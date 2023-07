Voices Carry

Is she really going out with him?

143752

Escuela de Rock en inglés

6924897

Is she really going out with him?

Summer sigue las instrucciones de Tomika para repetir su intento de declararse a Freddy, pero le sale fatal. Freddy está eclipsado por Kale, su novia ecologista y, para celebrar su mes saliendo juntos, ambos tienen la misma idea: pedir consejo a Summer para elegir el regalo más apropiado..

21 min, 59 sec

30-09-2023 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6924897/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/escuela-rock-ingles/video/is-she-really-going-out-with-him/6924897/

https://www.rtve.es/v/6924897/

Escuela de Rock en inglés - Is she really going out with him?