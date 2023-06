El vídeo mato a la estrella del debate

Le he actualizado el sistema operativo,

le he puesto un cortafuegos y he hecho una copia de seguridad

en la nube.

¿Y con todo eso podré seguir subiendo vídeos

de mi gato?

Sí, incluso desde su teléfono.

Por eso, te he nombrado presidente del club audiovisual.

Es como tener mi propio informático solo que te pago con pases extra

para el baño.

Esos pases son lo mejor.

Bueno, entre colegas del club audiovisual,

¿cómo va todo con el profesor sustituto?

(DUDA)

El señor Finn es puro rocanrol.

Vaya, nunca pensé que un alumno diría que un profesor es rocanrol.

No me refiero a rocanrol porque toque rocanrol,

es un profesor de verdad, no un farsante rarito.

Pásese algún día y lo ve en acción.

Míreme, parloteando como si nos estuviésemos haciendo

la manicura.

Bueno, agradezco tu entusiasmo y creo que voy a tomarte la palabra.

Voy a pasarme por su clase ahora mismo.

¡Oh!

Tío, nunca interrumpas el solo de otro tío.

La directora Mullins viene hacia aquí.

Vale, te perdono. Escondedlo todo.

Va a entrar y yo debería estar en su despacho.

Directora Mullins.

Qué agradable sorpresa. Estábamos...

... estirándonos

porque siempre he dicho que un cuerpo bien estirado

es la clave de una mente flexible.

El estiramiento es mi asignatura favorita.

Vamos, directora Mullins.

Déjese llevar.

Oh, sí, vale. Bueno, ¿por qué no?

Oh, oh, he oído un chasquido y eso no es bueno.

-No, qué va, estoy bien. -No, se ha dislocado.

Camine por el pasillo y vaya a su oficina.

Yo no me siento...

Un poco de hielo, hielo.

(SUSPIRA)

(Música de cabecera)

ESCUELA DE ROCK

"EL VÍDEO MATÓ A LA ESTRELLA DEL DEBATE"

Casi nos pilla.

Chicos, tenemos que clasificar las ventanas.

Por una con arbusto, por una sin arbusto.

Necesitamos un sistema para esconder los instrumentos

o podemos despedirnos del rock.

Eso es una total y absoluta tontería.

Es un argumento espurio basado en la lógica incorrecta.

Ah, ¿sí?

No, ensayaba para el debate de los miércoles.

De hecho, tu argumento es bueno.

¿Cómo puedes pensar en debates?

Mi guitarra está en cuidados intensivos.

Qué remedio.

Me preocupa la banda, pero ser la capitana de los debates

es fundamental en mi expediente académico.

Eso y las cartas de recomendación de mis 15 profesores.

¿Te di la mía?

Sí, pero ojalá no la hubiera escrito en una servilleta.

¿Qué os parece si hacemos algo así?

Una célula fotoeléctrica hace saltar la alarma,

también hay un sistema de poleas y doble insonorización.

¿Y qué hace ese arcoíris?

Te alegra la vida, ¿para qué son los arcoíris?

Hagámoslo.

-¡Venga! -Sí.

Eh, tío, ¿qué estás haciendo? Cuidado.

La puerta tiene muelles.

No creo que funcione.

Sí.

Funciona.

Estoy acabando de insonorizar la puerta.

Chicas, decidme si oís algo.

(A LA VEZ) Vale.

Allá vamos.

(GRITA)

Soy muy buena leyendo los labios. Dice:

"Sí, estoy muy contento".

Bueno, hemos terminado.

Comprobémoslo.

Perfecto, seré la directora Mullins.

Señor Finn, ¿por qué es usted tan guapo?

¿Ha estado haciendo ejercicio?

¿A qué viene eso? Comprobemos si funciona.

Tienes razón, Zac.

Esto parece una clase normal. Buen trabajo, chicos.

(TODOS) ¡Sí!

Bien, tengo que ir a la sala de profes

a devolverle el bocata que le cogí al señor Webber.

Podéis tocar un rato y cuando vuelva, nos ponemos con el libro de Ciencias.

Soy yo. ¿Creéis que se nota que le he pegado un mordisco?

Ah, probaré a ver si cuela.

Chicos, chicos.

Oíd, chicos, quería disculparme por haber abierto la puerta antes.

Disculpa denegada. Sacadme de aquí.

Ya te saco yo, colega.

¡Odio esa puerta!

Necesitamos tener algo más de tiempo para reaccionar.

¿Y si ponemos una cámara en el pasillo?

Gran idea.

Lawrence, tú eres el experto. Puedes hacerlo.

-Es cierto. -Eso es.

Ni de broma, no soy de los que les va el riesgo.

Hicieron falta dos socorristas y mi madre para tirarme

por el tobogán del parque acuático.

Y no me digáis que la gente no hace pis en esos sitios

porque yo lo hice.

Tío, yo me tiré detrás de ti.

Chicos, ser un roquero implica correr riesgos.

Si Elvis no hubiera movido la cadera en el programa de Ed Sullivan,

no existiría el rocanrol.

Claro. Ya te digo.

Vale, de acuerdo, lo haré por la banda,

pero deje de mover la cadera así.

Nunca te había visto tan estresada por un debate.

Es que lo han cambiado por un debate rápido.

¿Qué es un debate rápido?

Hola, Summer, ¿lista para perder?

Te machacaré y seré el capitán del equipo.

Eso es un debate rápido.

Por lo menos pasaré menos tiempo aburrida.

Y Summer, perderás enseguida.

Te diré esto muy despacio, Clark, para que puedas entenderme:

te aseguro que voy a ganarte.

En tus sueños.

No, en los tuyos.

Seguro que voy a perder.

¿Ya has acabado?

Para, no trabajo bien bajo presión, ni cuando me arriesgo,

ni cuando estoy a 60 centímetros del suelo.

Esta es la tormenta perfecta.

¿Cómo crees que me siento? Estoy bajo la tormenta perfecta.

¿Qué estáis haciendo, chicos?

Directora Mullins.

Estaba acabando de...

Instalar una cámara para el club audiovisual.

Qué bien le quedan esas gafas.

No recuerdo haber aprobado este...

Es una colaboración con el club de Ciencias.

Estamos estudiando el tráfico de pasillo.

Sí, y por eso, no la hemos visto.

Ojalá tuviésemos esas cámaras por todas partes

para hacer el seguimiento desde mi oficina.

Podría poner cámaras en las aulas y monitorizarlas en su oficina.

Un trabajo muy complicado, Lawrence.

Sí, seguro que es imposible y no es una buena idea.

Es fácil.

Oh, fantástico.

Pues empieza por vuestra clase.

Me muero por ver una de esas clases del señor Finn que son tan mágicas.

Adiós.

Tío.

Estaba nervioso.

Ahora veo que poner cámaras en una clase con un profe farsante

puede que no sea buena idea.

El señor Finn.

Estoy enseñando, enseñando, enseñando,

vosotros estáis como locos cogiendo apuntes.

Yo os digo algo que os deja con la boca abierta.

Todos aplaudís a rabiar.

Lawrence, si no estuviera ahora mismo delante de una cámara,

estaría de rodillas implorándote que no te ofrezcas

a hacer trabajos extra cada vez que te pones nervioso.

No puedo evitarlo. Soy muy impulsivo.

¿Sí, Tomika?

Con una cámara aquí dentro no podremos practicar

y hay más posibilidades de que despidan al señor Finn.

¡Correcto!

Oh, eh, directora Mullins.

El día va cada vez mejor.

No me haga caso.

Estaba viendo su clase desde la maravillosa cámara

de Lawrence y tenía que oírla por mí misma.

Bueno, estábamos discutiendo sobre cosas históricas,

cosas que pasaron en la historia y las fechas en las que pasaron

históricamente, ya sabe.

Como si no estuviera aquí.

Lo vería desde mi oficina si la cámara tuviera sonido.

Lo tiene, solo tiene que darle a un botón.

Lawrence, ¿por qué?

Los vikingos tenían barba y...

bigote y sombreros con cuernos.

Lucharon en la batalla de...

(TOSE)

Lo mostraré en este mapa de la...

(TOSE)

(Timbre)

Oh, gracias a Dios por la oportunidad de poder enseñar en esta gran escuela

con cámaras por todas partes que me parecen geniales.

No puedo más.

¿Esperan que esté delante de una clase

y que diga cosas que tengan sentido durante horas?

¿Qué clase de trabajo es ese?

La enseñanza.

Bien, pues es de locos.

Deberíamos olvidarnos de "La batalla de las bandas".

Me despedirán cuando acabe el día.

Tenemos que darle la vuelta a esto.

Bueno... No importa.

Tienes una idea.

No, qué va, las ideas son arriesgadas.

No tan arriesgadas como no contárnoslas.

Parece una amenaza.

Sí, ¿verdad?

Vale, está bien, hacemos un bucle.

Filmamos al señor Finn dándonos una clase brillante

y lo ponemos en el monitor de la directora Mullins

una y otra vez.

Así cada vez que nos mire, nos verá trabajando.

Ah.

Pero estaremos tocando rock.

Podemos grabarla después de clase. Una idea alucinante, Lawrence.

Pues no me da buena espina esto.

Hace 13,8 billones de años

todo el espacio se reducía a un único punto

desde el cual el universo no ha dejado de expandirse

y al momento en que el universo comenzó esa expansión,

se le conoce como "Big Bag".

Big Bang.

Corten.

Los científicos la llaman "La teoría del 'Big Bag'".

Corten.

Los científicos llaman a esto "La teoría del Big Bang".

(A LA VEZ) Sí.

Lo he dicho bien.

¡Sí!

No está mal para la toma 73. Sí, ¿verdad?

Ahora subámoslo al servidor de la directora Mullins.

Esperad, ¿puedo hacerlo una vez más con acento británico?

(TODOS) ¡No!

Summer, ¿qué pasa?

Estúpido debate rápido.

Solo estaba siendo educado.

Vale, supongo que debo preguntar.

¿Por qué estás así?

Tengo que ganar el debate mañana o Clark será el capitán del equipo

y eso sería el final, pero no puedo hablar más rápido.

Lo he intentado todo, todo lo que se me ha ocurrido

y nada funciona...

Señor Finn.

Lo siento.

Pensé que podría ir a por un café y que aún seguirías aquí a mi vuelta.

Olvídelo.

Tranquila.

De hecho, tengo una idea alucinante

que te convertirá en la reina del debate rápido.

Si quieres fluir, tienes que sentir el ritmo.

Mira qué rápido rapean estos chicos.

Sí, ahora inténtalo tú debatiendo.

América es un crisol de culturas.

El 98% de americanos son inmigrantes

o lo son sus padres.

Sí, ¿por qué no permitir que ciudadanos extranjeros

puedan ser presidentes?

Eso es.

¿Por qué excluir candidatos que pueden ser excelentes

para el trabajo más importante? Oh, sí.

Presidente, presidente.

La fórmula explícita de la secuencia de Fibonacci.

¿Fibonacci?

Qué bueno es.

Mi ecuación favorita de todos los tiempos.

No existe un motivo por el que alguien

que no sea de aquí no sea presidente.

Todo ese potencial no se puede perder

y esa es mi opinión, ya veis.

(TODOS) ¡Sí!

¡Bien!

Vas a ganar, Summer.

Sí, solo imagina el ritmo en el cerebro en el debate

y te llevarás el oro. Gracias, señor Finn.

He aprendido un montón.

Vaya, jamás pensé que diría eso.

Sí, suena raro.

Lawrence, ¿seguro que la directora Mullins

no puede vernos ni oírnos?

Completamente. Esto es lo que ve en su oficina.

Como sabéis la secuencia de Fibonacci...

Si luchamos como monstruos espaciales,

moriremos como monstruos espaciales.

¿Qué era eso?

A mí me parece una escena del "Doctor Time Warp".

Sí, pero tú hacías de doctor Time Warp.

Bueno, fuera quien fuera, estaremos de acuerdo en que lo clavó.

¿Ha visto eso la directora Mullins?

Si estaba en su despacho, sí.

Caramba, Lawrence.

Ha debido de pasar algo.

Quizá se haya colado un vídeo de alguien

cuando edité el bucle,

pero como no sabemos quién era el doctor Time Warp,

seguirá siendo un misterio.

Eras tú.

Esa es una teoría.

¿Qué estaba haciendo?

¿Qué? Yo estaba en el...

Comprobando las instalaciones.

Una gran noticia.

No lo ha visto.

-Bien. -Menos mal.

¿Entendéis el concepto de bucle en un vídeo?

Lo verá cuando se vuelva a repetir en un par de horas.

El señor Finn será despedido, la banda se disolverá

y me echarán del club audiovisual.

Por eso, no me gustan los riesgos.

¿No puedes solucionarlo desde tu portátil?

No, hay que hacerlo desde el servidos de su despacho.

No podemos depender de que vuelva a ir al baño.

Ya lo tengo, puntúa el debate.

Dentro de una hora estará en el patio

nombrándome la nueva capitana del equipo.

Sí. Que es cuando actuamos.

¿Preparados? ¡Vamos!

Espere, ha dicho una hora.

Sí, ¡adelante!

Dentro de una hora.

Sí.

Chicos, me siento incómodo aquí dentro.

Es un gran riesgo y los riesgos últimamente

tienen consecuencias.

Relájate, solo tienes que vigilar.

Tranqui, tío, está controlado.

Si luchamos como monstruos espaciales,

moriremos como monstruos espaciales.

Quizá no esté tan controlado.

Lo ha empeorado.

No nos dará tiempo a acabar

antes de que vuelva la directora Mullins.

Esperad, intentaré conseguir más tiempo.

Tío, le estás dando una buena paliza al osito, colega.

La presidencia americana es uno de los trabajos más importantes

de nuestro país y, por lo tanto, debería estar restringido

a ciudadanos de nacimiento.

¿Ya habéis acabado? No, soy la última,

pero salgo ya.

Cuando termine Clark, estará llorando rápido.

Genial, buena suerte.

Necesitamos más tiempos para arreglar el ordenador.

Nos vendría muy bien que hablaras muy despacio.

Es un debate rápido.

Lo siento, sé lo importante que es esto para ti,

pero la banda lo necesita.

Pero el equipo de debate es muy importante para mí

y trabajé mucho y, por otro lado, me encanta la banda.

¿Qué estás haciendo?

Debatiendo rápido conmigo misma.

¿Y quién va ganando?

No lo sé, las dos tenemos un excelente argumento.

No hubo nadie que no hubiese nacido en los EE.UU.

y por eso, quien quiera ser presidente,

tiene que haber nacido aquí, en esta gran nación.

Bien.

Muy bien, Clark.

No solo has hablado muy rápido, sino que te has trabado muy poco.

Bravo.

Summer, te toca.

(SE ACLARA LA VOZ)

América...

... es...

... un...

... crisol de...

... culturas.

Vale, se me han acabado las ideas.

Voy a tener que arreglar esto como arregla mi padre la tele,

gritándole y dándole un golpe.

-¡Vamos, funciona! -¡No!

Lo único que tiene que hacer es enchufar esto aquí,

apretar este botón, meter esta memoria

y apretar Control + Enter.

Hasta un bebé podría hacerlo.

Un bebé podría hacerlo, pero yo no.

Aunque tú sí.

Sí, ¿verdad?

Puesto...

... que el mundo...

... cada vez...

... más...

Una parte de mí se siente mal por Summer,

pero la mayor parte de mí se siente genial por mí.

¡Ay!

Acabo de darte en la parte que se porta como un imbécil.

Se convierta en una comunidad...

... internacional.

Deberíais escucharme lo que tengo claro.

Son tan grandes las personas a las que renunciamos

simplemente por el hecho de ser extranjeras.

¿Por qué negarles que sean presidentes

cuando hay en ese grupo gente tan importante

y esa es mi opinión, ya veis.

¡Sí!

Creo que ya hemos encontrado un nuevo capitán.

Casi nos pilla.

Necesitamos con urgencia una solución para esas cámaras.

Déjelo en mis manos.

Lo tengo controlado.

Buenos días, niños.

Buenos días, niñas.

¡Oh, no!

¡Quita!

Quiero todas esas cámaras fuera inmediatamente.

Entendido, directora Mullins.

Gracias.

¿Y sabrías cómo borrar ese vídeo de internet?

Te dejaré conducir el carrito de golf.

Ojalá pudiese, pero es imposible.

Vaya, qué pena.

Vale.

Tú enviaste ese vídeo de la directora Mullins, ¿verdad?

Puede.

También podría haber ocultado una cámara en el detector de humos

para verla antes de deshacerme de las otras cámaras.

Tío, a eso se le llama arriesgar.

Eso es rocanrol.