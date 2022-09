Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero, el agente Ottis.

Esta es mi comida después de comérmela,

pero volvamos a Ottis y a mí.

Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investigan lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Deprisa, Olimpia!

¡Ya voy, señorita O!

(GRITAN) ¡Ah!

¿Y para quién trabajamos? Para la División Odd.

UN TRABAJO BIEN DESHECHO

Gracias por venir, División Odd.

¿Cuál es el problema?

Todo lo que todo se vuelve amarillo,

como mi taza favorita.

O mi taburete favorito.

O mi horno favorito. Vale.

Para empezar, deje de tocar sus cosas favoritas.

Buena idea.

Creo que tiene platanitis. ¿Cuántos plátanos se come al día?

Igual entre 50 y 60.

Oh. Vale.

Pues no coma más plátanos y se le pasará.

Ah. Vale. Gracias, División Odd.

Encantados. Que tenga buen día.

Vale la pena.

Ahí estáis los dos. Gracias por fijaros

en mi bufanda nueva.

No nos fijamos.

Creo que ha quedado clarito.

Ha pasado algo insólito.

¿Qué caso, señorita O?

No hay caso, lo insólito es

que habéis resuelto tantos casos

que sois agentes del mes.

¡Bien! Sí.

Siento felicidad en el corazón.

Sí. Es la primera vez que alguien le gana al agente Orson.

Se está comportando como un bebé

porque es un bebé.

Aseguraos de haber entregado todo el papeleo

o el premio será para él. Ya.

Como que no íbamos a hacer el papeleo, compañero.

Pues... ¿Compañero?

Pues llevo un pelín de retraso.

¿Estás de broma? No me digas que perdiste el tiempo

ensayando el discurso.

¿Cuál? Si acabamos de saberlo.

Tengo un discurso escrito para cada premio que acabaré ganando.

Eh... Te ayudo con el papeleo.

No, es responsabilidad mía

y lo tengo bajo control.

El papeleo está en la sala de archivos, donde el sótano.

Sí.

Lo rellenará a tiempo. Ya lo verás, Orson.

-Hola.

Bienvenido a recepción.

Soy Opa. Oh, Ottis. He tardado unas horas,

pero ya tengo el papeleo del caso acabado.

¿Dónde lo dejo?

Adivina.

Oh, vale.

¿Aquí?

(EMITE SONIDOS)

Ah, correcto.

Ahora lo escaneamos para ver que todo esté correcto.

La luz verde es que te vayas. Gracias.

Que te vayas a ver

qué problema tiene el papeleo.

Oh. ¿Es que hay algo mal?

Sí. Y no puedo aceptártelo

hasta que lo arregles.

Si no lo entrego hoy, no nos nombrarán agentes del mes.

¿Puedes darme alguna pista de qué parte está mal?

Ay.

¿Qué pasa?

Estoy pensando.

Vale.

¿Te acuerdas cuando los pantalones del alcalde

se incendiaron porque mentía?

Sí, fue el caso número 108.

El caso que está mal

es cinco menos que ese caso.

Menos, vale. O sea, que toca restar.

Solo necesito contar cinco hacia atrás desde 108.

O sea, que 107.

106, 105,

104 y 103. Oh.

Ya sé qué. Se me ha olvidado escribir el nombre del ayudado.

Es Hopkins.

Sí. El problema es que al estar mal esto

tienes que pedirle a Hopkins que firme

el formulario amarillo.

¿Puedes fingir que lo ha firmado?

Adivina.

Vale.

Pásalo bien. Aquí te espero.

Y por eso, sugiero ponerles ruedas a las mesas. Así...

Hala, la División Odd.

¿Pasa algo insólito?

No. Perdón, señor Hopkins.

Necesito que me firme esto.

Claro, vale.

Cuando Simpson termine.

Se lo ha currado mucho.

-No sé si puedo seguir si está él.

-Ah. Venga ya. ¡Simpson, Simpson!

-Vale, vale. Teniendo ruedas

en las mesas, podemos acercarlas más.

-Sí. ¡Bien!

No está mal. ¡Bien!

Bien. Voy a echarte la firma que me has pedido tan amablemente.

Voy a empezar a escribirla ahora mis...

No, es el cumpleaños de Karen.

¿Puede firmar en un segundo?

Sí, sí. Después de la fiesta.

Karen se lo ha currado mucho. Serán dos segundos.

¡Karen, Karen, Karen, Karen!

¡Karen, Karen! ¿Te quedarás?

Vale. ¡Bien!

Oh, este es mi juego favorito.

Ponerle el bigote a Karen.

Vale. Mira, voy a darte unas vueltas. Luego coges el bigote

y se lo pones a la foto, ¿vale?

A girar, a girar, vale. Ya está.

¿Listo? Al turrón.

Uy.

Por qué poco. Mira.

# Conga, conga, conga. # Conga, conga, conga.

# Conga, conga, conga. #

Así, haz que me parezca a mi gato.

¿Alguna vez lo viste? No.

Tiene la misma pinta que todos los gatos.

Hala, qué bien que grabamos todos los cumpleaños.

Bueno. Me voy a casa. Eh...

¿Podría, en fin, firmar, por favor?

Oh.

Oye, me lo podrías haber dicho antes.

¿Hola?

¿Encontraste la sala de archivos?

Sí, total. Va todo genial.

¿Por qué te falta el aliento?

Estoy estirando los pulmones.

Ottis, no nos puede ganar Orson.

"Si necesitas ayuda, déjame ayudar".

No nos ganará Orson, te lo prometo.

Si el verde es malo,

¿el rojo es bueno?

Adivina.

¿Es malo?

Ajá.

Oh, vale. ¿Qué formulario toca ahora? Y por favor,

no me pidas adivinar.

¿Recuerdas lo del tipo con trompa de elefante?

Sí, el caso número 19.

¿Y el caso de la señora que tenía limonitis?

El caso número 27. Encuentra el número justo en medio

y ese es el caso del problema. Vale, a ver

la recta numérica.

Parece que el número del medio es 23.

Hay cuatro números por debajo del 23

y cuatro números por encima del 23, así que el formulario 23.

El pez humano.

Ah, se me ha olvidado poner qué artilugio usé.

El animal personeitor.

Ya está.

Ahora coge el formulario blanco

y haz un boceto a lápiz del artilugio.

¿De verdad esto es necesario?

Bueno, da igual. Adivino que sí.

Ottis, he mirado la sala de registro. ¿Dónde está tu papeleo?

Ya casi está, señorita O.

Si no lo entregas en una hora, me veré obligada

a darle el premio a Orson.

Supongo que...

estará echando una siesta.

O que hemos perdido otro bebé.

Ojalá no hayamos perdido otro bebé.

Luz amarilla.

¿Está aprobado?

No, significa suspenso. Todas las luces son suspenso.

A ver qué caso es esta vez. Este caso

es diez casos más que el último caso con problemas y cinco más que ese.

Sé que el último caso con problemas ha sido el número 23.

Y ha dicho que este es diez casos más que ese.

Así que es el 33.

¿Y? Y luego,

has dicho que era

cinco casos más que ese. Más significa sumar,

así que puedo contar cinco desde 33.

Así que 34, 35, 36, 37 y 38.

El caso es el número 38.

¡Bien! Podría pasarme así todo el día.

Sí. Y así ha sido.

Ah, ya veo cuál es el problema.

Olvidé escribir lo rescatado

del bosque de la muerte: un huevo dorado.

¡Hurra!

No es suficiente, ¿no?

Ni de lejos.

Valeroso Ottis, ¿qué nos trae a mi reino en tan glorioso día?

Mi señor, busco el huevo dorado que recuperé para vos

hace muchas lunas. Concretamente,

tengo que sacarle tres fotos

y graparlas al formulario 589 B.

Valeroso Ottis, llegáis tarde,

pues el huevo ya no está.

¿Por qué?

La nueva forma de Olimpia de contestar. Olimpia al habla.

Tenías razón, Olimpia. Debí hacer el papeleo antes.

Ahora el rey se ha comido el huevo y ya no puedo.

Eh, eh, eh. ¿De qué huevo hablas? Tú mete los archivos en la caja

y la señorita O la recogerá. Sí, pero Opa

no me deja porque siempre dice que hay algo mal.

¿Quién es Opa?

Oh, cielos.

¡Eh!

¿Quién eres tú?

Adivina.

Ya lo sé, estaba claro desde el principio.

El mordedor,

la jarrita

y el babero.

Desenmascaraneitor.

¿El bebé Orson?

Siempre me rechazaba los formularios,

para no poder entregarlos y que él ganase el agente del mes.

Bien hecho, agentes.

(AMBOS) Gracias, señorita O.

Y bien hecho, Orson.

Nadie más podría haber llevado a cabo un plan tan astuto.

Por eso, te nombro agente del mes.

¿Qué? Pero eso no es justo. Espera.

Desenmascaraneitor.

Oh. ¿Hay dos Orson?

Normal que siempre os nombren agente del mes.

Bien hecho, Ottis y Olimpia.

O a lo mejor, hay tres.

Ay.

Oh. No, solo dos.

Le habéis dado a Orson de su medicina.

Os merecéis ser los agentes del mes.

¡Oh! Fantástico.

Gracias por tu ayuda, Olimpia. Gracias a ti por esforzarte tanto.

Y gracias a todos los demás por hacer esto posible.

¿Con quién estás hablando? Con la señorita O

y con el bebé Orson por ser un contrincante tan bueno.

Casi que mejor nos vamos.

Quiero dar las gracias... Pues sí.

...a mi amigo Tony el del parche por enseñarme a ir con cuidado

con objetos puntiagudos.

Esperad, no. No he terminado.

Debo darle las gracias a mucha gente.

Hay una lista de restaurantes que me ayudaron mucho