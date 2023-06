(Música)

¡Guau! Nuestra primera prueba de sonido.

¡Qué fuerte!

No tanto como cuando mañana demos el campanazo

en la batalla de las bandas. (TODOS) -¡Sí!

Eso también mola, pero me encantan las pruebas de sonido.

¿Cree que ganaremos?

Después del bombazo de las audiciones estamos aquí como la banda a batir.

(TODOS) -¡Sí!

-¿Qué hay? -Vaya, vaya, vaya.

Acaba de llegar preescolar de rock.

Hola, Justin. ¿Qué tal los Night Lizard?

¿O deberíamos llamaros los Night Sosias?

¿Acaso sabes lo que es un sosias? No, ¿y tú?

He preguntado yo primero. Yo gano.

Como vamos a ganar la batalla de las bandas,

porque somos una banda de verdad y vosotros una banda de bebés.

¿Bebés? Pues saluda a Gugú y Gagá.

Adelante. Me he sacado mocos más grande que tú.

-Bueno, esos tíos son lo peor, pero todos los demás

en este club nos darán el respeto que merecemos.

(TODOS) -Eso, sí.

-Hola, Dewey. ¿Te dejo las llaves para que juegue tu banda de bebés?

¿Este chiquitín tiene ganas de jugar con mis llaves?

No queremos tus llaves.

Espero que recuerdes la apuesta, Dewey.

-La recuerdo. ¿Cuál era la apuesta?

Apostó su furgoneta a que ganaríamos.

Ah, vale. Soy un rockero, lo único que necesito en esta vida

es mi guitarra. También apostó su guitarra.

Soy un completo imbécil.

-Y bien, ¿no es la hora de la siesta? Voy a contaros un cuento para dormir.

Vais a perder. Fin. Vosotros seréis los que perderéis

porque nosotros tenemos un temazo.

Y lo clavamos porque llevamos mucho tiempo ensayando.

Todos los días, colega.

En la clase 21-A del William B. Travis,

o sea, nuestra clase.

Reconvertido el local de ensayo con un sistema complejo

para esconder los instrumentos. ¡Boom!

Nos toca ahora la prueba de sonido, y ya verás, no somos unos críos.

¿Alguien me puede ayudar? Soy tu hombre.

(Gritos)

Que alguien llame a mi pediatra. Perdón, al médico de adultos.

(Música cabecera)

ESCUELA DE ROCK

"SOMOS LOS CAMPEONES... QUIZÁS"

Bueno, aquí está la banda que volverá a casa con el trofeo esta noche.

(TODOS) -¡Sí!

-Tomika, ¿estás preparada? ¡Sí!

¡Caray! Cómo tienes esa garganta. ¿Te duele?

Es como si me hubiese tragado una chancla.

A lo mejor estoy pillando algo.

Es preocupante. Hoy necesitamos tu voz.

Menos mal que siempre ando con mi botiquín de rock'n'roll.

Vendas para zambullidas de escenario.

Parche para golpes de baqueta en el ojo. Menta fresca.

Eso no es menta.

Aquí está. Toma un sorbo de esto.

¿Qué es esto, zumo de tripas de gusano?

Tomika, no seas desagradable. Son algas de pecera.

Beyonce mata por ellas.

Aquí pone: "No apta para el consumo humano".

Beyonce no es humana, es una diosa.

Haremos un trato. Tú tomas un traguito

y te doy esta piruleta para quitar el mal sabor.

O me quedo directamente la piruleta. Que tenga un buen día.

Chicos, ¿habéis visto? No salimos en la página web

de la batalla de las bandas. Night Lizard, Black Boss,

Los hermanos de Lupita la tremenda. Ahí estamos. Y otros, somos esos.

Y todas las bandas tienen una biografía muy guay

y nosotros una foto del señor Finn comiendo un perrito.

¿Estoy al lado de un retrete portátil?

Sí. Es una gran foto.

Señor Finn, no nos tratan como merecemos.

Nos tratan como una banda de críos.

No importa lo que piensen de nosotros ahora.

Cuando subamos al escenario os prometo que nos tomarán en serio.

Bien, esta tarde tenemos laboratorio de ciencias.

Ahí tendremos nuestro último ensayo. ¡Sí!

(Teléfono)

Mola ese tono. ¿Es "Shut Up and Dance"?

Sí, hice mi propia versión dándole otro ritmo.

Mola.

(Teléfono)

Diga. Hola, Zack. Soy Lawrence.

Te llamo para decirte que tienes un tono alucinante.

Gracias, tío. Y, ¿cómo te va la vida?

Bueno, tengo que colgar.

Bueno, chicos. Vamos a concentrarnos en nuestra canción.

Es nuestra arma secreta.

Los Night Lizard no saben la que les espera.

Sí. Uno, dos, tres, cuatro.

(Música)

(CANTAN EN INGLÉS)

-Disfrutad mientras podáis. No mola, The Rock.

-¿Nos vamos ya? Se han acabado las clases,

todos se fueron, no podemos llegar tarde a la batalla de las bandas.

Seguiremos mi plan para escabullirnos.

Si la gente nos ve con los instrumentos,

sabrán que somos una banda secreta. Lawrence, informe del vigilante.

Clark está acabando la ceremonia del plegado del chaleco.

Ya, Clark, ya sabemos que eres muy diligente.

Ha dejado el puesto. Despejado. Genial. Hora de irse, chicos.

(Música)

¡Oh!

Ese es el equipo de atletismo. ¿Por qué están entrando?

(Música)

Les están arreglando la pista y entrenan dentro.

Freddy, tenías que comprobar

que no había actividades en los pasillos.

Y lo hice, pero debí de despistarme con los problemas de la vida.

Lo siento si lo estás pasando mal. No, es un juego que se llama

"Los problemas de la vida".

O pago la universidad de mis gemelos o mi exmujer me demanda.

Ya voy. -La directora Mullins.

(Música)

Directora Mullins. ¿Se ha hecho algo en el pelo?

La noto... -No tengo tiempo para cháchara.

Los aspersores de agua se han vuelto locos.

Ahora, si me disculpa, debo ir a achicar el campo de fútbol.

¿Sabe por qué? Porque soy educadora.

-Chicos, sacad las cosas.

(Música)

Ánimo, equipo.

Son demasiado impredecibles. Nunca saldremos de aquí.

Yo os he metido en este lío y yo os sacaré.

(Silbido)

(Música)

Bueno, leones. El último en llegar

a la clase de arte hará flexiones, vamos.

(Música)

Tenemos que movernos. Vamos, vamos, vamos.

(Música)

Los tengo haciendo carreras en la biblioteca y, por cierto,

no sé cómo he llegado a estas escaleras.

(Música)

No puedo creer que os hayáis puesto a jugar con los aspersores.

Lo siento, señor Finn. Es una de mis reglas sagradas.

Si veo un aspersor, tengo que ir a por él.

Tomika, deberías descansar la voz.

No podemos permitirnos que te pongas...

Peor. Mucho peor.

Chicos, lo importante es que estamos todos juntos

y que vamos camino de la batalla de las bandas.

(TODOS) -¡Sí!

(Teléfono)

Lawrence, deja de llamarme.

Law...

(Teléfono)

Lawrence. Zack, sigo aquí. ¿Ya puedo salir?

(GRITA) Tenemos que dar la vuelta.

Estoy aquí. Oh, aspersores.

(Música)

Lo hemos conseguido. Ya estamos en la batalla de las bandas.

¿Y sabéis por qué? Porque somos roqueros.

Y cuando nos empeñemos en algo, nada se interpone en nuestro camino.

Tío, te interpones en nuestro camino. -Tenemos un código de vestimenta.

No se permite ropa mojada. Señor, no sé de qué está hablando.

Nuestra ropa está seca.

(TODOS) ¡Buag!

-Ya, es una guarrada. Pero ¿a que ahora os quedó claro?

¿Qué vamos a hacer? La batalla de las bandas

está a punto de empezar.

No tenemos tiempo de ir a casa a cambiarnos.

Hay una tienda en esta calle. ¡Ay, mi pulgar!

Oh, vaya por Dios. Al bebito le duele su pulgarcito.

No somos bebés, tío.

(Música)

Sinceramente, vestidos así parecemos bebés.

Con todas las tiendas que hay y tenía que ser una de pijamas.

Pero tenía una tarjeta regalo. ¿Podemos parecer aún más patéticos?

Nuestra primera banda es la ganadora del año pasado.

Night Lizard.

(Música)

Chicos, no nos ha ido muy bien, pero no podemos abandonar.

En serio, da igual lo que esta gente piense de nosotros.

Nada más vernos en el escenario, sabrán que tenemos algo

que ellos no tienen, un temazo. (TODOS) ¡Sí!

(CANTAN EN INGLÉS)

-¿Alguno sabe por qué me suena tanto esta canción?

(CANTAN EN INGLÉS)

Porque es nuestra canción. Nos están robando nuestra canción.

(GRITA) ¡No!

(GRITA) No te preocupes, acabo yo.

(Música)

(CANTAN EN INGLÉS)

(Aplausos)

No puedo creer que nos hayan robado la canción.

Hemos perdido la batalla de las bandas antes de poder tocar.

Los jueces aún no los han puntuado. Debemos tener esperanza.

-Bueno, nueve, nueve y diez.

Esa puntuación es casi imposible de batir.

-Quizá puse demasiada esperanza en la puntuación.

-¿Qué vamos a hacer? Tomika se ha quedado sin voz.

No tenemos cantante. Ni tampoco canción.

Sí, porque si la cantamos ahora

parecerá que se las hemos robado a los Night Lizard.

No debí presumir de canción con ellos.

Todos hemos presumido como niños pequeños.

Tenían razón sobre nosotros. Nos distraemos con videojuegos.

Corremos por los aspersores.

Y llevamos unos estúpidos pijamas de patos,

aunque a mí este me encanta. Mirad qué capucha.

(Pato)

Tomika tiene razón. Deberíamos abandonar e irnos a casa.

¿Cómo sabes...? Hablo Tomika.

Es que no es justo.

Chicos, habéis trabajado más que el resto de las bandas.

Esos tíos no tienen deberes.

Y no tienen que escaparse del cole.

Y no tienen que esforzarse para mantener su banda en secreto.

Exacto. Ojalá pudiésemos demostrarles que somos buenos

y que merecemos que nos tomen en serio.

(Pato)

Lo siento. Pero tiene razón. Esto aún no se ha acabado.

Aún podemos dejarlos boquiabiertos. Solo necesitamos un plan y tengo uno.

Summer, piensa un plan. ¿Yo?

Sí. Eres nuestro manager por un motivo.

Si hay una solución a esto, la encontrarás.

(Teléfono)

Lo siento, lo pondré en silencio. Ya sé que es molesto.

No, no es molesto. Ese es nuestro plan.

Podéis agradecérmelo, chicos.

(Música)

Directora Mullins, debo avisarla, si me lo permite, de un problema.

-¿Y ahora qué pasa? -La clase del señor Finn.

Se han ido en su furgoneta a un viaje no autorizado.

-¿A dónde los habrá llevado? -A la batalla de las bandas.

Es hoy. -Tendré que saltarme

mi clase de disco spinning para investigar esto.

-La sigo, jefa. Me pondré el chaleco.

(Música)

¿Qué hacemos en el tejado del club?

Aquí es donde ensayaremos nuestra nueva canción.

¿Qué nueva canción?

(Teléfono)

Esta canción, "Shut Up and Dance". Usaremos la guitarra de Zack

para hacer nuestra propia versión rompedora,

pero primero recuperaremos a nuestra cantante.

Hora de algas.

Déjame agitarlo. Todo el fango está en el fondo.

Lo sé, sabe fatal, pero te necesitamos.

Yo también lo tomaré. Deme algas, señor Finn.

Ah, vale.

Uno, dos, tres.

No es justo. Tú no te lo has bebido. Era asqueroso.

Mi voz.

Eh, ya puedo volver a quejarme.

Y puedes volver a cantar. Tengo mucho de lo que quejarme.

Lawrence, pon la ropa a secar. Vale.

Ahora, solo tenemos que aprendernos la canción.

Tardamos meses en aprender la última.

Pero ahora somos mejores músicos. Nos conocemos muy bien.

Somos una máquina bien engrasada.

-A esta parte de la máquina se le han caído

unos pantalones al colgarlos.

-Preparados. Freddy, danos la entrada.

No, no. Ese es el ritmo de "Walk The Moon".

Quiero el ritmo de School Of Rock. Zack, empieza tu riff.

Freddy, sigue el ritmo de Zack.

(Música)

¡Me encanta! Tomika, entra con el bajo.

(Música)

Lawrence, pon la guinda del pastel.

(Música)

Summer, adelante.

(Música)

Uno, dos, tres, cuatro.

(Música)

(CANTAN EN INGLÉS)

Es mucho mejor que la canción que presentábamos.

Podríamos ganar.

(CANTAN EN INGLÉS)

(Risas)

Los mejores. -Así se hace.

Lagartos.

No podéis robarnos esta canción. Ya habéis actuado.

En realidad, venimos a disculparnos.

Nos sentimos mal por lo que os hemos hecho.

-Bueno, una disculpa no está mal. Pero un consejo,

con una tarjeta de perdón, tendría mucha más clase.

-Lo hemos pensado y nos hemos dado cuenta

de que no sois una banda de críos. Gracias, tío.

Sois una banda de críos encerrados en un tejado.

(Música)

¡Eh! A ver esos gritos por Black Boss.

(TODOS) -¡Sí! ¡Sí!

-Y a continuación, la que es nuestra última banda, School Of Rock.

Nos están llamando. No vamos a actuar.

(Gritos)

Creo que ya no intentamos abrir la puerta.

Es lo que estábamos haciendo.

Tío, tenía que haber traído mi paracaídas.

-School Of Rock, subid aquí o quedaréis descalificados.

Se acabó. No vamos a poder tocar.

A partir de ahora nadie nos tomará en serio.

Estábamos tan cerca...

Nos hemos aprendido una canción en 20 minutos.

Un momento.

Acabamos de aprender una canción en 20 minutos.

Nadie es más serio que nosotros.

Pero dijo que teníamos que subirnos a un escenario para probarnos.

Estaba equivocado. No tenemos que demostrar nada a nadie.

Nos bastamos nosotros.

Estamos en la batalla de las bandas, más bien encima de ella.

Entonces, ¿por qué no tocamos aquí? Para nosotros.

El señor Finn tiene razón. Sí, a tocar.

(TODOS) ¡Sí!

-Bien, supongo que no van a aparecer y deberías darle el trofeo

a la banda con más puntos, que parece ser Night Lizard.

Oye, esa es mi banda.

Y un, dos, tres, cuatro.

(Música)

(CANTAN EN INGLÉS)

Por tanto, el ganador este año

de la batalla de las bandas de Austin es...

(Música)

¿Qué es ese sonido?

-Es el latido de mi corazón. Estoy muy emocionado.

-Parece que viene del tejado. Vayamos a comprobarlo.

-Sí, id a comprobarlo. Yo aguanto el trofeo.

(CANTAN EN INGLÉS)

Espero que sea importante, Clark. La niñera de mi gato cobra mucho.

-Es todo un bombazo. El señor Finn y su clase de infractores.

Estoy deseando ver esa mirada de furia.

Justo esa mirada.

(Música)

(CANTAN EN INGLÉS)

¡Sí!

¡Sí! ¡Genial!

Ha sido alucinante. Jueces.

¡Sí! ¿Has visto eso?

Es una pasada, es impresionante. -Por lo tanto, el ganador este año

de la batalla de las bandas es School Of Rock.

(Aplausos)

(GRITA) ¡No!

¿Alguien necesita su mantita?

(SOLLOZA) Ya sé que te estás riendo de mí, pero sí.

-Tío, tenías razón con estos críos y me has inspirado.

Voy a empezar una banda con bebés que gatean.

-Adelante, tío. Y como has ganado,

puedes quedarte el nombre de The Dewey Finn Experience.

-Gracias, pero no lo necesito. Estoy en School Of Rock.

(TODOS) ¡Sí! ¡Eso es! ¡Así se habla!

(Música)