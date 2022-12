"LA BOTA"

Me aburro.

Me aburro.

Deberíamos hacer algo.

Sí. ¿Cuál es el plan?

Me he quedado sin ideas.

¿Por qué no piensas tú en un plan esta vez?

De acuerdo.

(Música)

Eh, llevas horas pensando.

¿Qué vamos a hacer?

Estoy horneando un plan, Annie.

Cocinarlo lleva su tiempo.

Seguro que ya está.

¿Cuál es el plan?

Todavía no está totalmente listo.

Conseguimos una pajarita, vamos al zoo y...

Me equivoqué.

Tu plan no estaba bien.

Te dije que no estaba listo.

Ahora recuerdo porque hago yo los planes.

Vale, vale.

Haremos algo mejor.

¡Ah!

Está trepando. Viene el oso.

Tranquila, dame tu bota.

¿Ese era el plan?

La mitad.

¿Y cuál es la otra mitad?

Pony, ¡no!

Por suerte, el encargado del zoo tenía un buen plan,

y un dardo tranquilizante.

El mío solo necesitaba tiempo.

Estaba a medio hacer.

Estas son mis únicas botas.

¿Qué le voy a decir a mamá?

Tranquila, seguro que ni lo nota.

Botas, botas, botas.

Eso es.

¿Eso es qué?

Nuestro tema para la foto del calendario de este año.

¡La sesión de fotos es hoy!

Pues sí.

Y la brillante idea de tu madre nos conseguirá el mes de enero.

Todos los años nos hacemos una foto horrible

y nos dan un mes horrible, como noviembre.

Pero este año, nos haremos una gran foto

y conseguiremos un gran mes.

Adiós, noviembre.

Y bienvenido, enero.

De acuerdo, me apunto.

Eso, nada.

Ni siquiera tienes botas.

Annie, tampoco. ¡Pony!

Me has pisado.

Y adivinad qué, Annie será la estrella.

Te pondrás delante y en el centro

con tus preciosas botas verdes brillantes.

¿A dónde ha ido?

Botas, botas, botas...

¡Carritos eléctricos!

"Si adivináis cuántos caramelos hay en el frasco,

podréis ganar este carrito eléctrico".

Uno, dos, tres...

No, el morado ya lo he contado.

¿Por dónde iba?

Empiezo de nuevo.

Ahora no.

Tenemos que encontrar una bota para la foto.

Ya, pero ¿dónde vamos a encontrarla?

Hay muchas zapaterías por aquí.

Alguna de ellas tendrá botas de mi estilo y número.

No. -No.

-No. -No.

-Sí. -No.

-Qué va.

Espera, hace dos tiendas dijeron que sí.

¡Sí!

Disculpe, quiero esas botas verdes del escaparate.

Ese es nuestro último par, número 36.

¡Esa es mi talla!

Me las llevo.

Lo hará en cuanto llegue su turno.

Póngase en la fila.

Pony, sal fuera y vigila bien esas botas.

¿Para quiénes son esas?

Para nadie, son de muestra.

¿Para gigantes?

No, solo son de muestra.

¿Para mostrar a un gigante?

Aquí no hay gigantes.

Solo son para mostrar lo que vendemos.

¡Y no toque más el cristal!

¿Para quiénes son esas?

¡No son para gigantes!

Este tipo está obsesionado con los gigantes.

¡Dejé los toquecitos!

(TOCA LA VENTANA)

¿He esperado toda esta fila para nada?

-Lo sentimos, no vendemos zapatos para bebés.

Menudo zapatazo.

No, sandaliazo.

No, ¡toma chancletazo!

Vamos. Empezó él.

Soy la siguiente de la fila para comprar esas... ¡botas!

¿Las verdes? Las hemos vendido.

¿A quién? Ni idea.

Pero han dejado esto aquí.

Tenemos que encontrar a su dueña.

Pony, huele esto.

Ya sabes qué hacer.

Ya sé qué hacer.

(RELINCHA)

¿Listos?

Decid todos "apio".

¡Que nadie diga "apio"!

¡Falta Annie!

Apio.

¡George!

Vamos, verduleros.

No tenemos todo el día.

Míster Dinero ya está listo para ganar.

(RÍE)

-Volveré cuando termine con el de los frutos secos.

Deberías ir a buscarla.

No podemos dejar que ese gane otra vez.

¡Pony!

¿Qué estás haciendo?

No, no, no.

Ya sabía qué hacer.

Debías rastrear a la dueña

para descubrir quién ha comprado mis botas.

¿No oliste eso?

Necesitaban un buen lavado.

Se acabó.

Era la única pista. Y no tenemos las botas.

No te preocupes.

Yo tengo un plan.

(Música)

Mamá se va a poner muy triste.

Le encanta ese calendario.

¡Pony!

Sigue a esas botas.

Ahí están.

¿Beatrice?

Hola, Annie.

Hola, Pony.

¿Os gusta mis botas?

Claro, son muy especiales.

Sí, son mías.

No son tuyas.

Son mías.

Beatrice, ¿por qué te has comprado unas botas verdes?

Mis zapas olían fatal.

Y como dice Pony, son especiales.

Entonces,

si tus zapatillas estuvieran frescas y limpias,

¿querrías recuperarlas?

A lo mejor...

No te muevas.

Aquí las tienes, fresquitas y limpias.

Sí, se parecen a mis zapatillas, pero...

Las hemos encogido.

No las quiero así.

Por favor, las necesito para la foto.

El calendario, enero depende de ello.

No entiendo lo que me dices.

Tengo un plan.

No necesitamos un plan.

¡Necesito que Beatrice me de las botas!

No, las deportivas no.

Quiero las botas.

Había metido las botas en la caja.

Iba a devolvértelas.

¡Tenemos las botas!

No, la fuente tiene las botas.

Mamá y papá se pondrán muy tristes.

Ya no conseguirán ser mes de enero.

Bueno, tal vez si escondo el pie, no se darán cuenta.

Todavía puedo hacer un plan.

Pony, olvídalo.

Se acabó.

Es...

¿Sabes qué?

Llevo todo el día presionándote.

Adelante, piensa un plan.

Espero que sea bueno.

(Claxon)

Annie, sube.

Tenemos que hacer la foto.

Pero yo... ¡Vamos!

Mamá está esperando.

Venga, Annie.

Posa como te dije.

Me gusta más esta pose.

Pero así solo se ve una bota.

Mientras os ponéis de acuerdo, fotografiaré al pescadero.

Acaba ya, Pony.

(Música)

¡Ya lo tengo!

¿Sigue buscando zapatitos? 20 pavos.

Me la llevo.

Pero esta bota no está a la venta.

Claro que sí, es parte del plan.

Y si la vendiéramos... ¡Gracias!

¡costaría mucho más!

Hay 0 caramelos en el frasco.

¡Yo gano!

Vamos, Annie.

Me está dando un calambre en el pie.

Que se te vean los dos pies.

Esta foto es muy importante para tu madre.

¡Abrid paso!

¡Apartaos!

¡Pony al volante!

¡Llegando!

Noviembre, otra vez.

Volveremos a intentarlo.

Si comenzamos a planearla ya, seguro que conseguimos enero.

Venga, ideas, ¿se os ocurre algo?