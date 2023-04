Trabajamos para una organización dirigida por niños

Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero, el agente Otis.

Esta es mi comida después de comérmela,

pero volvamos a Otis y a mí.

Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Deprisa, Olimpia! ¡Ya voy, señorita O!

¿Que para quién trabajamos? Para la División O.

LA VOZ

¿Quería vernos, señorita O?

¿Solo quiere ver a uno de los dos?

Normalmente la cosa no va así. Sí, es verdad. ¿Qué pasa?

¿Qué pasa?

Perdón por el retraso.

¿Cómo andamos, agentes?

Lo que pasa es que la señorita O se ha quedado sin voz.

(AMBOS) ¡Ahhh!

Pero por suerte, soy experta en leer los labios.

Ahí estáis los dos, ha pasado algo "indómito".

¿Cómo que indómito? ¡Insólito! Decía "insólito".

¿Cómo ha perdido la voz?

Se la ha robado un villano. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible?

Imposible.

¿Qué está diciendo? Ni idea. Vocaliza muy poco.

No sé qué villano ha sido,

pero "cenesitáis", necesitáis "recupretarla", recuperarla,

o pasarán cosas horribles.

Tan horribles no serán.

Señorita O, he liberado a 5 de los 10 villanos que teníamos.

Pero ¿para qué los liberas?

¿Porque la señorita O me ha llamado para pedírmelo?

-No ha sido ella.

-Guay. ¡Me tomo un descansito!

¡Que suene la alarma!

¿Es una alarma silenciosa? No oigo nada.

Ah, sí. Ahora hablo yo, por cierto.

He instalado un sistema de activación vocal por todo el cuartel.

No funcionará nada sin la verdadera voz de la señorita O.

Espere, si el villano ha usado su voz,

¿por qué solo ha liberado a 5 villanos y no a los 10?

A no ser que al villano le vaya el 5. Como a Cintia Cinco.

A ver, ¿a qué estáis esperando? ¡Magro!

Ah, es "largo".

Me está costando cuando hay erres.

¡Me encantan los tubos!

Esa es la casa de Cintia. La número 5.

Creo que habrá que llamar a los 5 timbres.

Ah, sí.

Oye, Cintia, sabemos que le has quitado la voz a la señorita O

para poder liberar a 5 de los 10 villanos.

Eres culpable, y no puedes decir nada para que cambiemos de opinión.

¿Y qué os parece que mi voz no sea la de la señorita O?

Pues también.

Y que conste que de ser yo, habría liberado a los 10 villanos.

Pero si te gusta el 5.

Sí, y 10 son 2 grupos de 5. 5 más 5 es igual a 10.

Ese es mi rollo. 5 anillos en cada mano. Suman 10.

5 pulseras en cada muñeca, 10.

5 pendientes en cada oreja, 2 grupos de 5.

5 cosas de estas doradas.

Perdón por las molestias. ¿Choca esos 5?

No.

Mejor que os vayáis. Tengo que hacer esto 5 veces.

Vale, gracias. Adiós.

Me suena el placáfono. Mira cómo contesto ahora.

Cuando yo diga hola, tú dices "caracola". Hola.

No. Tienes que decir "caracola".

Tenemos otro problema.

Creo que se ha equivocado. No, soy yo, la señorita O.

¿Cómo andamos?

Lo de leer los labios cansa,

así que con el cambiavocesnator le he dado un sonido nuevo a su voz.

Me temo que hoy no me han traído los zumos.

Será cosa del ladrón de voces.

Id al almacén de zumo Eshmúmeros para comprobarlo.

Nos ocupamos, señorita O.

Cuando yo diga "cuelgue", usted diga "que qué". Ha colgado.

No me gusta esta voz. Quiero una nueva.

Sin problema, le haré otra voz. El artilugio está por aquí.

Puertas.

Ah, claro. Las puertas también se activan por voz.

A ver, si usted le lleva los zumos a la señorita O, ¿dónde están?

Los he dejado en el parque, como pidió.

¿Por qué iba a querer que se los dejasen en un parque?

No lo sé, pero eso dijo ella.

Ponte una caja en la cabeza y lleva 50 zumos al parque,

y no busques a nadie sospechoso.

¿No le han parecido sospechosas las instrucciones?

Ahora que lo dices,

sí que me ha extrañado que solo me pidiese 50 zumos

en vez de 100, como de costumbre.

¿50? Ya sé quién ha sido. ¿Quién?

Te lo diré por el camino. ¿Por qué no me lo dices ahora?

De camino es mejor. ¿Qué?

Se me está haciendo más largo.

Otra vez vosotros. No venimos a por ti, Cintia.

Venimos a por el villano que vive contigo, tu perro Ciro 50.

Oye, Ciro, sabemos que le has robado la voz a la señorita O

para poder robar 50 de 100 zumos.

Creo que ha sido porque estabas harto de beber agua,

o para poder vender 50 zumos a cambio de 50 huesos.

Bueno, quizá. Reconozco que el motivo del robo no está muy claro.

El caso es que eres culpable,

y no puedes decir nada para que cambiemos de opinión.

(LADRA)

Menos eso.

Él tampoco tiene la voz de la señorita O.

Os equivocáis. Otra vez.

Pero si tiene mucho sentido. El villano solo ha pedido 50 zumos.

Sí, pero Ciro habría pedido 100,

solo que los habría pedido en dos grupos separados.

(AMBOS) ¿Eh?

¿Sabéis que 2 grupos de 5 suman 10?

Pues 2 grupos de 50 suman 100. ¿Verdad, Ciro?

(LADRA)

No va a parar hasta que ladre 50 veces, así que mejor que os vayáis.

¿Ahora qué? No tenemos más pistas.

Vale, vamos a respirar hondo. La señorita O ha perdido la voz.

Tampoco se va a destruir el cuartel.

¿Diga?

El cuartel se va a destruir si no volvéis con la voz de la señorita O.

(AMBOS) ¿Qué?

Resulta que el sistema de activación vocal lo controla todo.

La sichuasión es de lou más aluarmanche.

¿En seriou que no chienesvous de chica?

Tengo una de chica ardilla.

Nou. Agenches, chienen que arreglar estou de inmediatou.

Hay que pensar deprisa.

O hablar con alguien que reparta pizzas.

¿Es Debbie la repartidora?

Cuesta saberlo con la caja en la cabeza, pero creo que sí.

Somos Olimpia y Otis.

Hola, agentes. ¿A qué viene la caja?

Ah, es que han pedido una pizza. Decíamos la de la cabeza.

Ah, perdón.

Es que estoy haciendo lo que ha dicho la señorita O,

que me ponga una caja en la cabeza, reparta la pizza

y no busque a nadie sospechoso.

¿Estas instrucciones no son algo sospechosas?

No.

Lo sospechoso ha sido el pedido de la señorita O.

¿Solo ha pedido media pizza? Ya está.

¿Te acuerdas de lo que ha dicho Cintia de los 2 grupos iguales,

que 2 grupos de 5 suman 10?

El verdadero villano ha estado dividiendo en 2 grupos iguales.

Y solo pedía un grupo, o la mitad.

No entiendo ni papa.

Primero había 10 villanos. El ladrón de voces ha liberado a 5.

La mitad. Y en vez de pedir los 100 zumos de siempre, solo ha pedido 50.

Que también es la mitad.

Y la pizza se cortó por la mitad para tener dos trozos iguales,

y el villano solo quería una mitad.

Mitad, mitad, mitad.

Claro, ahora ya sé quién les ha robado la voz.

Marta Mitad. Marta Mitad.

oye Marta, sabemos que le has robado la voz a la señorita O.

Y no puedes decir nada que...

mira, ¿puedes hablar para que sepamos seguro que has sido tú?

Es verdad. Se la he robado.

(AMBOS) Ya está. Marta, te vienes con nosotros.

Hola, Srta O, tenemos su voz. Me alegroumuchou. Traedla.

Mitad, no te alejes. Duplicar. Duplicar.

A la derecha, derecha, ay, no, izquierda, izquierda.

Duplicar, duplicar.

Señorita O,

¿qué es lo que tiene que decir Marta para que todo esto se detenga?

La palabrua que chiene que desir es "alto".

¿En serio? ¿No nos lo podría haber dicho antes?

-Alto.

Buen chrabajou, agentes. Oona, te ruegou que te deshagas de esta vous.

Me ocupo, señorita O. Hazme el favor de ponerte a su lado.

Mucho mejor. Bueno... ¿Por qué lo has hecho, Mitad?

Fijaos qué voz. Siempre que pido pizza o zumo nadie me toma en serio.

-¿Y si te doy una voz distinta? -Sí.

-Un poquito más grave. -Sí.

-Igual hasta algo europea.

-Voz de chica ardilla.

(RUIDO ARDILLA)

Voz de chica ardilla.