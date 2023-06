(Música)

¡Es la mejor fiesta de la historia de la humanidad!

El equipo de lacrosse solo hace una al año

porque necesitas un año entero para recuperarte.

Me han dicho que habrá ocho salsas para picar, ¡ocho salsas!

No sé qué llevará la última salsa.

Desafía las leyes de las salsas.

Y este año tienen una pantalla de cine que flota en la piscina.

En fin, que no tengo palabras.

Tío, tienes muchas palabras, incluso demasiadas,

pero tiene muy buena pinta. ¿Puedo ir contigo?

¡Oh! No me han invitado, los chicos de lacrosse son mayores

y la gente de nuestra edad no puede ir.

Nadie es tan guay como para que lo inviten.

Perdón, dame un segundo, es para el anuario.

¡Me han votado el mejor! ¿Mejor en qué?

El mejor, punto.

¡Tú! ¡Tú puedes conseguir que nos inviten!

Eres mi entrada de pelo molón para el día más grande de mi vida.

Tío, soy mucho más que un simple peinado.

¿Qué? También tengo unos ojos increíbles.

Ay...

¿Y si hablo con esos tíos del lacrosse?

No puedes acercarte sin más, necesitas un plan.

Tranquilo, tío, solo es una fiesta. Les pediré una invitación.

¿Pedirles una invitación? ¿Así, sin más?

Ya, y de paso, ¿por qué no les pides 1 millón de dólares

o el teléfono de Rihanna? Relájate, tío, está controlado.

Ah... Claro que no.

Hola, tíos. ¡Eh!

(Golpe)

¿Sabrán que hemos sido nosotros?

(Música cabecera)

ESCUELA DE ROCK

"FREDDY LUCHA POR SU DERECHO A IR DE FIESTA"

Tiene que haber una manera.

No sé cómo, ahora no podremos conseguir una invitación.

¿A quién le importa una fiesta mayores?

(A LA VEZ) -A nosotros.

Qué raro es que habléis a la vez, chicos.

Vosotros también habláis a la vez. (A LA VEZ) -No, qué va.

Bueno, sí, pero es genial cuando lo hacemos.

-No es tan genial.

Iremos a esa fiesta, hermano.

Como siempre dice el señor Finn, "Nunca te rindas".

¡Me rindo!

-¿Qué le pasa, señor Finn?

-El colegio le ha puesto a todos los profes estas sillas tan modernas.

Tiene tantos controles que no sé para qué valen.

¡Ah!

-Ese es para reclinarse. -Sí...

-Y este debe de ser para la altura. -¡Ay!

(RÍE) Ah...

-No, es para ponerse recto. -Ay...

-Qué raro, en casi todas las sillas es esta palanca.

-¡Ah!

¿Tiene la silla un botón para llamar a la enfermera?

No te preocupes, tío, tengo el plan perfecto

para conseguir una invitación.

Tienes que demostrarles lo bien que se te da el lacrosse.

¡Es un plan perfecto! (ASIENTE)

Pero no sé jugar a lacrosse.

(Música)

¿Por qué quieres conocer a otros? ¿No soy suficiente?

Pensé que teníamos algo especial.

(SUSPIRA) ¡Olvídalo!

¡Oh, no puedo enfadarme contigo!

¿Peleándote con la foto de Freddy otra vez?

Ya hemos hecho las paces. Claro que sí.

Es una relación supersaludable la que tienes con esa foto.

No permitiré que vaya a esa fiesta.

Hasta ahora ha sido mi bombón secreto,

pero esas chicas mayores se van a lanzar sobre él.

¡Voy a perderlo, Tomika!

No es tu novio... ¡Aún peor!

¡Voy a perderlo antes de tenerlo!

La vida era mucho más sencilla cuando los chicos nos daban asco.

¡Atención todo el mundo!

¡Freddy se ha comido un bocata de atún de un solo bocado!

(RÍEN)

Es tan mono... ¡Le ha salido por la nariz!

Sí, no hay forma de que las chicas mayores puedan resistirse.

¡Lo que yo decía!

Nos costará convertirte en un gran jugador de lacrosse.

A ver cómo agarras el palo.

Ahora di: "Sé jugar a lacrosse". Sé jugar a lacrosse.

¡Te lo compro!

(Puerta)

¡Esto es una silla!

Una simple silla de madera de cuatro patas

que no me dará ningún problema.

Perfecto.

Aunque la clase esté inclinada...

¡Uh! ¡Lacrosse! Dejadme probar.

Señor Finn, estamos muy ocupados.

Nuestro estatus social depende de las habilidades de Freddy.

¡Vamos!

¡Podría haber sido una estrella del lacrosse!

¡Nos vemos, chicos!

(AMBOS) - ¡Nos vemos!

Bien, aquí tienes, nuestra oportunidad para la gloria.

Tranquilo, está controlado. Sí, por supuesto.

Y este fin de semana podrán ver nuestra coreografía.

(AMBOS) -¡Oh! ¡Esto es marcha!

(TARAREAN)

(AMBOS) -¡Sí!

Es imposible que Freddy haya aprendido lacrosse en un día, ¿no?

¿Qué dices? Ni de broma.

¡Lo van a invitar la fiesta!

Lanzas bien, chico.

¡Está pasando! ¡Es exactamente lo que me temía!

Bueno, lo tengo, voy a hacerlo.

Tienes que empujarme. ¿Qué?

¡Empújame! ¡No puedo, eres mi mejor amiga!

¡Oh, Tomika, qué bonito!

(AMBOS) -¡Ay!

-¡Ay! ¡Tío, deja de tirarme cosas!

Señor Finn, no podemos concentrarnos en mates

mientras usted suspende en carpintería.

¿Quieres un problema de mates, eh?

Si una silla tiene una pata 5 cm más corta,

mides mal y cortas 10 cm las otras,

¿cuánto deberías llorar hasta sentirte mejor?

Bueno, si se parece a ver cómo una mayor

se abalanza sobre tu chico, diría que unas cuatro horas.

Superaremos esto, hermana.

Conseguiré igualar todas las patas.

¿Qué vamos a hacer?

Aún no has conseguido una invitación para la fiesta.

Lo sé. Todo nos sale mal.

Siento haberte empujado, Freddy. No sé cómo tropecé con una loca.

No pasa nada, pero la fiesta es este finde,

quizá no podamos ir. ¡Ah, bien!

O sea... Vaya, pero siempre nos tendrás a nosotros.

¿Un abrazo?

(TOSE)

A lo mejor necesitáis la ayuda de una brillante mente maestra.

¿Lawrence?

¡Soy yo la brillante mente maestra! ¿En qué?

Sé exactamente cómo se relaciona la gente en este lugar.

¿Desde cuándo?

Soy un observador pasivo desde la guardería.

Este cole es como un videojuego y soy muy bueno en videojuegos.

Deja que te guíe, eres el jugador número 1

y conozco todos los trucos. Vale la pena intentarlo.

Un plan estupendo, chicos. La silla está lista.

La clave para ser popular es no empezar con los chicos populares,

es muy difícil llegar a ellos.

Tienes que colarte por una puerta trasera.

En tu caso, la puerta trasera es George McRede.

George no es popular porque se come los mocos,

pero vive enfrente de Max Peterson, que es popular porque no se los come.

Si consigues a George, consigues a Max.

Y a George le encantan las bolitas de patata.

El mejor amigo de Max es Henry Wayne

y Henry Wayne cree que se parece a Kevin Durant.

Oye, ¡qué pasada! ¿Kevin Durant es tu tío o algo así?

Si pones a Max y a Henry de tu lado,

hablarán de ti delante de la hermana mayor de Henry, Maddy.

Pues bien, Maddy está "gagá" por Lady Gaga.

(RÍE) En fin, lo siento, un chiste.

Maddy... (RÍE) ¡Ay, qué risa!

Pa' habernos "matao"...

Hoy viene Gigi, la amiga de mi madre,

le da Lady Gaga clases de yoga. ¡Ah!

Una vez que Maddy haya oído tu nombre un par de veces,

empezará a hablar de ti.

Los chicos de instituto son como las abejas,

hacen lo que las reinas, las chicas, les ordenan.

Si sigues mi plan,

serás cada día más y más popular.

¡Voy a tener que usar las dos manos!

Hasta que finalmente...

-¡Oye, Freddy! Ven aquí.

-¡Bingo! Estás dentro.

¡Lo hemos conseguido, qué orgulloso me siento!

Tío, ¿estás bien?

¡Me hace tanta ilusión que no puedo ni chocar el puño!

Los chicos y yo hemos estado hablando y hemos decidido...

...que eres guay.

(RÍE) ¿O sea que hay un jurado de tíos que molan?

¿Cómo sabe lo del jurado?

-Esta semana damos una fiesta inolvidable.

¿Quieres venir? ¿En serio?

¡Estupendo! Mi colega se pondrá como loco,

lleva años deseando ir. ¿Tu colega?

Mi colega Zack, aquel de allí. ¡Hola, Trey!

¡Este es mi palo de lacross imaginario!

Ya...

Ese tío no está invitado, solo tú.

¡Vamos a ser grandes amigos, Trey!

Sí... ¡Ese ni de broma!

¡Lo has conseguido!

¡Vamos a la fiesta más alucinante de la historia mundial!

¿Qué quieres que te diga? Mi sistema funciona.

¡Mola la mochila!

(SUSURRA) Pero antes de mañana será mía, tengo trabajo.

Chist...

Escucha, Zack... Bien, para la fiesta en la piscina

he pensado que necesitamos autobronceador.

Hablando de la fiesta... Eh, no debí haber dudado de ti.

Eres el mejor amigo que he tenido y que nunca tendré.

(SUSPIRA)

¿Y ahora qué hacemos, colega?

Oh, por favor...

(RÍE) Eres un puerco espín adorable.

¡Venga ya!

¡Quita tus manos de su pelo!

¡Voy a bajarle los humos!

Quieta, campeona, eres una blandengue.

¡Ya sé qué haré!

Celebraré una fiesta la misma noche mucho mejor y más grande

y Freddy volverá a mí.

¡Y no me digas que no va a funcionar porque tiene que funcionar!

Y recuerda que sé cuándo mientes.

(NERVIOSA) Claro que funcionará...

(SUSPIRA) Gracias, necesitaba oír la verdad.

Señor Finn.

¿Sí, Summer?

¿Podría interrumpir un momento la clase de ciencias?

Quiero anunciar algo. Mientras no tenga que levantarme...

Creo que estoy atascado.

Celebro una fiesta inolvidable este sábado...

Freddy, toma tu invitación.

Por supuesto, espero veros también al resto.

Lo siento, Summ, pero mi colega Freddy y yo

no podemos ir porque... ¡Nos han invitado a la fiesta

más alucinante de la historia! Sí...

Tío, qué flojo.

Tenemos que practicar antes de la fiesta.

Oye, Zeman,

¿adónde vas? A sentarme con mis amigos.

¿Por qué sentarse en un banco si te puedes relajar en un sillón?

(RÍE) Parecen muy cómodos.

Un pequeño adelanto de nuestra fiesta en la piscina, colega.

¡Qué rico!

Oye, ¿seguro que Zack no puede ir? Es un tío guay.

(IMITA ROBOT) Llévame ante tu líder. Llévame ante tu líder.

Estoy seguro.

Tío, eres el único guay de los pequeños que hemos invitado.

¡Mira cómo esa chica tontea con Freddy

diciéndole que es una monada!

Bueno, lo es, pero se está pasando.

¡Ah! ¡Oh, Dios, viene hacia aquí! Intentad poneros guapos.

Hola, chicos. ¡Freddy!

Es decir, hola, Freddy, ¿qué tal?

¿Quieres sentarte con nosotros? Porque te hacemos un hueco.

¡Ay!

¿Pero qué te pasa, loca?

Oh, solo he venido a por esto.

Estoy de allí con Trey y los chicos del lacrosse, tienen hasta sillones.

¡Genial! ¿Puedo ir? ¿Queda un sillón libre?

Escucha, sobre la fiesta... Lo siento, tío, lo he intentado,

pero dicen que no puedes ir, solo yo.

Oh... Qué decepción.

¿Qué dijeron cuando vieron que no irías sin mí?

¿Eh? A ver, yo aún voy. ¿Qué?

¡No puedes ir!

¡La idea de ir a esa fiesta fue mía desde el principio!

Lo siento, Zack, intenté que te invitaran.

¡Claro que no! ¡Querías ir tú solo esa fiesta!

¿Me estás llamando mentiroso?

¿Y cómo llamas tú a un colega que traiciona a su mejor amigo?

¡No te he traicionado! No es culpa mía que no te inviten,

no conseguirás que me sienta mal por esto.

¿No? ¿Y cómo te sienta esto? ¡No!

¡No!

¡Se acabó! ¡Puedes llamarme mentiroso, pero no despeinarme!

¡Oh! ¡Vale, vete con esos tontos amigos nuevos!

¡Yo iré a la horrorosa fiesta de Summer!

¿Tengo que llevar algo?

Tío, ¿y esa prisa? Estamos tocando una balada

y es lenta.

¡Gracias, Austin!

Lo siento, chicos, tengo que irme.

¿Te saltas un ensayo?

El padre de Trey trabaja en una compañía de videojuegos

y vamos a jugar con una demo de "Sangre zombie".

¿Ese en el que tienes que ser un zombie?

¿Lleno de sangre? ¿De los otros zombies?

-¿Y tienen donuts? ¡Sí!

(A LA VEZ) -¿Puedo ir? Lo siento, chicos.

Tampoco podré ir al minigolf con vosotros el finde.

¿Qué vas a hacer? Voy a jugar al minigolf...

...con los chicos de lacrosse.

Freddy...

Parece que estás dando de lado a esta gente.

Estos a los que estás abandonando son tus amigos.

¡No todos ellos!

¿Por qué me miras a mí?

¡Porque estás delante de Zack! Menos mal...

Eh... ¡No volveremos a verlo!

Señor Finn, tiene que conseguir que Freddy venga a mi fiesta,

por el bien de la banda,

y que se ponga esa camisa azul tan mona,

¡también por el bien de la banda!

Summer, a veces hay que dejar libres a las personas

para que ellas vuelvan a ti. ¿Entonces volverá a mí?

No, esta no es una de esas veces.

Ay... Esto no puede estar pasando. ¡Freddy está viviendo mi vida!

¡Soy yo el que debería dejaros para ir a esa fiesta!

Zack tiene razón, ha sido un poco brusco,

pero este era su sueño

y creo que le debemos a Zack que vaya a ese fiesta.

Miradlo, solo vive para eso.

Es verdad.

No podemos ir, no nos han invitado.

(RÍE) -No necesitáis invitación.

Nunca he estado en una fiesta en la que me hayan invitado.

¡Colarse es lo divertido!

¡Menos en los zoos de mascotas!

¡Eh, Zeman! ¡Hora de divertirse!

¡Oh, oh! ¡Esto es marcha!

¿Qué estás haciendo? Oh...

Algo que solía hacer con un amigo.

Ya, aquí no hacemos eso.

Ay... Lo sabía. Tienen seguridad.

Y Trey seguro que me reconoce, nunca entraré.

(SUSPIRA) Recuerda lo que dijo el señor Finn.

¿"Deja de perseguirme, Lawrence"? Ay... No.

Dijo que uno tiene que conseguir entrar

y encontrar una ventana para que entre Zack.

Necesitamos un cebo.

O un grupo de cebos altos.

(Música)

¿Qué pasa, tíos? ¡Bienvenidos a la fiesta!

Quietos, quietos, quietos. Un momento...

Hola, soy Bob, del equipo de lacrosse.

¡Que empiece la fiesta, hermano!

¡Vale!

¡Estos tíos son buenos!

No tenemos que colarnos, si queremos entrar,

tenemos que ser guays.

¡Oh, creo que he visto a Freddy! ¡Freddy, Freddy!

¡Freddy, hola! ¡Hola, Freddy! ¡Freddy, Freddy!

¡Freddy!

Así no parece muy guay...

¡Ah!

¡Esto apesta!

No es para tanto, esta fiesta está muy sobrevalorada.

Sí...

¡Una alpaca!

¡Tenemos que entrar como sea!

Bueno, chicos, en cuanto salte la valla,

abro el portalón y entráis.

¡Va a ser una pasada!

Lo dicho, una pasada...

¡Chicos, la puerta estaba abierta todo el tiempo!

¡Eh, sin empujar!

¡Ah! Uh...

¡Ah!

¡Ay!

Ya, ya lo he pillado.

¡Ay!

Han sido los 6 mejores segundos de mi vida.

Estuvo mucho mejor de lo que pensaba.

Ojalá fuese interminable.

¡Creo que ganado un concurso de limbo!

Gracias por intentarlo, chicos, pero es imposible.

No pasa nada, por lo menos hemos estado en esa fiesta

y nadie podrá quitarnos todos estos recuerdos.

¡Eh! ¿Pero qué...?

¡Ay! ¡Oye!

Odio a esos tíos.

Chicos, lo pasaremos mucho mejor en mi fiesta

que Freddy en esa.

¿Tienes una alpaca? No, pero tengo un gato que muerde.

¡Me vale!

¡Freddy!

¿Qué haces aquí?

Estaba en la fiesta viendo cómo todo el mundo

disfrutaba con sus amigos y me dije:

"yo quiero disfrutar con los míos".

Oh...

Me alegra que estés aquí, Freddy. Voy a asaltar tu nevera.

¿Cómo te has largado de la fiesta guay?

No me largado, estoy en la fiesta guay.

¡Oye! ¿Bocata gigante?

¡Guau, tío! ¡Gracias!

No les cabía en la casa,

ese es el trozo que sobresalía por la ventana.

Siento haberme enfadado. Siento haberte despeinado.

¿Hacemos el baile?

(A LA VEZ) -¡Oh! ¡Esto es marcha! ¡Oh, oh, oh!