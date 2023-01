(CACAREA)

# Pony te despierta, # Pony en el baño,

# Pony en la cocina, # Pony va contigo.

# Pony # Pony

# Pony # Es un animal extraño

# nunca va despacio # y si tienes uno

# vete preparando. # Pony

# Pony # Pony

¡Pony!

# Es Pony. # Pony

# Pony # Pony

# Pony # Es Pony.

# Pony # Pony

# Pony # Pony

# Es Pony. # Pony

# Pony # Pony

# Es Pony. #

"Este es Pony."

"El baile del colegio."

(Música)

La directora Ramiro presentará el baile anual

del día de San Valentín.

¿Mañana por la noche?

(TODOS) Oh... -¡Sí!

Vamos, chicos, ¿a quién no le gusta

un baile escolar? Animaos.

(TARAREA) -No hay que aceptar esto.

Yo digo que nos quedemos en casa. -"El baile será

de asistencia obligatoria." (TODOS) Oh...

¿De verdad estamos obligados a ir a un baile?

¿Qué va a hacer? ¿Examinarnos en baile?

-"Seréis examinados." (TODOS) Oh...

Decidle que no queréis hacerlo.

¿Estás de broma?

Seguro que nos castiga por el simple hecho de preguntar.

Ella vive para ese baile. ¡Ah!

¿Los ponis están invitados? ¿Los ponis están invitados

a algún sitio? No.

Pero a veces los ponis van de todos modos.

Es una cosa del cole, así que no.

Tendrás que quedarte con mamá y papá.

¿Mañana por la noche? Oh... Tu padre me ha invitado

a una cena romántica por San Valentín.

¿Los ponis están invitados? No.

Pero a veces los ponis van de todos...

¡No!

¿Por qué está todo el mundo tan ocupado mañana?

No todo el mundo. Si todos estuvieran tan ocupados,

la directora no nos obligaría... ¡Eso es!

Si Ramiro tuviera planes para el día de San Valentín,

no habría un baile escolar.

Todos nuestros problemas se resolverían.

¿Planes? ¿Cómo una cita?

Exacto.

A ver, ¿quién será un buen partido para una directora solitaria?

(OLFATEA)

¿Qué tal el señor Pancks?

(GRUÑE)

(SILBA)

Tal vez no.

¿Dave? No.

Hola, Pony. Hola, Dave.

¿El señor Anderwood? No.

¿Ese tipo? (BOSTEZA)

Ese es papá.

(SUSPIRA) Nunca encontraremos a nadie

que pueda salir con la directora Ramiro

en San Valentín. No te rindas, Annie.

El amor está a la vuelta de la esquina.

(GRITAN)

-Oh... Lo siento, chicos.

Estaba sacando a este pequeño de la caja.

Claro, señor Gravlax.

¡Ah! ¡Mira quién viene por ahí!

Hola, directora Ramiro.

¿Qué puedo hacer por usted?

-Hola, señor Gravlax.

Me preguntaba si podría darme un poco de hielo

para el baile de la escuela.

Y, por favor, llámeme Penny. -Oh... Claro que sí.

Cualquier cosa por usted, Penny. ¿Eh?

-(RÍE)

(Música)

¿Tú también oyes música? Pony, ¿te lo puedes creer?

Creo que se gustan. Hay que hacer algo. Vamos.

Hola, señor Gravlax.

Dígame, ¿tiene planes para el día de San Valentín?

Oh, sí. Tengo una gran cita. (AMBOS) Oh...

-Con mi caña de pescar. (AMBOS) ¡Ah!

-Sí, voy a llevar a Dora al mar. (AMBOS) Oh...

-Dora es el nombre de mi barco. (AMBOS) ¡Ah!

Yo creo que debería pedirle una cita a la directora Ramiro.

Oh... No, no se me da bien pedir citas a la gente.

¿Por qué dice eso?

Y, por favor, llámeme Penny. -Oh... Claro que sí.

Cualquier cosa por usted, Penny. ¿Eh?

-(RÍE)

-¿Quieres salir conmigo?

Por suerte para ustedes, Pony y yo somos expertos.

¿Y qué sabéis de citas? (RÍE)

Sería más rápido que me preguntara qué no sé de citas.

Vale, ¿qué no sabéis de citas?

Pues todo.

¿Recuerdas nuestro primer San Valentín, eh?

Fue una locura, ¿verdad?

Oh, sí. Menuda noche.

Olvidamos las carteras

y salimos corriendo del restaurante.

Subí de un salto a tu moto y nos fuimos tan rápido

que terminamos en un maizal.

¿Ese si no eras tú? No.

Eh... ¿Cuál fue nuestra noche loca?

Ya lo sabes, estuvimos en el minigolf.

Aquella loca partida de minigolf.

Oh... Sí... Sí, sí, ¿no?

Fue una locura. (RÍE)

Con el molino de viento y el...

Al menos a mí no se me olvidó la cartera.

Vale, ahí está. Vaya a preguntárselo.

No, no puede hacer eso.

¿Nunca has visto una película romántica?

Tiene que surgir casualmente.

Tropiece con ella y luego cuando le ayude

a recogerlo todo, mírela a los ojos

e invítela a salir. Está bien. Si tú lo dices...

-(GRITA)

(Música)

Uh...

Que corra el aire, colega.

Pony, solo necesitamos

que encuentre una cita para que cancele el baile.

No tiene por qué ser el pescadero.

Sí, tiene que ser él.

Así es como funciona.

¡A por ella!

(Música)

(GRUÑE)

No estoy muy segura de que vaya a funcionar.

Confía en mí, Annie.

En todas mis novelas de romance de vampiros,

el vampiro siempre consigue a la chica.

Eh... Chicos, ¿voy a estar mucho así?

Esta cuerda me está haciendo rozaduras.

Deslízate.

Deslízate como la niebla se desliza

por el pantano en una oscura mañana de octubre.

¿Cuándo se supone que debo pedirle la cita?

Pues ahora. ¡Hazlo!

(GRITA)

(Música)

(GRITAN)

¡Ah!

Muy bien, amiga, que sea el ramo más grande

que tengas para mi chica especial.

Oh... Qué amable de tu parte, George.

¡Oh, vaya! Parece que he olvidado mi cartera.

¡Corre!

(JADEA) ¿No es una locura?

¡Me siento tan vivo! ¡Ay!

Ahhh...

Ya te las había pagado antes, ¿verdad?

¿Por qué me has pedido que baje aquí, Annie?

Tengo un millón de cosas que hacer para preparar el baile.

¿Ha oído usted hablar de un gran gesto?

Sí, por supuesto.

¿Pero qué tiene eso que ver conmigo? Ya lo verá.

(TOSE)

Me tengo que ir. No, no, no, espere.

¡Ah!

Así se hace.

Qué grande eres, Pony. ¿Eh?

No he hecho nada todavía.

Dijiste que ibas a hacer un gran gesto.

Y lo hice. Mira, le traemos bombones.

¿Y esa red?

Para que él pueda decir...

Vas a caer en mis redes.

Oh... Irresistible.

Pero, espera, si ese es tu gran gesto,

¿de quién será ese?

¿Quieres una locura, Helen?

¡Esto sí que es una locura!

¿George?

¡Ni siquiera sé cómo se aterriza!

¿Qué te parece eso?

(GRITA)

¡Oh! Eso sí que ha sido una locura.

¿Una locura? No, ha sido una estupidez.

¿Eh? ¿A dónde va la avioneta ahora?

¿Eh?

(GRITA)

Uh...

-Has caído en mis redes.

¡Sí!

Dime... ¿Te gustaría salir conmigo esta noche?

-No.

Tengo que supervisar un baile escolar.

¡Pero si nadie quiere ir a ese baile!

¿En serio?

Bueno...

¡Todos lo odian! ¡Pony! ¡Shhh!

¿Y por qué no me lo dijisteis? Nosotros...

Pues, no lo sé.

Vale, entonces lo cancelaré.

-Bueno, ¿qué me dices?

¿Te gustaría dar un paseo romántico en barco?

-¿Sabe qué, señor Gravlax?

Más que gustarme, me encantaría.

¡Lo logramos!

Se ha cancelado. Estoy deseando decírselo a todos.

Seremos sus héroes.

Eh... Sí, buen trabajo, Annie.

Por fin puedo tirar esta estúpida flor.

-Sí, menuda tontería.

Me alegro de que no se celebre.

-Sí, y yo.

-¡No! ¡Mirad cómo brillan mis zapatos!

Pero no lo entiendo.

Pensé que ninguno quería venir al baile.

Bueno, no queríamos, pero en cierto modo sí queríamos.

-Tenía unos pasos que estaba pensando probar.

-Yo tengo esmoquin nuevo.

-Y yo había comido caramelos de menta.

(SUSPIRA)

Ya sabes lo que tenemos que hacer.

Vale, bailaré contigo, Heston.

No, Pony. Vamos, chicos, seguidme.

(JADEAN)

(JADEAN)

(Bocina)

¡Alto, no se vayan, nos hemos equivocado!

¡Queremos que celebre el baile del día de San Valentín!

¡Y yo también! ¿Eh?

Oh, vamos, me dijisteis que no queríais hacerlo.

Y no queríamos,

pero es como cuando no quieres ver una película de miedo

y al mismo tiempo sí. ¡Una y otra vez!

-Tengo un esmoquin nuevo.

-Yo quiero mover los pies. -Gerry esta genial con su traje.

-Por favor. -¡Eh!

-¿Te gustaría venir al baile? -¡Ya te he dicho que sí!

Bueno, pues parece que el baile sigue en marcha.

Lo siento, Helen.

Me temo que esta es solo otra cita aburrida conmigo.

Oh, por favor, ¿sabes cómo termino esa cita loca?

Nos pillaron y tuvimos que volver y lavar los platos.

Eso no suena romántico.

No lo fue. Fue horrible.

Eres toda la emoción que necesito, George.

Venga, si nos damos prisa, llegaremos a tiempo al minigolf.

¿Eh? Me encanta el minigolf.

"El discurso de papá."

(Música)

Y esas son algunas de las formas en las que la nanotecnología

que mi laboratorio está desarrollando

revolucionará los videojuegos.

-Jo, Clara, tu madre es superguay.

-Gracias, señora Borstein.

¿Quién quiere ser voluntario

para la presentación de padres de mañana?

Gracias, Annie.

-¿En serio? ¿Después de lo del año pasado?

¿Qué? Tu madre trajo gallinas

e intentó que hicieran trucos. -Y no hicieron ni uno.

Ah, sí. Pero esta vez será diferente.

¡Gallinas!

Otra vez no, mamá.

Eso fue lo que hiciste el año pasado.

Bueno, tengo una nueva este año.

Nadie conoce a Scrampet. Les encantará.

Scrampet, haz tu truco.

¡Ah! ¡Es increíble!

¿Cómo le has enseñado a hacer eso? ¿Le ha salido bien? ¿Eh?

Ese no es el truco.

Ahora no lo está haciendo,

pero el día del discurso lo clavará.

Creo que este año debería hacerlo papá.

Uh... No sé yo, Annie.

Tu padre no es un gran orador en público.

Muy bien, papá. Empieza cuando quieras.

¿Pero aún no había empezado?

Supongo que solo lo estaba diciendo

en mi cabeza.

Bueno, no pasa nada, te escuchamos.

(CACAREAN)

Eh...

Eh... Lo siento mucho, calabacita.

Es que me pongo un poco nervioso cuando la gente me mira.

¡Miradme! ¡Ah!

¡Miradme todos! ¡Cualquiera!

¡Miradme! Ese de ahí abajo. ¡Mira, soy yo!

¡Oh! Ya sé qué hacer.

La solución es, y entiéndeme bien,

ser más como Pony.

Annie, eso es... ¿Una gran idea?

De locos. Pero piénsalo.

Pony tiene todo lo que necesitas para dar un gran discurso.

Nunca se avergüenza, nunca se pone nervioso...

¿Por qué no subes y me lo dices a la cara?

Y es muy bueno proyectando su voz.

¿Por qué es tan importante para ti que vaya yo?

Porque estoy muy orgullosa de ti, papi.

En otras palabras, o soy yo o es mamá y sus gallinas.

(RÍE)

¿Y cómo va a ayudarme ser más como Pony?

Tienes que aprender a ser despreocupado y relajado.

Obsérvale.

(CANTURREA)

Puaj...

Puaj...

¡Eh! ¿A qué sabe esto? No le pillo el sabor.

Mira lo cómodo que se siente hablando con la gente.

Incluso con gente a la que no conoce.

Espera, para, solo tienes que probarlo.

Deja de resistirte.

No sé si he aprendido algo de eso.

Bueno, es que ha empezado con mal pie.

Hola, señora.

Oh, esto va a ser genial.

Nadie tiene más encanto que Pony.

Me encanta su sombrero.

Gracias, eres un pony precioso.

La verdad es que sí.

Para dar un buen discurso, necesitas ganarte a la gente.

Caerles bien. Venga, es tu turno.

Supongo que eso parece sencillo.

Allá voy. (RÍE)

Hola, señora o... señor.

Me encanta su sombrero.

¿Pero qué hace? ¿Se cree muy gracioso?

¿Está buscando pelea? (GRUÑE) Ah...

Concentrémonos en hablar frente a un grupo.

Mira a Pony.

¿Qué obtienes cuando cruzas a un pájaro carpintero

con una paloma mensajera?

¡Un pájaro superraro! (RÍE)

No se han reído. Porque son palomas.

Ya trabajaremos con gente más tarde.

Un aplauso para un buen amigo y gran padre.

George Bramley.

(ACLARA LA VOZ)

Hola, he venido a hablaros de la agricultura.

(LAS PALOMAS HACEN RUIDOS)

No sabía que las palomas abuchearan.

Solo cuando se aburren. Cuenta un chiste.

Eh... ¿Por qué el tomate no toma café?

Porque el tomate solamente toma té.

(RÍE)

(RÍE) ¡Uy!

¿Qué? Al menos os he contado un chiste.

Yo me rindo. Me voy a casa.

Pero papá, espera.

Apenas lo has intentado.

Oh... Hola, Henrietta.

Parece que mañana va a ser un día interesante en el cole.

(SUSPIRA)

¡Oh! Ahí estás.

Scrampet ha estado ensayando todo el día.

¿Verdad que sí? Scrampet, quieta.

¡Tachán! ¡Ah!

Está gallina va a ser una estrella.

Lo siento, mamá, pero le toca a papá.

Oh... Deberías tener un plan B

en caso de que tu padre no pueda hacerlo.

(SUSPIRA) No creo que papá vaya a conseguirlo.

Supongo que diré que no ha podido ir.

(SUSPIRA) Eso es casi tan humillante

como los trucos de las gallinas.

No puedo creer que papá me vaya a decepcionar.

No te decepcionar, Annie.

Vamos, Pony, enséñame a ser como tú.

Pony en pánico, ¡vamos!

Salta, salta, salta.

Doble salto.

(GRAZNA) ¡Vamos, papá,

persigue a esos patos!

¿Listo? Ya.

(TODOS) ¡Ah! ¡Oh! (RÍE)

(IMITAN CACAREO)

-¡Sinvergüenzas! -¡Hablaré con el casero!

-(RÍEN)

¿Papá hizo todo lo que has dicho?

Por supuesto, soy un gran tutor.

Eso es genial. Espero que funcione.

Toc toc. Hola, papá.

¿Ya te vas a dormir? Ah, ah...

He venido a divertirme.

(Música)

¡Uhhh! ¡Fiesta loca!

¡Esto es increíble! ¡Es como tú!

Seguro de sí mismo, despreocupado y divertido.

¡Soy como Pony!

(AMBOS) Oh...

¿Necesitas repasar tu discurso?

No. Está controlado.

Vale, si tú lo dices.

Mañana va a ser genial. Estoy segura.

Buenas noches, calabacita. Buenas noches, Pony.

Buenas noches.

Buenas noches, papá.

(RONCA)

¿Eh?

Buenos días, mamá. ¿Has visto a papá?

Pensaba que estaba con vosotros.

No ha hecho sus tareas matutinas.

¿Pero qué hay de su discurso de hoy?

No hay nada de qué preocuparse. Él es como yo.

Y yo nunca te doy ninguna razón para preocuparte.

Tenemos que encontrarlo.

Ha desayunado...

Ah... Ha cogido el cupón.

Papá es como tú, ¿verdad? ¿Qué harías tú?

Coger 50 cupones y conseguir un patinete gratis.

Ha pasado por aquí. ¿Cómo estás tan seguro?

Vale.

Imagina que has conseguido tu patinete gratis,

¿a dónde irías a montar? ¿La pista de patinaje?

No.

Hola, Dave. Hola, Pony.

¿En serio?

Cualquier excusa es buena para bajar aquí.

¡Mira!

Tenemos que encontrarlo. Casi es la hora de ir a clase.

No te preocupes, él es como yo.

¡Eso es!

Al final siempre lo consigues y haces que todo acabe bien.

Dime, ¿ahora qué hacemos?

Bueno, tras caer en la alcantarilla,

floto río abajo, paso por una cascada

y termino en el puerto.

Luego cojo una excavadora y voy directo al cole.

Entonces solo tenemos que ir al cole.

(SUSPIRA) Genial. Todo saldrá bien.

¿Estás segura de que tu padre va a venir?

Sí, llegará en cualquier momento.

Aparecerá en esa excavadora en menos de tres segundos.

Uno, dos... Te equivocas, Annie.

¿Qué? ¿No viene?

No, sí que viene, ¡pero no en una excavadora!

(GRITA)

(SE ACLARA LA VOZ)

¡Menuda entrada!

Hola, niños.

¿Quién quiere oír una o dos cosas sobre la agricultura?

(VITOREAN)

¿Cómo crees que le va?

Yo le he enseñado todo lo que sé.

¿Y cuánto sabes tú sobre agricultura?

Nada.

(Reloj)

Es difícil de creer,

pero esto es incluso peor que lo del año pasado.

(LLORA)

Señor Bramley...

¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Un puntero?

# Puntito, punto, # puntero y punto. #

¡Eh, tú!

Te reto a un duelo a puntero.

(RÍEN) ¡Ahhh!

(RÍE)

Señor Bramley, baje de ahí ahora mismo.

No te preocupes, Annie, yo daré el discurso.

Aquí está el plan B.

Por favor, mamá, dije que nada de gallinas.

Y yo te escuché.

Esto es algo nuevo, traigo patos.

(GRITAN) -(GRAZNAN)

¡Patos! (RÍEN)

¡Patos! (RÍEN)

(RÍEN)

(SUSPIRA)

Ha sido un auténtico desastre.

Estoy muy avergonzada.

¿Dónde está papá ahora?

Mamá lo llevó a casa y lo acostó.

Dice que volverá a ser el mismo cuando descanse un poco.

Oh... ¿Por qué ha pasado esto?

Tú siempre lo mejoras todo.

Es cierto, excepto esta vez.

Ah... Por favor, no digas nada. Ya me siento bastante mal.

¿Y por qué?

Te debo una disculpa.

Me ha encantado el discurso de tu padre.

Ha sido inspirador. Ahora ya sé lo que quiero ser.

¿Granjera?

Que va.

Quiero ser la sensación de Internet como tu padre.