(Música)

Chicos, no me recibáis como una estrella de rock.

Sigo siendo el viejo Zack: una estrella de rock.

(Continúa la música)

¡Boom! Menuda "zacklieber".

(Continúa la música)

Os abandono, me vienen a recoger.

(Continúa la música)

A clase, Cornelius.

(COREAN) ¡Zack, Zack, Zack, Zack!

Zack. ¡Oh!

Perdón, soñaba despierto que era una estrella de rock.

Lo sé. Me has firmado en la cabeza.

¡Boom! Menuda "zacklieber".

(RÍE) ¿Lo habéis oído? Sí.

Y también lo de que los pantalones de cuero te producen sarpullido.

Es típico en las estrellas de rock. Dos palabras: almidón de maíz.

También te hace popular porque huele a galletas calientes.

Tío, entérate, ganamos la Batalla de las Bandas, pero tenemos

que mantenerlo en secreto. Si la directora Mullins se entera,

despide al señor Finn y nos encierra.

Nuestros padres nos sacarían de este cole.

Si acabo en un sitio donde me obliguen a llevar falda-pantalón,

¡me muero!

No mola.

¿Sabéis qué nos animaría?

Un selfie con el trofeo de la Batalla de las Bandas.

-¡Sí! -Buena idea, Lawrence.

-Decid: patata. (TODOS) -Patata.

-Genial. Y... Borrada. (TODOS) ¡Oh!

-Chicos, no os desaniméis.

Tenemos que mantener la banda en la clandestinidad.

¡Dentro de esta clase somos estrellas de rock!

Pero fuera, somos alumnos corrientes,

y un guapísimo profesor sustituto, ¿de acuerdo?

Excepto en la parte de guapísimo, y que técnicamente no es profesor.

¿Medianamente guapo?

Su aspecto es discutible, pero debemos mantener la banda

en secreto. Pero más guapo

que el entrenador Weber. Yo no diría tanto.

¡Lo tomaré como un sí! Y ahora, estudiemos la gravedad.

-Mi madre dice que tiene las rodillas flácidas por la gravedad.

-¿Y algún otro dato sobre la gravedad?

El libro del profe dice que la gravedad afecta a todo por igual.

¿Entonces si lanzas algo pesado y algo ligero, llegarán al suelo

a la vez? Solo hay una manera de averiguarlo.

¿Mirando el libro del profesor?

O... Podríamos mirar en el libro y...

¡Y tirar esta sandía y esta pelota de pimpón desde el tejado!

Por la ciencia.

Bueno, chicos, ¿listos? ¡Ahí va la sandía!

(A LA VEZ) ¡Sí! Espere, señor Finn.

¿Está seguro de que es un acto responsable?

(RÍE) Era broma. Tira ya.

¡Ay!

(Alarma)

(Música)

Me parece que hoy hemos aprendido una lección muy valiosa.

-Sí. No tirar sandías al coche de la directora.

Y cómo limpiar la escena del crimen.

¿Ya podemos hablar de la banda?

Sí, hemos ganado la Batalla de las Bandas. ¿Qué vamos a hacer

para dar un paso más allá?

Bueno, basándome en mi historial, toca que me robéis los amplis

y montéis una nueva banda sin mí.

Como manager de la banda he hecho mis averiguaciones,

y creo que deberíamos grabar una canción y entregársela

a Mick Bronson. Ha lanzado a bandas buenísimas.

Sí, me han dicho que descubrió a Taylor Swift, Beyoncé

y The Flaming Rubber Duckies.

No los conozco. Lo harás.

Yo puedo entregársela. ¿Conoce a Mick Bronson?

No. Pero sé dónde vive.

Y sé cuándo tiempo aguanto colgado de su valla electrificada

antes de palmarla.

Tenemos un plan. Grabar nuestras canciones, entregárselas

a Mick Bronson y ser los próximos Twenty One Pilots.

(TODOS) ¡Sí! Nadie nos puede parar.

Siento interrumpir, pero buenas noticias, alumnos.

Ha vuelto vuestra profesora. Esto podría pararnos.

(Música cabecera)

ESCUELA DE ROCK

"CAMBIOS" Vaya, señorita Calpakis, ha vuelto.

(IRÓNICA) Qué agradable sorpresa. Sí, estoy paralizada de la emoción.

Relájate, pareces el gemelo malvado de Bob Esponja.

Tras el accidente he aprendido la lección: se acabó el skate para mí.

O... Podría volver a las andadas. ¿Alguien tiene una tabla de skate?

Señor Finn, gracias por mantenerme el asiento caliente.

Desagradablemente caliente.

¡Y mojado!

-Incontinencia.

¿Me dejan un momento a solas para despedirme de estos jóvenes?

-Por supuesto, tómese el tiempo que necesite.

Le doy un minuto a partir de ahora.

Esto no es justo. Ahora es nuestro profesor,

no pueden hacernos esto. ¡Si usted se va, yo me voy!

Pero solo hasta el aparcamiento. Tengo que pensar en mi futuro.

-Ya sé que no mola.

Pero no puedo hacer nada. Siempre he sido un sustituto.

Pero si no es nuestro profesor, la banda se acabó.

Sí, nuestros padres no nos dejarán ensayar después de clase

para una banda de rock de la que no saben nada.

Tío, nunca pensé que la banda acabaría de esta forma.

Estaba seguro de que Lawrence explotaría en una exhibición

pirotécnica.

¡¿Qué?!

Nada.

Pero... ¿Qué pasa con nuestros planes?

¿Y qué pasa con Mick Bronson? ¡No le pasa nada!

¡Yo soy el que explota!

-Oídme, chicos, lo siento. Pero estoy muy orgulloso de vosotros.

Hemos ganado la Batalla de las Bandas. Y eso es histórico.

Me honra haberlo compartido con vosotros.

Será mejor que me despida ya.

-Bueno, niños. Pongámonos... -¡No os hundáis!

(SUSPIRA)

...Manos a la obra. Empecemos con literatura.

-¡Todo va a salir bien!

-Bien, ¿por dónde iba el señor Finn? Estudiábamos los poemas

de E. Cummings a ritmo de hip hop.

(Ritmos de base de hip hop)

(RAPEA) Nadie, ni siquiera la lluvia, tiene las manos tan pequeñas

¡hala!

Se acabaron las tonterías.

He vuelto y seguiremos estrictamente el libro del profesor.

Abrid los libros en la página 209.

(ALTAVOZ) -Ha pasado tanto... Desde la primera vez...

Y os lo contaré todo cuando nos volvamos a ver.

Nos volvamos a ver. -¡Señor Finn!

-¡Vale, ya me voy!

(Música)

No puedo creer que ya no tengamos banda.

Me pondré con mi kit de pirotecnia.

¡¿Se puede saber para qué has comprado eso?!

Bueno, al menos tenemos otra vez un profesor de verdad.

Quién sabe cómo habríamos acabado si el señor Finn se hubiese quedado.

Yo prefiero la Escuela de Rock. Qué raro.

No estoy acostumbrado a que las cosas salgan mal.

No me convertí en directora para ser la mala, pero hacéis

que salga el kraken. -Solo estaba jugando al pilla-pilla

con Jacob. -Pero Jacob no quiere ser lanzado.

Buenas noticias. Tengo un plan para que vuelva el señor Finn

a la escuela y seguir con la banda. Alucinante, Tomiks.

Chicos, os presento a la señora Doris.

Madre del amor hermoso.

¿Más puré de patata, pequeño?

-No, gracias, Doris. ¿Cuál es el plan, Tomika?

-Lawrence, soy yo, el señor Finn.

-Respeto su elección.

Tiene las piernas llenas de tiritas. Sí, las afeité para parecer

auténtico. Pero no se ha afeitado la cara.

Por lo mismo. Autenticidad.

Es genial. El señor Finn está aquí. Ahora tenemos que encontrar un sitio

para ensayar.

Oh, oh... Lo va a pillar la auténtica cocinera.

Seguiré, seguiré en mi papel. ¿Más puré de patata?

-¡Tú! Suelta ese cucharón.

(Música)

Puré.

Puré.

Puré.

Es muy bueno comer puré de patatas.

Puré.

Puré.

Puré. Puré. ¡Puré!

(Música)

Podríamos ir a hablar con la directora Mullins y decirle

que queremos al señor Finn. Es una persona muy razonable.

Justo lo que pensaba. Medio centímetro más largo de lo permitido.

Si tú lo dices...

Buen trabajo, directora Mullins, me gustan las capas.

De joven trabajé en verano en una peluquería canina.

Buen chico, Ricky, buen chico.

Odio molestarla. Y más con unas tijeras en la mano.

Pero queríamos hablar con usted. No tengo tiempo para charlar.

Solo para niños que se meten en líos o se les pega chicle en el pelo.

¡Oye! Te he visto. ¡Ah!

Aguantadme los tacones. ¡Tenemos un fugitivo!

Ya sé qué vamos a hacer.

Bien, Tomika hace un globo. Guay.

El globo estalla. Genial.

Y se nos pega por todo el pelo. ¡¿Te has vuelto loca?!

Sé fuerte. Es la única manera de hablar con la directora Mullins.

Hazlo por la banda. Eso es, Tomika, sopla.

Sopla como el viento. ¡Agarraos para el impacto!

Por si no salimos de esta, quiero contaros una cosa.

Disfrazo a mi perro de bailarina.

-¡¿Cómo demonios un chicle ha provocado este desastre?!

Tengo un don.

Directora Mullins, nos hemos metido en un lío porque era la única manera

de verla. Echamos de menos al señor Finn.

Es increíble. No nos habla con superioridad.

Por favor, vuelva a contratarlo. Es muy bueno en...

Por favor, vuelva a contratarlo.

Lo siento, pero solo estaba haciendo una sustitución.

(JADEA) -Esos niños de Infantil son unos monstruos. ¡Dimito!

-Pero vuestra pasión me ha conmovido, niños, así que...

Contrataré de nuevo al señor Finn. (EXCLAMAN)

-Para Infantil. (A LA VEZ) -¡Oh!

-Todo arreglado.

(A LA VEZ) -¡Ah!

¡Oh! Por esto está prohibido el chicle en el colegio.

(Música)

Bueno, chicos, ¡he vuelto!

Y si me he afeitado las piernas es porque me apetecía.

¡Todo ha salido bien! No, este no era el plan.

Si no es nuestro profe, la banda está acabada antes

de que Mick Bronson llegue a oírnos. Pero quizá no sea tan grave.

Tenéis una profesora de verdad.

Y a mí me pagan por dibujar y comer galletitas.

Que ya comía. -Es cierto.

-Encontraremos la solución. Puede que tenga razón.

No tengo nada en contra del señor Finn, pero no es un profesor

de verdad. Ni un adulto.

Cómo me conocéis.

Necesitamos encontrar un sitio para ensayar.

Ahora si me disculpáis, no puedo llegar tarde al recreo.

-Cuidado con los críos de Infantil, tienen mala reputación.

(RÍE) -Te lo agradezco, pero ya soy mayorcito.

Y podré de controlar a un puñado de niños de Infantil.

Hola, niños, me llamo señor F. -¡A por él!

(GRITAN)

(Música)

Estábamos estudiando las lombrices y las plantas cuando Conor Hall

decide meterme una bandeja entera de lombrices en los pantalones.

¡Maldito crío! ¡Aj! (AMBAS) -¡Ah!

Espero que esas fuesen las últimas. Pues no.

Chicos, hemos buscado por todas partes y hay un sitio para ensayar.

¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro.

(Cisterna)

Lo siento, tíos, no puedo tocar sin tirar de la cisterna.

Si tienes que tirar, hazlo al compás.

Señor Finn, este sitio es horroroso.

Sí. Y la acústica no es gran cosa. Es el baño de los chicos.

(Cisterna)

Vale, no he sido yo.

¡Ou! Circulando.

-¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro.

(Guitarra)

Se me ha caído la guitarra en el urinario.

¿Pero cómo ha podido pasar? Intentaba hacer dos cosas a la vez.

No necesita saber más.

Yo me largo. Quémela.

(Música)

(Canción de cuna)

Se ha dormido.

¡A por él!

(Música de tensión)

La tabla periódica agrupa los elementos químicos

según su número atómico.

Hay 118 elementos.

Desde el hidrógeno hasta el oganesón.

-Bueno. Sois los elementos de la tabla periódica. Oxígeno, nitrógeno,

carbono, lo que sea...

Cuando chocáis formáis moléculas, ¡es como una pista de Pogo!

Así que veamos qué sabéis hacer.

Vale. ¡Quiero agua!

(Música rock)

H2O. Vale, volved al grupo. Genial.

Y ahora un poco de dióxido de carbono, ¡venga!

¿Dónde está mi otro oxígeno?

Perdona. El hidrógeno no me soltaba.

Somos un enlace covalente. No puedes dejarme sin más.

-Vale, volved a la pista de Pogo. ¡Sí!

(Música)

¡Uh! (RÍE)

Zack. ¿Qué estás haciendo?

Eh... ¿Ser carbono?

Sienta ahora mismo tu carbono.

Bien, ¿por dónde iba? Qué raro. Me ha vuelto a pasar.

Pero esta vez no soñaba que era una estrella de rock.

Era un recuerdo. Del señor Finn, enseñándonos cosas del cole.

Y era divertido.

Apuesto a que los de Infantil lo están pasando bomba ahora mismo.

(GRITA)

El señor Finn ya nos la enseñó. Y la aprendimos sin enterarnos.

Nos mete muchas tonterías en la cabeza.

¿Os mandó memorizar la tabla periódica?

No exactamente. Puso música a todo volumen, y bailamos, y...

Creo que Summer intenta decirle... Que hay una manera más divertida

de aprender, y no es memorizando.

¿En serio? Comprobaré el libro del profesor.

No. No menciona la palabra diversión.

¿Y por qué tenemos que seguir ese libro?

¿Qué os ha pasado, chicos?

¿Por qué no permanecéis callados y hacéis lo que os pido como antes?

Porque el señor Finn nos ha enseñado que hay muchas maneras de aprender.

Y tiene razón. Esto es un colegio.

Se supone que vosotros no pensáis.

-No somos robots.

Aunque estaría guay. Yo sería Destructor.

Por última vez, no te voy a llamar Destructor.

Lo harás.

Todos lo haréis.

-Habéis cambiado, chicos. No me gusta.

(GRITOS MUDOS) -¿Y ahora qué?

Me gustaba la señora Calpakis. Pero tiene razón, hemos cambiado.

No voy a aprender nada con ella.

Cada día que pasa me siento más tonto.

Afortunadamente puedo centrarme en mi look.

Es de locos, pero... Tiene que volver el señor Finn.

No por la banda, sino como profesor. Sí.

Nuestro falso profesor es muy bueno enseñando.

-¡No aguanto más! ¡Son unos monstruos!

-¿Intenta decirme que unos niños de Infantil le han hecho esto?

-Me engañaron. Me dijeron que era la hora de la siesta.

Cerré los ojos solo un segundo.

Parecen tan inocentes...

(Gritos)

¡Sálvese quien pueda!

(GRITAN) -Quietos.

Quiero que os comportéis y os sentéis ahora.

-Por fin algo de mano dura.

-¿Cómo lo ha conseguido? -Por favor, sus alumnos son

pan comido, comparado con los míos.

Ojalá tuviese su clase.

Creo que ya sé cómo conseguir que el señor Finn nos dé clase.

Pero primero tengo que hablar con la directora Mullins. Tomika,

chicléame. Eh, un momento.

Cuando quieras.

(Música)

Bien.

Os damos a la señorita Calpakis y nos devolvéis al señor Finn.

Como observaréis,

la directora Mullins está de acuerdo con el intercambio.

No tan rápido.

Uno: no sé leer.

Dos: queremos caramelos. ¿Qué?

Ya os hemos dado caramelos. El señor Finn se los ha comido.

-¡Me dejasteis sin galletas!

Entregadnos a nuestro profesor. Entregadnos primero a la nuestra.

(Música de tensión)

Lo haremos a la vez.

(Continúa la música)

¡Corred!

(Música)

Felicidades, señor Finn, ya no es sustituto.

Ahora es el profesor oficial. (EXCLAMAN)

¡Sí! Manténgalos a raya. -Confíe en mí.

-Y tráigame cuando pueda su título oficial.

-Oh. ¿Existe un título ofi..? Sí, claro. Sí.

Señor Finn, estamos muy contentos de que haya vuelto.

Es el mejor profesor que hemos tenido.

¿En serio?

No quiero que perdáis al mejor profesor que habéis tenido.

Así que será mejor que saque el título oficial.

Que al parecer es algo que existe.

¿Sabéis qué echo de menos? El rock. Pues pásame la guitarra,

que vamos a...

-Señor Finn, ¿está bien?

-Salí vivo de Infantil. Enchufadla.

Porque si vamos a grabar para Mick Bronson

tenemos que empezar a ensayar ahora.

(Música)

(CANTAN EN INGLÉS)

No es una de mis ensoñaciones, ¿verdad?

No. Esto es real. ¡Guay!