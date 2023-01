"Mi nombre es agente Opal.

Estos son mis compañeros Omar, Orla y Oswald.

Esta es una zarigüeya de cumpleaños.

Viajamos por todo el mundo investigando lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(GRITAN)

(Música)

(A LA VEZ) ¡Bien!

(A LA VEZ) ¡Escudos arriba!

"¿Para quién trabajamos? Trabajamos para la División Odd".

"EL TÚNEL DE VACÍO"

Ya hemos llegado a Newport, Maine.

Y ese es el túnel insólito que hemos venido a comprobar.

¿Seguro que es este túnel?

La lectura de mi insolitómetro parece muy normal.

Orla, lo has puesto al revés.

Ah, claro, la lectura es muy mala.

Claro que es mala. Muchos agentes han entrado por ese túnel,

pero muy pocos han salido de él. Es muy insólito.

Veamos las imágenes de los agentes desaparecidos en el túnel.

Con permiso.

(ORDENADOR) "Activando airbags". Espera, ¿qué he hecho?

(GRITAN)

¡Omar! Anda ya...

Tranquilos, tranquilos. Ahora lo soluciono.

(ORDENADOR) "Activando idioma italiano".

(HABLA EN ITALIANO)

No entiendo lo que dices.

(A LA VEZ) Ha dicho: "¿En qué puedo ayudarle?".

¿Habláis todos italiano? (A LA VEZ) Sí.

(HABLA EN ITALIANO)

(ORDENADOR) "Activando idioma castellano y desactivando airbags".

Ya manejo yo los botones.

Estos son los nueve agentes desaparecidos en el túnel.

Vale, entremos en el túnel a buscarlos.

No sé... Bueno...

Vamos, chicos, el vehículo vuela. Seguro que puede atravesar

un pequeño túnel de nada.

De acuerdo. Tiene razón.

Nos arrepentiréis.

(Música tensión)

(RESOPLAN)

Ya he empezado a arrepentirme.

¿Dónde está el vehículo?

Y lo que es peor, ¿dónde está Omar?

(A LA VEZ) ¡Omar!

(Música tensión)

¿Chicos?

¿Opal? ¿Oswald? ¿Orla?

Seguro que han salido.

(Música tensión)

Ordenador, ¿dónde estamos?

(ORDENADOR) "Atrapados en un vacío".

Un momento, ese es el túnel por el que acabo de entrar

y esa tiene que ser la salida. Yo me largo.

Uf, esto no tiene lógica.

Ordenador, ¿qué es lo que ha pasado?

(ORDENADOR) "Reproduciendo grabación".

"El vehículo vuela, seguro que puede atravesar un pequeño túnel de nada".

Vale, yo lo solucionaré. Repasemos:

Yo estaba con Opal, Orla, Oswald y el vehículo.

"Y habéis entrado en el túnel".

Y yo he acabado este vacío, pero Opal, Orla y Oswald no.

Puede que los tres tengan algo en común que yo no tenga.

Por eso ellos no están aquí y yo sí.

"Entonces si averiguas lo que tienen en común

tendrás la clave para salir de aquí". Justo lo que estaba pensando.

"Me alegro de estar aquí, así no tienes que hablar solo".

Bueno, he hecho una tabla con Opal, Oswald y Orla en la fila de arriba

y al lado una columna con detalles que los caracterizan.

"Así vemos lo que tienen en común y lo que no".

Sí, empecemos por la edad.

Opal tiene 10 años.

Oswald tiene 10 años

y Orla tiene 500.

Vale, no es la edad.

¿Será el color de los ojos?

Opal los tiene marrones,

Oswald azules y Orla, marrones.

"El color de ojos no es un detalle común".

Y yo, que me he apurado cuando todos hablaban italiano.

¡Espera! Ya lo tengo.

Opal, Oswald y Orla hablan italiano y yo no.

Eso es lo que tienen en común.

Para salir del vacío, tengo que aprender italiano.

"Empecemos.

Ciao". "Ciao".

"Velvet, come estai?".

-"Bene y morbidino". (RÍE) "Come spiritoso.

(LEE) "Esto caminando e parlando.

Salve. Mi chiamo Omar.

¿E tu come te chiami?".

"Yo me chiamo Computer di Porto".

"Oh, sono felice de conocerti".

¡Eh! Ya hablo italiano.

"¡Andiamo!".

Esto es absurdo.

¡Hablar italiano no tiene nada que ver!

(Golpes)

¿Qué ha sido eso? "Seré el monstruo del vacío".

¿Existe eso?

"Ni idea, nunca he estado en un vacío".

(Música suspense)

¿Quién eres tú? Oneta.

Vine a investigar el túnel insólito.

Entré y, zumba, acabé en este sitio.

Espera, ¡te reconozco!

Eres uno de los agentes desaparecidos que buscábamos.

Y tú te has quedado encerrado.

No estoy encerrado. Solo tengo que encontrar la salida.

¿Me dejas pasar?

Soy el agente Omar.

¿Este vehículo es solo para ti?

No, somos cuatro.

Bueno, éramos. Soy el único que ha acabado aquí.

Entonces ahora somos compañeros, compañeros de vacío.

Espera. Se me ha ocurrido algo.

¿Quieres superar mi juego de palabras? Ni hablar.

He investigado lo que Opal, Orla y Oswald tenían en común,

pero la pregunta es qué tenemos tú y yo en común.

¿Podría ser la razón por la que estamos en este vacío y ellos no?

Exacto.

Ordenador, hagamos una tabla con Oneta y yo.

"Generando tabla".

Tú y yo estamos en la fila de arriba y al lado, nuestras características.

Nuestro departamento no puede ser

porque yo estoy en la unidad móvil.

Y yo en seguridad.

¿Y el color de pelo?

Yo soy rubia. Tú eres moreno.

No coinciden.

Busquemos más características.

O podemos aprovechar esta situación para patinar un poco.

Esos son de Opal, Orla y Oswald.

Yo no sé patinar. Yo tampoco.

Somos compañeros de vacío que no saben patinar.

Espera. Eso es algo que tenemos en común.

No sabemos patinar.

¿Crees que, si supiéramos patinar, no estaríamos aquí?

Por probar, que no quede.

Esto está hecho. Sí.

Las paredes son seguras. Aguanta.

¿A dónde vas? Me cuesta mantener el equilibrio.

¡Agárrate a las paredes! Así mejor.

Oh, mira cómo voy.

Oh, ¿cómo se para esto?

Aquí no nos chocamos contra nada.

(Música suave)

(LOS DOS) ¡Uh! ¡Estamos patinando!

Larguémonos de aquí.

(Música suspense)

¡Otra vez no!

Saber patinar no tiene nada que ver con esto.

(Golpes)

¡Ah! -"El monstruo del vacío".

Voy a mirar.

Eh, ¡el señor O desaparecido!

¿Qué, esperabas que fuera un monstruo?

(Música suave)

Buscábamos a la agente Oneta.

Llegamos en un bus lleno de agentes,

pero nosotros fuimos los únicos

que nos quedamos atrapados sin el bus.

-¡Señor O! -Oneta, ¿estás bien?

-Sí. Hay que encontrar la salida.

Puede que todos tengamos algo en común.

He recogido un montón de datos y lo único en común

es que tenemos mucha hambre. En la salita hay aperitivos.

Gracias.

A ver cómo sabe la comida en el vacío.

(Música suave)

Sigo sin explicarme todo esto.

"Reproduciendo grabación.

-El vehículo vuela, seguro que puede atravesar...".

Gracias, ordenador.

Puede que yo no valga para ser agente.

"Activando idioma italiano.

(HABLA EN ITALIANO)

Oh, me he equivocado otra vez.

No sé ni colocar bien mi placa.

¡Un momento!

¡Mi placa!

Rápido, vuestro número de placa.

(HABLAN A LA VEZ)

Vale, decidlo de uno en uno.

Ya está.

He hecho una tabla con nuestros números de placa

y, fijaos, mis compañeros Opal, Orla y Oswald

tienen número par.

Los números par acaban en 0, 2, 4, 6 u 8

y son divisibles por dos.

Los números acabados en 1, 3, 5, 7 o 9

son impares como el mío, el 47, o el de Oneta, el 75.

Los números impares no son divisibles por dos.

¿Eso es lo que tenemos en común? Sí.

Por eso no quedaron atrapados en el vacío y nosotros sí.

-Ya, pero, ¿por qué nuestro autobús cruzó y tu vehículo no?

-"Il numero de la mia carta e il uno".

-Oh, ¿esta cosa habla italiano? SÍ.

Ha dicho que nuestra matrícula es el uno, número impar.

Nuestra matrícula era cuatro, número par.

-¿Y qué hacemos ahora?

No podemos cambiar de número de placa.

Nosotros no, pero la señorita O sí

y oficiar bodas en cruceros, pero volvamos a las placas.

¿A qué estamos esperando? ¡Vamos!

(Música suspense)

¡65!

-Por el poder que me otorga este calcetín de la señorita O

te concedo una nueva placa.

¡Por el poder que me otorga este calcetín de la señorita O,

te concedo una nueva placa!

(CHISTA) Mi primera soldadura.

Está muy bien. ¡Larguémonos de aquí!

(Música suave)

Chicos, ¿habéis visto eso? ¿Es nuestro vehículo?

(LAS DOS) ¡Omar!

¡Lo conseguí! ¡Hemos salido del vacío!

(LOS TRES) ¿Hemos?

-El claxon, el claxon.

-"Activando airbag".

(RÍE) -Vaya, no era este botón.

"LA SELVA INSÓLITA"

(Música animada)

Opal, ¿soy yo o aquí hace mucho calor?

Es raro. Igual estás pillando algo.

(ESTORNUDA) ¿Qué ha pasado?

Creo que tienes graciositis.

Es algo mucho peor. Omar tiene payasitis.

Empieza por la nariz y se extiende hasta los pies.

Chicos, no me lo explico.

Omar, ¿sabes cómo te has podido contagiar?

Gracias por traerme, Bobop, Miss Bo, Bozo,

Fru-fru, Rosco, Windin, Lulú, Skim y...

Tim.

No tengo la menor idea.

Hay un antídoto.

Se encuentra en el bosque Insólito, en plena selva de São Paulo, Brasil.

¿Cuánto tiempo tardará en ser un payaso?

Diría que no mucho. ¡Ah!

"Llegando a la selva Insólita".

Alguien se tiene que quedar para vigilar a Omar.

¿Por qué? Si su payasitis se agrava,

intentará huir y meterse en un circo.

(LOS DOS) ¡Ah!

Yo lo vigilaré. (LOS DOS) ¡ah!

Ningún payaso me ha hecho reír, así que puedes estar seguro

de que no te quitaré ojo.

Oh, ya empezamos. ¡Ni se te ocurra!

¡Si te sirve, tengo un diccionario de idioma payaso!

Es inútil.

¿Cuántos ingredientes lleva el antídoto?

Voy a consultar uno de mis libros.

Solo son unos cientos de páginas, ni tan mal.

"Son tres ingredientes. Imprimiendo".

Vaya, ordenador. Eso es rapidez.

Sí, buen trabajo.

¿Sabes? Lástima que me tenga que llevar los libros

y tú no puedas venir. ¡Claro que puede!

(Música suave)

Esta cosa es totalmente portátil.

Es... Estupendo.

"Estoy emocionada.

Este aire puro les vendrá muy bien a mis megaprocesadores".

(Música)

Según esta lista,

el primer ingrediente para el antídoto

es una calabaza insólita,

que debería estar...

Aquí.

(LOS DOS) ¡Guau!

Pero, ¿cómo sabemos qué calabaza elegir?

Déjamelo a mí.

A ver.

Otros viajeros han relatado que la calabaza que buscamos

huele a calcetines recién lavados.

"Si me usáis, será más rápido.

Estoy programada para dar datos numéricos".

¿Datos numéricos?

"Información que se define en números".

Me convence.

Ordenador, ¿cómo es la calabaza que buscamos?

"Esa calabaza tiene una temperatura interior de 20 grados centígrados".

¡Toma ya!

Podemos medir la temperatura con este termómetro.

Yo utilizaré el viejo truco de la nariz.

(TARAREA)

La línea roja marca 10.

Es decir, la calabaza tiene una temperatura de 10 grados.

Demasiado fría.

30 grados centígrados, demasiado caliente.

(OLFATEA) Esta huele a sombrero recién lavado.

¡Esta es! 20 grados centígrados.

(SE ESFUERZA)

(OLFATEA) Sí, calcetines recién lavados.

¡La tenemos! Perfecto. Vamos allá.

(Música)

¡Alto!

No puedes huir.

(SUSURRA) Gracias.

Ahora, por favor...

La payasitis es más fuerte de lo esperado.

Más lista...

Y más dulce, ¡pero ni pizca de gracia!

¡Alto!

El segundo ingrediente es una piedra del jardín de las Rocas.

Estoy seguro de que es esta.

(RUGE)

(LOS DOS) ¡Ah!

¿Por qué nos está gritando?

No tengo ni idea, pero tengo un diccionario de idioma roca.

Oh, hablo vuestro idioma. Estaba bostezando.

No recibo visitas desde hace 57 años

y hago muchas fiestas. En fin, soy...

¡El guardián de las rocas!

¿Quién quiere llevarse una bonita roca

de mi antiquísimo jardín de rocas?

¿Os gusta el rock?

¿Lo pilláis? ¡El rock!

Me llamo Opal y este es mi compañero Oswald.

Somos de la División O.

Necesitamos una de tus piedras para curar a un amigo de payasitis.

Para usar mis piedras

tenéis que resolver una complicadísima adivinanza.

¿Qué es pesado y sólido

y se utiliza como pisapapeles?

Eh... ¿Una piedra?

¡Ah!

Has acertado.

Muy bien, llevaos lo que os haga falta.

Yo estoy entretenido con este antiguo periódico.

(LEE) "La piedra debe tener sabor a banana split

con guinda de cereza".

¿Has dicho sabor?

Es un tipo de dato categórico.

No he podido evitar escucharos.

Categórico es un tipo de dato diferente del numérico.

Utiliza los sentidos,

algo como el olfato, el sonido o el sabor.

Eso es lo que pone en mis libros.

¿Estás diciendo que tenemos que ver a qué saben las piedras?

Oh, tranquila.

Yo limpio las piedras cada hora y en punto.

Oh.

Esta sabe un poco a menta.

Tiene que haber un modo más fácil.

Ordenador, ¿puedes darnos datos numéricos?

"La piedra que buscáis pesa un kilogramo.

Podéis usarme como báscula".

¿No es genial, Oswald? (RÍE) Sí, es guay.

(SUSPIRA)

(Música suspense)

"Dos kilogramos".

Pesa demasiado.

"O,5 kilogramos".

Pesa poco.

"Un kilogramo".

¡Es esta!

Vamos a probarla.

Banana split con guinda de cereza. Impresionante.

¿Desde cuándo trabajáis juntos? Un par de meses.

No, me refiero a ella y ese ordenadorcito.

Ah, en fin...

(Música)

¡Omar!

¿Dónde estás?

¡No me hagas fruncir más la ceja, te lo advierto!

No hay manera.

Ah.

Omar, sé que estás ahí dentro.

Podemos hacerlo por las buenas o por las payasadas.

Vale.

Tú lo has querido así.

(Música animada)

¿Eh?

(Música circense)

Sigue sin tener gracia.

Si el Omar de verdad se enterara de que estás malgastando tartas...

Según mis libros, este sitio se llama

el cañizal del Bebé y no sé por qué.

Será porque estas cañas son tan pequeñas.

Es el último ingrediente que necesitamos

y la caña de bambú tiene que ser...

¿A qué esperas para usar el ordenador?

¡Justo lo que estaba esperando!

¿Sabes qué? Tú ganas.

Ordenador, ¿cómo es el bambú que buscamos?

"Vuestro bambú mide 30 cm de alto".

Muy bien. Usaremos esta regla para medirlo

porque una regla estándar tiene 30 centímetros.

Entonces, el bambú que buscamos

tiene que medir lo mismo que la regla.

(Música suave)

¡Fíjate, 30 centímetros exactos!

Opal, espera.

Creo que todas las cañas miden lo mismo.

Ah.

30 centímetros.

Y 30 centímetros.

El dato numérico es siempre el mismo.

Necesitamos otra información para saber qué caña de bambú es.

¡No temas!

El dato categórico está aquí. (RÍE)

¡Oh! (LOS DOS) ¡Ah!

Vale.

Ahora entiendo por qué se llama el cañizal del Bebé.

Opal al habla.

Opal, Omar se ha escapado del vehículo.

Está buscando un circo.

Lo siento, bastante tenemos con un pequeñín gigante.

(TELÉFONO) "Necesito que volváis cuanto antes".

¿Qué? No te oigo.

Tenía la boca llena de nata montada.

¡Eh! ¡Para ahora mismo!

Omar está haciendo de las suyas.

Hay que recuperar tu libro, pero, ¿cómo?

¡Con esto!

Con mi diccionario de idioma bebé.

(HABLA EN BEBÉ)

(RÍE)

¡Bien! ¡Ya tengo el libro! ¡Bien hecho, Oswald!

Según el libro, es el bambú de lunares.

Bambú de lunares, lo tengo.

¡Volvamos! ¡Sí, vamos a preparar una tarta!

El antídoto está listo. Buen trabajo.

Ahí está Omar.

(LOS TRES) ¡Omar, para! ¡Tenemos el antídoto!

¿Seguro que va a salir bien?

(Música suave)

(RÍE)

¿De qué te ríes? Ha sido un buen tartazo.

Es divertido. (RÍEN)

Nunca entenderé a los payasos.