Dinero (es lo que quiero)

(Música)

Hoy quiero que prestéis mucha atención a Pitágoras,

que descubrió que A al cuadrado más B al cuadrado...

¡Tengo un mensaje de la Batalla de las Bandas!

¡Es igual a hablar de la Batalla de las Bandas!

¿Qué dice?

El plazo de inscripción se acaba en dos días.

No hay problema, ¿cuánto cuesta? 200 dólares.

Problema.

Y no le podemos pedir dinero a nuestros padres.

Una de las desventajas de ser una banda secreta.

Espera, ¿somos una banda secreta?

¡Era broma!

-¡Nos preocupéis, todo controlado!

Guardo dinero en un libro para emergencias como esta.

En este... No.

En este... No.

En este... ¡Ajá! ¿Lo ha encontrado?

No, pero tengo debilidad por Jane Austen.

Chist...

Chicos, si no conseguimos ese dinero,

no podremos tocar en la Batalla de las Bandas.

Tenemos que pensar cómo podemos recaudar ese dinero.

Y rápido.

¿Qué vamos a hacer? Somos una banda.

Podemos tocar en la calle y pasar la gorra.

Yo lo hice. ¿Sacó mucho dinero?

Lo hice por amor a la música.

Eso es que no.

Tengo una idea mejor. La gente tendrá que pagar

por ver mis trucos extremos de skate.

¿Quién crees que va a pagar por verte...?

¡Ah!

(SUSPIRA) Qué pena que me haya gastado

el dinero de mi cumple en estas Damm Masters.

Lawrence, tienes que pensar como un hombre de negocios.

Esas zapatillas son de edición limitada.

Lo sé, están agotadas.

Eso es, por eso podemos venderlas por el doble de su precio.

Solo tienes que decir que quieres venderlas.

¿Quiero venderlas? Vale, si insistes...

¡Lo habéis oído, chicos! Espera, ¿qué pasa?

(CANTA) -Es un chico excelente, es un chico excelente.

¿Por qué cantas? No he dicho que sí. ¡Oye, devuélvemelas!

Lo siento, ya he cantado la canción.

Es justo.

¡Ah! Yo puedo hacer cupcakes y entregarlos,

me mandas un mensaje diciéndome para quién es

y yo se lo entrego.

(Mensaje)

Lo siento, señor Finn, aún no tengo cupcakes.

Está bien...

Puedo esperar.

Chicos, el dinero no es problema, ¿quién no pagaría por ver esto?

(Vítores)

¡Ah!

Hoy lleva un vestido precioso.

No cuela.

Me he quedado sin tabla.

¿Creéis que alguien pagaría solo por verme a mí?

¡Ah!

(Música cabecera)

"DINERO ES LO QUE QUIERO"

¡Vaya! Te tomas el negocio muy en serio.

Sí, mi teléfono no echa humo con pedidos de cupcakes.

(Mensaje)

¡Uh, otro pedido!

(Mensaje)

¡Uh, otro pedido!

(Mensaje)

A Jennifer le han puesto brackets.

(Mensaje)

¡Ah! Y quiere un cupcake.

Bueno, sin mi tabla no puedo conseguir dinero.

¿Qué tal si trabajo para ti? ¡Oh! ¿En serio?

Tendremos que trabajar codo con codo, 24 horas al día,

agarrados de la mano... ¿Qué?

¡Ah! Contratado. ¡Genial!

Tu primer encargo es entregarle este cupcake a Laura

en la clase 112 de parte de su amiga Regina.

Para Laura de Regina. ¡Lo tengo! ¡Oh, Dios mío! Es tan emocionante...

¿Verdad? Nuestra primera entrega de cupcakes.

Sí, es justo a lo que me refería.

(Música)

No sé, Zack.

Aún no estoy seguro de vender mis Damm Masters.

¿Estás de broma?

¿Para qué necesitas estas estúpidas zapatillas?

¡Aquí las tenéis, las zapatillas más alucinantes del mundo!

¡Creedme, son imprescindibles!

He esperado tanto para conseguirlas...

Y ahora me voy a deshacer de ellas. Estás exagerando un poco.

Zapatillas que os cambiarán la vida.

Si no las compráis, os odiaréis para siempre.

Te doy 10 dólares más de su precio.

-Esto va demasiado rápido.

Créeme, estas zapatillas no valen para nada.

¿Bromeas? ¡Son las mejores de la tierra!

¿Entonces no las vendemos? Ups, me he liado...

Vuelve cuando estés preparado para hacerme una oferta seria.

Ya verás, vendrá rogando y pagará el doble.

Oh, tío... Son una pasada.

¡Te doy el triple, última oferta!

Lawrence, no puedes permitírtelas.

¡Pero si son mis zapatillas!

A veces la vida es así de injusta.

(Música)

¡Uh! ¡Ah!

¡Eh! Según la regla de los 5 segundos,

aún puedo entregarlo.

Ese cupcake tiene chicle pegado.

(RÍE) Menuda vista.

Ay...

Afortunadamente, el destinatario nunca lo sabrá.

Oh... Qué casualidad...

(Música)

Tomika, me alegra que le hayas dado una oportunidad

a tocar en la calle. ¡Ay, ah!

Ahora el truco es encontrar una calle ajetreada.

Esta parece ajetreada. ¡Sí!

(TITUBEA)

Tengo la canción perfecta para cantar.

Eso es importante, porque si crees en ti misma

y cantas con el corazón,

nadie será capaz de pasar de largo.

(CANTA EN INGLÉS)

¡Tengo que irme!

¿Adónde va? A comprar un bote más grande.

Usaba uno de mermelada, pero lo dejé porque se pegaba el dinero.

Y las abejas.

(CANTA EN INGLÉS)

Hola, parecéis muy felices. Me van a traer un bote más grande.

(CANTA EN INGLÉS)

¡Eh!

(TITUBEA) ¡Eh, amigos! ¿Por qué no cantáis conmigo!

Cuando yo diga "¡Hey!", vosotros decís "¡Oh!".

¡Hey!

¡Hey!

¡Oh!

(Música)

¡Ah! Gracias por venir tan temprano, Freddy.

De nada.

Creo en el beneficio de las reuniones antes de clase,

después de clase, los sábados por la noche...

A veces voy al cine los sábados por la noche.

¡Me va estupendo! Recógeme a las 8.

¡Summer, el cupcake que te pedí para Laura

me lo entregaron a mí!

Y es como si se hubiesen sentado encima.

Freddy, ¿qué pasó con el pedido de Regina?

Creo que Regina lo ha explicado perfectamente.

Estaré encantada de devolverte el dinero

y le enviaré un cupcake en perfecto estado a Laura gratis.

Pero así perdemos dinero.

Freddy, el cliente siempre tiene razón.

¡Deberías despedirlo! ¡No!

¿Tú qué sabrás? ¡Solo eres una clienta!

Gracias, Summer, me alegro de que aprecies mi gran esfuerzo.

(RÍE)

(Música)

Zack, necesito esas Damm Masters.

Sabía que volverías arrastrándote, pero el precio ha subido.

Vale, dámelas.

¿Dónde están las Damm Masters?

(Música rock)

¡Abrid paso a mis Damm Masters!

¡No! ¡No puedes estrenarlas! ¡Vamos a venderlas!

(SUSURRA) ¿Y la Batalla de las Bandas?

Me siento mal por eso,

pero me siento genial por mi habilidad con el NBA.

¡Dámelas! ¡No me atraparás!

Con ellas corro como el viento.

¡Ay!

(Timbre)

¡Ah, ay!

¡Quítate las zapatillas, Lawrence! Vale, quítamelas,

pero que sepas que me romperás el corazón...

(Música)

¿Qué tal la actuación callejera? Ha estado bien.

No he hecho ni un centavo. A mí me ha ido peor.

¿Y tú qué tal, Summ?

He ganado 70 dólares. ¡Sí!

¡Bien! Descontando los reembolsos...

20 dólares. Ah...

¿Cómo? ¿Devuelves el dinero?

El cupcake que me pedí para mí tenía un mordisco.

¿En serio? Enséñemelo.

Te lo enseñaría, pero me lo comí igualmente.

No hay pruebas, no hay dinero. Freddy, ¿en qué estabas pensando?

Eh... Eres una jefa excelente. ¡Oh!

Nuestra contribución.

¡Caray, esto es mucho dinero! Gracias a mi amigo Lawrence.

¿Soy un héroe? Deberían responder los demás,

pero la respuesta es sí.

¿Son mis fiambreras? Como dijiste:

"todos tenemos que hacer sacrificios".

A propósito, si tu bocata de atún no sabía a pies,

ahora lo hará.

Ah...

Chicos, así nos sobra dinero.

Tenemos para la inscripción un día antes del límite.

¡Vamos a la Batalla de las Bandas! (TODOS) -¡Sí!

Y además nos sobra mucho dinero.

¡Oh! ¿Crees que podríamos comprar cuerdas nuevas?

Bueno, si es para la banda, podéis coger unos dólares de la caja.

¡Sí!

Eh... Si saco un dólar para comprarme otro cupcake,

ese dólar vuelve a la caja. Vale...

Tome, otro cupcake. ¡Sí!

¿En serio?

(Música)

Tomika, ayer cogí unos dólares de la caja de la banda

y mira qué he comprado:

chalecos a juego para Freddy y para mí.

¿Por qué sigues con el negocio de los cupcakes?

Ya no necesitamos el dinero.

Ya, pero si cierra el negocio,

no podré llevar a Freddy al picnic de la empresa.

Dijiste que solo podíamos sacar dinero del banco de la banda

para cosas de la banda.

¿Como esas rodilleras nuevas?

(TITUBEA) Son unas rodilleras para tocar el bajo.

(TARAREA)

¿Y sabes para qué son también muy buenas?

Para hacer skate.

(SUSPIRA)

Bueno, el banco de la banda no se resentirá

si nadie más ha comprado cosas estúpidas.

Ya.

¿Qué es eso, señor Finn?

Lo he comprado para la banda.

¿Puedo probarlo? ¡Largo, es mío!

No habrá usado el dinero de la banda, ¿verdad?

Summer dijo que teníamos dinero. Y pensé que si solo yo cogía un poco,

no pasaría nada. (SUSPIRA)

¡No ha sido el único! Summer se compró unos chalecos ridículos.

(SUSPIRA) ¡Mira quién habla, Rodillitas!

(Puerta)

¿Qué es eso?

Me encontré con algo de dinero extra y pedí un papatollo

pensando que era una mascota, hasta que me lo dieron.

Un papatollo es un pavo relleno de pato, relleno de pollo.

¡Es comida!

Ahora ya lo sé, pero ya tenía la jaula.

Lo llamo Daryl.

Es silencioso, pero leal.

Has usado el dinero de la banda, ¿verdad?

¡Nunca lo confesaré!

¡Y Daryl tampoco!

(VOZ TEMBLOROSA) ¿Podéis bajar la voz, chicos?

Intento relajarme.

¿Te has comprado un sillón de masajes?

(VOZ TEMBLOROSA) Dos.

Mira, da masajes y se mueve.

¡Dios mío! ¿Cuánto nos hemos gastado?

¿Nos queda algo para la inscripción?

(GRITAN)

(AMBAS) ¡Grito de mejor amiga!

-¡Tenemos un problema gordo!

¿Qué hacemos con la Batalla de las Bandas?

Debemos inscribirnos antes de las cinco

y solo nos queda un dólar.

Devuélveme el dinero, mi cupcake tiene pelo.

¿Un simple pelito? No devolvemos el dinero por...

Aquí tienes tu dólar.

¡Genial, estamos sin blanca!

(SUSPIRA) Bueno,

¿alguien se va a tomar el cupcake peludo?

(Música)

No puedo creer que hiciéramos todas estas compras.

Sí, me han estresado mucho.

(SUSPIRA)

Dijiste que podíamos comprar cosas para la banda.

Necesitabas cuerdas para la guitarra

y has comprado sillones de masaje.

Vale, seré franco contigo.

No soy de fiar.

No pensamos que los demás también sisarían de la caja.

Chicos, o conseguimos 200 dólares antes de las cinco

o nos despedimos de la Batalla de las Bandas.

Creo que deberíamos salir a las calles a cantar.

(SUSPIRA) Ya lo intenté,

pero no soy competencia para el mimo de la estatua dorada.

Tomika, no abandones. ¡Confía en la música!

Tienes que conseguir atraer la atención del público.

Tiene que haber alguna manera

de ganar dinero con las cosas que hemos comprado.

¡La hay!

A los chicos solo hay una cosa que les guste más que el helado,

el papatollo.

¿Y una carera de sillones de masaje a la salida de clase?

¡Podemos vender entradas!

¡Ah! Y yo puedo ganar algo de dinero con los cupcakes,

pero solo si soluciono el...

problemilla de las entregas.

Sí, tenemos que arreglar los defectos del sistema.

Mira, Freddy, no quería haber llegado a este punto,

pero tengo que tomar una decisión difícil.

Voy a despe...

(RÍE)

¡Darte ese ascenso que tanto mereces!

¡Sí!

¿Sabes de qué me he dado cuenta? ¡Siempre me salen bien las cosas!

(Música)

Gracias por venir, señor Finn, pero no sé si funcionará.

Tomika, te lo aseguro, la música es la respuesta.

No le vamos a tener miedo a una estatua sin talen...

¿Cómo es capaz de no moverse?

¡Señor Finn!

Lo siento.

¡Es tan bueno!

Pero nosotros también.

Y no tenemos que recurrir a trucos baratos para hacer dinero.

¡Ajá! ¡Sí!

Nosotros no.

¡Encendemos!

¡Sombreros!

Guitarras.

Ah.

Ah. Bueno, señor Finn,

es la hora de asombrarlos.

(CANTA EN INGLÉS)

(Cortocircuito)

¡Oh, no!

¡Mis pantalones están fallando!

Ahora parezco un idiota.

Vuelvo enseguida.

¿Adónde va?

A por mi pogo saltarín. ¡Ja!

(CANTA EN INGLÉS)

¡Gracias!

(CANTA EN INGLÉS)

¡Oye!

¡No me robes mi bote de propinas!

¿Cómo te puedo robar el bote si no me muevo?

¡Soy una esta...!

Ya entiendo.

No te mueves cuando te están mirando.

¡Dame eso! ¡Devuélveme el bo...!

(HACE BURLA) ¡A que no me pillas!

Ah, ¿no?

¡Oh, oh!

Tomika, mira qué tengo.

¡Tomika!

¡Oh, no! ¡Alcantarilla abierta!

(GRITA)

(Música)

(Vítores)

No puedo creer que la gente haya pagado cinco dólares

por ver nuestra carrera de sillones.

¿Cuánto crees que pueden correr?

(RÍE) No sé, pero estoy preparado. Llevo el doble de gomina.

La venta de entradas va bien, pero debemos subir los cupcakes.

(SUSPIRA)

Está listo.

¡Uh! ¿Has asado tu papatollo?

Sí, lo adobé con romero, lo unté con aceite de oliva

y me despedí con un triste apretón de manos.

¡Oh! Lo siento mucho.

¡Deberíamos guardar un minuto de silencio!

¡Tacos de papatollo! ¡Dos dólares!

¡Que empiece la carrera!

¡Caballeros, enciendan sus sillones!

(Vibración)

(VOZ TEMBLOROSA) ¡Oh! ¡Esto es una...!

(VOZ TEMBLOROSA) ¡Pasada!

¡En sus puestos! Preparados, listos... ¡relax!

(AMBOS) ¡Oh!

¡Oh! ¡Qué pasada! ¡Sí!

Te lo advierto, Summer, creo que Zack hoy tiene corazón de campeón.

¡Oh! ¡Y mira cómo va Freddy!

No se le mueve ni un pelo. (SUSPIRA)

¿Cómo lo hace?

¿Cómo lo hace?

¡No puedo controlar este sillón! ¡Me voy a estrellar!

¡Yo también! ¡Solo hay una salida!

¡Ponlo en hormigueo! ¡No puedo!

¡Estoy tan relajado que tengo los brazos dormidos!

¡Los aperitivos caros! ¡Tengo que salvarlos!

¡Uhm!

(TODOS) ¡Oh!

-¡Oh! ¡Oh!

He exagerado un poco. No ha habido daños.

-¡Por el amor de William S. Travis!

¿Qué está pasando aquí?

-¿Sabe que tiene algo...

por aquí?

-¡Estáis metidos en un buen lío!

Directora Mullins, siéntese, se sentirá mejor.

No, no creo que algo consiga que me sienta...

¡Oh!

¡Oh!

¡Sí, señor! ¡Oh!

¡Aún estáis en un buen lío!

¡Voy a tener que... confiscar estos sillones, chicos!

¡Lleváoslos! -¿Con las cosas confiscadas?

-¡No! No, a mi despacho. Tengo que... vigilarlos.

¡Oh! Bueno, conseguimos bastante dinero.

(DIRECTORA) "¡Y devolved el dinero!".

(HABLAN A LA VEZ)

(Música)

Por si alguien pregunta, me he caído de la moto

por salvar a un perrito de un oso.

¿Eh?

¡Uf! ¡Uh! ¿Qué le ha pasado?

Pues... Se cayó en una alcantarilla

saltando en pogo.

Salvando a un perrito de un oso.

Espero que hayáis conseguido más dinero que nosotros.

¿Cuánto habéis conseguido?

Cero dólares. Nosotros menos.

Una rata de alcantarilla robó mi cartera.

(RESOPLA) No puedo creer que no toquemos

en la Batalla de las Bandas.

Hemos trabajado tanto para nada.

No lo entiendo, ¿cómo nos ha fallado la música?

No he podido tocar mi canción.

(TOCA)

(Música)

(CANTA EN INGLÉS)

(Aplausos y vítores)

(A LA VEZ) ¡Sí!

-¡Así se hace, chicos! -¡Fantástico!

¡Eh! (RÍEN)

Gracias.

(Música)

Tenemos que andar cerca de los 200 dólares.

Señor Finn, tenía razón,

la música era la respuesta.

Estábamos equivocados.

Intentamos conseguir dinero por separado,

y solo teníamos que hacer lo que se nos da mejor,

tocar música juntos.

Es cierto. Esa es la lección...

y que yo tenía razón.

Chicos, malas noticias,

aún nos faltan 15 dólares. (TODOS) ¿Qué?

¡No! ¡Solo nos quedan 10 minutos!

¡No aguanto esta montaña rusa emocional!

¡Esperad! ¡Recibí muchas propinas cuando entregué los cupcakes!

¡Lo tenemos! (TODOS) ¡Sí!

¿Has conseguido tanto en propinas? ¿Cómo lo haces?

No sé.

¿Qué tal, señora?

¡Oh! ¡Claro!

Tenemos que llevar el dinero al club.

Está justo aquí al lado.

¡No os preocupéis, yo me encargo!

Ya... es una mala idea.