La clase va a empezar,

¿cuánto tardas? (MÓVIL) "Llego en...".

Tres, dos...

¡Uhm! El timbre sonará en 20 segundos.

Tranquila, "Vísteme despacio, que tengo prisa".

(RÍE)

¡Oh, oh!

Tenemos un problema.

¡Bah! Deja el pelo, no tenemos tiempo.

¡Vaya pinta! Péiname.

Tranquila, todo controlado.

(RÍE)

(SUSPIRA) ¡Bien!

¡Oh, madre mía, ahí llega Freddy!

Espero que se fije en mí.

Claro que se fijará en ti,

eres inteligente, generosa, eres buena.

Tú solo relájate.

¡Oh, por supuesto!

¡Hola, Freddy! ¡Ay! ¡Mis ojos!

Eso no ha sido guay, ¿verdad?

Pero has llamado su atención.

(Timbre)

(Música cabecera)

ESCUELA DE ROCK

"NO SIEMPRE CONSIGUES LO QUE QUIERES"

Mirad mi aplicación de cambio de voz.

Puedo tener una voz tan guay como la del doctor Time Warp.

Soy el doctor Time Warp, he venido a salvar vidas.

(VOZ DE MUJER) -"Soy el doctor Time Warp,

he venido a salvar vidas".

-¡Ups! La he puesto en supermodelo en vez de en superhéroe.

(Golpe)

(GRITA)

Lo siento, chicos,

al parecer cierran la puerta principal a las 8:15.

¡Puf!

¿Le decimos que la puerta lateral se mantiene abierta?

No, así es más divertido.

Escuchad, alumnos de rock,

hasta ahora seguíamos el plan de vuestra antigua profesora,

pero si queremos estar listos para la batalla de bandas

necesitamos un nuevo programa.

Nos pondremos con las asignaturas aburridas

la primera media hora del día.

Ciencias, Matemáticas...

lo que sea.

Después pasaremos el resto del día con Apreciación del rock,

la Historia del rock y nos tomaremos un descanso.

Y volvemos a hablar de rock.

Señor Finn,

vista su dificultad para enseñarnos las asignaturas académicas,

deberíamos elegir un compañero de estudio.

¿Quién podría ser el mío?

Elegiré al primero que se me ocurra completamente al azar. ¿Freddy?

Perdona, estaba leyendo una revista de motos.

¡Cómo mola! ¡Una moto de barro!

No, las motos corren en tierra.

Una vez más mi imaginación supera a la realidad.

-Muy bien.

Chicos, venid aquí y escuchad este gran riff.

Buen intento con Freddy.

Tengo que conseguir que conecte conmigo como contigo.

Es fácil, solo hablamos de skateboard y motos de cross.

¡Oh! A Freddy le gustan las cosas sobre ruedas.

¡Puf! ¡A quién no!

Tomika, tienes que enseñármelo todo sobre cabalgar en patín.

Dirás montar en patín.

¿Ves? Ya estoy aprendiendo.

(Música)

¡Ya lo tengo! ¡Soy un hacha en esto!

¡Genial!

Pero ahora inténtalo en la tabla.

Muchísimas gracias por hacer esto, Tommy.

¡Eh! ¿Para qué están las amigas?

¡Ay!

Oye, ¿por qué no le envías una nota como hacíamos en cuarto?

"Me gustas. Marca esta casilla si te gusto.

Marca esta casilla si no".

Esa casilla lo dejaba todo claro como el agua.

¡Uh! Vale, ahora solo tengo que parecer superarriesgada

manteniendo mi estilo.

Ayúdame con la culera.

¡No hay tiempo! ¡Ya está ahí!

¡Chao! ¡Oh! ¡No, no, no!

(GRITA) ¡Cuidado con el cable!

(GRITA)

¡Hola, Freddy!

¿Has oído a alguien llamándome?

¡Ah, hola, Tomika!

Mira este vídeo, un perro comiendo pudin.

(RÍE) (RÍE) Y lleva pajarita.

(AMBAS) ¡Ay!

(SUSPIRAN)

¿Estás bien?

¡No! Y ni siquiera me ha visto.

Lo bueno de todo esto...

¡es que ha sido increíble!

(Música)

¿Está bien, señor Finn?

-Estoy un poco nervioso.

Llevo sin mi guitarra favorita, Joan Jett, cuatro meses.

¿Y si mi antiguo colega no quiere vendérmela otra vez?

No se preocupe, señor Finn, mi padre me enseñó a negociar.

Mi vecina le pidió una vez una taza de azúcar

y acabamos quedándonos con su casa. (RÍE)

¡Eres mi colega, Zack!

¡Ah! ¡Ahí está Joan Jett!

-Hola, Dewey.

-¿Pete Wentz? ¿De Fall Out Boy?

-¿Dónde?

-¡Tú!

-¡No! Soy Colton Stuebner de The Dewey Finn Experience.

-¿Os seguís llamando así aunque yo ya no estoy?

-Sí, claro, no queremos liar a los fans.

(SUSPIRA)

-¿Quieres tu guitarra? (ASIENTE)

-Te la doy por el doble.

-¿Por qué?

-Porque con los letreros no gano mucho.

Y... además soy un capullo.

El señor Finn no acepta esa propuesta.

¡Claro que sí!

Confíe en mí. Ese tipo se gana la vida vendiendo letreros,

aceptará el dinero. Soy muy bueno en esto.

Lo es.

Una vez consiguió que pagara 15 dólares por mi propia comida.

-Uhm...

Respire hondo. (INSPIRAN)

Y tres, dos, uno...

¡Vale, vale, acepto el precio original!

-¡Oh! ¡Gracias a Clapton!

Ahora que vuelvo a tener a Joan Jett

os machacaremos en la batalla de las bandas.

-Tenemos un nuevo cantante que aniquilará a tu banda.

-Nosotros tenemos un cantante rompedor...

-Sí, claro. -... llamado... Cartelli.

-¡Lo dices porque llevo este cartel! -¡No!

Él o ella son muy reales.

-Sí.

Si no, ¿por qué volvería a apostar a Joan Jett

a que ganaremos la batalla?

-¡Acepto!

Decidme que uno de vosotros canta

y que va a cambiarse el nombre por Cartelli.

(Música)

Hola, Zack, eres tan guay. Bueno, gracias.

Apuesto a que entras en Yale. Oh.

¿Qué estás haciendo?

Nada, tu portátil se ha vuelto loco y ha empezado a hablar solo.

Eso no es posible.

Tienes que grabar la voz en el ordenador

para que la reproduzca.

Ah. (RÍE)

Qué raro.

Eres más mono que Freddy y más inteligente que Lawrence.

-Sí, acabo de besar una guitarra y me gusta.

Escuchad, chicos.

Es superurgente encontrar un cantante

que sea la leche y que esté dispuesto

a cambiarse el nombre por Cartelli.

La historia es que necesitamos un gran cantante mejorando lo presente

que derrita caras en la Batalla de las Bandas.

La armonía es el corazón y el alma de la banda.

Dijo que la guitarra era el corazón y el alma de la banda.

Y también lo dijo de la iluminación.

Y de las cintas para el pelo.

Chicos, lo importante es hacer lo mejor para la banda.

Sí, Freddy tiene razón, necesitamos un gran cantante.

Eso ya lo he dicho yo.

-Estoy de acuerdo con Freddy, necesitamos a alguien

que derrita caras en la Batalla de las Bandas.

-También dicho lo de derretir caras. Estáis copiando lo que yo digo.

Da igual quien lo haya dicho. Pero he sido yo.

Nos lo pasamos genial en esta clase y no quiero que se acabe.

Alguien tiene que atreverse a ser el cantante.

Y derretir caras.

(Música)

Ya sé cómo Freddy se fijará en mí. No voy a prestarte mi bici.

Me preocupa tu seguridad y la de mi bici.

No, yo seré la cantante.

Me soltaré el pelo, usare maquillaje de mi madre,

me pondré ropa muy brillante y me convertiré en la cantante.

Pues es una gran idea, ¿pero sabes que para ser cantante...?

Cómo puedo decirlo sin ofender. Tienes que saber cantar.

No me ofendes, Tommy, ¿pero sabes algo de canto?

Un poco.

(CANTA EN INGLÉS)

¿Por qué no me habías dicho que cantabas tan bien?

Dios mío, esto lo arregla todo.

¿En serio? ¿Crees que debería cantar?

No, creo que deberías enseñarme a cantar.

Recuerda, controla la respiración, la entonación y la modulación.

Ahora, relájate y deja que fluya. Vale.

(CANTA EN INGLÉS)

No estoy muy segura de cómo puede salir

semejante sonido de tu boca.

Mira, esto es un diapasón. Te dará el tono.

Ahora canta, venga.

(CANTA EN INGLÉS)

Basta, basta.

Sí, ese diapasón me ha despistado. Debe de estar estropeado.

Dejémoslo. Intenta esto.

(CANTA EN INGLÉS)

(CANTA EN INGLÉS)

Intenta bajar un poco. Vale.

(CANTA EN INGLÉS)

(CANTA EN INGLÉS)

¿De verdad? ¿Para ti lo he hecho así?

Quizás deberías empezar tú. Dame el tono.

(CANTA EN INGLÉS)

El batería de Def Leppard tiene solo un brazo.

No quiero que te quedes sin un brazo.

Solo digo que debería ser el doble de bueno.

(CANTA EN INGLÉS)

¿Quién es? Ni idea.

(CANTA EN INGLÉS)

Es nuestra nueva cantante, esa es. Vamos.

¿Por qué no has cantado? En mi cabeza yo canto así.

No deberías fiarte de tu cabeza.

Oh, Dios mío. No tengo oído.

Así no voy a impresionar a Freddy.

Hasta eso lo has dicho desafinada.

Guau, ¿qué cuerdas me han dejado sin palabras?

Summer. Hola.

¿Eras tú?

Ha estado dando clases.

Summer, eres nuestra nueva cantante.

Mañana después de la tarea aburrida quiero que le enseñes a la clase

lo que tienes, estoy impresionado.

Además, a partir de ahora, te llamas Cartelli.

Vaya, Summer. Cartelli.

Estoy impresionado.

Estoy deseando verte cantar delante de todos.

Sí.

¿Cómo salgo de este lío?

(CANTA) Pues no lo sé, es que ni idea.

Ya pensaremos qué hacer.

Ha sido todo un detalle que le dijeras a Freddy que yo cantaba.

Pero ahora resulta que tengo que cantar.

Ya, yo solo intentaba ayudarte. Tendremos que decir la verdad.

No, ¿no viste cómo me miraba?

Era como si tuviese ruedas y yo estuviese encima.

Eso es muy romántico. Y doloroso.

¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué pasa, señoritas?

Quizás la tecnología nos ayude.

Lawrence, precisamente estábamos buscándote.

¿En serio? Es lo más bonito que me ha dicho una chica.

Hacer tres abdominales por la mañana vale la pena.

(Música)

(CANTA EN INGLÉS)

Ahora, procesaré la canción de Summer y la aplicación de voz

hará que suene como Megan Trainor y no como una ballena

dando a luz a una ballena mayor.

¿Sabes qué? Ignoraré ese comentario,

porque me estás ayudando.

Me dijisteis que iba a ayudar a salvar el mundo.

Sí, tienes razón, pero no podemos hablar de eso.

¿Podrías, por lo menos, darme una pista?

Solo una palabra. Cyborg.

Sí, lo sabía.

(Canción en inglés)

Suena fenomenal. Sí, muy bien.

Tu voz me ha estropeado el portátil.

Los chicos del Concilio de Genio no se lo creerán.

Se acabó.

Tengo que enfrentarme a Freddy y decirle que no canto.

Eh, ¿qué tal nuestra nueva cantante? Estupendamente.

No sé cómo lo conseguiré, pero tú cantarás muy bien mañana.

¿Qué? ¿Hace tres días que expiró la garantía?

(Música)

(CANTA EN INGLÉS)

Lo borda.

Pero suena muy distinta. ¿A las chicas también les cambia la voz?

(CANTA EN INGLÉS)

Una abeja.

¡Lárgate de aquí!

¡Lárgate! ¡Lárgate!

¡Lárgate! ¡Lárgate!

Oh, qué dolor. Sí, duele un montón.

Muchas gracias.

¿Qué? Así que moviendo los labios.

No entiendo nada.

Chicos, si queréis enfadaros con alguien,

enfadaos con la auténtica villana.

La abeja que atacó a Tomika.

Lo siento.

Aplausos para Summer.

Tomika.

¿Esa era tu voz?

Tienes una voz alucinante.

-Por un momento me eché a temblar

cuando me enteré cuando Summer era un fraude,

pero Tomika sabe cantar, así que no pasa nada,

oigamos a Tomika.

Ni de broma, no canto. ¿Qué?

No es por mí, señor Finn, Summer quiere cantar y yo no.

Vamos, Tomika, te necesitamos.

Hazlo por la banda.

Por favor, he apostado mi propiedad más preciada,

mi guitarra Joan Jett.

Y si no cantas, la perderé con el bajista más cutre de Austin

y soy un experto en cutres.

No voy a cantar.

Muy bien, supongo que tendré que aceptar las consecuencias.

(Música)

¡Te salvaré, Joan Jett!

-Esperad, ¿esto va solo de cantar? ¿No hay una apocalipsis cyborg?

¿Le he dicho a mi madre que la quería por nada?

(Música)

Tengo que encontrar algo que apostar en vez de mi guitarra.

¿Creéis que aceptará esto?

-¿Qué es?

-Creo que era un bocata o puede que un zapato.

Señor Finn, mantenga la calma, no muestre sus emociones.

Pierde todo el poder de negociación.

Déjame que adivine.

Me has llamado, porque has visto que tu banda apesta

y quieres cancelar la apuesta.

Nuestra banda no apesta. Es más, Freddy huele muy bien.

Ahora no finjas que no lo has oído.

-¿Estos bebés son la banda? Me parto.

No tienes músicos profesionales, solo un montón de críos.

¿Disculpa? ¿Me acabas de llamar bebé?

Somos músicos de verdad.

Oh, ¿qué tipo de canciones cantáis? ¿Nanas infantiles?

Sé que me estás buscando las cosquillas, pero no te funcionará.

No, no te estoy buscando las cosquillas.

¿A que te sabes "El cochecito lerelé"?

¿A qué sí? ¿Sabes una cosa?

Estos bebés van a daros duro en la Batalla de las Bandas.

Con estos adorables puños de bebé.

Y no solo apostamos la guitarra del señor Finn.

También su furgoneta. ¿Apuestas a Van Halen?

Por supuesto. ¿Qué?

-Hecho.

-Un momento, ¿qué ha pasado?

-Zack se ha calentado y ha apostado sus dos posesiones más preciadas.

Y por eso no debe permitir que las emociones

interfieran en una negociación. Y no lo hice.

(Música)

Por favor, sé nuestra cantante, te lo suplico, Tomika.

Podría perder mi furgoneta.

Le dije que no y aún así usted apuesta más cosas.

Empiezo a entender por qué sigue viviendo en casa con sus padres.

¿Por qué no cantas?

Tengo mis motivos. ¿Puedo hablar contigo?

Claro. Claro.

Me refería a Tomika, a solas. Charla de chicas, lo pillo.

Toma, esto es para ti.

¿Quién debería ser la cantante?

Marca esta casilla para Summer, marca esta casilla para Tomika.

Has marcado mi nombre.

La casilla lo deja claro como el agua.

Pero no quiero ser la cantante.

Eres mi mejor amiga, sé cuándo mientes.

Subes las cejas. No hago eso.

Vale, quizás lo quiera un poquito,

pero sé cuánto quieres impresionar a Freddy.

He sido muy egoísta, ¿vale? Deberías ser la cantante.

Ya encontraré otro modo de gustarle a Freddy.

Pero nunca encontraré a una amiga mejor.

Vale. Lo haré.

Oh, miradlas. Mejores amigas para siempre.

¿Nos ha oído? Era una conversación privada.

Tranquila, no he oído nada. A Summer le gusta Freddy.

Tu secreto está a salvo conmigo. Código de chicas.

Tíos y tías, os presento a nuestra nueva cantante, Tomika.

(Aplausos)

¡Tomika!

¡A tocar!

No podemos empezar a tocar hasta ocupar

un puesto de megaimportancia.

Necesitamos a alguien al cencerro, es el corazón y el alma de la banda.

Siempre dice lo mismo. Venga, inténtalo.

No me dice nada, lo siento.

No me siento decepcionado, Kevin.

Summer, te toca. No sé qué tengo que hacer.

Golpéalo con el palo. Un genio con el palo.

Es lo que estaba buscando. ¿Lo habéis sentido, chicos?

Es impresionante. Summer, tocarás el cencerro.

¿En serio? Sí, ven aquí, cencerrina.

Como el cencerro es un instrumento de percusión,

te pondrás al lado del batería.

Gracias por unirte a la banda.

Pero Tomika es la cantante.

Sí, pero la has animado tú. Eso ha sido muy guay.

Suena bien. Danos la entrada.