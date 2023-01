# Pony te despierta, # Pony en el baño,

# Pony en la cocina, # Pony va contigo.

# Pony, Pony.

# Es un animal extraño # nunca va despacio

# y si tienes uno, vete preparando.

# Pony, Pony,

# Pony, Pony...

¡Pony! # Es Pony.

# Pony, Pony,

# Pony, es Pony, # Pony, Pony, Pony, Pony.

# Pony, Pony, Pony, Pony. #

Este es Pony.

"La carrera de la basura"

Bienvenidos a la Gran carrera de la basura,

quien recoja más basura del parque, ganará esta bicicleta de montaña

-Dicen que es tres veces más rápida que las bicis normales.

Me encanta esa bici. Me encanta la basura.

¡Bomba va!

Este año, más recoger y menos bombas, Pony.

La carrera empezará cuando haga sonar el silvato.

Antes de empezar,

me gustaría dar las gracias a los jóvenes de la ciudad.

Y no olvidemos al guarda de nuestro parque, el señor Anderwood,

que tanto hace por ...

(SILBATO)

2Gran discurso, alcaldesa Rita.

Venga, vamos, Pony.

¿Adónde te crees que vas con ese pony?

Él no puede estar aquí.

¿De qué está hablando?, siempre está aquí.

Pues ya no, ese pony se comió mis margaritas.

No, no lo hizo. ¿Lo hiciste?

No. Sí que lo hizo.

Miradlo vosotros mismos: miércoles, yo con las margaritas.

Jueves, margaritas.

Viernes por la mañana, margaritas destrozadas porque él se las comió.

No, no lo he hecho yo.

Pony dice que no ha sido él y yo le creo.

¿Y la carrera? Tengo que ganar esa bici.

Pues si la quieres tendrás que hacerlo sin ese pony.

No puede entrar.

Compite sin mí. No, esto es más importante.

Si no te deja entrar al parque,

no volveremos a perseguir patos ni a rodar por el barro,

adiós los concursos de miradas con la estatua.

Averiguemos quién se las comió. Sí.

(Música)

¿En serio?

Tendréis que esforzaros más que...

(MAULLA)

(RÍE) Soy un genio.

(Música)

(Grazna)

-Esto está demasiado limpio, ¿y toda la basura?

-No hay latas, no hay botellas, ni siquiera una uña del pie.

-Tiene que haber algo aquí para recoger.

Con el señor Underwood fuera del juego podemos investigar a fondo.

¿Eso es una huella? Parece una bota.

O una pezuña. La examinaré de cerca.

¿De dónde has sacado eso? Todo buen detective tiene una.

Ten cuidado con eso,

concentra los rayos del sol y provoca incendios.

¿De verdad?

Vaya, que no se dañe el escenario del crimen.

Pony, era nuestra única pista. Lo siento, Annie.

Aún no tengo controlado lo de ser detective.

Tal vez haya un testigo.

Disculpe señor, estoy investigando un crimen que tuvo lugar cerca.

¿Ha visto algo inusual?

He visto muchas cosas inusuales, todo empezó en el verano de 1923.

Nadie se acercaba a mi chica, Daisy ...

Está bien, gracias.

Daisy lo canceló en el invierno del 25 ...

(ASIENTE)

Parece que pudiste verlo claramente.

Pony, es una paloma. ¿Qué puede saber?

Dice que vio algo.

Un cuerpo redondo, cuatro patas flacas, cuello largo,

melena desaliñada. Annie, es una paloma qué va a saber.

¡Fuera, fuera!

-¿En serio, Jerry, un pañal?

-Qué asqueroso, Jerry. ¿Tan desesperado estás?

-Sí, tienes razón.

(RÍE) -Gracias.

Todo el mundo sabe que el criminal

siempre vuelve al escenario del crimen.

Atentos a cualquiera que actúe de forma sospechosa.

Vaya, vaya. ¿Por qué está corriendo?,

¿está huyendo de algo? Como por ejemplo, de la justicia.

Pony, ¡no! ¡Vuelve aquí!

¿Qué?

(Música)

Muy bien, cubo de basura, empieza a hablar.

¿Para quién trabajas? ¿Qué?, quítate de encima.

¿No me has oído?, dime para quién trabajas.

Para la pastelería Milly.

Creo que es hora de ir a ver a Milly y probar sus pasteles.

Esas son mis gafas de sol. Sí, lo siento.

¡Espera!

Le pido disculpas por él.

Podría poner una denuncia por esto, está todo grabado.

Una cámara de seguridad, así encontraremos al culpable.

Brian, justo la persona que necesito.

Tengo que encontrar basura, pero no hay por ninguna parte.

¿Seguro?

Tal vez te interese esta pelusa de bolsillo.

No tan rápido. Necesito un favor.

Vale, ¿y qué vendéis en esta pastelería?

Pasteles. Basta de charlas, Milly..

¿Qué sabes de las margaritas? ¿De qué estás hablando?

Tal vez esto te refresca la memoria.

¿Una hoja?

De acuerdo, eres dura negociando.

No te daré más, ahora empieza a hablar.

De verdad que no tengo ni idea de qué va esto.

No te hagas la inocente conmigo,

sé lo que está pasando aquí y voy a acabar contigo.

¡Nos han pillado, destruidlo todo!

(Música)

(Sirena)

Eres un genio de los ordenadores y podrías intervenir las cámaras,

así averiguaremos quien ha destrozado las margaritas

y Pony podrá volver al parque. Vale, estoy dentro.

¡Déjame ver!

No, no, creo que tienes algo para mí.

Claro.

Bien, veamos.

Avanza rápido, ahora sabremos si Pony ...

(AUTO)

¡La cámara!

Menos mal, no se ha roto.

Hágales pagar por lo que han hecho, no deje que se escapen.

Bueno, parece que ya sabemos quién es el culpable.

¿Qué quieres decir? Espabila, Annie.

Íbamos a ver quién destrozó las margaritas

y de repente Pony destroza la cámara.

Pero las imágenes están almacenadas en el servidor de allí.

No fue Pony, dijo que no lo hizo.

Está bien, si eso es lo que quieres creer...

Tengo que irme, creo que veo algo de basura.

¡Annie! Pony, tenemos que hablar.

Estoy a punto de resolver el caso, sígueme.

El corredor me llevó hasta la pastelería de Milly,

que trabaja con harina, el panadero hace pan de harina,

¿quién come pan?,

los patos del parque y ¿a quién le encanta perseguir a los patos?,

a los ponis. ¿Y qué comen los ponis?,

de todo, incluidas margaritas y ¿cuántos conocemos?, uno.

No pinta bien para el pony.

Te lo voy a preguntar una vez más

y necesito que seas completamente sincero.

¿Te comiste tú las margaritas? No.

Entonces te creo, aunque todas las pruebas del mundo apuntan a ti.

Bueno, eso es todo.

Esto sí que es un montón de basura.

Pony, mira, margaritas.

El dueño de este cobertizo es el criminal.

Solo puede haber sido una persona.

Fuera de mi cobertizo. Señor Underwood, fue usted.

Usted se comió las margaritas. Sí.

Bueno, no, yo no me las comí.

Pero, sí, fui yo quien las destruyó.

Pero, ¿por qué acusó a Pony?

Porque no lo quería aquí, tenía que proteger mi basura.

Todos los años ese pony destruye mi montón de basura.

¡Bomba va!

¡Bomba va!

¡Bomba va!

Lo hace, todos, los, años.

Debería habérmelo dicho, lo habría mantenido bajo control.

¿De verdad? Por supuesto.

En realidad se comporta muy bien cuando...

¡Bomba va!

La mejor hasta ahora. -¡Mi basura!

-Señor Underwood, ¿usted recogió todo esto?

-Ahí es donde estaba toda la basura.

-Sí, fui yo,

recogí toda la basura que había en el parque

para que los niños no encontrarán nada.

Y cuando este lugar quedó libre de basura,

recogí la basura de los parques estatales

y los nacionales para ganar la carrera.

(RÍE)

¿Limpió toda la basura? -Sí, idiotas

-Bien hecho. -¿Qué?

-Vaya, se merece la bici. -Aquí la tiene, enhorabuena.

¡Hurra!

-Pero, mi plan ...

-Era un plan muy útil y cívico.

Un aplauso para el señor Underwood, el rey de la basura.

¡Hurra!, el rey de la basura.

Por fin he ganado la bici. Siento haberte acusado, Pony.

Y yo siento haber quemado su árbol,

haber destruido la cámara de seguridad y dos cobertizos.

¡Volved aquí!

"Salvemos al Tuk tuk"

(RÍE)

Cariño, ¿dijiste patines de lentejuelas?

(RÍE) ¿Qué ha pasado?

"La rueda de la basura"

¿Cómo podemos ver la tele en familia si no conseguimos ver nada?

Hoy le toca a Julien elegir, no la presiones.

"Hay tantos animales en el zoo que necesitan su ayuda".

¡Hey! espera, vuelve atrás.

"Ven al zoo y apadrina un animal necesitado".

Vaya, ¿lo habéis visto? ¿El qué?

¿El pájaro feo ese? ¿No habéis visto el parecido?

Vamos, vayamos al zoo. Podemos apadrinar un animal.

Yo ya lo hago.

(GOLPE)

Alguien ha roto la nevera. Y no es barato.

Lo siento Annie,

no podemos ayudar a cada organización benéfica.

"Esta es Puki, nació con una oreja caída.

¿Podríais ayudarla, por favor?

Ven hoy al zoo a conocer a Puki y has una donación."

Bueno, ¿y qué? Es una gata.

Pobre gatita, coge mi cartera. Ya vamos, Puki.

Entonces, ¿vamos al zoo?

(Música)

No consigo ver a Puki desde aquí. Empuja, George.

Vamos, Annie.

Parece que Puki está recibiendo mucha ayuda.

Pony, hay otro animal que quiero enseñarte.

¿Pony?

Annie, este pájaro es exactamente igual a...

Un avestruz feo. (RÍE)

¿En serio, Pony? Se parece a ti.

Bueno, tal vez tengamos la misma altura.

(Música)

(ESTORNUDA)

A ver, es un Tuk tuk.

No sabía que este animal estaba aquí.

Y no estará mucho tiempo, aprovechad la oportunidad.

¿Qué?, ¿por qué? Nadie quiere venir a verlo.

Solo se queda quieto y come. (TOSE)

¿Qué otra cosa iba a hacer? (TOSE)

Bueno, algo que la gente quiera ver.

Los pingüinos se contonean, los monos tiran cosas,

este pájaro ni siquiera vuela. No hace nada.

Tal vez no hacer nada sea lo suyo.

No, eso lo hace el perezoso. Son muy buenos en eso.

Así que, a menos que alguien haga una donación pronto,

será comida para palomas. ¿Eh?

Está en la base de la cadena alimentaria,

todos se lo acaban comiendo.

(Música)

Así que, despedios de él. Adiós, señor Tuk tuk.

¡No!, lo salvaremos. ¿Cómo podemos recaudar dinero?

Yo tengo un avión. ¿Y por qué me dice eso?

Se lo digo a todos. ¡Tú!, tengo un avión.

Ya sé, lo que necesitamos es un cubo.

Buena idea, no fui al baño antes de salir.

¡Bleh!, no. Para las donaciones.

¡Salvemos al Tuk tuk!

El Tuk tuk salvaje es el último de su especie.

Salvemos al feo Tuk tuk,

si no queréis verlo le daré la vuelta al cubo.

Pony... si el del cubo eres tú. ¿Qué?

Sí, es una buena foto.

No hemos recaudado nada, a nadie le importa Tuk tuk.

Ni el Pony. ¿Por qué te importa tanto?

Tal vez porque a nadie más le importa y bueno,

porque me recuerda a alguien. ¿A un avestruz feo?

Ay ...

Señor Panks, ¿quiere hacer una donación para salvar a un animal?

Para eso he venido, ¿y esa gatita tan mona?

Quiero hacerme un selfi con ella. ¿Qué pasa con el Tuk tuk?

Olvídalo.

Tendrás que hacer algo más para que done algo a ese perro grande y feo.

Tiene razón, esto no es muy inspirador.

¿Qué más podemos hacer? Yo tengo un avión.

Vale ... Chulito.

(MÚSICA)

Eso es, una carrera para recaudar dinero.

Es perfecto.

Si el Tuk tuk está dispuesto a correr...

Él no. Nosotros corremos y la gente nos da dinero.

El Tuk tuk podría mojarse un poco.

Corremos por el parque y nos paga por cada vuelta.

Necesitamos gente que quiera comprometerse.

Lo siento, annie.

Estoy haciendo un desafío de cama elástica

para recaudar dinero para ... ¿El Tuk tuk?

No, la gatita de la oreja caída. ¿Quieres donar?

Un centavo por salto.

Entra en mi web: "levantemos su orejita".

Vaya, esto también está aquí.

Annie, ¿quieres donar algo?

Estamos recaudando para Puki. Para el Tuk tuk.

Solo son 10 dólares por cada... ¿10 dólares por cada truco?

-No, por cada hematoma. Sigue así, amigo.

Eso no es un hematoma, es una fractura.

Qué pena, eso no cuenta.

Todos recaudan dinero para esa gatita.

Mira, incluso Fred está haciendo un desafío de potaje.

¿Qué desafío? Me gusta bañarme en habichuelas.

Una carrera no emociona a nadie.

Necesitamos hacer algo que supere a todos,

algo que destaque en Internet. Algo peligroso.

Algo impresionante. ¿Estás pensando lo mismo que yo?

Hacer que el Tuk tuk escalé una montaña.

No, Pony. Nosotros escalaremos la montaña.

Creo que ese pájaro se está saliendo con la suya.

Qué alta. A los fans les encantará.

No hay mucha cobertura, ya está. Bien, empecemos.

¿Qué pasa, amigos?, aquí Annie y Pony.

Estamos escalando esta montaña

para que el Tuk tuk tenga una oportunidad,

será muy peligroso, mucha gente se ha hecho daño,

pero valdrá la pena. Sé que a muchos os gusta esa gatita

pero por favor, donad a nuestra causa.

¡Mi trasero! Vamos allá.

(Música)

Lo conseguimos. Menuda hazaña.

Las donaciones llegaran a raudales.

Espero que ese pájaro esté agradecido.

(MÓVIL)

No les gusta el video, ¿por qué?

"¿Qué pasa, amigos?, el Tuk tuk ha hecho daño a esa gatita,

por favor donad a mi trasero".

Mal rollo. Tal vez nadie lo haya visto.

¡Echad al Tuk tuk! ¡Echad al Tuk tuk!

¿Qué?, las palomas parecen hambrientas.

La hemos fastidiado, ahora todo el mundo odia al Tuk tuk.

Creen que le hizo daño a la gatita,

tenemos que limpiar el nombre de Tuk tuk y recaudar dinero para él.

¿Qué podemos hacer?, algo más grande y mejor.

Puenting, esquí acuático, algo en un volcán, paracaidismo.

Sí, eso sería genial.

Ya, pero, ¿dónde encontramos un volcán?

No, el paracaidismo. Pero, ¿dónde conseguimos un avión?

Lo siento, tenía la boca llena. Yo tengo un avión.

Bien, hagámoslo. Nunca he hecho paracaidismo antes,

pero lo haré por el Tuk tuk. No, no lo harás.

Los niños no pueden hacer paracaidismo.

¿Qué pasa, amigos?

Estáis a punto de ver al primer Pony paracaidista de la historia.

¿Por qué se le ocurre hacer algo tan extremo?

Porque el Tuk tuk necesita de vuestra ayuda, así que, donad.

¿Pony, estás listo? Desde luego que sí, Annie.

El Tuk tuk está listo para saltar. Buena suerte, amigo.

Pony, el salto no tenía que hacerlo el Tuk tuk.

Tú eres quien debía saltar. Claro... pero así es mejor.

No, no puede volar.

¿Le enseñaste al menos a abrir el paracaídas?

En el sentido común, Annie.

Pony, tienes que salvar el Tuk tuk.

Pony, salva al Tuk tuk. Voy a salvar al Tuk tuk, Annie.

(Música)

Ya que tengo, tengo que tocarlo.

Vamos, Tuk tuk. Abre ya el paracaídas.

(Música)

(GRITA)

Este sería un buen momento para que volases.

Bate tus alas, vamos. ¡Funciona!

... ¡no funciona! (GRITA)

Cinco dólares por persona para ayudar

a Puki arreglar su orejita caída.

(GRITA)

¡Pony! (GRITA)

(Música)

Eso cuenta.

(GRITA)

(Vítores)

Lo has salvado.

Lo siento.

-¿Has visto qué caída? -Ha clavado en el five.

(Móvil)

Mira cuantas donaciones, lo logramos.

No te preocupes, Puki. Yo te sigo queriendo.

Espera un segundo, es solo una gata normal.

Por aquí, Pony.

Estoy deseando ver lo popular que es el Tuk tuk ahora.

(Grillos)

¿Qué? ¿Al final se han deshecho de él?

¿Estás de broma? Después de ese video,

todos lo quieren tanto que hemos tenido

que trasladarlo a un recinto más grande.

Ahora tenemos grillos aquí.

Así que lo suyo son los deportes extremos.

Gracias, chicos.

Con lo que habéis recaudado podemos comprarle su propio avión,

solo tenemos que encontrar uno.