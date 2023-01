# Pony te despierta, # Pony en el baño,

# Pony en la cocina, # Pony va contigo.

# Pony, Pony, Pony.

# Es un animal extraño # nunca va despacio

# y si tienes uno, vete preparando.

# Pony, Pony,

# Pony, Pony... # ¡Pony!

# Es Pony. # Pony, Pony,

# Pony, es Pony, # Pony, Pony, Pony, Pony.

# Pony, Pony, Pony, Pony. #

"Este es Pony".

"Annie-versario"

(RONCA)

¡Despierta! ¿Qué? ¿Qué?

Pero ¿por qué me has traído una pizza?

(RÍE) ¿Me preguntas por qué te he traído una pizza?

¡Eres graciosísima, Annie!

(BOSTEZA)

¿No te vas a poner tu gorrito especial

para este día tan especial?

Ahora es una fiesta.

¿Se puede saber qué te pasa?

(TARAREA)

"Para ti en nuestro día especial".

(TARAREA)

Pony, ¿qué es todo esto?

Vale, ya entiendo.

Finges que has olvidado qué día es hoy

para poder sorprenderme con un regalo increíble.

¿Qué? No, no es eso. Dame una pista.

Dame tú una pista.

Me has comprado algo, ¿no?

Sé que nunca olvidarías qué día es hoy, pero tal vez me equivoque,

tal vez sea más importante para mí que para ti.

(RÍE) Has caído en la trampa, ¡qué ingenuo!

Por supuesto que no lo he olvidado, ¿qué piensas?

¡Lo sabía! Seguro que me has comprado

un regalo increíble. Sí, un gran regalo,

déjame ir a buscarlo.

Será mejor que encuentre algo.

Iré al centro comercial, allí tienen de todo.

¿Está aquí mi regalo? (GRITA) ¡Ay!

(RÍE) No, tú ten paciencia, ya verás la sorpresa que te llevas.

¡No puedo esperar! Sí, ya lo sé.

No, ¡que no puedo esperar!

¿Cómo me lo quito de encima?

(Música)

¿De quién nos escondemos? (GRITA) De ese tipo.

¿Es peligroso? Porque parece peligroso.

Lo es. Y está impidiendo

que me des mi regalo. ¡Yo me ocuparé de él!

¡Lárgate, caballo loco!

¡Pony, no! Así aprenderá

a no hacer lo que estuviera haciendo.

Escucha, Pony, tengo que irme sola.

¿A buscar mi regalo? Exacto.

Y ¿qué hago yo? Puedes ir al parque.

Ah, así que ahora quieres que me vaya al parque.

Sí, te gusta el parque, ¿verdad?

Sí, me gusta muchísimo el parque.

Bien, diviértete.

Está clarísimo, Annie quiere que vaya al parque,

lo que significa que mi regalo debe estar allí esperándome,

¡qué buena es Annie!

(Graznidos)

Si yo fuera un regalo ¿dónde estaría?

(Música)

(GRUÑE)

(Música)

¡Patos!

(Graznidos)

¡Un "flashmob" de patos! ¿Sois el regalo?

Pero ¿a dónde vais? ¡Volved!

No era eso, es una pista.

Me están señalando el camino hacia el verdadero regalo.

(Música)

¿Este tobogán?

¡Me encanta el tobogán, pero qué gran regalo!

Me lo voy a llevar a casa para que la familia se monte.

¡Oh no! Se ha roto.

"Propiedad del Departamento de Parques", ¡otra pista!

¡Ya lo entiendo!

Es una búsqueda del tesoro increíble

y mi regalo está al final.

¡Annie es la mejor!

¡Departamento de Parques, allá voy!

¿Qué puedo regalarle?

¿Zapatos? No, no los usa.

¿Ropa? No la usa.

¡La tienda de música! A Pony le gusta la música.

(Música)

Hola, chicos. ¿Qué estáis haciendo?

Creando un grupo, ¿te apuntas? No toco ningún instrumento.

Nosotros tampoco hasta que llegamos aquí,

escúchanos ahora. -¡Un, dos, tres, cuatro!

(Música)

-¿Qué dices? Necesitamos un bajista.

Me encantaría, pero necesito encontrar un regalo para Pony.

¿Qué celebráis? Ese es el problema,

no tengo ni idea.

¿Cómo vas a buscarle un regalo a Pony si no sabes para qué es?

-Hazle una tarta, sirve para cualquier ocasión.

¡Sí! A Pony encantan las tartas.

¡Buena idea! Y ¡haz otra para el grupo!

-(CARRASPEA) ¿Vais a comprar algo o no?

-Un momento, ¿solo estoy en el grupo por eso?

-Por tu ritmo no es.

-Bueno, está... bien, siempre y cuando lo tengamos claro.

-Te dije que los quería por triplicado, no por duplicado.

-¡No puede entrar ahí! Necesito ver a quien esté al mando.

Es algo muy importante. ¿Cómo se atreve

a interrumpir mi reunión?

Se trata de esto.

¿Se hizo alguien daño cuando se rompió?

No importa, no quiero saberlo. Vale, no queremos más denuncias,

seguro que esto cubrirá cualquier dolor y sufrimiento.

¡Vaya! Un maletín, mi siguiente pista.

Maletín, maleta, ¿a dónde llevas una maleta? ¡Al aeropuerto!

Sí, claro.

-¿Seguro que a tu madre no le importa

que ensayamos en tu garaje, Heston?

-No, le encanta la buena música. ¿Listos?

¡Un, dos, tres! ¿A dónde vamos ahora?

-¿A tu casa?

-¡Un, dos, tres!

Listo para mi próxima pista.

Esto es tan emocionante.

"Última llamada para el vuelo 142 a Tokio.

Diríjanse inmediatamente a la puerta de embarque".

¡Yuju, Tokio!

¿Por qué no le preguntas a Pony qué día es hoy?

No puedo, heriría sus sentimientos si descubriese que no lo sé.

Lo siento, mamá.

Necesita más cacao en polvo.

Escucha, creo que sé cómo podemos resolver esto.

Miremos fotos antiguas,

tal vez alguna te refresque la memoria.

¡Eras tan mona!

¿Dónde está Pony? Sigue pasando.

Ese fue el día que lo trajimos a casa.

Y eso fue lo primero que rompió, el sillón favorito de papá.

¡Oh, eso fue lo segundo que rompió, el horno!

Pedimos pizza esa noche. ¡Pizza!

Espera un segundo, ¿podría ser hoy?

Pues, sí, ¡es el aniversario del día que adoptamos a Pony!

No puedo creer que no lo supiera.

¿Qué pasa con la tarta? ¡Olvida la tarta!

# Tengo chicle en el zapato.

# Desde hace un rato # tengo chicle en el zapato. #

¿Qué más rima con zapato?

-¿Garabato? -¿"Pasafato"?

-Pato. -Eso me gusta, gracias.

-¡Largaos! Id a molestar a la gente a otro sitio.

-Hemos molestado por toda la ciudad,

este es el sitio que nos queda.

-Tiene razón, ¿quién quiere oírte cantar sobre un chicle en tu zapato?

-Un artista canta sobre lo que conoce,

tengo chicle en el zapato, mi dolor es real.

# ¡En mi zapato! #

-Yo también siento tu dolor.

¡Pony! ¡Pony! ¿Habéis visto por aquí a Pony?

¡No lo encuentro por ninguna parte!

No, ¿descubriste qué tenía de especial el día?

Sí, es el aniversario del día en que vino a vivir con nosotros

y lo olvidé.

Soy la peor, él ya debe haberlo descubierto.

He defraudado a mi mejor amigo.

Eso sí que es dolor, tío.

-Sí, sale del corazón, ¿verdad? -Pony debe sentirse traicionado.

¡Qué inspiración! -Una canción sobre ser un mal amigo.

Vale, esperad. ¡Sí!

Sobre decepcionar a la gente que quieres.

¡Oye! Chicos,

¡me está viniendo una canción!

Pony, ¿podrás perdonarme alguna vez?

¡Claro! ¿Qué has hecho?

¿Pony?

(Música)

Pero ¿has saltado de un avión?

No, en realidad me empujaron, pero eso ya lo sabes.

Fue parte de la búsqueda del tesoro,

¡el mejor regalo de la historia!

¡Genial! Eso es... seré sincera.

No sabía por qué el día de hoy era tan especial,

me olvidé del mejor día de mi vida,

el día que viniste a vivir con nosotros.

¿Qué? Pues, hoy,

el día que te uniste a la familia. No, hoy es nuestro pizza-versario.

¿Nuestro pizza qué? La primera vez que comimos pizza.

Pero eso nunca antes lo habíamos celebrado.

Deberíamos celebrarlo. Entonces,

¿la búsqueda del tesoro no fue mi regalo?

¿No tienes un regalo para mí? Sí que lo tiene,

el regalo de la música, ¡dadle caña!

(ALTERNANDO) Uno, dos, tres, cuatro.

# Annie es una mala amiga para ti. # Te decepciona y te hace infeliz.

# Dice "todo es para mí, mí, mí".

# Vuestro pizza-aniversario # olvidó porque sí. #

Vamos, chicos, dejadlo ya. He dicho que lo siento.

# Nada le ha importado. # Te deja sin regalo.

# Su error te hizo sufrir. # No es buena para ti. #

Gracias, Annie. ¡Qué regalo más bonito!

Me encanta la música mala tocada por aficionados.

Bueno, feliz pizza-aniversario, Pony.

Feliz pizza-aniversario, Annie. Vamos a casa a comernos esa pizza.

Sí, aunque ya estará fría.

¿Qué regalo tienes para mí mañana? ¿Qué es lo que pasa mañana?

(RÍE) Eres la bomba.

"La mascota de clase"

(Música)

(CACAREA)

Ya estás despierto. Para el desayuno,

¿debería comer "Supercopos piratas" o "Choqui chocomix"?

¡Un disfraz recortable en la caja!

Cada vez me cuesta más levantarme tan temprano.

¿Porque no cultivamos cosas que no madruguen,

como los perezosos? (BOSTEZA) Buenos días.

(SILBA) Buenos días a todos. (GRUÑEN)

La alarma no ha sonado, así que lo he despertado.

Hola, Pony.

Annie, lo conseguí, ¡descubrí cómo colarme en tu colegio!

¿En serio? ¿Cómo?

Ya lo verás, y créeme, esta vez sí que va a funcionar.

Alto, nada de ponis en la puerta.

Henrietta, ¿qué estás haciendo aquí?

Eres la monitora de pasillos. Y también la de la puerta.

Me han ascendido, ahora soy monitora de todo.

Lo siento, Pony, pero son las reglas.

¡Annie! ¿Volveré a verte alguna vez?

A las 3:15, después de clase. Andando, ¿o quieres que use esto?

Línea directa con la directora Ramiro.

Eso no será necesario, Henrietta.

No te preocupes, Pony.

Serán las 3:15 antes de que te des cuenta.

(Música)

Silencio, sentaos todos.

-Lo siento.

-Brian, sabes que tienes una taquilla.

-El pasillo de las taquillas me resulta muy intimidante.

-Beatriz, puedes alimentar a la mascota de la clase.

-(GRITA) ¡Hamburguesa ha desaparecido!

¿Alguien ha visto un hámster?

¿La mascota de la clase ha desaparecido? Eso es...

¡Horrible! ¡Alucinante!

Es decir, todas las clases

necesitan tener una mascota, ¿verdad?

Pues, tengo al sustituto perfecto.

Espero que no estés sugiriendo... ¡Pony! ¡Pony, Pony, Pony!

(A LA VEZ) ¡Pony, Pony, Pony!

¿No podemos buscar a Hamburguesa antes?

(A LA VEZ) ¡Pony, Pony, Pony!

Dad la bienvenida a vuestra nueva mascota, Pony.

(CELEBRAN) (A LA VEZ) ¡Pony, Pony, Pony!

Hola, Pony. Hola, Annie.

Esto es muy emocionante.

Soy el primero de mi clase que viene a clase.

Bien, clase, hoy vamos a... ¿si, Pony?

Me gustaría pedir un descansito. Pony, la clase acaba de empezar.

El recreo es en un par de horas.

Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a... ¿si?

¡Protesto!

Estoy intentando dar una clase, a menos que quieras darla tú, ¿no?

Pues, entonces... Pensé que nunca me lo pediría.

Bien, adelante.

Hoy vamos a aprender cosas sobre los unicornios.

¿Alguien puede decirme cuál es la comida favorita de un unicornio?

¿Sándwiches de queso y pepinillos?

Podría ser, como futuro unicornio haré una evaluación del sándwich.

Los sándwiches de queso y pepinillos

van en cabeza ahora mismo, ¿alguna otra sugerencia?

¿Las manzanas? -¿El yogur?

-¡La pasta! -¡La langosta!

(RÍE)

(Campana)

Menudo día, ¿verdad? De mascota de la clase a profesor.

Y visitaste la enfermería.

No sabía que era alérgico al marisco.

El colegio es genial para aprender cosas.

Alto. Ni se te ocurra pasar.

¿Qué? Pero ¡nos vamos a casa!

Las mascotas de clase no tienen permitido

salir del colegio entre semana. Estás bromeando, ¿verdad?

¡Es Pony!

Muévete, os veréis mañana por la mañana.

(Música)

Hola, cariño. ¿Dónde está Pony?

Bueno, por fin le han dejado entrar en el colegio conmigo.

¡Qué bien! Pero ahora no lo dejan salir.

(RÍE) (TOSE)

He cometido un gran error,

lo ofrecí para ser la mascota de clase

y ahora tiene que vivir allí. Oh, Annie, eso es horrible.

Pony estará bien, se divertirá mucho en el colegio.

Está un poco demasiado hecho.

Supongo que Pony siempre causa un apagón

antes de que se queme la cena.

De todos modos, no tengo hambre. Creo que me voy a la cama.

Pobre calabacita.

No lo echo de menos, ni siquiera un poquito.

Buenas noches, Pony.

Mamá tiene razón, seguro que te estás divirtiendo mucho.

Buenas noches, Annie.

(Música)

¡No! ¡Todos arriba, ya!

Nunca nos habíamos quedado dormidos.

¡Mi horario de cosecha arruinado, los pimientos estarán pasados ya!

Pero ¿por qué no ha cantado el gallo?

¡Pony no estaba para despertarlo!

¿Qué? ¡Voy a llegar muy tarde a clase!

No lo echo de menos, me niego a echarlo de menos.

¡Pony! ¡Annie!

Pony, te he echado tanto de menos.

(TOSE) Gracias por tu asistencia, Annie.

Ahora, si la mascota puede sentarse en el área de mascotas de clase,

podremos continuar.

Señorita Dunscomb,

Pony dimite como mascota de clase, me lo llevo a casa.

(A LA VEZ) ¡No!

La mascota solo puede irse los fines de semana

y solo con la persona que se apuntó para cuidarlo.

Genial, hoy es viernes, apúnteme.

Sus fines de semana están reservados para el resto del trimestre.

Porque soy muy popular. ¿Por quién?

Por Beatriz.

¡Annie, Annie! No dejes que me lleve Beatriz,

el pato de la clase de primero me dijo

que las mascotas que se van con Beatriz

nunca vuelven jamás.

Eso no es verdad. ¿En serio? Mira,

Hamburguesa se fue a casa con Beatriz

y nunca se le ha vuelto a ver.

Te preocupas por nada,

Beatriz adora a los animales, iré a hablar con ella.

Pony tiene una gran imaginación.

(Campana)

(Música)

¡La rueda de Hamburguesa!

Pony, ¡tenemos que sacarte de aquí! ¡Eso era verdad!

¿En serio? Sí, el pato tenía razón.

¿Vais a alguna parte?

(RÍE) No, por supuesto que no. Tenemos que sacarte de aquí.

Si tuviera la llave de la puerta principal,

podría organizar una fuga.

Tengo que ir a clase de manualidades,

luego a ciencias de la comida.

¡Ya sé qué puedo hacer!

(Música)

Pony, te he hecho esta tarta.

Tiene un ingrediente especial que te gustará.

(ERUCTA) ¿El ingrediente especial era amor?

No, era una llave. La llave para la puerta principal.

¿Sabes qué? Estaba deliciosa.

Vale, vamos a tener que salir corriendo.

Las clases casi han terminado, hay que salir ahora, ¡vamos, vamos!

Déjame ver tu pase de pasillo. -No tengo.

No, no podemos esquivar a Henrietta.

¿Qué hacemos?

Pony, te voy a sacar de aquí.

Esto es inútil, necesitamos algo más que una cuchara.

Sí. Mira, la mochila de Brian.

Ahí dentro lleva de todo. Buena idea.

Perfecto. El dulce olor de la libertad.

Pony, ¡corre!

(Música)

(A LA VEZ) ¡La salida!

Es hora de ir a casa.

(GRITAN)

Por aquí.

(GRITAN)

¡No hay salida! ¡Tenemos que escondernos!

(Música)

Annie... -Pony...

(Música)

Hay una taquilla que siempre está vacía

porque su dueño siempre lo lleva todo metido en su mochila.

¡Te tengo!

¿Qué?

(Campana)

-¡Ya es fin de semana!

No, ¡no puedes llevártelo! Las reglas son las reglas, Annie.

Pero él es mío. Annie, antes de irme,

solo quiero decir...

¿Qué? Yo, no quería decir eso,

quería decir...

(Chillidos)

¿Qué? Viene de ahí dentro.

Es la taquilla de Beatriz.

-No, no miréis ahí, es...

¡Es Hamburguesa!

Y ¡está bien! Por supuesto que está bien,

solo necesitaba un lugar tranquilo para tener a sus bebés.

(Chillidos)

(A LA VEZ) ¡Oooh!

¡Son tan monos! Son... no son feos.

Pero creíamos que las mascotas

que se iban contigo a casa nunca volvían.

Y ¿por qué pensabais eso?

Bueno, fue lo que nos dijo el pato de la clase de primero y... yo...

¿El pato?

Sí, suena un poco estúpido, lo sé.

No hay que hacer caso a los patos.

Beatriz, tienes que devolver a Hamburguesa.

Sigue siendo la mascota oficial de la clase y sus bebés también.

-Vale.

Entonces, ¿Pony ya no es la mascota oficial de clase?

No, puede irse.

¡Yuju!

Tenemos todo el fin de semana por delante.

Aprovechémoslo antes de que el cole

vuelva a interponerse en nuestro camino.

¡Pony, te he echado de menos, amigo!