"Beatrice".

Voy a llegar tarde a clase.

Muévete, está acaparando el espejo.

Soy una estrella, tengo que estar en el centro.

Somos un equipo, compartimos el escenario.

Esta pasta sabe a jabón.

Porque es jabón, Pony.

El jabón sabe a jabón.

Eso lo explica todo.

¡Burbuja! Es diminuta, Pony.

Será el estallido más pequeño...

Buenos días, señora Yesweld.

(SUSPIRA)

¡Oh, no, el autobús!

Papá, hemos perdido el autobús, ¿nos llevas al colegio?

Se me ha escapado.

Ese polizón peludo se ha colado en mi motocarro.

Debió esconderse en las cajas vacías

que recogí de la tienda de mascotas.

Pues tendremos que ir andando.

Venga, Pony.

Me has hecho perder el autobús, así que me acompañas.

Es que no me gustan las cosas que estallan.

Globos, burbujas, la cabeza de uno en esa película...

¡Eh, chicos!

¿Os llevamos?

(RÍE)

Es Beatrice...

Vamos, no es tan mala, seamos amables con ella,

estoy segura de que no... Abracito.

Eres una cosita adorable

y me encantan los gatos y los perros,

y los pájaros, pero, sobre todo, los caballos.

Beatrice, a veces eso le hace...

Perdona.

Lo siento mucho, Beatrice.

Aprietas demasiado.

Lo siento, es que echo de menos abrazar a mi lagarto.

Lo perdimos la semana pasada.

¿Lo perdisteis? ¿Quieres decir que...?

Sí, le hice un laberinto y ahora no quiere salir.

Pues a mí no me extraña.

Ahora no tengo a nadie con quien pasar el rato.

Claro que sí, ven a casa después de clase a estar con nosotros.

¿Puedo? ¿Puede?

¡Estoy deseando que terminen las clases!

No me eches mucho de menos, Pony.

¿Por qué, Annie, por qué?

Está sola, es lo más amable que podemos hacer.

Vamos, es solo una tarde.

(GRITA)

George, llevas aquí todo el día,

¿dejas que esa bola de pelo se adueñe de tu motocarro?

Pero ¿qué dices?

Tengo las llaves.

Así que, tengo el control.

En una batalla de ingenio,

el ganador siempre es el mamífero

con el cociente intelectual más alto.

(Puerta)

(Seguro coche)

(GRITA)

¡Annie!

Hola, Annie.

Hola, mamá. Oh, Beatrice viene a pasar el rato.

¡Con Pony!

Va a ser superdivertido.

¿Por qué hacemos esto? No es superdivertido.

Cuidar a un pony es divertido,

pero también da mucho trabajo.

Sobre todo, a este pony.

Porque yo lo valgo. Sí.

Esto es muy aburrido.

¡Ya sé lo que podemos hacer!

¡Eh, me estás dando patadas!

Pony es un nombre aburrido.

Te voy a llamar Shalamar.

No, de eso... ¡Oye! Me gusta.

Vale, no vamos a cambiarle el nombre.

Tengo una idea.

Tú te quedas a hacer las tareas aburridas

y yo saco a Pony a pasear.

Esa no es una buena idea, Beatrice.

¿Y si lo votamos?

Los que se opongan, que levanten las pezuñas.

Vale, ya lo haremos mañana o al día siguiente

o al día siguiente.

Tenemos toda la vida para pasear juntos, Shalamar.

Dijiste que sería solo una tarde.

Beatrice, no creo que estés lista para pasear sola con Pony,

no es fácil de controlar.

¿Qué? Sí lo soy.

Yo puedo cuidar de Pony tan bien como tú

y nos divertiremos mucho más.

Tal vez tengas razón, Beatrice.

A lo mejor eres un genio con los ponis.

Hoy deberías sacarlo a pasear tú.

¿Pony?

¿Pony...?

¿Pony?

Quieres deshacerte de ella, ¿verdad?

Sí. Pasa la tarde con ella

y ya verás como nunca más nos molestará.

No funcionará, es demasiado divertido estar conmigo.

Sí, sí, ya lo sé, pero tú confía en mí.

¡Sí!

¿A dónde va Pony con Beatrice? Van a pasar la tarde juntos.

¿Sin ti?

¿Estás segura de que es una buena idea?

Alguien va a salir herido. Probablemente mucha gente.

Tal vez debería vigilarlos.

¿Hola? ¿Sí?

Me gustaría informar del robo de un vehículo. Una cobaya.

"(RÍE)"

Sí, ya la oigo.

¿Limonada con gas?

Annie no me deja tomar bebidas con gas.

Sí, porque las burbujas te dan gases.

Yo te dejo tomar todos los refrescos que quieras.

¿Qué haces, Beatrice? Esto no va a ser agradable.

(ERUCTA) Perdona.

¡Vamos, Pony! Tenemos un día guay por delante.

¡Oh, una moneda!

(Explosión)

¡Una moneda de la suerte!

Este día no podría ser mejor.

Mira, un arcoíris.

Un pony y un arcoíris, esto parece un sueño.

¿Dónde está? No puedo verlo.

Vamos, súbete a mi lomo.

Sigo sin poder ver. ¡Sube más alto!

Oh, no...

Esto no va a terminar bien.

Ya lo veo, es un sueño hecho realidad.

Mira todos esos globos.

Los globos estallan, debería advertirte que...

No seas aburrido, vamos a dar un paseo en barca.

(GRITA)

(Golpe)

¿Un paseo en barca con un pony?

Buena idea, Beatrice, hasta que se vuelva loco

y empiece a perseguir a los patos.

¿Dónde están todos los patos?

(PARPEAN)

(GRITA)

Pony, no te muevas.

Dios mío, esto es mágico.

Gracias, Beatrice.

Pasar tiempo contigo ha sido agradable.

Sorprendentemente. Pues ahora va a ser aún mejor.

Vuelvo enseguida.

(Pitidos)

Annie, ¿estás bien?

¿Pony te ha hecho eso?

No, me lo he hecho yo misma.

¿Eh?

¿Recuerdas que era la única capaz de controlar a Pony?

Oh, ¿a eso lo llamas controlar a Pony?

Ha pasado todo el día con Beatrice y nada ha salido mal.

Tal vez Beatrice tenga razón y es mejor que yo cuidando a Pony.

Tal vez no seamos un equipo.

O tal vez solo tuvo suerte.

¿Qué es lo que quieres? ¿Un perro? ¿Qué tal una jirafa?

Una ballena, por favor.

Las ballenas son más grandes.

Más grande, más grande.

¿Se ha ido el sol?

(Estallido)

Parece que se le acabó la suerte.

¡Pony!

Tengo que salvarlos.

(JADEA)

¡Eh, baja de ahí!

Tengo que rescatar a mi pony.

Siga a ese globo.

De acuerdo.

Pensaba que esto sería trepidante.

¡Beatrice, Pony, aguantad!

¡Date prisa, Annie!

Te tengo.

Todo saldrá bien, estamos bajando.

Con mi peso, descenderemos suavemente hasta el suelo.

Quedaos todos muy quietos.

(BALBUCEA) ¿Qué, Pony?

Que sí, que muy bien.

(GRITAN)

¡Todo va a salir bien!

Vamos a caer sobre...

¿Estáis todos bien?

Genial, hay muchas cosas interesantes aquí, mirad,

unos palillos.

Ya te lo advertí, Beatrice.

Pero no me advertiste que sería tan divertido.

Ha sido épico.

¿Qué le ha pasado a su motocarro?

No pregunte.

¿Qué hacemos mañana?

¿Paracaidismo? No, hacemos "puenting".

Verás, Beatrice, he pensado que es mejor salir solos los dos.

Tienes razón.

Por supuesto, nosotros dos.

Pony y yo, el mejor equipo.

Todos los días para siempre,

nunca encontraré a alguien como el gran Shalamar.

Eso es verdad. Sí, eso es verdad.

Es...

Es la cosita más adorable.

Dios mío, ¿de quién es esta preciosidad?

Tuya si la quieres.

¿En serio, en serio?

Sí, sí, sí. La quiero tanto que podría apretarla y apretarla.

Te llevaré a casa y nunca te irás.

Nunca jamás, nunca te perderé, no, señor.

Bueno, parece que Beatrice ha pasado página.