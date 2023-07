"ECLIPSE DEL CORAZÓN"

(Música)

(SUSPIRA)

Hola, Sam.

Freddy, ¿qué hacéis? Yo preparándome para clase,

él pasando el rato.

Hola, Kale, tengo una sorpresa. Tu compost favorito.

¡Oh! Con los gusanos buenos y todo. (SUSPIRA) Qué romántico.

Oh... Míralos. Le ha dado sus gusanos.

Ya son pareja oficial.

Mi perro me trae gusanos y no somos pareja.

¿Sigues con tu alergia a Freddy y Kale?

Es solo casualidad que me aparezca cuando los veo juntos.

O que te aparezca cuando te mientes, ¿quién sabe?

Tienes razón.

Estoy cansada de limitarme a esta relación unilateral.

Valgo más que eso. Esta foto se va. (SUSPIRA)

(Golpes)

(HACE ESFUERZOS)

Un redoble desperdiciado. Poco a poco.

(Música rock)

Durante el eclipse lunar de mañana, la sombra de la tierra

bloqueará completamente la luz que la luna recibe del sol.

Esto se llama sizigia.

(ASOMBRADOS)

Además, durante un eclipse lunar, los hombres lobo pierden sus poderes.

¿Mencionan en el libro al hombre lobo?

Es de sentido común. Usa la cabeza, Zack. ¡Pff!

Podemos ver el eclipse si hacemos una encerrona escolar.

¡Sí! Un momento, ¿qué es una encerrona?

-Una fiesta del pijama, pero en el cole.

Sí, y me gustaría recordaros

que según las normas escolares para las encerronas,

la vestimenta oficial incluye la parte de arriba y de abajo.

El año pasado desconocía esa norma.

En esta encerrona solo hay un punto en nuestra agenda.

(A LA VEZ) Encontrar la habitación del pudin.

Es un mito urbano, como los cocodrilos

en las alcantarillas o el bufé de gambas.

Hay un tope, chicos. ¡Sí! Hay incrédulos que dicen...

que no existe una habitación oculta llena de pudin para un año.

Pero yo no quiero vivir en un mundo sin habitaciones de pudin.

Freddy, únete a nuestra expedición del pudin.

No, ya quedé con Kale, jugaremos a algo.

O quizá bordemos.

(SUSPIRA) Espero que juguemos.

Supongo que no vendrás a la encerrona, ¿eh?

No querrás estar encerrada con Freddy y Kale

llenos de felicidad y salvando el planeta.

Quizás sea lo que necesite para curarme la alergia.

No separarme de ellos ni un minuto.

Inmersión total en Freddy y Kale. O podemos pasarlo

viendo vídeos de las graduaciones y comiendo flautas.

¿Flautas? ¿Quién está comiendo flautas? Quiero flautas.

Yo... cuando estéis aquí encerrados. Mm...

Sí, la madre de Tomika es muy estricta,

no le ha dejado dormir nunca fuera de casa desde que la conozco.

¿Quieres que hable con ella?

Sí. No.

Sí, déjame llamarla.

Sí. No.

Vale, le daré el número. Eh...

Y cambiando totalmente de tema, tengo que ir al baño, adiós.

(Móvil)

Hola, ¿la madre de Tomika? (IMITA) Sí, en efecto, lo soy.

Ah... Soy su profesor, el señor Finn.

Me gustaría que dejara venir a su hija a dormir al colegio.

Será muy divertido y si le preocupa la amenaza de hombre lobo...

es muy baja.

Lo siento, señor Finn, Tomika no puede dormir fuera de casa

y es mi última palabra. Como madre de Tomika que soy.

Tu madre parece muy maja.

¿Me vas a decir qué pasa?

Mire, me da vergüenza, pero...

me da miedo dormir fuera de casa.

La gente cree que soy dura, pero este es mi punto débil.

No se lo he contado ni a Summer.

¡Guau!

Uno, es serio.

Dos, esto nos convierte en mejores amigos.

Uno, sí, lo es.

Y dos, no somos amigos. Mm...

Puedo ayudarte.

He ayudado a mucha gente a superar sus miedos.

Un amigo le tenía miedo al agua y ahora es un gran nadador.

Otro le tenía miedo a volar y ahora es todo un trotamundos.

Otro le tenía pánico a las serpientes.

Y ahora es...

Está medio paralizado por veneno de serpiente, ese es un mal ejemplo.

Mira, te prometo que te ayudaré a superarlo.

¿En serio? ¡Por supuesto!

Y no te preocupes, todos le tenemos miedo a algo.

Yo le tenía miedo a las mariquitas

y ahora sé que son unas criaturas preciosas e inofensivas.

Tiene gracia, tiene una en el hombro.

(GRITA) ¡Una mariquita! ¡Está poniendo huevos en mis ojos!

(Música cabecera)

"ECLIPSE DEL CORAZÓN"

¿Qué es eso, señor Finn? ¡Oh! Mi leal colchoneta Alberto.

¿Le ha puesto nombre? ¡Oh, no!

Se lo pusieron por el tipo que murió en ella.

¿Qué llevas en esa maleta gigante?

No vamos a encontrar esa habitación sin el equipo adecuado.

Sí, pero tenemos que ser sigilosos. Por supuesto, vamos.

Hay que trabajar el sigilo.

Oh..., chicos, llegáis juntos.

Somos coches ecológicos, coches que no liberan CO2.

Hemos venido andando.

Esta encerrona es tan emocionante, vais andar por aquí,

yo voy a andar por aquí con vosotros y no será raro,

¿por qué debería serlo? Sois pareja y yo la carabina guay.

Bueno, está carabina tiene que disparar. Os veo luego.

Bien, tu madre dijo que esta era tu almohada favorita.

Tienes un saco de dormir nuevo. Estarás cómoda.

No lo entiende, señor Finn. No podré dormir...

sin...

¿Sin esto?

¿Rulos para el pelo y mascarilla de barro?

¡Oh, no! Me he equivocado.

Esta es la mía, hay que mantener esto.

Me refería a...

(SUSURRA) ¿Sin esto?

¡Ah! Mi mantita.

La metió ahí tu madre.

Y, a propósito, la imitación que hiciste las clavaste.

Mi mantita se llama Pam Lamp, a veces Pamy,

Pamala Dindon cuando nos relajamos.

Pero nadie me puede ver con ella, se reirían de mí.

Pues guárdala en la caja

y cuando te acuestes la escondes dentro del saco de dormir.

"Pam" comido.

Podría funcionar, señor Finn.

Solo tenemos que distraernos hasta la hora de dormir.

(ASIENTE)

(GRITA)

¿Un poco de mascarilla, niña?

No, gracias.

¿Es normal que queme?

(SUSPIRA)

Según los cálculos que he hecho, si taladramos justo aquí,

encontraremos el pudin.

Y volveremos a tiempo para el eclipse.

(Ruido de taladro)

Es el momento más importante de nuestras vidas.

Prométeme que el pudin no nos cambiará.

Sabes que no puedo prometértelo. ¡Taladra!

(Ruido de taladro)

¿Qué ves?

Ah...

(GRITAN)

(MUSITA)

Oh... El plano estaba al revés.

¡Es una tubería!

Ay, ay, ay.

No se puede ver un eclipse con el estómago vacío,

por eso Tomika y yo vamos a enseñaros

cómo se hacen unos "smore" a la Finn.

¡Galleta salada!

¡Nube!

¡Chocolate!

¡Galleta salada!

(RESOPLA) Y, ahora, a esperar.

Señor Finn,

¿por qué usa unas planchas de pelo para hacer "smores"?

Porque ya me han avisado tres veces

de que no se puede montar una hoguera en clase.

Ni fuegos artificiales, ni hacer un pavo al horno,

en la escuela.

¿Cómo va la inmersión Freddy y Kale?

Bastante bien, en esta zona ya no tengo alergia.

Uh...

Callada estaba más guapa.

Oye, ¿qué hay en esta caja?

¡Nada!

Aquí hay algo. Te he dicho que no.

¿Por qué no crees mis mentiras?

Dame eso.

¿Pam Lamp?

(CHISTA)

¿No se la habías dado a un bebé asustado?

Sí...,

yo soy ese bebé asustado.

Y todo este tiempo cuando me decías

que tu madre no te dejaba dormir fuera, ¿no era verdad?

¿Me has mentido?

¿No eras sincera?

No tienes porqué decir lo mismo de diferentes maneras.

Me daba vergüenza, me humillaba, me mortificaba.

¿Ves lo que se siente?

Mira, soy tu mejor amiga,

puedes decirme lo que quieras, que nunca me burlaré de ti.

Te ayudaré a superar esta encerrona. No...

(SUSPIRA)

Tienes pendientes cosas más importantes,

como romper con esa foto de Freddy.

¿Seguro que estarás bien?

Sí, el señor Finn me está cuidando. Me está ayudando a relajarme.

(GRITA)

¡Chocolate fundido!

¡Abrasa! Pero vale la pena.

He pensado que podríamos jugar a algo, hay un juego...

¡Oh, no!

Pobrecito avispón, tenemos que salvarlo.

(TARTAMUDEA) ¿Por qué? Hola, chicos, ¿qué hacéis?

Seguro que algo adorable que a mí me encanta.

Estamos liberando a un avispón.

Lo tengo. Abre la ventana.

(DOLORIDO) ¡Au! ¡Pica! ¡Au, au!

Criatura, no lo habrá hecho a propósito.

Qué adorable. Abre la ventana, en serio.

(GIME) Te sacaré el aguijón.

¿Mejor? Ahora, sí.

¡Oh, Dios! Un nuevo brote. Que 47 segundos más divertidos.

Me encantaría quedarme, pero...

acabo de recordar que quedé con Asher.

Estabas ahí buscándome, ¿verdad? Ah... Pensaba ir al baño de chicos.

Sí, menudo planazo. ¡Vamos!

Oh...

(REFUNFUÑA)

-Disculpe, señor Finn. -¿Eh?

-Me han dicho que tiene usted los libros con las normas escolares.

-¡Oh, sí! Están en una caja en el suelo.

Te ayudaría, pero estoy ocupado con cosas de profes, así que...

-Los necesito para el "sing along",

ya sabe, por sí se divierten demasiado.

Hola, señor Finn.

Vengo a ver cómo está mi compi especial.

Oh... qué bonito, a pesar de todo este papeleo estoy bien.

(RÍE)

¡Oh...! ¡Señor Finn, no está!

Mi mantita, la dejé en la caja, ¿dónde está?

Creo que ya sé qué ha pasado. Yo me ocuparé. Estás en buenas manos.

Con el codo no puedo.

Con el hombro tampoco. (GRITA)

(CON DIFICULTAD) Ya la había aflojado.

(NERVIOSA) No encontramos a Clark, no encontramos a Pam,

el sol se va a comer a la luna, por eso nunca duermo fuera de casa.

¡Tomika!

Te he visto hacer aterrizajes increíbles con ese monopatín

y ponerte ante una multitud de extraños cantando con el corazón.

Sé que vas a superar una noche fuera de casa.

Creo en ti.

Qué bonito, señor Finn.

¡Quiero a Pam Lamp ahora!

Hemos encontrado cosas muy interesantes,

pero la habitación del pudin, no. Ya lo sé.

Nos hemos perdido el encierro, vamos a perdernos el eclipse

y lo único que hemos encontrado

es esta estúpida calavera de diamantes.

(Música)

(SORPRENDIDOS) -¡Mira!

(Continúa la música)

(HACEN ESFUERZOS)

(ASOMBRADOS)

¿Crees que alguien notará si faltan unos cuantos?

Es la hora del pudin.

Y entonces ella dice: "hagamos una colcha de basura".

Y entonces él dice: "nunca he hecho una colcha, pero la haré".

Y entonces ella dice: "Oh...". Y entonces él dice: "Oh..., también".

Oh... Y entonces tú dices: "Oh...".

Y aquí estamos.

-Hola, Summer, tengo que ir otra vez al baño.

Como estabas tan interesada la otra vez,

vengo a avisarte por sí quieres acompañarme.

¿Sabes qué?

Ya no tengo alergia. Ah...

Felicidades. No me importa estar aquí.

Gracias, Asher. Puedes ir al baño solo.

Vale, sinceramente, es justo la respuesta que esperaba.

Chicos, ¿vais a ver después el eclipse?

Sí, estoy deseando verlo. No, tenemos que acabar la colcha.

Bueno, no, prefiero acabar la colcha.

(DOLORIDOS)

Hay...

demasiado pudin...

dentro de mí.

No me puedo levantar.

Así se deben de sentir las medusas.

Quizá me haya vuelto semiacuático.

¿Estoy sudando pudin?

Creo que estoy sudando pudin. Deberíamos parar.

Sí, tienes razón.

Abandonemos esta locura.

(Música)

(FORCEJEAN)

Dame ese pudin. Dámelo.

Suéltalo, es mío.

(SUSPIRA CONTENTA)

¡Tomiks! ¿Qué? ¡Nada!

(SUSPIRA)

¿Estás bien?

Pam Lamp desapareció, pero ya la he encontrado,

está bien, estoy bien, todo está bien.

Genial. Yo también estoy bien.

(SUSPIRA) Lista para despedirme del Freddy de mi taquilla.

Me quedaré, por si montas un numerito.

Bueno, allá vamos.

(MUSITA) ¡Jum!

Despedirme del pelo es la parte más difícil.

Lo sé.

Estoy muy orgullosa. Un abrazo.

Bueno, ya casi es hora del eclipse, ¿vienes?

No puedo, tengo que esconder a Pam Lamp en el saco de dormir.

Vale, bueno, duerme bien, que no te piquen las chinches.

¿Las qué?

Hola, Tomika, ¿qué escondes ahí?

Nada, ¿de qué estás hablando?

Hablo de alguien que necesita una mantita de bebé para dormir.

(RÍEN)

Hola, Summer.

¡Ah, hola! Pensé que no vendrías. ¿Ya has acabado la colcha?

El problema de las colchas de basura

es que nunca sabes cuándo está acabada.

Mira.

¡Hala! ¡Qué pasada! La luna está muy roja.

Sí, se llama luna de sangre.

No sabía que te gustará tanto la astronomía.

¡Oh, sí! Incluso a los ocho años quería que me llamaran Casiopea,

pero me llamaban Pea, así que... (RÍEN)

Hoy te veo diferente.

Deberías decirle a Kale que suba, seguro que le gusta.

No sé, está tan obsesionada con salvar la tierra

que me da miedo presentarle otro planeta del sistema solar.

(RÍE) Vamos, díselo antes de que acabe.

(Música melancólica)

Por última vez, te lo aseguro, no tengo ninguna mantita.

¿Ah, no? Porque da la casualidad de que encontré en tu clase una

y le puse mi máquina de pedos. ¿Ah, sí?

Así que solo tengo que apretar este botón para...

(Pedo)

(RÍEN)

He sido yo.

(RÍEN)

¡Ajá!

Vamos, Kale, ¿por qué no subes al tejado a ver el eclipse conmigo?

Porque estoy haciendo algo importante.

Estoy calcetando jerséis para los coyotes calvos.

Mira, siempre he hecho lo que tú querías

desde que empezamos a salir, esto es algo que quiero hacer yo.

O sea, ¿fingías que te gustaban las cosas que hemos hecho juntos?

¿Por qué? Pues, porque sino...

habríamos roto hace tiempo. ¿Qué?

Deberíamos ser sinceros.

Vale.

Hacerles jerséis a los coyotes me parece de locos.

Vale, demasiado sincero.

Quizá deberías buscar a alguien que le gustase lo mismo que a ti.

Eclipses y eso.

Puede que tengas razón.

¡Eh, chicos! Parece que la todopoderosa Tomika

no puede dormir sin su mantita de bebé.

(TODOS) ¡Uh...! Ya te dije que no es mía.

Entonces, ¿de quién es?

-Es mi mantita.

-Un momento.

Si es suya, ¿por qué la tiene Tomika? -Porque es mi mejor amiga

y sabía que la había perdido, por eso fue a buscarla.

No somos mejores amigos,

pero me quedo con el resto de la historia.

El señor Finn duerme con una mantita de bebé.

Es un bebé.

(CANTURREAN) Es un bebé, es un bebé, es un bebé...

-¡No soy un bebé!

No podéis burlaros de mí, soy un profesor.

(CANTURREAN) Profe bebé, profe bebé, profe bebé...

¿Sabéis qué? Se acabó.

La mantita es mía.

Tomika, no tienes porqué hacer esto. Déjeme.

(SUSPIRA)

Tengo a Pam Lamp desde que puedo recordar.

Es mona, suave y huele a casa.

Podéis reíros, pero es la primera vez

que duermo fuera y tengo miedo.

Pero apuesto a que no soy la única.

¿Tengo razón? ¿Quién está conmigo?

Duermo con la luz encendida.

-Mi padre mira si hay monstruos en mi armario.

Eso es tener agallas.

¿Quien más tiene miedo?

(SUSPIRA)

Yo también tengo miedo. (ASOMBRADOS)

-Ya sé que la gente me ve como a un superhéroe,

exhibiendo mi poder por los pasillos...,

pero, en el fondo...

estoy lleno de miedos.

¿Lo veis? Separados tenemos miedo.

Pero juntos somos fuertes.

Quizá no necesite esta mantita si os tengo a vosotros.

Bueno, si tú no la necesitas... ¡He dicho, quizá!

¡Ah, hola! Hola, Summer,

esperaba encontrarte aquí.

Maravillándome de las maravillas del cosmos.

¿Tienes que volver al baño?

No, he ido antes de subir.

Me gusta la astronomía,

pero esta noche es como si viera el cielo por primera vez.

¿Me entiendes?

Creo que te entiendo perfectamente.

Toma, mira.

Se ve como la luna queda casi completamente cubierta

por la tierra y parece que desaparece.

(SUSPIRA)

(Música melancólica)

El color rojo proviene de la luz que traspasa

la atmósfera de la tierra.

Por eso la puesta de sol es roja.