién es?

"Hola, Annie, paquete para la señora Okaba."

¡Un paquete!

Ah, hola, Frank. ¿No ha contestado? Yo lo recogeré.

Pony, voy a... ¡Ah! ¡Vamos!

Vaya esto es nuevo.

Oh, cuadro de un caballo mojado.

Tú también sales. Es un espejo.

Pony, sigues empapado.

Oh, sí. Espera.

Qué tengáis un buen día, vecinas.

Oh, señor Pancks. ¿Qué está haciendo?

Arreglando esto.

Todos los edificios de por aquí son exactamente iguales.

Un sitio que lleva mi nombre debe destacar.

Quizá ponga una fuente en la entrada.

O un estanque con patos de verdad. Un idea excelente.

Ya lo había pensado.

Listo. Gracias, Annie.

Eres una buena vecina.

Sí que lo soy.

¡Oh! ¿Es un vehículo eléctrico?

¡Que guay! ¡Quiero montar en él! Si lo pidieras amablemente,

te dejen probarlo cuando lo saquen de la caja.

Ya está fuera de la caja. Yo he firmado la recepción,

o sea, que soy la responsable.

Yo también soy responsable.

Tengo un casco para ti.

Pony, ¡no!

(GRITA)

¡Lo que hacemos no está bien! Hola, Pony.

Oh, también va para adelante.

Oh, ha sido horrible. Estoy mareada.

Venga, vamos a llevarlo dentro.

¿Eh?

Nos hemos quedado fuera.

¿Dónde está el señor Pancks? Estaba por aquí.

No te preocupes, mamá y papá volverán pronto.

Nos quedaremos fuera.

No hemos dejado entrar a un oso que esté destrozando todo

ni tampoco el grifo de la bañera abierto.

Oh, oh... ¿Qué?

La buena noticia es que no hay oso.

Pony, tenemos que entrar antes de que inundemos el edificio.

Tranquila. Llamaremos a alguien para que nos deje entrar.

Tienes razón.

¿Desde cuándo tenemos cámaras de seguridad?

Debe de ser cosa del señor Pancks.

Oh, menos mal que me he lavado. "¿Quién es?"

Annie y Pony. Pony y Annie.

¿Nos deja entrar, por favor?

"Lo siento, no puedo."

Prueba con otro.

Hola, soy yo, Annie Bramley.

Y yo soy su poni, Pony Bramley.

Me preguntaba si podría abrirnos...

"¡Salid del césped, gamberros!"

Prueba con otro.

"No."

-"No." -"Perdeos."

-"No pienso dejaros entrar."

Pues ya no hay más.

¿Cuándo se han vuelto tan malos los vecinos?

"¡Te estoy oyendo!" Entonces, déjenos entrar.

"No, nadie os dejará entrar."

Te dije que éramos malos vecinos.

Nosotros no somos malos vecinos.

Si nadie nos abre,

entraremos a escondidas.

(SILBA)

(SILBA)

¡Ay! ¡Ay!

Vale, déjame a mí. Soy más rápido que tú.

¡Ay!

Eres muy torpe. Déjame a mí.

Vale, necesitamos otro plan.

No te preocupes. Ya sé cómo podemos entrar.

Primero, usaremos mochilas propulsoras

y volaremos hasta la rejilla del edificio.

¿Y dónde los conseguimos?

Nos abrimos paso por el conducto.

Tú pesas demasiado para eso.

Evitaremos el sistema de detección de láser.

¿Láseres en el vestíbulo?

Y abriremos la puerta con una patada.

Oh, espera.

Entraremos con cintas en la cabeza,

cogeremos al Perry, lo inmovilizamos y...

¿A Perry? Lo siento, me he liado.

Cerramos el grifo...

y comeremos gofres.

Pero que sean gofres recién hechos.

Está todo aquí.

Pony, esto es un dibujo de un gofre.

Oh, toma.

Es un dibujo de dos gofres.

Pony, esto no va a ayudarnos a entrar en casa

ni a cerrar el grifo.

(CAMBIA LA VOZ) Traigo un paquete para usted.

"¿Por qué llevas ese bigote falso, chico?"

Eh... Es que...

"Es horrible que tu empresa contrate a niños,

y encima, también, los disfrazan de adultos.

Ay, ya bajo."

Vale, Pony, recuerda el plan. Tan pronto como entres,

salde la caja y déjame entrar. Entendido.

Firme aquí y estará dentro.

Eh... El paquete, quiero decir.

¡Oh! ¡Un poni! Eso es.

Debe ser de mi hermana.

Siempre me envía los mejores regalos.

Correcto.

Ahora, si me disculpas, necesito...

(OLFATEA) ¿Eso que huelo son gofres?

Pony, ¿por qué estás tardando tanto?

Me encantan los ponis.

Qué bien que mi hermana se haya acordado.

Gofres.

Esto es mucho mejor

que la escoba que me envió mi hermano.

¡Y están recién hechos!

Voy a llamarte Ralph.

Pero ¿por qué estará tardando tanto?

¡Pony! ¡Pony!

Me pregunto quién será, Ralph. Ni idea.

Alguien buscando a alguien llamado Pony.

¡Pony!

Espera, ¡es Annie! Y tenía que ayudarla a entrar.

¿Qué? En todos los apartamentos.

Para robar, ¡no! Hurtar, ¡no!

Desvalijar... ¿Qué estoy diciendo?

(SUSPIRA)

¡Pony, lo lograste!

Buen trabajo, escoba.

El mejor regalo de la historia. Y ahora, fuera, mala vecina.

¡No es cierto!

¡Somos buenos!

¿Por qué piensan que somos un problema?

¿Porque estamos a punto de inundar el edificio?

Tenemos que volver a entrar como sea.

Somos buenos vecinos y no vamos a dejar

que el edificio de inunde.

¿Cómo? ¿Derribaremos las puertas?

Bueno, sí, pero es culpa suya por no dejarnos entrar.

¡Dale! ¡"Toc, toc"!

¡Buenos vecinos entrando!

Annie, ¿dónde está la granja? ¿Qué quieres decir? Está justo...

¡Ah! ¿Y la granja?

Son mamá y papá. ¡Mamá, papá!

¿Eh? ¿Adónde van?

¡Pony! Hemos intentado entrar en el edificio equivocado.

Vaya, el señor Pancks tiene razón. Los edificios son todos iguales.

Es normal que nadie quisiera dejarnos entrar.

Uf, no somos malos vecinos, después de todo.

(Ruido fuerte)

Sí, porque no son nuestros vecinos. ¡Pony, al baño!

¡Vamos, sube!

¡Ah!

(GRITAN)

(Alarma)

Vaya, Pancks ha tirado la casa por la ventana.

Nuestro edificio está irreconocible.

Ya está, perfecto.

¿Eh? ¿Qué es esto? La nueva Torre Pancks.

Llegáis a tiempo para la gran inauguración

y la revelación de las aguas danzantes.

Preparaos para sorprenderos.

(LA VECINA TOSE)

-Vaya, qué desastre. ¡Necesitamos subir rápido!

¡Nos dejamos el grifo abierto! ¿Cómo?

¿Tenéis idea del daño que podría causar al edificio?

Tranquilo, señor Pancks, no se altere.

Seguro que todo irá bien.

Oh, oh...

Solo es una pequeña fuga. Lo arreglaremos en un momento.

¡Ni se te ocurra!

¡Me encanta!

Chupaos esa, otros edificios iguales.

¿Dónde está vuestra fuente de agua?

-Vaya, vaya. Qué peculiar. -Sí, ¿verdad?

Vaya, es precioso, Annie.

Sí. Buen trabajo, Pony.

Oh, señora Okaba, le ha llegado un paquete.

Lo recogimos nosotros. Oh, qué buenos vecinos sois.

Sí, yo también lo creo.

(Golpes y sirenas)

Papá, ¿puedes ir a la nevera a por leche?

¿De verdad vamos a tener que vivir así?

Oh, no está tan mal.