Total Eclipse Of The Heart

A band with no name

Escuela de Rock en inglés

El profesor Finn ha conseguido la primera actuación del grupo: tocarán en el cumpleaños de la pequeña Alison, pero les falta encontrar el nombre para el grupo. Cada uno propone un nombre pero no se ponen de acuerdo y se dividen en dos grupos.

