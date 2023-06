Nos unimos (en inglés)

We are the champions... Maybe

143752

Escuela de Rock en inglés

6722489

We are the champions... Maybe

Es el día de la Batalla de las Bandas y Tomika tiene faringitis. Salir del colegio con los instrumentos sin ser vistos, es un reto difícil. Y todos salen de allí mojados porque han estado jugando con los aspersores del jardín. Así, mojados, no les dejan pasar al concurso.

22 min, 0 sec

30-09-2023 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6722489/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/escuela-rock-ingles/video/we-are-the-champions-maybe/6722489/

https://www.rtve.es/v/6722489/

Escuela de Rock en inglés - We are the champions... Maybe