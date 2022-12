"Annie la maga".

¿Qué es esto? La tarjeta del Día de la Madre.

¿Por qué hay una jirafa y un trol?

Somos tú y yo.

Es un poco aburrida, ¿no crees?

Dejará de serlo ahora.

Purpurina,

pegatinas,

una cinta

y un sobre elegante.

Cualquier cosa puede mejorar con un poquito de chispa.

¿Qué es esto?

(LEE) "Juegos de magia de Marcelo Marvello".

Mmm... ¡Uh! Pendientes.

Qué anticuado.

El viejo truco del vaso que no derrama.

Es tan obv... ¡Ah!

¿A dónde ha ido?

Está boca abajo y la leche no se cae.

¡Mamá! ¡Papá!

Pony, no.

Tenéis que ver esto.

Annie es una maga.

No, qué va.

¿Eso es lo que creo que es?

Sí, no está terminado, no he tenido tiempo de...

¡Oh! Mi viejo juego de magia. Me trae muchos recuerdos.

Me encantaba Marcelo Marvello. Era mi favorito.

(SISEA) Haz tu magia, Annie.

Atentos. Mirad.

¡Ah!

¿Pero cómo lo hace?

Buen trabajo, Annie, aunque te falta puesta en escena.

Oh... ¿Y me sacas de la bañera para esto?

Vamos a comprarle algo a la abuela por el Día de la Madre.

Quiero hacerle un buen regalo este año.

Algo mejor que una tarjeta.

¿Qué? ¿Qué es mejor que una tarjeta?

Yo sí lo sé.

¡Ay!

Ahora tengo que pensar en otra cosa.

Haz tu magia, Annie.

¡Oh!

No es real, Pony.

Solo es un truco.

Verás, te diré cómo funciona.

El vaso... No, no, no quiero saberlo.

Vale, vale.

Otra vez. Pony, por favor.

Concentrémonos en el... Otra vez.

¡Oh!

Otra vez.

¡Oh!

Otra vez. ¡Ay!

¡Oh!

Todo el mundo debería ver tu magia. No lo creo.

No, en serio,

no deberías esconder tu don al mundo.

Sí, vale, Pony.

Lo que tú digas.

¿Pony?

(Ascensor)

¿Dónde estabas?

Es el Día de la Madre

y hay que buscar un regalo para mamá.

No hace falta, ya está todo arreglado.

Tuve que engrasar algunos hilos y mover algunas ruedas, pero...

¡Ah!

¡Pony! A mamá le encanta la magia.

Tú eres una maga increíble.

¿No lo entiendes?

Será tu regalo para ella.

El increíble espectáculo de magia de Annie.

Es una locura, Pony. Yo no...

¡Ah!

Pony, ¿qué has hecho?

¡Ah! ¡Eh!

¿Por qué, Pony? Porque eres increíble.

No lo soy.

Solo tengo un truco, Pony. Un truco horrible.

¿Cómo voy a hacer un espectáculo?

Tienes que creer en ti misma.

Imagina esto.

Eres la mejor maga de tu generación.

Vas a actuar

en el lugar más prestigioso de la ciudad.

Pisando las tablas de su escenario,

siguiendo los pasos de otros grandes,

un futuro prometedor.

¡La asombrosa Annie!

(Música)

Gracias, Pony.

Ha sido muy inspirador.

Ahora, a por ellos, tigre.

Este es solo un ensayo general.

Invitaremos a mamá al estreno,

cuando lo hayamos perfeccionado.

No puedo hacerlo.

¡Oh! Por supuesto que no.

Ahí tienes.

Te están esperando.

Ay...

¡Tachán!

¡Sí! ¡Yuju!

¿Eh?

(Grillos)

Es la asombrosa Annie, ¿por qué nadie aplaude?

¡Ah!

Es como la tarjeta,

necesita un toque de magia.

Hacerlo de nuevo. ¡Ay!

(PÚBLICO) ¡Oh!

(Aplausos)

(Música)

(PÚBLICO) ¡Oh!

(Risas)

(Música)

Mmm...

Ha sido increíble.

Has estado genial.

Tú estuviste genial.

Yo lo hice fatal.

Mamá se va a sorprender mucho. ¿Qué? No, no, no.

No pienso hacerlo otra vez. Con una vez basta.

Tienes que hacerlo.

Es el Día de la Madre. Necesitamos un regalo de verdad.

Como ese.

Es Marcelo Marvello,

el favorito de mamá.

Y actúa aquí esta noche.

Le compraremos entradas del espectáculo.

(Móvil)

Hola, Annie.

Adivina qué hago. ¿Qué?

¿Marcelo Marvello?

¡Oh! Qué emocionante.

Gracias, Annie.

Es el mejor Día de la Madre de mi vida.

¡Síiii...

"...iii".

Entonces, ¿está contenta?

Ya la has oído,

"el mejor regalo del Día de la Madre de su vida".

Eh... ¿Por qué hace eso?

Tú esta noche.

¿Yo?

¿Qué pasa con Marcelo Marvello?

Cancele su espectáculo en cuanto vi tu actuación.

Su magia era rancia y aburrida, vosotros sois algo refrescante.

Nunca me habían llamado "refrescante".

No, Pony, esto es malo.

Tenemos que recuperar a Marvello.

Ya oíste la ilusión que le hacía a mamá verlo.

"...iii".

Deberías colgar.

Lo acaban de echar, seguro que sigue cerca.

Ahí está.

Pony, es un camarero.

Ahí está. Eso es una boda.

Ahí está. Eso es un pingüino.

Espera, a ver si hace algún truco.

(SUSPIRA)

Tenemos que encontrarlo, Pony.

¿A dónde irías si fueras un mago

cuya carrera acabara de ser destruida?

¿En serio? Tú me preguntaste a dónde iría.

(SUSPIRA) Se acabó.

Llamaré a mamá y le daré la mala noticia.

"...iii".

¿Eh?

Adiós,

vete con tus amigos,

yo no necesitaré tu servicios, conejito.

Señor Marvello. ¡Vosotros!

Sois los que me habéis robado mi carrera.

No era nuestra intención. Queremos solucionarlo.

La dueña del teatro dijo que mi espectáculo era aburrido.

(Música)

(Grillos)

(Puerta)

-Perdón, ¿dónde está el baño?

-Al final del pasillo.

Dice que vosotros sois lo más.

Tiene razón. No la tiene.

Todo lo que tengo es un truco. Un buen truco y un pony.

¡Ah! ¡Eso es lo que necesita!

¿Un pony? Le enseñaré algo.

¿Qué es esto?

Un helado.

Muy bien, Pony. Haz lo que sabes.

¿Qué es ahora?

Sigue siendo un helado.

Pero mire lo emocionante que es ahora.

Solo necesita un poco de chispa.

Mmm... Confíe en mí.

Tiene que actuar esta noche

y Pony le convertirá en el más grande.

Pero tú eres la más grande.

Eras la asombrosa Annie,

la gran prestidigitadora, la mística,

la maravilla mundial, la imbatible...

¡Ah!

Debería ser mago.

Incluso parece un mago.

Solo que un poco mayor y más arrugado.

Porque yo soy mago.

Siempre lo he sido.

Lo haré.

Ha vuelto.

He vuelto.

El espectáculo ha vuelto. El espectáculo ha vuelto.

¡Vamos al teatro!

¡Me han prohibido la entrada!

¿Cómo vamos a hacerlo?

Usted saldrá en mi lugar.

Cuando vean lo increíble que es,

recuperará su trabajo. Está bien.

Pero ¿cómo entramos?

Preguntémosle a este.

Lo siento, Marvello.

La jefa dice que no puedes entrar. Pero tiene que entrar.

No pasa nada, Annie.

Este hombre solo está haciendo su trabajo.

Le recompensaré con un truco de magia.

-¡Me encanta la magia!

-Quiero que cierres los ojos y pienses en una carta.

"Señoras y señores, bienvenidos a una noche mágica".

(Aplausos)

Síiiiiiii.

Parece que mamá está aquí.

Iiiiiiii.

¿Listo para la chispa?

Listo. Ay...

Vamos a presentarles un espectáculo clásico esta noche

con un poco de chispa.

¡Un poco de chispa!

Era un truco.

¿La magia no es mágica?

Annie, ¿era todo mentira?

No,

la magia está en todos los que creen en ella,

y no en el mago.

¿Nunca fuiste asombrosa?

Nunca fui la asombrosa Annie.

Siempre fue el asombroso Pony.

(Grillos)

¿Dónde está mi chispa?

Hiciste que todos creyeran en mí.

Ahora sal y las que crean en Marvello.

¿Crees que puedo hacerlo?

Sé que puedes.

Venga, ve a por él, tigre.

(Aplausos)

(Música)

Sí, fantástico.

Es mágico.

Este es el mejor Día de la Madre.

Ojalá estuviera aquí Annie. Aquí estoy, mamá.

Feliz Día de la Madre.

Oye, ¿no te resulta familiar ese ayudante?

(Aplausos)

(Aplausos)