Bienvenido a mi pesadilla

Escuela de Rock

Te hechizaré

Futuras Estrellas, el concurso más famoso para dar un salto a la fama, viene a la ciudad. Summer y Tomika son súper fans y no quieren perder la oportunidad. Summer quiere presentarse con Tomika, pero Tomika prefiere hacerlo sola porque Summer no canta muy bien, por no decir que canta fatal.