A band with no name

We're not gonna take it

Escuela de Rock en inglés

We're not gonna take it

El profesor Finn anima a sus alumnos a desafiar al sistema. Freddy se tiñe el pelo y la directora le castiga. El padre de Zac descubre que su hijo toca la guitarra eléctrica y le saca de las clases de Finn. La banda no lo va a permitir y lucharán por sus ideales.

21 min, 16 sec

30-09-2023 01:00:00

Escuela de Rock en inglés - We're not gonna take it