(CACAREA)

# Pony te despierta, # Pony en el baño,

# Pony en la cocina, # Pony va contigo,

# Pony, Pony, Pony.

# Es un animal extraño, # nunca va despacio

# y si tienes uno vete preparando

# Pony, Pony, Pony.

# ¡Es Pony!

# Pony, Pony, Pony.

# Pony, Pony, Pony.

# Pony, Pony, Pony.

# Pony, Pony, ¡es Pony! #

"ESTE ES PONY"

"CABALLO JUGADOR"

¿Preparado?

Preparado.

Pony en pánico, ¡allá va!

¡Salta!

¡Salta!

Agáchate.

¡Salta!

Doble salto.

Oh, lo siento,

ese movimiento especial tengo que aprenderlo.

Yo también.

Quedan 20 segundos.

¡Vamos, vamos!

¡Salta, salta!

¿Pero por qué te agachas?

Estás apretando B.

¿Eh?

Sí, tienes razón.

Muy bien, vamos.

Salta.

(Música)

¡Ten cuidado!

¡Ataque de arañas!

Cargando armas.

No. No. ¡Sí!

¡Ataque sandía!

¡Araña!

¡Araña!

Heston.

¡Ay!

Ay, ¿estás bien?

Creo que sí.

¿A qué estáis jugando?

A "Pony en pánico".

Esto es solo el nivel 1.

Ah, parece difícil.

Lo es, pero soy muy buena,

creo que los juegos son lo mío.

Todavía estamos buscando lo mío.

Sí, es difícil de precisar.

Tal vez lo tuyo sea lanzar cosas.

Sí, lo siento pero... han sido 10 puntos.

Un nuevo récord de puntuación para Chica Jugadora.

Eh, Chica Jugadora,

si te gustan los juegos deberías venir a mi casa,

tengo un juego nuevo que te va a encantar.

"Desparrame de tripas sangrientas".

Venga, te lo enseño.

(CARRASPEA)

¡Desparrame de tripas sangrientas!

Mucho más impresionante esta vez.

Gracias, me encanta "Desparrame de tripas sangrientas".

Este es el caso oficial,

esos son mis nuevos cómics,

aperitivos...

Come todo lo que quieras.

Esa es mi aqua-colega

y ese es Brian.

-Vamos, vamos, vamos. Hola, Brian.

Hola, ¿qué tal? -Y este... es el juego.

(TELEVISIÓN) "Fin del juego".

Oh, vaya, he vuelto a perder.

Es imposible, ni siquiera puedo pasar el primer nivel.

-Creo que sé lo que has estado haciendo mal.

Si subo primero al arco de piedra

y salto...

(TELEVISIÓN) "Fin del juego".

No.

Toma, Annie, inténtalo.

Es muy difícil.

Puede que para ti.

Yo...

soy...

Chica Jugadora.

(TELEVISIÓN) "Fin del juego".

Pues ninguno puede hacerlo.

Eh, Pony aún no lo ha intentado.

¿En serio?

No quiero dudar, pero...

si nosotros no podemos, ¿qué posibili...?

(TELEVISIÓN) "Victoria".

-¡No puedo creerlo!

-¿Cómo ha hecho eso?

Salta ahí, ten cuidado, ¡no toques eso!

¿Me estás escuchando? No.

Estoy concentrado.

¡Está en el Río Venenoso!

¡Ve por los Peldaños!

Nada, nada, nada.

¡Sí, funciona!

Evita las malas hierbas.

-Esto no sale ni en el manual.

Yo escribo mi propio manual.

Annie, ¡Pony es increíble!

¡Lo sé!

Y no ha hecho más que empezar.

(TELEVISIÓN) "Nivel 2".

(TELEVISIÓN) "Nivel 3".

(TELEVISIÓN) "Nivel...".

(Pis)

(TELEVISIÓN) "Nivel 4".

(TELEVISIÓN) "5... 6... 7".

Vaya, ha sido increíble.

Un nivel más y te pasarás el juego entero.

Sí, ha sido genial.

¡Eh!

Es lo que se te da bien,

¡eres un jugador!

¿Qué hay de la Chica Jugadora?

Oh, olvídate de eso.

Tú eres Caballo Jugador.

¡Serás una superestrella de los videojuegos!

¡Una superestrella!

Annie, ¿crees que la fama me cambiará?

Por supuesto que no, tranquilo,

no le daremos demasiada importancia.

¿Quién es el mejor?

(TODOS) ¡Caballo jugador!

¿Quién lo peta en la consola?

(TODOS) Caballo Jugador.

¿Quién va a llegar al mítico Pantano Eléctrico?

Él no.

(FRENAZO)

Vamos, chicos,

estamos hablando de Pony.

A ver, eres un gran Pony...

Gracias.

Pero tienes pezuñas.

Es imposible que juegues bien.

Te equivocas.

Pony ha encontrado lo que se le da bien.

Él es Caballo Jugador.

No, es un caballo con suerte.

Pero nunca llegará al Pantano Eléctrico.

¡Lo hará, ya lo verás!

Todos lo veréis, estáis todos invitados a la noche de juegos.

(TODOS) ¡Sí!

Eh... ¿dónde?

Eh... ¿en tu casa?

¡Hoy noche de juegos en mi casa!

(TODOS) Bien, ¡Caballo Jugador! ¡Caballo Jugador! ¡Caballo Jugador!

¡Caballo Jugador!

Ha llegado el momento, ¿listo?

¿Y si solo soy un caballo con suerte?

No, no escuches a Henrietta.

¡Eres genial!

Cree en ti mismo.

Yo lo hago y estoy deseando entrar ahí contigo.

Eres mi Caballo Jugador.

De acuerdo.

No, en serio, quiero oírlo.

¿Quién es ganador? Yo, ganador.

¿Quién es el mejor? Yo, el mejor.

¿En qué eres mejor? En "El pececito".

Espera, ¿qué?

Yo lo llamo "El pececito".

"Desparrame de tripas sangrientas" me parece lioso.

¿Y de qué va tu juego, Pony?

El pececito pasa el día comiendo y haciendo caca

con forma de tubito.

¿Es que no lo has visto?

¡Nada, nada, nada!

Los gráficos son increíbles.

Pero el juego es un poco repetitivo.

Vale...

Vale.

Has estado jugando mirando a la pecera.

Está bien.

Porque soy el mejor.

Sí, sí lo eres.

Todo irá bien si sigues mirando la... ¡pecera!

¿Dónde está la pecera?

¡Heston!

¿Qué estamos haciendo aquí, qué pasa en tu habitación?

Oh, necesitábamos más espacio.

Escucha, tengo que decirte algo. ¡Sí!

(TODOS) ¡Caballo Jugador, Caballo Jugador!

¡Caballo Jugador!

-Lo voy a transmitir en directo.

(CHISTA)

-¡Silencio! ¡Silencio!

Silencio, por favor.

Es la hora.

-Ya va a empezar.

-El mejor jugador

de "Desparrame de tripas sangrientas" de la historia.

¡Oh, mirad!

Un tipo con un hacha.

¡Eh! Puedo hacerlo saltar.

¡Salta, salta, salta!

Salta...

Hola, señor elfo.

Le apetece... ¡ay! ¡Se le ha caído la cabeza!

¿He sido yo?

¿Y su cabeza?

¿Por qué Pony está tan raro?

Rápido, Heston, tengo que enseñarte algo.

No puedo creerlo.

Sí.

Pony pensaba que este era el juego.

No, no, no ¡eso es imposible!

No, no lo es.

Pero han venido todos.

¡Les prometimos el Pantano Eléctrico!

Mi noche de juegos será la peor de la historia!

No si movemos esta pecera.

¿Qué está pasando?

-Eh, ¿está llorando?

A ver si acaba...

Ay...

¡Una princesa!

Quizás pueda ayudarme.

(GRITOS)

Eh... Pony.

-Os dije que no sabía jugar. -Henrietta tiene razón.

-Qué birria de noche de juegos. -Qué rollo. Vámonos.

-¡Quietos!

Os prometimos el Pantano Eléctrico.

Así que sentaos ¡y vamos a buscar ese Pantano Eléctrico!

Pony.

Ha vuelto.

¡El pececito!

¡Lo pasa todo! -¡Es la caña!

-¡Guau!

-Gerry, ¿estás viendo esto?

-Sí, junto con 10.000 espectadores!

-Ahí está, la entrada al Pantano.

¿Ves, Henrietta? No solo soy un caballo con suerte.

(RUIDO)

(TODOS) ¿Eh?

(GESTOS)

¡Aqua-colega!

-Eh, mirad,

es como si todos estuviéramos en el Pantano Eléctrico.

-Eh, todo esto me parece muy raro.

Espera un momento...

¿Todo este tiempo

he estado jugando con una pecera? Sí.

Pero se te daba muy bien.

¿Entonces qué se me da bien?

Eh, no lo sé.

Pero lo descubriremos.

Eso explica muchas cosas.

¡Ay!

¡Me ha dado!

-¡Nos va a atrapar a todos! ¡Estamos perdidos!

-Gerry, siempre te he querido.

-Espera, ¿qué?

-Se acabó el juego.

-No pude despedirme de mi madre.

Yo tampoco me despedí de tu madre.

Que no cunda el pánico, Pony.

Pony en... pánico.

Pony en pánico.

Pony...

pánico.

¡Eso es!

Ya sé cómo salir de aquí. No hay prisa, Annie.

Tienes que volver a ser Caballo Jugador.

Pero no lo soy.

No, el Caballo Jugador de la vida real.

¿Listo? Listo.

Pony en pánico, ¡vamos!

Doble salto.

¡Lo has logrado!

¡Pues sí! (TODOS) ¡Sí!

Salta, salta.

Salta.

¡Salta!

¡Vamos!

Salta.

¡Ese botón abre la puerta del garaje!

Cargando armas.

(Música)

(TODOS) ¡Bien!

¡Has hecho el doble salto!

Lo sé.

Un movimiento especial.

Bien jugado, Pony.

Lo mismo digo, Chica Jugadora.

¡Chicos! ¡Ha sido increíble!

-El vídeo tiene más de 10.000 Me gusta.

-Sigue siendo un caballo con suerte.

Pero... un Caballo Jugador con suerte.

Lo reconozco.

Gracias, Henrietta.

¡La mejor noche de juegos de la historia!

(RÍE)

Es mejor que dejemos los juegos un tiempo.

¿Sabéis qué? Si "Desparrame de tripas sangrientas"

os parece demasiado, tengo un nuevo juego zen

en el que solo tenéis que cuidar el jardín y hacer té.

Eso suena perfecto.

(Sirena)

Pony, ¿cómo has derribado el helicóptero de la policía?

¡No lo sé, no lo sé!

"UNICORNIO"

Un día,

ese seré yo.

Algún día.

Hoy no, Pony.

Porque hoy vamos a lanzar tomates.

¿Día de deporte? Sí.

Todos están abajo esperando.

¿Adónde vais con fruta y verdura podrida?

A la cancha.

Vamos a jugar al pilla-tomates. ¿Qué juego es ese?

Nos tiramos tomates unos a otros.

Y luego jugaremos al lanza-ciruelas.

Nos tiramos ciruelas unos a otros.

Y si hay tiempo también jugaremos al arroja-manzana.

Que consiste en... Sí, me hago una idea.

¡Hasta luego!

¡Día de deporte!

Se cancela.

La cancha está cerrada.

Ya no se puede usar.

No puedo dejar que paséis el día jugando a ese rollo

de tirar ciruelas y eso. -Lanza-ciruelas.

-Podrían demandarme, así que voy a clausurarla.

Pues qué mal.

¿Sí?

Pero pensaba que iba a reparar la pista.

Por desgracia el dinero se ha destinado a...

otra necesidad.

Vaya carrito de golf.

Más vale que el perro esté atado cuando lleguen las excavadoras.

-¿Se acabó el Día de Deporte?

¿Y si conseguimos dinero para arreglarla?

(RÍE)

Claro, seguro que tenéis unas huchas enormes.

Pero solo tenéis hasta el mediodía de mañana.

(Claxon)

Es un carrito de golf precioso.

¿Cómo podemos recaudar el dinero?

¿Con una maratón? -¿Una venta de tartas?

Un atraco. Sí.

(RÍE)

¡Una venta de tartas!

Hagamos eso.

¿De verdad crees que podemos hacerlo?

Por supuesto que podemos, vale la pena salvar este lugar.

Ahora id todos a casa ¡y a hacer tartas se ha dicho!

(TODOS) ¡Sí!

(Música)

Una taza de azúcar.

Dos tazas de cacao en polvo.

Una taza de nubes.

¡Pony! ¡Las nubes!

No tenemos.

Afortunadamente, siempre tengo una segunda bolsa escondida

por esta... misma razón.

¡No, para! Son para la tarta.

Si quieres detenerme tendrás que atraparme.

¿Estás bien? Sí.

Solo me he tumbado.

Bueno, tal vez sea mejor que te quedes así,

tengo mucho que hacer y no estás ayudando,

a ver, ¿qué viene ahora? Media barra de mantequilla...

¡Ah!

Ha sucedido.

¿El qué?

Que me he transformado,

¡soy un unicornio!

Qué va. Que sí.

Mira, me está creciendo un cuerno.

Ay, ¿qué puedo hacer?

A ver mis poderes mentales...

¿Cuánto es 5 x 13?

Matemáticas no, poderes mentales útiles,

¡tírame una manzana!

(SUSPIRA)

¡Lo logré!

¡Pero si te ha dado en la cara!

Pero iba más rápido antes de que la "unicornease".

Uy, ¿qué más puedo hacer?

(GRUÑE)

¿Sabes cuál es el mayor poder de un unicornio?

Mezclar.

¿En serio?

¡No tenía ni idea!

¡Tienes razón, Annie!

¡Qué bien se me da esto!

¿Bizcocho o cupcakes?

¡Tarta de unicornio!

(Música)

Vamos, necesitaremos vender mucho para salvar la pista.

Así que tenemos que hacer la mejor de todas.

(Timbre)

Puede que nos hayamos equivocado en las cantidades.

¿Puede?

Es una...

tarta de unicornio.

¿Una tarta de unicornio?

(CANTA)

Se ha transformado.

Pues a mí me parece el mismo.

¡Polvo mágico!

¡Eh! Esas son mis virutas.

-Nadie viene a comprar, Annie.

No hemos tenido ni un solo cliente.

No os preocupéis, seguro que aparecerá alguien pronto.

(Claxon)

(Claxon)

Dejadme aparcar mi carrito

entre toda esta multitud.

Me encantan las tartas y ni siquiera me siento tentado.

Por favor, ¿qué es esto?

Es una tarta unicornio.

¡Es un desastre!

Con esto no vais a conseguir nada.

¡Claro que sí!

De algún modo.

Quitad estas mesas de aquí antes del mediodía.

Las excavadoras están en camino.

¡Buena suerte!

(RÍE)

¡Ya lo verás!

¡Esta tarta será...!

¡Será...!

Yo tampoco creo que vayamos a conseguir nada, Annie.

Es verdad que es un desastre.

Vamos a necesitar un milagro.

¿Un unicornio de verdad? ¿Puedo hacerme un selfi?

¿Cuánto quieres?

Nada, no puedes ponerle precio a un recuerdo.

Sí puedes, cinco dólares.

¡Vaya!

Solo cinco dólares por hacerme un selfi

con un unicornio de verdad.

Y no olvides comprar un cupcake de unicornio.

Muy bien, chicos.

Nuevo plan.

¡Venid a ver al unicornio!

Solo estará aquí hoy.

¡Unicornio!

Ahora.

¡Unicornio!

¡Unicornio!

(GRITOS Y VÍTORES)

He oído que los unicornios pueden conceder deseos.

Por supuesto, te concederé lo que quieras.

Mientras sean cupcakes.

Vale, deseo cupcakes.

(Música)

¿Es verdad que los unicornios predicen el futuro?

Oh, es verdad.

Sí, es verdad.

Vas a comprar... un cupcake.

¡Lo haré!

He oído que los unicornios

pueden curar a los enfermos.

¿Podemos?

¡Vaya!

Eso es importante.

¿Quién está enfermo y necesita curarse?

(Sirena)

No pensé que pudiéramos lograrlo, Annie.

Pero al final vamos a salvar la pista.

Así descubrirás, Gerry, que todo es posible

con un pony de confianza a tu la...

(Sirena)

Esperen, puedo ayudar.

Eh, Annie, ¿qué es para ti alguien de confianza?

Lo recuperaré, defiende el fuerte.

Disculpe, hola, sí...

¿Ha visto un pony?

No, lo siento mucho.

¿Y un unicornio?

Tenemos un doctor Unicornio, está en la décima planta.

Bisturí.

¿Eso es un bisturí?

Es muy afilado.

Bueno...

Empecemos a hurgar.

¿Qué haces? Vuelve a la venta de tartas.

Estoy curando a enfermos.

Me parece muy bien, ¿quién no querría curar a enfermos,

conceder deseos o volar por las nubes?

¿Los unicornios pueden volar?

Probablemente, pero venga, tenemos que salvar la pista,

hay una larga fila de niños esperando conocerte,

volvamos y hagámoslos felices, ¿qué me dices?

¡Los unicornios pueden volar!

¡Sí!

¡Yuju!

¡Mira lo que has hecho!

Tranquila, puedo arreglarlo.

Eh, sal de ahí.

Los ponys no pueden conducir hormigoneras.

No soy un pony, señora,

soy un unicornio.

Y mezclar es una de las cosas que los unicornios

saben hacer mejor.

(VOZ TEMBLOROSA) U... ni... cornio...

(JADEA)

¡Pony, Pony!

Creo que te refieres a unicornio.

Ay, Pony, tú no eres...

Tú no eres...

Olvídalo, volvamos a la venta de tartas,

aún podemos salvar la pista.

Espero que Gerry haya entretenido a los clientes.

¡Uh!

(TARAREA)

¿Qué es ese ruido?

¡La cuba se ha soltado!

No, yo iba a decir un trueno.

(GESTO)

Esa cuba está descontrolada,

¡y se dirige hacia nuestra venta de tartas!

No si este unicornio puede impedirlo.

¿Qué? ¡No! No puedes hacer nada contra eso.

Tranquila, Annie.

Soy un unicornio.

No lo eres.

¿Qué?

No eres un unicornio,

loque tienes en la frente es una nube.

Pero... ¿y mis poderes mágicos de unicornio?

No eran poderes de unicornio,

eran poderes de pony.

(SOLLOZA)

El poder estuvo en mí todo el tiempo...

¡No, eso no es lo que he dicho!

Atrás, Annie.

Yo me encargo.

¡Poder mental!

(GRITA)

Iba mucho más rápido antes de que lo "ponyficara".

(ABUCHEAN)

(GRITAN)

¿Eh?

¡Ah!

¡Está arreglada!

Tu tarta de unicornio nos ha salvado, Annie.

¡Es cierto!

Se ha acabado el tiempo, niños.

Los equipos ya vienen a derribar esta vieja pista de...

¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué?

¡Esto es increíble!

¡La habéis arreglado!

Me he equivocado con vosotros.

¿Cómo lo habéis hecho?

Con un poco de magia de pony.