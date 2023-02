División O - Tranquilo, pero menos

"Tranquilo, pero menos".

Y esta es la cabina de mando,

desde donde se controla el vehículo.

Qué guay.

Y esta es la sala principal,

donde surge toda la magia.

La mesa, el suelo... ¿Quién es esta aprendiz de agente?

Orpita, va a escribir un artículo

sobre un agente que le parezca guay.

No es por fardar, pero conozco el vehículo tan bien

que podría escribir un libro. Oswald quiere ser el elegido.

Y aquí tenemos a dos impresionantes agentes,

Opal y Orla. Hola.

Saludos. Y luego está nada menos que...

Omar.

Omar...

¡Omar!

Hola, chicos. ¿No tenías que vigilar

a la mascota? Sí.

Todo está bajo control.

¡Guay!

Tenemos que llevar a ese animalito de vuelta a su hábitat.

Yo le doy de comer- Suena muy relajante.

Súper relajante. "Agentes, tenéis una llamada

de la señorita Odd."

Os estaba buscando.

Quiero decir... excepto a ti.

Hola, Orpita, ¿cómo va el cursillo? -Va todo muy tranquilo.

Señorita Odd, está sentada en el despacho

de mi antiguo museo. Sí, Orto se ha vuelto

a quedar de piedra y estamos faltos de personal.

Vamos al grano, ha pasado algo insólito.

Un malhechor ha soltado un robot gigante

que está aterrorizando los campos de Holanda.

Mirad.

(TODOS) ¡Oh! -Tenéis que detenerlo.

Sí, señorita Odd. Bien, ¿a qué estáis esperando?

¡Vamos!

Buscando coordenadas de Holanda. Esto te viene que ni pintado,

Orpita, vas a verme en acción luchando contra un robot gigante.

Yo quiero hacer un artículo sobre Omar,

es muy simpático y tranquilo. En eso tienes razón.

Vamos, por aquí, Orpita, te enseñaré mi puesto.

Omar, sé que quieres disfrutar,

pero hay un tiempo para disfrutar y uno para ser responsable,

y tu deber es... alimentar a la mascota.

Claro, y por eso tengo toda la comida de la mascota

aquí mismo.

¿Por qué hay una línea entre los números?

En estos botes tenemos fracciones de una galleta, mira.

Esta es una galleta entera.

Dos medias galletas hacen una entera.

Ah... Y cuatro cuartos de galleta

hacen otra entera, así.

¿Lo ves? ¿Y le das toda esa comida

de una sola vez? No, media galleta

cuando suena el temporizador. Vámonos ya, Oswald.

Hay un robot maligno que derrotar.

(LAS DOS) Adoro los martes.

Atiéndeme, Orpita,

voy a mostrarte algo muy importante

que no te van a enseñar en la academia...

Como preparar... ¡los mejores nachos del mundo!

(RÍE) No sabía que la División Odd fuera tan tranquila.

Bueno, con don Tranquilo las cosas son diferentes.

(Alarma)

Bien, voy a darle de comer. Ya lo hago yo,

así puedes quedarte a preparar los nachos.

No lo sé, darle de comer es mi responsabilidad

y hay que darle la cantidad exacta, si no...

¿Qué escribes? Que eres más mandón

de lo que pensaba. ¿Qué?

No, yo no soy ningún mandón, yo soy don Tranquilo.

Puedes darle de comer a la mascota,

pero solo media galleta

y cuando vuelvas picotearemos unos nachos.

Gracias, Omar. "Don Tranquilo"...

Perfecto para una camiseta.

No sé por qué Orpita no me ha elegido,

yo soy muy tranquilo, ¿no me veis tranquilo?

Oswald, siento interrumpir,

pero hay un robot gigante con cara de malas pulgas.

(GRITAN)

Tiene que ser obra de don Relámpago.

(GRITAN)

Y de don Pleno, porque ha aplastado el heno.

(Disparos de panes)

¡Y de Lady Bread!

Blog del capitán, campo de Holanda.

Un grupo de malhechores se han organizado entre sí,

seguro que detrás de esto hay un cerebro maligno.

No creo que me caiga bien. Opal, ¡déjate de blogs!

El capitán tiene un blog, se llama específicamente así

porque... ¡Ah!

Tenemos que encontrar su punto débil... ¡Oh!

Lo haremos mientras salimos corriendo.

Bien mirado, la División Odd se parece a un nacho.

¿Porque es una pasada? Exactamente.

(Estruendo)

Eso ha venido de la sala de mascotas.

Oh, no... la mascota se ha escapado.

¿Le has dado media galleta? Tenía cara de estar hambriento

y le he dado un cuarto de galleta. Oh, no... se ha quedado con hambre.

Yo creo que no.

Mira, el número cuatro es más alto que el dos,

así que un cuarto es más que un medio.

No en el caso de fracciones, mira:

Media galleta...

es más grande

que el cuarto de galleta,

por eso lo has alimentado por debajo de sus necesidades.

Ha reaccionado porque tiene hambre. Vaya, dirías que estás

muy agobiado. (RÍE) No estoy agobiado,

soy don Tranquilo.

(Golpes)

Solo tengo que darle más comida a la mascota

antes de que destroce el vehículo

y lo voy a hacer con toda tranquilidad.

¡Ahora vuelvo!

Casa... de la amistad... "de Omar."

Omar, ¿va todo bien?

¿Necesitas el manual de las mascotas?

No... aquí todo está súper tranquilo.

Puedes decirle a Orpita

que aún puede escribir su artículo sobre mí,

porque lo del robot está yendo de cine...

(GRITAN) "¡Nos está yendo de cine!"

Hemos detectado un punto débil

debajo de la extraña insignia del robot.

Necesitamos que traigas las mochilas propulsoras.

Ningún problema, hasta ahora.

(RUGE) ¡Ah!

Orpita, tengo que ayudar a mis compañeros.

Cuando suene el temporizador

dale media galleta a la mascota.

Solo media, ¿entendido? Media galleta... de este bote.

Ya lo he entendido, no te agobies. ¿Quién está agobiado?

Yo no, estoy más tranquilo que un corcho en el agua.

(Música)

(GRITAN)

Los panes cada vez están más duros. Hola, chicos,

os traigo las mochilas. Gracias, compañero.

Ahora podemos alcanzar el botón bajo la insignia del robot

para desactivarlo.

¡Mochila activada!

¡Vamos a por ti, robot maligno! (ROBOT) Oh, no...

¡Ánimo, Opal! ¡Ah!

Desconectando... Sí, ¡lo has conseguido!

Creo que esto ya está bajo control, voy a volver con Orpita.

Tú estás agobiado. ¿Yo? ¿Agobiado? No...

Lo estamos pasando fenomenal.

Corre que se las pela.

(Música)

Ordenador, apaga la música.

Eh, ¿por qué quitas la música? -"Omar me ha obligado."

Es porque tengo que oír la señal del temporizador.

Tranquilo, le he dado de comer. Uf...

Sabía que le ibas a dar media galleta.

Eh... no he hecho eso, no sabía dónde estaba el bote.

Está aquí mismo.

Tranquilo, ya he aprendido que un cuarto es más pequeño

que un medio y le he dado dos cuartos de galleta

a la mascota. Vale, estupendo.

Y no quería dejarlo con hambre otra vez,

así que le he dado un cuarto de galleta más.

¿Le has dado tres cuartos de galleta?

Eso es más que un medio, mira.

Esto es media galleta.

Estos son dos cuartos de galleta.

Dos cuartos son media galleta

y si añades otro cuarto más...

estás sobrealimentando a la mascota.

Ah... por eso se ha hecho tan grandota.

¿Qué?

(RUGE)

Tenemos una emergencia de mascotas.

Necesito el manual de mascotas.

Orpita, no le quites el ojo de encima

y avísame si pasa algo.

Me llevo esto por si acaso.

Eh, Omar, ¿adónde vas?

¿Y por qué llevas los botes de comida de la mascota?

¿Y dónde está Orpita? Eh...

Oh, oh...

Quería estar tranquilo cuando debía ser responsable.

Hemos fracasado en nuestra misión por mi culpa.

Puede que no.

En el manual de emergencia de mascotas dice:

"Para que la mascota vuelva a ser de tamaño normal

hay que darle dos galletas enteras".

Pero solo nos queda una. Yo os ayudo.

(TODOS) No fastidies...

Omar ha dicho que las fracciones son parte de un todo,

así que podemos hacer otra galleta entera

juntando los trozos más pequeños, mirad.

Esta media galleta es la mitad de una entera

y tú me enseñaste que dos piezas de un cuarto

son igual a una mitad.

Entonces, media galleta más dos cuartos de galleta

hacen una galleta entera. ¡Muy bueno!

Genial, ¿pero cómo le damos de comer las galletas?

(LAS DOS) Eso está hecho.

Quiero hacer mi artículo sobre ellas.